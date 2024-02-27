17 работников, которые пришли работать в офис, а попали в бедлам

Работа в офисе порой бывает такой же нудной, как жужжание бьющейся о стекло мухи. Но у героев этой подборки дни проходят настолько непредсказуемо и бурно, что, кажется, даже на саму работу уже времени не остается.

«Коллега всегда просит 2 соуса, а использует всего один. Вот что, оказывается, у него в столе»

«Наконец-то дали посильную и подходящую мне задачу на работе»

Когда новая начальница оказалась не хуже жены

Перешел на новую работу. От прошлого сотрудника мне достался большой завал, и начальница, Наталья Владимировна, просила к ней лично идти с каждым вопросом. И вот однажды я влетаю в ее кабинет со словами: «Инна Леонидовна, у нас ЧП, ревизор едет!» И тут понимаю, что по запарке назвал ее именем своего прошлого руководителя. А ее реакция была бесценна. Она, словно ревнивая жена, вопросительно так приподняла бровь и спросила с холодком: «Ты что, только что назвал меня именем своей бывшей?» © Bu***ami / Pikabu

Круто, когда в офисе установлены окна, у которых одна сторона зеркальная

Вот как выглядит будущее

«Принесли нам на ремонт планшет с транспортировочной пленкой. 6 лет в использовании. Железная выдержка у человека»

«Меня уволили после этого случая...»

«Это куча комаров внутри компьютера, который нам принесли на ремонт»

Вот к чему приводит жадность

«На работе кто-то заметил, что с потолка капает. В итоге они поставили цветок так, чтобы влага служила для полива растения»

Вот доказательство, что программистов лучше не обижать

«Это был самый короткий рабочий день, который я видел»

Извечная борьба технарей и гуманитариев

Когда продавец-консультант вынес свой «модный приговор»

Больше историй о продавцах можно прочитать здесь.

«Сумка моего коллеги»

«Осторожно! Эмоциональный багаж».

«Генеральный директор нашей компании сам моет посуду после каждого обеда. Вот почему я люблю свою работу»

Вот как выглядит коллега, на фоне которой сосед с гремящей из-за стены музыкой покажется дружелюбным

У меня на работе была соседка по кабинету, жутко вонючая. Я новичок, а она — наставник. Подсаживается ко мне что-то объяснить в компе — меня каждый раз трясет. Этот смрад, словно шлейф, тянулся за ней везде, после нее нельзя было и в туалет войти. Предыдущий сотрудник сидел с ней 2 года и терпел. Приходил домой и, как я, снимал с себя всю одежду и сразу бросал стирать. Запах въедался сильно. Я деликатничала, спрашивала совета у друзей и родных. Только через полгода я решилась сказать ей об этом, извиняясь через каждое слово. В ответ она заявила, что никто ей это не говорил, она ничего не чувствует и всех она устраивает. Пришлось идти к начальнику со слезами уже. Он провел целое расследование: опросил всех, поговорил с ней и наконец отселил ее в отдельный кабинет! Я не могла надышаться... © Elena Eremeeva

Веселее, чем с коллегами, общаться только с соседями по подъезду, и эта статья — яркое тому подтверждение.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.