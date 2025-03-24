17 доказательств того, что юмор и повседневная жизнь неразделимы
Истории
38 минут назад
Нет ничего проще, чем стать участником или свидетелем яркой жизненной ситуации. Как показывают истории из нашей статьи, для этого достаточно зайти в лифт, метро или получить в качестве экзаменатора вредного инспектора и проявить чуточку смекалки.
- Еду в метро, рядом сидит парень и что-то записывает в блокнот. Глянула, а это «Список дел на этот год»: купить машину, выучить английский, поехать на море и найти свою любовь. Вдруг он замечает, что я подглядываю, смотрит на меня, хмыкает и вычеркивает последний пункт. А сегодня мы идем на свидание. © Палата № 6 / VK
- Я — костоправ-массажист. Очередь. У девушки что-то выпало из сумочки, она наклонилась, подняла. Говорю ей на автомате: «Береги поясницу смолоду, присядь и возьми». © Naiman88 / Pikabu
- Мои друзья детства решили развестись. Никаких споров о разделе имущества или о том, с кем останется ребенок, у них не было, тишь да гладь. И тут звонит мне подруга вся в слезах и кричит: «Передай этому чудаку, чтобы он отдал мне все твои магнитики!» Оказывается, они всю неделю ругались, кому достанутся подаренные мною магниты. Это фейл. Сейчас вторая пара моих хороших друзей играют свадьбу, не буду дарить им магнитики, от греха подальше. © Не все поймут / VK
- Работаю репетитором. Мой ученик сделал кормушку для птиц. Спросила его, когда же он ее наконец повесит? Ответил, что летом. Говорю: «Летом у птичек есть еда, нужно сейчас». Ответ рассмешил: «Вдруг у некоторых птичек аллергия на букашек?!» © Не все поймут / VK
- Уже долгое время пытаюсь сдать на права. Две недели назад у меня была седьмая попытка сдачи экзамена. Ну и мой инспектор, который меня прекрасно уже знает, решил меня подловить. После десятиминутной езды попросил остановиться, а там рядом был знак «Остановка запрещена». Я его заметила. Остановилась, поставила машину на аварийку, достала из багажника знак аварийной остановки, установила его и подошла к инспектору с вопросом: «Что случилось? Вам плохо?» Меня можно поздравить, я наконец-то сдала на права! © Карамель / VK
- Сегодня утром на 20 минут проспали. Вскочили. Моментально собрала дочь, а муж побежал греть машину. Вернулся, схватил в охапку ребенка, и они убежали. Плетусь в спальню и обнаруживаю на тумбочке забытый телефон мужа. Угадайте, что я первым делом сделала? Правильно, набрала его номер, чтобы сказать о забытом телефоне. © Kawaigoth / Pikabu
- Попутчика в поезде активно доставала советами тетка среднего возраста с соседней полки. В конце концов мужик не выдержал и сказал ей: «Вот вы поездите с мое, потом советы давайте!» До конца пути тетка молчала. Обиделась, видимо. Когда выходили — спросил у него, просто из любопытства:
— А вы часто поездами ездите?
— Первый раз... © Vipman84 / Pikabu
- Сижу дома за компьютером, уже поздний вечер. Ко мне подходит мой сын и обиженно как-то спрашивает: «Мам, ну вот скажи мне. Можно ли ругать человека за то, чего он никогда не делал?» Я удивилась и ответила: «Конечно, нет! За что его ругать тогда?» Сын улыбнулся и сказал: «Тогда и ты меня не ругай за то, что я домашку еще никогда не делал!» © Палата № 6 / VK
- Захожу сейчас в лифт с женщиной, двери уже закрываются, вдруг вижу, что в нашу сторону спешит еще одна попутчица. Тянусь к кнопке открывания и пару раз успеваю нажать, женщина благодарит и заходит. Ждать лифт в этом доме порой приходится довольно долго. У первой женщины в это время не дрогнул ни один мускул на лице, мне даже показалось, что оно отражает презрение к окружающим. И только выходя из лифта последним, я понял, что оно отражает презрение ко мне персонально, ведь я судорожно нажимал кнопку закрывания, а не открывания двери. © kartviller / Pikabu
- Подрабатывала в клининговой компании у подруги. Приехали мы как-то в огромный частный дом, вышла женщина и с улыбочкой потребовала сдать наши телефоны. Ну ок. Заходим, а там — бардак, мусор, липкие полы. Но вот часть комнат просто идеально чистые. Белые диваны, порядок, свет так расставлен, что хоть кино снимай. И тут до меня доходит, что мы попали к даме-блогеру, у которой вся страничка забита постами типа «Все успеваю, дом в порядке, дети довольны». Я потом посмотрела фото на ее странице... Ну теперь понятно, почему телефоны отобрали. Слишком сильно картинка от реальности отличается. Успевать все можно, но только если есть бригада с тряпками и швабрами, как мы. © Мамдаринка / VK
- Стоял в магазине видеоигр. Заходит пара, начинает разглядывать ассортимент. Девушка говорит парню: «Тебе действительно нужно столько игр?» Парень смотрит на нее, кивает на сумки с покупками, которые она несет, и говорит: «Тебе действительно нужно столько обуви?» Девушка тут же указывает на какую-то игру и говорит: «О, эта кажется интересной!» © ctruemane / Reddit
- Я отправилась к отцу на работу, чтобы распечатать курсовую работу. В пустом кабинете у окна на столе стоял принтер, я отправила документ на печать и отправилась пить чай. Через несколько минут на офисную кухню вбежал отец с широко раскрытыми глазами и повел меня за руку к принтеру. Я испугалась, подумала, что распечатала что-то непристойное, но оказалось, что принтер начал жевать занавеску и медленно, но верно продвигался к карнизу... © Карамель / VK
- Однажды мне очень захотелось раскрасить стену, поэтому я создал в коридоре небольшой шедевр и изобретательно подписал его именем брата. Все это сошло бы мне с рук, если бы моему брату не было на тот момент 17 лет. А мне 7. © ******fer / Reddit
- Я так пришел домой, уставший как собака, упал на кровать, уснул. Просыпаюсь от зова природы и чувствую, что на плече тяжесть непонятная, что-то лишнее повисло. А темно хоть глаз выколи. Я еще скорее сплю, чем проснулся, начинаю эту тяжесть с себя скидывать, прямо всем телом кручусь. И тут же выхватываю по лицу. Пытаюсь поймать обидчика руками и второй раз получаю. Хорошо, что во второй раз я все же схватил рукой эту «тяжесть». Оказалась, что это моя левая рука, просто я ее очень сильно отлежал, до полной нечувствительности. Так я ночью со своей рукой сражался. © IzopZedoren / Pikabu
- Спускаюсь в метро. Ко мне подходит симпатичный молодой человек. Смущаясь и краснея, заводит разговор:
— Могу я задать вам один нескромный вопрос?
Пока не прогремел внезапный поезд, стояла и думала, насколько же я хороша, со мной все еще флиртуют эти мальчики! Дождавшись тишины, отвечаю:
— Вы не сможете смутить меня ни одним вопросом, я в прошлом журналист.
Он улыбается, как кудрявый амур. Его интерес, безусловно, приятен.
— Вопрос на самом деле чудовищный: не могли бы вы дать мне денег на хостел? Мне сегодня нечем платить...
Ох... Ну конечно, я дала. © vasilisaPRO / Pikabu
- Есть у меня подружка, а у нее небольшая фобия: она постоянно сомневается, выключила ли утюг. Она постоянно звонила мужу и несколько раз возвращалась с работы проверить. И вот как-то пришла она на работу, коллеги начали подкалывать ее как всегда:
— А ты утюг выключила?
— Да.
— Ты уверена?
— Да.
И после ответа лезет в сумку и вынимает оттуда утюг. © Карамель / VK
- Пошла на вечеринку по случаю дня рождения друга, случайно зашла не в тот дом. Эти ребята тоже отмечали день рождения. Столкнулась с «местным» именинником, сказала ему, что ищу тусовку моего друга Райана. И хозяин дома сообщил мне, что его тоже зовут Райан. Я проверила информацию о мероприятии в соцсети и поняла, что нужное мне место находится через несколько домов. Два Райана, на одной и той же улице, обоим исполнился 21 год. Чистое совпадение. Посмеялась и осталась на час, а затем пошла уже на главный праздник. © novicemma2 / Reddit
Больше историй об эпичных днях рождения и незабываемых подарках вы найдете в этих статьях:
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