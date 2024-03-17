16 историй о трудоголиках, которые так заработались, что сели в лужу и даже не заметили
Любой человек, проводя на работе по 40 часов в неделю, вырабатывает профессиональные привычки. А уж если случаются переработки, то в речь сами собой вклиниваются фразы, доведенные до автоматизма на рабочем месте, а действия, которые человек привык выполнять там, машинально переносятся в повседневную жизнь. Так и рождаются казусные ситуации вроде тех, что в статье.
- Ехал тут на днях в автобусе, подошла кондуктор. Обилечивает всех, доходит до меня и, отрывая мне билет, неожиданно выдает:
— Пакет нужен?
Я не растерялся и ответил:
— Спасибо, в руках донесу.
— Ой, простите, на автомате сказала: 10 лет проработала на кассе супермаркета, а тут лишь второй день работаю.
Плохое настроение как рукой сняло. © dizcook / Pikabu
- Когда я работал в аэропорту, мне приходилось несколько раз за день кричать: «Следующий, пожалуйста!». Однажды я целую неделю работал допоздна и жутко устал. По дороге домой с работы я решил заехать в закусочную. А, остановившись, чтобы сделать заказ, проорал в динамик: «Следующий, пожалуйста!» © Etchisketchistan / Reddit
- Я работаю с дошкольниками. Чтобы приучить их мыть руки и сделать это более приятным, я обычно напеваю вместе с ними песню. Мы пошли с друзьями потусить в кафе, зашли в туалет, и я по привычке запела: «Мой руки каждый день, натирай их мылом. Будет микробам нехорошо, будет им уныло». © superpie5 / Reddit
- Я — врач-педиатр. Как-то с мужем пришли в магазин электроники выбирать новый ноутбук. К нам подходит консультант и начинает рассказывать о характеристиках компьютера. Я хотела спросить: «Есть ли антивирус на компьютере?», — а спросила с серьезным лицом: «Есть ли на этом компьютере противовирусные?». Муж ржет, консультант в недоумении, а я не понимаю, что не так-то. © alexandrovaolga
- Как-то работала в строительном маркете. И мы вместо чека выдавали накладные. Клиентов нужно было спрашивать после покупки: «Накладная нужна?». А в то время я жила с парнем. В итоге однажды ночью парень просыпается, а я ему спросонья: «Ты куда?». Он: «В туалет». Я: «Накладная нужна?» © iulia.bulgaru
- Работал официантом 16 часов, вышел, уставший, с работы. Поехал домой, а на выходе таксисту сказал: «Вам все понравилось?» © habiboov
- После доставки пиццы пошел работать в обычную доставку. Отдавал стройматериал и на прощание сказал: «Приятного аппетита». И, думая об этой тупости, просто сел в машину и уехал. © guess.ask
- Я — парикмахер. Неделю работала без выходных и так устала, что еду в метро и машинально поправляю волосы девушке. Тут она стала туда-сюда вертеться, а я возьми и скажи: «Можно, пожалуйста, не двигаться!». Видели бы вы ее лицо в этот момент! © orlova_kavsa
- Много лет назад работала в школе. И вот стою с коллегой на остановке. Говорим, естественно, про школу. Подходит наш автобус, заходим, и не знаю, что у меня в голове щелкнуло, но я громко и четко на весь автобус сказала: «Здравствуйте! Садитесь». Ничего не скажу про реакцию пассажиров, уткнулись с коллегой друг в друга, давясь от смеха. Проехали только одну остановку и буквально вывалились из автобуса. © Екатерина / ADME
- Раньше работал водителем автобуса. И, возвращаясь домой на своей собственной машине, по привычке притормаживал на автобусных остановках. © Tink_650 / Reddit
- Я уже бешу свою девушку привычкой обращать внимание на некачественную постройку дома или общественного здания. Теперь каждый раз как мы идем в новое место, и я начинаю оглядываться на какое-то строение, она с ходу требует, чтобы я помалкивал, так как устала слышать мою профессиональную критику того, какими методами оно возведено. © DarkoEnterprises / Reddit
- Я, когда секретарем работала в эру механических пишущих машин, пальцами абсолютно у любых орехов могла скорлупу сломать. Просто большим и указательным сжимала орех, а потом ядро доставала. Ну и почти любую гайку открутить могла. © Olga.Sergeeva / Pikabu
- Муж — инженер СКС [СКС — структурированные кабельные системы, т.е. системы, которые отвечают за подключение компьютеров, серверов и других цифровых устройств к единой структуре, прим. ADME]. Как-то, помню, были мы в отпуске, едем на фуникулере, я восторгаюсь видами гор. И периодически слышу от мужа: «Ну ни фига себе, ого, во дают!» После чего он мне показывает на телефоне сумму и говорит: «Вот им во сколько обошлось видеонаблюдение!» Это он заметил какие-то навороченные камеры на столбах и все время на фуникулере не природу созерцал, а пересчитывал столбы и количество камер на них... © CatKate / ADME
- Работала официантом. После 12 смен подряд пошла с друзьями в кафе. А по пути в туалет забрала грязные тарелки с соседнего столика. © a.mnlv
- Больше 10 лет работаю сиделкой для взрослых с психическими и физическими отклонениями. Помогаю мужчинам выполнять повседневные дела, например, бриться или застегивать рубашку. Однажды на свидании я немного переволновалась и по привычке решила поправить рубашку моего парня, а потом сказала ему глянуть в зеркало и сказать, не хочет ли он побриться. Но есть у меня и еще более смущающая привычка. Дело в том, что как-то у меня был клиент, который царапал свое лицо, и я следила, чтобы он себе не навредил. Так что стоило кому-нибудь из моих друзей поднять руку, пытаясь, например, поправить себе волосы, я молниеносно хватала его за руку и исполняла какой-нибудь глупый танец. (Во время такого танца мой клиент начинал смеяться и аплодировать и забывал о своем намерении поцарапать лицо). © parentaccount1143 / Reddit
- Я ежедневно ездил на автобусе на работу около 4 утра. Жена отвозила меня на остановку, чтобы мне не приходилось оставлять там машину на 14 часов. И вот к нам на некоторое время подселилась подруга жены. Она искала работу и дом в нашем районе. Она вставала рано, поэтому решила дать жене поспать и отвезти меня к остановке самостоятельно. Когда мы доехали до остановки, я привычным жестом наклонился и поцеловал ее на прощание. Она посмотрела на меня ошеломленно, а я в миг покраснел, когда понял, что вычудил, и сказал: «Извини, это привычка». А потом еще несколько дней жена подкалывала меня тем, что я «приставал» к ее подруге. © LegendOfBobbyTables / Reddit
Некоторые люди и выйти из офиса не успеют — а уже попали в курьезную ситуацию. Такие истории и фото о закулисной жизни офиса, можно увидеть здесь.
Комментарии
я 10 лет работала в компании, которая называлась Рыба Оптом. устроилась в другую, совсем другого профиля (крепёж, сантехника).
пришлось наклеить на телефон надпись с названием новой компании, так как по привычке, поднимая трубку, говорила РЫБА ОПТОМ, здравствуйте)))).
Профдеформация это зло неизбежное, если долго и много работаешь. Я рентгенолог, поэтому у меня привычка замечать мелкие детали, какие-то надписи, детали интерьера и т. д. У моей жены реакция на моё: а ты видела? примерно такая же, как в посте про здания😁
У меня знакомый в институте на спор рисовал на доске мелом идеальный круг без циркуля. Потому что подрабатывал на каком-то производстве и там ручку часами крутил
Я на заре своей карьеры работала дизайнером в издательстве. За день так мышкой компьютерной намашешься, что вечером лифт вызывала двойным коротким нажатием кнопки. 😆
Пианисты могут кусок сахара пальцем разбить. Проверяли. Я тогда тоже смогла, грешу на курсы скульптуры в универе. Орехи не пробовала🤔