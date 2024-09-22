14 историй о парах, которые жили не тужили, пока не сели вместе за обеденный стол
Истории
13 минут назад
Даже у нежно любящих супругов порой бывают разногласия, которые раз за разом раскачивают семейную лодку, рискуя ее перевернуть. Причем даже такие рутинные мелочи, как совместный прием пищи и кулинарные пристрастия, могут привести к комичным недоразумениям, а иногда и скандалам.
- Меня муж хотел в рамки загнать: сказал, что он ест макароны, гречку с котлетами, пельмени и рыбный суп. Ни к чему другому, даже к картошке, не прикасался. Стоило предложить ложку моего обеда, как он истерил: «Я такое не ем!» Сначала готовила ему отдельно, а потом пронюхала, что он у друга смолотил картофельное пюре, папа ему хек привез — съел и оказалось вкусно. А на работе, когда ему приходится в столовую ходить, он ест и солянку, и рассольник, и куриный суп. А потом его мама мне сообщила, что он просто меня в рамки загнал, чтобы кушать, что повкуснее. Единственный тип, которому не нравилась моя стряпня. Свалила от него в итоге. © LadyToys / Pikabu
- Мы со всеми родственниками любим собираться у нашего дяди. Его жена, тетя Люба, всегда готовит много вкусных блюд. В особенности удачно у нее получается солянка, без нее редко обходится застолье. И вот сидим мы, гостей много, все хвалят тетю за то, что она приготовила столько вкусных блюд, а дядя ей говорит: «Мда, все, конечно, вкусно, но без лимона в солянке, все не так как надо». Чувствую, ждет дядю добрый вечерок... © ОТБИТЫЕ ИСТОРИИ / VK
- На днях поссорились с мужем из-за того, что я приготовила ему суп, а он хотел жареную картошку. Поссорились, и я на эмоциях послала его куда подальше. Он промолчал, а ответил мне тем же. Полчаса сидели по разным комнатам, я из-за своей гордости не хотела идти мириться, хотя уже давно остыла. Муж зашел ко мне сам. Открыл двери, виновато смотрит и говорит: «А пошли вместе? Пойдем выберемся куда-нибудь и там поедим!» Так в ресторане и помирились, поедая нашу любимую курочку в соусе терияки. © Мамдаринка / VK
- Почти не готовлю для мужа, потому что он вечно воротит нос. Только что выкинула трюфельный салат с тунцом, потому что он заявил: «Тунца я не ем». Дочке листья не прожевать, маленькая еще, а ему не понравилась трюфельная заправка. Салат стоял, пока не завял. Обидно до слез. Всегда очень стараюсь, когда готовлю для него, но ему, видите ли, то соли мало, то ингредиент не понравился, то настроение не то. А не готовишь — значит, не любишь. Как же я устала. © Подслушано / Ideer
- Моя новая женщина не готовит. Вообще. Даже себе отказывается что-то вкусное сделать. Встречаюсь с ней около года и задумываюсь, а как с такой жить? Для меня это не женщина даже. В ней отсутствуют базовые настройки. Когда только начали встречаться, думал, что она не готовит из-за недостатка времени. Но это продолжается уже год. Максимум за все время предложила что-то к чаю. Даже чай мне не нальет, говорит: «Ты знаешь, где кружки стоят». В холодильнике шаром покати. Стоит кефир и йогурт от силы. Бывает, салат с утра нарежет из огурцов. А мне этот салат, что слону дробина, я мяса хочу. Тут пришел к ней в очередной раз. Голодный, дома у нее опять ноль еды. Знала, что приду, но не подсуетилась. Говорю: «Слушай, ну ты хоть пакет риса отвари». А она: «В чем? У меня кастрюли нет, только миска железная, чтобы яйца варить». Нет даже микроволновки. Выходные настали, пришел к ней. Спрашиваю, где еда. Говорит: «Закажи что-нибудь». Решил домой поехать, не остался у нее на все выходные. Отъедаюсь один. © Love Psychology / VK
- Жена обижается, потому что я выхожу гулять на несколько часов, чтобы не чувствовать запахов еды, которую она готовит. Ей нравится готовить ферментированные продукты, иногда с рыбой. Даже при хранении еда сильно воняет. Это, словно запах гнили вперемешку с рыбным. После готовки во всем доме противный запашок еще несколько часов. Меня просто тошнит от него. Пытался найти компромисс. Предлагал изолировать кухню, проветривать ее с помощью вентилятора, но жена считает, что я драматизирую. Она еще и пожаловалась своим родителям, которые теперь считают, что я истерю на пустом месте. Не знаю, что делать. © TradeU4Whopper / Reddit
- Мой парень всегда готовит только картошку фри, яичницу и блины. И поскольку мы готовим по очереди, есть одни и те же блюда его авторства уже надоело. Я не хочу быть единственной, кто упахивается на кухне, чтобы удивить разнообразием меню. Это нечестно! Попросила любимого научиться готовить другие блюда, а он разорался и ответил, что я могу есть еду навынос, если меня не устраивает его готовка. Но я не хочу есть вредную пищу только потому, что он решил встать в позу. © Throwaway785oo / Reddit
И не ешь:) ты не обязана есть, что он готовит, а он не обязан готовить тебе)
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- Приготовил пасту для себя и любимой. Она сказала, что не будет ее есть и сделает салат. Не придал этому значения. Сидим за столом, интересуюсь, как у нее прошел день, а любимая мне с претензией: «Ты ничего у меня спросить не хочешь?» Я не понял, о чем идет речь. А девушка спросила, не обидно ли мне, что она не ест мою еду. Ответил, что не обидно. Она расстроилась и перестала со мной разговаривать. Предложил ей перестать готовить друг другу, если это вызывает стресс. Из-за чего она еще сильнее распсиховалась, сказав, что я не должен решать за двоих. Был скандал. На следующий день написала, что хочет приготовить лосося на ужин. Не стал спорить, решив, что на этом конфликт исчерпан. Но когда пришел домой, оказалось, что любимая приготовила ужин только себе. Не стал ничего говорить, быстренько сделал омлет и сел с ней есть. Она спросила обидно ли мне, что она для меня больше не готовит, я ответил отрицательно. На что последовали крики, что я очень упрямый. Потом стала выяснять буду ли я готовить ей в пятницу, но я сказал, что не буду этого делать. Из-за чего она еще сильнее расстроилась. © itsTooColdForThat / Reddit
- Терпеть не могу гречку, а муж ее обожает. Понятное дело, что приходится ее готовить, но выходит она всегда плохо: либо недоваренная, либо переваренная. Ну не умею я готовить то, что сама не ем! Из-за этого у нас иногда вспыхивают скандалы. На днях он мне заявил: «Не научишься варить гречку, я с тобой разведусь!» На полном таком серьезе заявил. Развод из-за гречки... К такому жизнь меня не готовила. © Подслушано / Ideer
- Девушка написала, что вечером приготовит домашние суши. Прихожу, а в квартире крики, по всей кухне разбросан рис и запах гари стоит. Девушка в психах бегает, мельтешит. Я просто набираю службу доставки и заказываю роллы. Сижу, смотрю, как девушка пытается слепить хоть что-то из того, что готовила. Звонок в дверь, пришла доставка. Беру суши, ставлю на кухонный стол. Пока девушка ушла общаться с подругой по телефону, убрал весь мусор, выкинул ее рис. Выложил заказанные роллы на тарелку и выкинул все следы заказа. Девушка заходит, а я ей говорю: «Я докрутил роллы для тебя!» Она сначала обрадовалась, а потом подметила: «Но продуктов было только на роллы с огурцом!» Смеялись, как сумасшедшие. © Палата № 6 / Telegram
- Мой муж занимается развозом вещей в рестораны. В этих заведениях ему часто дают бесплатную еду с собой, поэтому он каждый день питается вкусно и разнообразно. Я же сижу дома с тремя детьми, которые не дают мне покоя ни секунды. У меня нет времени даже поесть. Я вечно голодная. Недавно попросила супруга разморозить определенный вид мяса, чтобы потом я смогла приготовишь поесть. Через время прихожу на кухню и вижу, что он разморозил не то, что я просила. У меня ощущение, что он специально все делает не так, как я прошу. Ругалась с ним, он не понимает моих обид. Из-за того, что он постоянно питается вне дома, до него просто не доходит, как тяжело мне совмещать готовку и присмотр за детьми. © RomaGypsyQueen / Reddit
- Парень попросил приготовить домашние пельмени. Так как была уставшая после работы, сварила макароны и сделала котлеты. На его удивленный и непонимающий взгляд ответила: «Это просто другое агрегатное состояние, не придирайся». © Палата № 6 / Telegram
- Муж уже достал, говорит: «Я непривередливый, ем все!», — на самом же деле, он вечно ничего не хочет и одно блюдо два дня подряд не ест. Если остается молоко или кефир, готовлю блинчики, оладьи, пирожки или пончики. В итоге 2 штуки съест, а остальное в мусор. Я не готовлю тазами на сто человек, а так, чтобы хватило на 2 дня. Пытаюсь выяснить, что он хочет, но в ответ слышу: «Мне все равно». Я уже устала ломать голову, стоять постоянно у плиты и готовить на один присест. Мне уже проще развестись. © Подслушано / Ideer
- Как-то ляпнул жене, что она поправилась. И она стала рьяно худеть. Готовила пресное и невкусное, а когда я просил что-то вроде борща или котлет, говорила: «Тебе надо, ты и готовь». В итоге похудела даже слишком, а потом и вовсе заявила, что к родителям моим ходить в гости не будет, потому что мама ее пыталась накормить кремовыми тортами и курочкой под майонезом. Даже на праздники ничего вкусного не готовила. Я уж говорил жене, что это перебор, но она сказала, что зато сейчас она стройная, что мне не нравится? Может, я бы и смирился с ее новым здоровым образом жизни, тем более, что меня она не сердится, если ем чипсы или жирную свинину. Но недавно я завел разговор о ребенке, а она заявила, что больше 2-х лет шла к идеальной фигуре и теперь в жизни не решится на то, чтобы растягивать кожу на стройном животе и чтобы грудь повисла из-за молока и кормления. А раньше детей хотела. Люблю ее, но, кажется, она помешалась на своей фигуре. © Подслушано / Ideer
Разные пищевые привычки у супругов — это еще цветочки в семейных отношениях. Вот когда затрагиваются денежные вопросы, даже самые крепкие связи могут не выстоять.
Комментарии
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А ты сам -то как будешь к жене относиться, когда она поправиться после родов? Так же говорит, что она потолстела?)
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