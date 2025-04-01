13 технологий, которые порой больше раздражают, чем радуют

Технологии призваны делать нашу жизнь проще, но иногда кажется, что разработчики немного переусердствовали. Автоматические системы, голосовые помощники, навязчивые уведомления — все это должно облегчать повседневные задачи, но порой вызывает только раздражение. Герои этой подборки рассказали, какие современные удобства они готовы отправить на свалку истории.