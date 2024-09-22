14 историй о парах, которые жили не тужили, пока не сели вместе за обеденный стол

Даже у нежно любящих супругов порой бывают разногласия, которые раз за разом раскачивают семейную лодку, рискуя ее перевернуть. Причем даже такие рутинные мелочи, как совместный прием пищи и кулинарные пристрастия, могут привести к комичным недоразумениям, а иногда и скандалам.