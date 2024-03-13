13 человек, которые ловко поставили шах и мат своим хитрым родственникам

Члены семьи и многочисленные дальние родственники частенько испытывают наши нервы на прочность. Иногда теплая встреча с родней перерастает в натуральный «танец драконов», а лишение халявщиков каких-либо бесплатных привилегий превращает жизнь с ними в «Игру престолов». Но с помощью хитрости и смекалки родню все-таки удается переиграть и насладиться победой по полной.

Чтобы увидеть яркие истории любви, многие из нас смотрят фильмы и сериалы, читают книги. Но жизнь — лучший сценарист и порой выдает нам и окружающим такие сюжеты, что только и успевай охать от крутых поворотов судьбы. Вот подборка историй, которые доказывают, что реальная жизнь создает сюжеты похлеще «Санта-Барбары».