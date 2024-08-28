17 историй о телефонных звонках, которые читать так же занятно, как пузырчатую пленку лопать

во времена, когда мобильников не было, а у нас еще и домашнего телефона не случилось, позвонить можно было только с телефона автомата.

и вот мне срочно надо позвонить, подхожу к автомату, а там парень разговаривает: ага. угу. ну ты как? да я хорошо. а машка как? ага. а как дела вообще? у меня нормально, а у тебя? а андрюху не видел? ну и как он? ну передай, что я нормально.

вот буквально одно и то же двести раз повторяет - а ты как, да я нормально. я бешусь уже, потому что у меня что-то действительно срочное (а по молодости разогнать его я не решилась). за нами очередь человек в пять. парень ее замечает и такой - ой, тут люди ждут, ну пока. да я с автомата. да нормально. ага. ну закругляюсь. ага. угу.

ну, в общем, вы поняли. он не меньше 15 минут там торчал, разговаривая абсолютно ни о чем ))