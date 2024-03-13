13 человек, которые ловко поставили шах и мат своим хитрым родственникам
Члены семьи и многочисленные дальние родственники частенько испытывают наши нервы на прочность. Иногда теплая встреча с родней перерастает в натуральный «танец драконов», а лишение халявщиков каких-либо бесплатных привилегий превращает жизнь с ними в «Игру престолов». Но с помощью хитрости и смекалки родню все-таки удается переиграть и насладиться победой по полной.
- В шоке от наглости человеческой. У сестры мужа были ключи от нашего гаража с подвалом, они там хранят свои несезонные вещи. Два раза подряд я ездила за картошкой и заметила, что она как-то уж быстро убывает. Сестра в посадке, прополке и сборе урожая не участвовала. Дважды угощали ее картошкой по ведру, но кормить ее семью на постоянной основе мы не собирались. Сказала мужу, что нашей картошки на две семьи до конца зимы не хватит, сменил замок. Сегодня сестрица его звонит с истерикой, почему это мы ей не дали комплект новых ключей. На вопрос, что ей там зимой понадобилось, велосипед или самокат, распсиховалась и отключилась. Сажай-ка ты, Настенька, свою картошку и нам пару мешков отсыпать не забудь. © Подслушано / VK
- Брат мужа на днях выдал гениальную идею: мол, если я вышла замуж, имея ребенка на руках, то и ребенок, рожденный в браке, — не от мужа. Но как же быстро он слился, когда я предложила сделать ДНК-тест. Дочь, кстати, и внешне, и по характеру копия мужа. © ***vse / Pikabu
- Как только мы с мужем начинаем копить на отпуск, свекровь тут же придумывает какое-нибудь дело, для которого ей срочно нужны деньги. То ремонт надо сделать, то крышу на даче перекрыть, то ей обследоваться, то страховку машины оплатить. Муж каждый раз ведется и отдает своей маме все деньги, которые откладывал на отпуск. После того как он прихватил и мои сбережения, оправдываясь тем, что ему не хватило, я стала свои деньги хранить отдельно от его, на банковском счете, и ездить в отпуск одна. Когда возвращаюсь, он ходит передо мной грустный, демонстративно вздыхает и спрашивает с завистью: «Хорошо тебе было?» Он уже лет 5 не ездил отдыхать, но никакие разговоры не помогают — мамины капризы всегда в приоритете. Я даже просила мужа не говорить свекрови, что мы в отпуск собираемся, но он маму не хочет обманывать. Все чаще у меня возникают мысли о разводе, так как я уже боюсь с таким мямлей детей заводить. © Подслушано / Ideer
- Свекровь как-то заявила, что младшенький наш не похож ни на меня, ни на мужа. Вякнула про ДНК-тест. Я спокойно ответила, что за ее счет — да, пожалуйста. И при условии, что муж эту идею поддержит. Но есть один нюанс: как только они увидят результат, я тут же подаю заявление на развод и алименты. Потому что жить друг с другом без доверия и уважения смысла не вижу, лучше сохранить нормальные честные отношения: вот мама, вот папа, мы вас любим, но жить вместе не хотим. В итоге муж просто взял фотки сыновей в возрасте 5 лет, свою фотку и положил перед матерью. А мне сказал, чтоб пока пошла шоколадку съела и книжку почитала. Так конфликт был исчерпан. © user5303045 / Pikabu
- Двоюродная сестра попросила меня сделать дизайн приглашений на ее девичник. В них нужно было прописать дресс-код мероприятия: любой цвет, кроме черного (невеста сшила на заказ шикарный черный наряд и хотела быть единственной, кто носит этот цвет). Но есть у нас одна родственница — королева драмы. Мы знали, что если попросить ее не надевать черное на девичник, она именно так и заявится. Мы придумали коварный план: я распечатала приглашения, в которых гостей просили не надевать черное. И одно особое приглашение с просьбой не надевать розовое — специально для этой родственницы. Девичник. Та самая дамочка заявляется в струящемся розовом платье Барби. И когда она увидела хозяйку вечера в черном, ее самодовольная улыбка сменилась растерянностью. Я даже поймала гостью на том, как она перепроверяла текст приглашения. В итоге большую часть ночи она провела, избегая невесты. © Both-Awareness-8561 / Reddit
Я одна не понимаю драмы ч тестом ДНК? Ну хотят, пусть делают, даже если муж захочет, то пожалуйста. Удивлюсь, конечно, но в целом большого горя не виджу.
- Я сдаю свой дом в аренду, но иногда разрешают родственникам пожить в нем бесплатно. Когда в доме отдыхал мой брат с семьей, его 14-летний сын случайно устроил на кухне пожар. Устранение ущерба обошлось примерно в $ 8700. Причем моя страховка не покрывает случаи, когда я сдаю свой дом друзьям и родственникам, поскольку они ничего мне не платят. Я намекнул брату, что хорошо бы возместить ущерб. Он сказал, что не собирается платить за невинную детскую ошибку. Я не стал ругаться и раскошелился на ремонт сам. Вот только практически все мои друзья и семья встали на сторону брата и сказали, что, мол, я несправедлив. Поэтому я поступил просто: заявил, что отныне мой дом закрыт для бесплатных посещений, только в порядке аренды. Поднялся вой, что другие родственники не виноваты. Я в ответ предложил им оплатить ремонт или страховку дома. Большинство слились. © Ok_Assistant4321 / Reddit
- К брату неожиданно приехала очень дальняя родственница, просто позвонила в дверь и сказала, что она дочь таких-то. Будет поступать в медицинский, остановится у него. Он опешил, но пустил, не гнать же девушку на улицу на ночь глядя. Девушка оказалась прыткая, через неделю он уже лез на стену. На кухню она перестала его пускать, сказала, что мужчине там нечего делать, она берет хозяйство на себя. И вообще готовить только то, что она скажет. И есть надо не когда захочется, а по режиму. Установила график мытья полов, это мужчине можно, стирка только когда много вещей наберется — нечего крутить в машине одну рубашку. Он хотел ее выставить, родители умоляли не позорить их перед семьей, потерпеть: скоро она поступит и дадут общежитие. Последней каплей стало то, что она переклеила новые обои. Он уехал на дачу, она за это время ободрала его холсты и налепила цветочки, а то ей было тоскливо. Брат рассказывал, что у него в глазах потемнело от злости, еле сдержался, чтобы не вытолкать ее из квартиры. Прошипел, что дает ей 2 часа на сборы и чтобы она убиралась, куда, его не касается. Начался скандал, она зарыдала и обвинила его в неблагодарности, он молча пошел складывать ее вещи. В итоге проругались всю ночь, утром он позвонил маме, та забрала девушку к себе. К счастью, поступление она провалила и вернулась домой, прихватив на память пару маминых вещей. Брат сказал, что легко отделались. © Татьяна Лобанова / ADME
- Мой бывший муж уехал как-то на 2 недели. А его мамаша жила по соседству. И повадилась она приходить, якобы посмотреть, все ли в порядке, типа заботясь обо мне: рано утром или поздно вечером. На третий раз я ей сказала, что я уже взрослая и понимаю, что к любовнику самой надо идти, когда свекровь живет в соседнем подъезде. И нет, никогда мужу не изменяла. © Подслушано / Ideer
Ничего не имею против Татьяны, но сколько же можно эту историю про переклеенные обои репостить?
- У нас большая семья. И когда у моей дочери родилась малышка, все были очень рады помочь. Проблемы начались, когда новоиспеченная мамочка стала придираться ко всему. Доходило до того, что когда дядя или тетя присматривали за девочкой, дочь постоянно строчила им сообщения или просто стояла над душой. Придирки были в духе: не тот кондиционер для белья, слишком холодная или слишком горячая еда. Что еще хуже, дочь считала, что это она делает нам одолжение, позволяя побыть рядом с малышкой. В конце концов поток желающих посидеть с ребенком иссяк. Моя дочь обозвала всех эгоистами и перестала отвечать на сообщения, когда я ей объяснила, в чем причина. Я понимаю, что это ее первенец и она переживает, но и наше терпение не безгранично. © Silly-Sweet2776 / Reddit
- У бабушки с дедушкой были ключи от моей квартиры. И все было хорошо, пока однажды их не переклинило. И они не решили, что заходить ко мне по дороге — это нормально. Могли как своими ключами двери открывать, так и в звонок звонить. Все закончилось, когда они застали нас с мужем в не особо приятной чужому глазу ситуации. Быстренько свинтили и больше так не поступали. Щелкнуло в голове, видать. А то что в лоб, что по лбу было. © Подслушано / Ideer
- В день свадьбы прямо с утра заявилась моя будущая свекровь. Она считает себя центром Земли, поэтому приспичило ей похвастаться нарядом. Мне было не до нее и я сказала: «Окей, надевайте свое платье, мне не терпится посмотреть». Она продефилировала в ванную переодеться и как выпрыгнет оттуда в белом кружевном платье. Она специально выбрала такое платье, чтобы мне насолить и, довольная, ждет реакции — решила затмить меня на моей же свадьбе! Да только в одном эта фурия просчиталась: не забуду ее кислое лицо, когда я пошла под венец в красном! Свекрови даже в голову не пришло, что свадебные платья бывают не только белого цвета, а мое она не видела. Свекровь выглядела такой раздраженной, что на некоторых фото пришлось даже обрезать ее. © motherinpaws / Reddit
Интересно, люди вообще не понимают, что заявившись в белом кружевном платье на чужую свадьбу, ты не столько невесте насолишь, сколько себя идиоткой в глазах остальных гостей выставишь?
- Моя сестра младше меня на 5 лет, и мы хорошо ладили в детстве. Но в юности она пошла в разнос, забила на учебу, потом вышла замуж, родила сына и стала домохозяйкой. Поскольку дом они снимают, то не могут накопить достаточно денег на покупку своего жилья. А у нас с мужем медицинское образование, хорошая работа и кредиты, которые нужно выплатить. И вот я обрадовала семью, рассказав, что мы заплатили первый взнос за свой собственный дом. Сестра тут же попросила меня помочь с домом и им. Я отказала. Она пожаловалась маме, та приняла ее сторону. На что я объяснила: пока у моей сестры была свобода наслаждаться жизнью в молодые годы, я училась и строила карьеру. Несправедливо, что теперь, когда мы с мужем пожинаем плоды нашего труда, ожидается, что я начну помогать всем остальным, кто просто наслаждается жизнью. © Unknown author / Reddit
- Свекровь напросилась жить к нам, мол, ей одной тяжело, свою квартиру сдает. С пенсией выходит порядка 60 тыс. Но деньги она тратит на себя, даже за сдаваемую квартиру отказывается платить. Ест наши продукты, причем я могу купить вкусняшки на всех, а она все съедает, даже с внучкой не поделившись. То, что покупает себе, прячет. Мы не бедные, но у нас ипотека и ребенок, с которым она отказывается помогать. Говорить бесполезно. Теперь еще требует отдельную комнату, а ребенка переселить к нам. Психанули и отвезли ее обратно. © Подслушано / Ideer
Чтобы увидеть яркие истории любви, многие из нас смотрят фильмы и сериалы, читают книги. Но жизнь — лучший сценарист и порой выдает нам и окружающим такие сюжеты, что только и успевай охать от крутых поворотов судьбы. Вот подборка историй, которые доказывают, что реальная жизнь создает сюжеты похлеще «Санта-Барбары».
Комментарии
Ох уж эти понты про доверие до днк, а потом хвост прижавши просят никому не рассказывать
по поводу сторон и работы: я сама училась всегда, сестре помогали друзья. и вот я защитилась, выпустилась и нашла работу, сначала как программист на почте, а потом менеджером проектов. тоже не сразу начала хорошо получать, а потом пошло-поехало. и зп отличная, и ценят в коллективе, плюс я еще и смежные работы выполняла. поехала в командировку к клиентам в Штаты на месяц по смежной роли в проекте. сестра, понимая, что я занята, решила попросить моего парня, который потом стал моим будущим и уже бывшим мужем, о помощи с написанием программы. а тот у меня не любил никому ничего делать просто так, тем более писать за кого-то (чего сестра и добивалась), поэтому он пришел к ней и рассказал, как программировать. это как-то сестру и обломало, пришлось искать среди своих друзей. и таки договорилась: она сшила другу комбинезон, а тот, в обмен, написал за нее программу.
у меня муж считал, что у него со всеми взаиморасчет: его не поздравляют с др, и он не поздравляет. и так во всем.