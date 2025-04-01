13 технологий, которые порой больше раздражают, чем радуют

Истории
51 минута назад

Технологии призваны делать нашу жизнь проще, но иногда кажется, что разработчики немного переусердствовали. Автоматические системы, голосовые помощники, навязчивые уведомления — все это должно облегчать повседневные задачи, но порой вызывает только раздражение. Герои этой подборки рассказали, какие современные удобства они готовы отправить на свалку истории.

  • Моя сушилка оснащена десятком режимов для каждого типа одежды — рубашки, джинсы, спортивки, шелк и так далее. Но вот что странно: нигде на панели или в инструкции нет информации о температуре сушки! Хотя это же единственный универсальный значок, который есть на каждой бирке, для понимания как именно сушить вещь.
    Плюс я вот только что потратил пару часов на настройку нового телевизора. А ведь раньше просто включил в розетку, нажал кнопку — и все, работает. © HonoraryCanadian / Reddit
  • Сенсорные экраны в машинах — это зло. Чтобы прибавить громкость или переключить радио, приходится отрывать взгляд от дороги. С обычной приборной панелью все просто: раз — нащупал, два — повернул, и все это не рискуя улететь в кювет. © 2lon2dip / Reddit
  • Моя кошка явно слишком умная. Достаточно один раз увидеть, как мы что-то делаем, и она тут же запоминает. Когда ей скучно, она развлекается по-своему: открывает шкафы, включает воду в раковине, запускает робот-пылесос, а однажды даже смогла включить плиту (нашла комбинацию из двух кнопок!). Теперь, уходя из дома, мы обесточиваем всё, что можно, так как последней каплей стало то, что она сумела включить кондиционер, просто ткнув нужную кнопку. © Подслушано / Ideer
  • Недавно была в гостях у тети. Во время визита один из кузенов решил поставить на телефоне «распознавание лица». Проверил — работает! Довольный, он ради интереса вручил мобильный брату и очень удивился, когда экран был без каких-либо затруднений разблокирован его близнецом. © Карамелька / VK
  • У меня в комнате установлена «умная» лампа, и поставить ее было худшим решением в моей жизни. Чтобы просто включить свет, надо скачать приложение, зарегистрироваться, залогиниться. И каждый раз, когда я ухожу из дома, «гениальная» техника забывает мой логин. Если не зайти в ее кривое приложение, она начинает мигать, как дискотека в девяностых. Настенный выключатель? Теперь просто декоративный элемент. Каждый раз сей процесс занимает по две минуты, и мне уже хочется ее вырвать с корнем и вернуть обычную лампочку — ради душевного равновесия. © nomilktoday1 / Reddit
  • Несколько лет назад раскошелился на дорогущую посудомоечную машину. Хорошая и негромкая, с кучей функций. 13 месяцев я на нее нарадоваться не мог. А потом вдруг бац! — это чудо техники устроило мне подлянку, ведь у нее, видите ли, двигатель сломался. А гарантия двенадцать месяцев. Отказываюсь чинить ее (за более чем 300 долларов) или покупать новую. Из принципа. © John_Q_Deist / Reddit
  • Мой робот-пылесос пять лет жил тихо-мирно, пока не отправился в ремонт, где ему обновили программное обеспечение. Вернулся другим. Теперь, если у него что-то отходит внутри, он просит его...стукнуть. Было довольно странно, когда он в первый раз прямо посреди ночи взял и заявил на всю квартиру требовательным голосом: «Ударьте по корпусу!» © Pikabu1914 / Pikabu
  • Недавно купила дешевые проводные наушники с USB-портом вместо тех, что на Bluetooth, и не могу поверить, насколько я, оказывается, скучала по этой простоте. Не нужно париться с подключением, бояться потерять, заряжать — просто вставил в разъем и слушай музыку. Честно, даже распутывать их раз в пару дней — мелочь по сравнению с этим удобством. © WaleNeeners / Reddit
  • Сканировать QR-код, чтобы посмотреть меню и сделать заказ? Нет, спасибо. Я просто хочу увидеть все блюда сразу, на чем-то, что было создано для этой самой цели еще несколько веков назад, вместо того чтобы пытаться разглядеть крошечные буквы и цифры на экране 3 на 6, где даже после увеличения помещаются максимум два пункта. © scherzetto / Reddit
  • Раньше можно было спокойно готовить, даже если руки были не идеально чистыми или сухими. Теперь же я осторожно тыкаю в сенсорную панель плиты и надеюсь, что она соизволит среагировать. А еще в прежние времена достаточно было одного движения кисти, чтобы убавить огонь или выключить плиту. Нынче же я с тоской наблюдаю, как она медленно отсчитывает от девяти до одного, прежде чем наконец-то полностью отключиться. © asking—questions / Reddit
  • Стиральная машина начала капризничать — постоянно заявляет, что дверца не закрыта, и отказывается запускать стирку. Можно стоять и бесконечно жать на кнопку, но вредная стиралка начинает работать только когда сама хотеть изволит. Однако у моей жены нашелся особый подход. После второго отказа она громко заявляет: «Не ври. Все у тебя закрыто» — и машина тут же послушно запускается. Срабатывает всегда, но только у нее. Когда нет времени на разборки с техникой, я просто зову супругу на помощь... А если ее нет дома, звоню и включаю громкую связь. © Подслушано / Ideer
  • Во времена студенчества у меня был огромный многофункциональный принтер, который мог все — и сканировать, и копировать, и, как оказалось, разговаривать. Правда, о последнем я не подозревала. Полгода он работал молча, пока однажды в три часа ночи не разразился громогласным: «Бумага закончилась!» Гулкий мужской голос в пустой квартире посреди ночи — это, мягко говоря, не то, чего ожидаешь, когда живешь одна. Чуть не отправилась на тот свет от испуга. Отключить этот его талант я так и не смогла, так что принтер продолжал периодически вещать, пока я к нему не привыкла. А через пару лет он окончательно сломался и отправился на заслуженную свалку, унеся с собой способность устраивать инфаркты. © FemmeDuNord / Pikabu
  • Мобильные телефоны и необходимость быть на связи 24/7 — это просто выматывает. Хотел бы я родиться в те времена, когда можно было общаться с людьми, просто повстречавшись с ними, и этого было достаточно. Кажется, тогда даже дружба была крепче, а сейчас, если не поддерживаешь общение постоянно, тебя просто списывают со счетов. Некоторые друзья, конечно, понимают нежелание «жить в сети», но обычно, если не выходишь на связь пару месяцев — все, тебя для большинства знакомых больше не существует. © letsalldropvitamins / Reddit

А вот несколько историй о том, что умная техника порой живет своей отдельной жизнью, в которую и вмешиваться-то боязно.

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