во времена, когда мобильников не было, а у нас еще и домашнего телефона не случилось, позвонить можно было только с телефона автомата.
и вот мне срочно надо позвонить, подхожу к автомату, а там парень разговаривает: ага. угу. ну ты как? да я хорошо. а машка как? ага. а как дела вообще? у меня нормально, а у тебя? а андрюху не видел? ну и как он? ну передай, что я нормально.
вот буквально одно и то же двести раз повторяет - а ты как, да я нормально. я бешусь уже, потому что у меня что-то действительно срочное (а по молодости разогнать его я не решилась). за нами очередь человек в пять. парень ее замечает и такой - ой, тут люди ждут, ну пока. да я с автомата. да нормально. ага. ну закругляюсь. ага. угу.
ну, в общем, вы поняли. он не меньше 15 минут там торчал, разговаривая абсолютно ни о чем ))
17 историй о телефонных звонках, которые читать так же занятно, как пузырчатую пленку лопать
Если вы давно как следует не смеялись, попробуйте поднять трубку с незнакомого номера или послушать чужие звонки. А если ни то, ни другое вам не по душе, прочитайте эту статью о телефонных разговорах — в нее уже заложена суточная порция смеха на каждого нашего читателя.
- Жена 45 минут разговаривает с сестрой по телефону. Слышу, что обсуждают акул, масло для волос, работу, днюху, тестя. Чувствуется, разговор близится к завершению. Уже пошли эти «угу», «ну, давай», «ага». А потом сестра говорит: «Так вот, я тебе вообще чего звонила...» И, блин, начался разговор по новому кругу.
- В службу спасения позвонила девочка 13 лет, которая подрабатывала няней у 4-летнего малыша. И сказала, что ей срочно нужна помощь. Мы работаем в пожарной части, но поехали к ней. Прибыли раньше полиции и обнаружили, что она заперлась в ванной, потому что взбалмошный ребенок, за которым она присматривала, бегал за ней, пытаясь подстричь ее машинкой на батарейках и ножницами. Оказалось, ему не нравились ее розовые волосы. В итоге мы уговорили его отдать опасные предметы в обмен на M&M’s еще до приезда полиции. © Unknown author / Reddit
- Сижу в гостях у подруги. Болтаем, пьем кофе. Звонит телефон, она берет трубку, слушает и говорит фразу «Я жаба!» и заканчивает разговор. Спрашиваю, мол, что это было? А она объясняет, что звонил младший брат с вопросом: «Сестрица ты мне родная или жаба?» Говорит, знаю я этот подход, то ключи от своей квартиры дай, то денег... Проще сразу прослыть жабой. © OhLiuLi / Pikabu
во времена, когда мобильников не было, а у нас еще и домашнего телефона не случилось, позвонить можно было только с телефона автомата.
- Поехали мы как-то с друзьями отдыхать в горы и остановились в пансионате на пару деньков. А так как дорога была опасная, да и вообще родители за меня переживали, я решила позвонить домой. Сотовые у нас в горах не ловили. Пансионат был неплохой, но в нем не было телефона. В общем, попросили мы директора пансионата позвонить из своего дома и сказать, что у меня все нормально. В итоге отдохнули мы классно, но лишь когда я приехала домой, я узнала подробности того телефонного разговора... Поздно вечером раздался звонок. Мама сняла трубку, а там мужской голос с сильным кавказским акцентом выдал: «Все хАрАшо, Катя у нас». © Unknown author / Pikabu
- Я иногда слушаю людей рассеянно, особенно, если занят. Вот звонит мне на днях приятель, радостный такой, а я перевожу материал с английского и полностью погружен в это. Он мне говорит: «Привет, представляешь, у меня жена беременна!» Я, не отрываясь от монитора: «Поздравляю, а от кого?» Приятель завис, а потом возмутился: «Да ты с ума сошел, что ли, такие вопросы задавать?!» Продолжая заниматься своим делом, я выдаю ему следующую фразу: «Братан, ну извини, я думал, ты знаешь». Как я после этого цел остался — уму непостижимо. © Палата № 6 / VK
- Я спала, когда услышала телефонный звонок, и перепугалась, потому что ночью маловероятно услышу хорошие новости. Это звонила мама. Сердце просто в пятки ушло, я приготовилась ко всему, а услышала: «Беги! Быстро беги к окну! Там така-а-а-ая луна! А лучше на улицу выйди посмотреть. Я там фото отправила тебе, но они не передают всю красоту». © Не все поймут / VK
Про "Катя у нас" замечательно как и мило, ведь он же заморочился и позвонил, хороший человек
- Разговаривали с мамой по телефону.
— Все комплексы в девочке воспитывает ее мама, — говорю я.
— Я всегда говорила тебе, что ты красивая.
— Ты мне сказала, что у меня глаза близко посажены и что у меня асимметричное лицо.
— Зато глаза большие. А лицо, может быть, перекосило от небольшого паралича лицевого нерва? — задумчиво говорит мама.
Я возмутилась, что у меня нет никакого паралича. А мама на полном серьезе продолжила:
— Да не переживай ты так! Ведь у меня тоже самое!
Тут уж я не удержалась и сказала маме, что представляю, как бы мою внешность с ее слов описывал какой-нибудь писатель: «Это была красивая девушка с большими близко посаженными глазами. Часть ее лица была перекошена от небольшого паралича лицевого нерва. Но она совершенно не переживала об этом — ведь у ее матери было тоже самое».
Мама так смеялась, что, я думала, ей от смеха плохо станет. © Kseni.ya / Pikabu
- Мой бывший как-то позвонил в службу спасения, чтобы сообщить о пожаре. Обычно он возвращался с работы часа в 2 ночи. Но в тот раз вернулся домой позже и заметил, что что-то горит на холме. У нас пожароопасный район, да и сезон был как раз пожароопасный, так что диспетчер собирался уже высылать помощь, как тут мой бывший вдруг сообразил, что это просто восход солнца. © LunarBerries / Reddit
Я тоже про дочку с мамой и "параличом" хохочу просто)
И явно это правда, про комплексы от высказываний от матери.
Я свою маму обожаю, она и поддержка и опора, критик и вдохновитель. Она мне говорит сотни комплиментов в неделю, но я помню! Как у меня выпускной в школе, а она в телефонном разговоре с бабушкой (а та шила мне офигенное очень рискованное платье с открытой спиной, совсем не бабушкиного фасона) сказала: что "руки полные хорошо бы закрыть".
Мама уже пару десятилетий говорит, что такого не говорила, но я редко ношу одежду с открытыми руками. Сейчас пишу и подумала, сколько десятков раз мне мама взрослой говорит, что у тебя такая красивая линия плеч и руки, надо, чтобы тебя видели такой
Но я уже не ношу)
- Мой друг, работающий в полиции, рассказал, что как-то к ним в отдел позвонили с вопросом «Можно мне большую пиццу пепперони?». Более того, когда к звонившему выехала полиция, тот начал жаловаться, что не получил пиццу. © BundysPlaybook / Reddit
- Я еще учился в школе, когда мне домой позвонила незнакомая женщина и сходу спросила: «Ковролин уже уложили?» Я сказал: «Нет». А она возмутилась: «Почему нет? Они должны были уже закончить!!» На это я заявил: «Я позвонил и все отменил». Последовала долгая пауза, после чего она сказала: «Наверное, я ошиблась номером». Я сказал, что да, и повесил трубку, очень довольный собой. © Unknown author / Reddit
- Ехала в поезде на экзамен в институт. В дороге решила подготовиться по компьютеру. А тут рядом садится молодая девушка и начинает звонить по мобильнику. Сначала подруге рассказала все о своих отношениях с парнем, о переезде на новую квартиру, о купленной мебели, потом очередь была звонить бабушке, с которой давно не разговаривала. Все тети-дяди, крестины и помолвки были перечислены, а также содержимое холодильника. Все это длилось часа 1,5. Конечно, работать в таком потоке информации я не могла. И после очередного звонка ей сказала: «Я думаю, что теперь знаю о вас и вашей семье все». После этого девушка сидела тихо. © Oksana Malinin-Laihonen
Дааааа, эти люди, которые любят скрашивать ожидание болтовней по телефону - капец какой-то. Сына водила в бассейн, все родители сидят спокойно ждут детей, в телефонах колупаются, тишина и благодать. Но вот зайдет одна какая-нибудь такая любительница почирикать, и все, туши свет. Целый час будет названивать без передыху всем своим знакомым и болтать но полной громкости, пока кто-нибудь не гавкнет
- На мой рабочий телефон поступало около 30 звонков в день, потому что номер, который мне дали, был во всевозможных списках. Поскольку он мне нужен был только для исходящих звонков, я отвечал на входящие только изредка и лишь ради смеха. И вот звонит мне одна женщина и спрашивает: «Привет, это Патрик?» А я в ответ говорю: «Нет, это Красти Краб». После чего она рассмеялась, я засмеялся тоже и повесил трубку. © TONKAHANAH / Reddit
- Зашла в отделение банка заплатить за квартиру. Стою в очереди, и тут у парня, стоящего передо мной, звонит телефон. Он говорит виноватым голосом: «Да, я уже еду. В троллейбусе. Уже скоро». И убирает телефон. Через 5 минут ему опять звонят, он заливает: «Да, еду еще. В пробку попали... Сейчас уже буду, не злись». Все улыбаются. Еще минут через 5 опять звонок, он отвечает: «Ну вот-вот уже, осталось пару остановок... Ну честно в троллейбусе еду!» Тут к нему поворачивается мужик и уверенным басом: «Задняя площадочка, оплачиваем проезд! Молодой человек, что у вас?!» Парень в телефон: «Ну все, давай, мне надо кошелек достать. Скоро буду». В следующие 20 минут, пока мы стояли в очереди, ему больше никто не звонил. Ржали до слез... © Причал смешных историй / VK
- Однажды мне позвонил разгневанный мужчина: «Здравствуйте, я Василий, муж Екатерины. Почему она звонила вам в пятницу вечером, да еще несколько раз?». Ну, тут меня прорвало. Высказал ему, что это мне очень интересно, почему его жена, главбух Екатерина, в пятницу вечером мне названивает со своими ошибками в расчете себестоимости в 1С, вместо того чтобы отдыхать с мужем. В итоге мужик сильно смутился и извинился. © Dmitry.Des / Pikabu
- Звонит коллега маме и говорит, что у папы любовница, да такая наглая, что с работы его встречает. А он и того наглее: прям при всех давай с ней обниматься, целоваться. Послушала это мама и как зальется смехом: папа-то на самом деле был со мной. А я всего лишь приехала из другого города к родителям на праздник — с 16 лет живу отдельно — и встретила папулю с работы, обняла и поцеловала при встрече. Сразу чувствуется, что приехала в свою родную деревушку: всем охота посплетничать. © Рабочие истории / VK
- Звонок, поднимаю трубку и слышу:
— Привет.
— Привет. Ну, чего?
— Ты что, забыл?
— Что забыл?
— Какой сегодня день...
— Какой?!
— Сегодня же ровно 5 лет, как мы с тобой развелись! © ceniteprekrasnoe / Pikabu
- Заказывала у меня клиентка 300 рекламных брошюр. Помимо всяких надписей она попросила вставить свое фото. Попросила отфотошопить его — убрать мешки под глазами и все в этом духе. Делаю, отправляю на одобрение, но тут прилетает просьба, мол, увеличьте еще грудь. Ладно, делаю, отправляю, а она требует, чтобы увеличил еще. И это повторяется еще пару раз. А потом прилетает сообщение: «Кого вы из меня сделали, нормально сделать можно?» Я удивляюсь все больше: когда общались лично, мне она показалась адекватной, а тут такое. Беру все сделанные мною макеты и отсылаю, чтобы она выбрала подходящий вариант. А вечером эта чудачка звонит, и вдруг выясняется, что она была в отъезде, а со мной с ее почты общался ее муж. В итоге мы остановились на самом первом варианте. © Рабочие истории / VK
Даже если не в меру активные домочадцы не имеют доступа к вашей рабочей почте, попасть в курьезную ситуацию любому труженику легче простого. О том, как люди заработались, и что из этого вышло, можно прочитать в этой статье.
Комментарии
А мне в конце статьи вылезла реклама с предложением купить квартиру за 250 миллионов, и я аж забыла что читала 😂