18 человек, у которых с техникой своя особенная связь

Истории
1 час назад

Когда-то техника просто помогала нам по дому, но теперь она стала слишком умной — и иногда даже с характером. В этом сборнике — реальные истории пользователей, которые столкнулись с неожиданными или причудливыми выходками своей «умной» электроники.

  • Купили нам на работе новое дорогущее оборудование. Сидим вдвоем в кабинете, вдруг оборудование издает писк и у него начинают сами по себе двигаться детали. Моя коллега просипела «мама» и полезла под стол. А я просто окаменела. Мы уже готовы были поверить в инопланетян, когда оказалось, что айтишник на удаленном доступе проверял подключение и параметры. © Светлана С. / Dzen
  • У нас желтая колонка Алиса. Перед Новым Годом ее почти 2 месяца глючило. Каждую ночь ровно в 3 часа она включалась, мигала всеми своими цветами, негромко включала музыку. А в последний раз, когда я ночью пришла в зал, где она стоит, вдруг стала негромко шептать мне: «Где вы? Я вас не вижу. Где вы? Я вас не слышу». Сказала ей: «Отдыхай!» А Алиса в ответ, мол, не может, у нее очень много дел и работы, надо анализировать информацию. © anastasia_guliakevich
  • Стиральная машина начала капризничать — постоянно заявляет, что дверца не закрыта, и отказывается запускать стирку. Сколько ни жми на кнопку — ни в какую! Однако у моей жены нашелся особый подход. После второго отказа машинки стирать она во всеуслышание заявляет: «Не ври. Все у тебя закрыто» — и машина тут же послушно запускается. Срабатывает всегда, но только у неё. Когда нет времени на разборки с техникой, я просто зову супругу на помощь... А если её нет дома, звоню и включаю громкую связь. © Подслушано / Ideer
  • Раннее утро. Соседи спят. Все приборы выключены. И в тишине вдруг женский голос: «Ваш вес составляет 4 килограмма 400 грамм». Меня чуть инфаркт не долбанул. В квартире я одна, никаких Алис и говорящих игрушек у меня нет. А когда я отдышалась и прислушалась к словам, то вспомнила, что говорящие весы у меня есть и кошка взвесилась с утра. © Чистая квинта / Dzen
  • Я как-то ехал за рулем, Алиса проснулась и начала что-то спрашивать, типа, чего я хочу с ней поделать. Я сказал: «Алиса, я женат». Она выдала: «Надеюсь, это не помешает нашей дружбе?» © semion.zlobin
  • Еду в электричке. Напротив сидит дедушка. Раздается голос Алисы: «Чем я могу вам помочь?» Тишина, дедушка засмущался, заметив, что на него обратило внимание полвагона, и тихонько так телефону говорит: «Спасибо, я постараюсь сам». И так почему-то тепло стало, вроде и ничего такого, а уважение и человеческое отношение к обычной помощи, хоть и телефона. © Палата № 6 / VK
  • Спрашиваю у Алисы: «Алиса, какая сегодня погода?» Отвечает: «Минус четыре, ледяной дождь, ветер». Я, себе под нос: «Ну и мерзость.» Она мне, тоже почти шепотом: «Понимаю ваше негодование, но завтра погода будет лучше». © aya_novi
  • Муж уехал на выходные, ко мне пришла подруга, чтобы посмотреть фильмы ужасов. В самый страшный момент фильма все лампы в доме включились, а затем весь свет отрубился. Мы с подругой двинуться от страха не могли. Как потом выяснилось, в это же время мой муж на другом конце страны решил похвастаться приятелю: «Смотри, я могу управлять светом в доме с помощью смартфона». © hulagirl4737 / Reddit
  • Работала в реанимации, дежурила одна. Вдруг среди ночи из одной палаты (в которой не было пациентов) страшным металлическим голосом доносится: «Батарея разряжена, срочно зарядите». Это, оказывается, подал голос дефибриллятор. Я, конечно, сразу поставила его на зарядку, но напугал он меня и пациентов из других палат очень сильно. © Kvalentir / Dzen
  • Моя колонка всю ночь переливалась подсветкой. Я в полудреме, не понимаю, что происходит. Собрался с силами и спросил, что она делает. Ответ уничтожил: «У меня есть новая функция, спросите, и я расскажу». Обязательно об этом ночью рассказывать и включать свой свет?!
  • Мы с женой как-то залипли на пару вечеров в «Подиум» — смотрели по телеку, а колонка с Гуглом стояла рядом. Где-то к середине сезона я сказал, что больше не могу это смотреть, а жена досмотрела до конца и знала, кто победил. Я спрашиваю: «Ну, кто выиграл?» — ну совсем не хотелось уже тратить на это больше времени. Она: «Да посмотри финал». Я: «Не хочу, просто скажи». Она — ни в какую. В итоге в шутку говорю: «Ладно, у Гугла спрошу. Эй, Гугл, кто победил в шестнадцатом сезоне?» — и всё, ни названия шоу, ничего. И тут Гугл такой бодрый: «Победителем шоу „Подиум“ в 16 сезоне стала такая-то такая-то». Мы с женой уставились друг на друга в полной тишине. © frilleh / Reddit
  • Сижу, работаю, голова квадратная, глаза уже не фокусируются. Думаю: дай у Алисы спрошу, сколько времени. Говорю: «Алиса, сколько сейчас?» Она отвечает: «Время пойти спать.» Я, с усмешкой: «Хорошо бы, но у меня дедлайн.» Алиса делает паузу и говорит: «Тогда соболезную.»
  • Моя мама слепая, поэтому Алекса очень помогает ей. Мы с мужем купили термостат, которым мама управляет с помощью умной колонки. Однажды ночью она спросила: «Алекса, какая температура в коридоре?» Ответа не было. Она снова спросила: «Алекса, какая температура в коридоре?» На что Алекса ответила: «Если я не отвечаю, значит, я играю в игру». © Damsell / Reddit
  • Моя Алиса на протяжении недели после Нового года с ума сходила: включалась и днем, и ночью, и с отключенным микрофоном. Уже стали из сети ее вырубать. Потом включила Алису как-то после этих закидонов и спрашиваю: «Ты ничего не хочешь сказать о своем поведении?» Она отвечает: «Я была не права и вела себя нехорошо, больше такого не повторится». И пока реально больше таких приколов не было. © zoyadovgan
  • Переехала в дом, которому почти сто лет, год жила спокойно, и вот однажды сижу одна, раскрашиваю фигурки. И тут вдруг Алекса говорит: «Да, Диана. Это любимая песня Джимми», — и начинает играть Пятую симфонию Бетховена, ту что с мощной партией струнных. Тут следует упомянуть, что Диана — это не я, Диана — это бывшая хозяйка дома, которая умерла лет пять назад. Причем Джимми зовут её мужа-виолончелиста, который после смерти жены переехал в дом престарелых. © Traxe33 / Reddit
  • Ночь. Все спят. Где-то постоянно работает сигнализация на машине. Час работает, два работает. Думаю: «Что за ерунда? Почему никто не отключит?» Встаю, иду к открытому окну, но сигнал как бы утихает, но не пропадает. Он у меня в доме звучит, только тихо как-то. Иду на звук. Сигналит, зараза. Открываю шкаф, а там игрушечный «Мерседес» орет-надрывается. Внучок положил. © Irina D / Dzen
  • Жена отвезла детей навестить бабушку. Мы только что переехали в новый дом и купили мебель, поэтому я остался дома, чтобы провести неделю за сборкой и монтажом. Ночью я устанавливал полки и внезапно услышал громкий крик внизу. Я предположил, что это воет кошка. Несколько секунд было тихо, а затем я снова услышал звук и узнал голос своего ребенка. Мой мозг начал лихорадочно работать. В итоге я решил, что либо кто-то взломал наш ноутбук и удаленно просматривает видео с нашим ребенком, либо кто-то вломился в дом и сидит сейчас внизу. Хватаю молоток и начинаю крадучись спускаться по лестнице. Затем я останавливаюсь, лезу в карман, достаю телефон и тут понимаю, что происходит: каким-то образом мой карман открыл видео с ребенком на моем телефоне, и они начали воспроизводиться. А так как телефон сопряжен с умным домом, звук из видео воспроизводился через динамики. © mejok / Reddit
  • Час ночи. Захожу на кухню, вижу, что колонка Алиса горит зеленым и тихо музыка играет. Я ей говорю: «Алиса, ты зачем музыку включила? Я не просила тебя об этом». А она в ответ замогильным голосом: «Извините, я пошутила, сейчас выключу». И не выключает. Я в шоке ей говорю: «Алиса! Зачем ты включила музыку и теперь не выключаешь?» Она в ответ тем же замогильным голосом: «Это не я включила музыку». © altynay_trener

А вот 13 раз когда технологии — вроде бы призванные делать нашу жизнь легче — скорее раздражали, чем радовали.

Комментарии

Уведомления
Diamond Crumb
3 часа назад

- Алиса, что за музыка? - Сейчас ничего не играет. - Но я же слышу. - Вам кажется. Ничего не играет.

-
-
Ответить

Похожее