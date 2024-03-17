16 историй о трудоголиках, которые так заработались, что сели в лужу и даже не заметили

Любой человек, проводя на работе по 40 часов в неделю, вырабатывает профессиональные привычки. А уж если случаются переработки, то в речь сами собой вклиниваются фразы, доведенные до автоматизма на рабочем месте, а действия, которые человек привык выполнять там, машинально переносятся в повседневную жизнь. Так и рождаются казусные ситуации вроде тех, что в статье.