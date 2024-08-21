"...прокатилась нα страусе..."
Почему-то сколько слышу об этом, столько и удивляюсь, что страусы нα это соглашаются 😃
14 человек, которые точно никогда не забудут этот свой день рождения
День рождения - это такой особый праздник, когда даже пессимисты ждут чего-то волшебного. Согласитесь, пусть и скромный, но врученный красиво подарок, может здорово поднять настроение.
- Я — третий ребенок в семье. Наша семья никогда не была особо зажиточной. Я маленькая очень любила докторскую колбасу. Люблю и сейчас, но в наши дни ею не удивишь, она в холодильнике постоянно. А тогда она покупалась, как правило, к празднику — для нарезки на праздничный стол, да на оливье. И однажды родители спросили у меня, чего я хочу на день рождения. Я заказала большую палку докторской колбасы, условившись, что буду есть ее одна. Купили! Ела, сколько хотела! Но все равно привычка делиться победила меня, и я, в итоге, разрешила всем есть мою подарочную колбасу. © Pikabu / VK
- Лучший день рождения был на пятидесятилетие. Очень не хотела отмечать такую дату, даже просто поздравления принимать. Но за неделю до этого дня улетели с лучшей подругой во Вьетнам. Море ласковое, фрукты сладкие, морепродукты свежие. Праздник каждый день! А юбилей отметили экскурсией в Далат, и там я вспомнила и исполнила свою детскую мечту — прокатилась на страусе. © Старушка-веселушка / ADME
"...прокатилась нα страусе..."
- Мне на 6 лет мама подарила полный черный пакет со стаканчиками мороженого. День рождения в январе. Ели всей улицей. Болели тоже. © PoleznyParazit / Pikabu
- Сын захотел свой день рождения праздновать на даче. Приглашенных 10 человек, а спальных мест - 5 штук. Пришлось что-то думать. Придумали и получилось очень креативно: те, кому места не хватило, спали в спальных мешках в палатках, которые мы расставили по комнате. В каждой палатке был ночник, поэтому если смотреть извне, то палатки будто светились изнутри. Магическая атмосфера. Но самое обидное, что из-за этой красоты почти все хотели спать именно в палатках, а не на кроватях. © Мамдаринка / VK
- Парень испек мне на днюху офигенный морковный торт с карамелью. © Cookies_N_Grime / Reddit
- У племянницы был день рождения, 10 лет. За неделю она мне начала звонить каждый день и рассказывать, как она ждет этот день, что они пойдут с мамой в ювелирный магазин и выберут сережки. Настал день Х. Мама пошла одна в магазин и купила сережки, объяснив, что дочка все равно выберет какую-то фигню, а ей лучше знать. У ребенка истерика на полдня, хоть сережки ей и понравились. До слез было обидно за девочку. Мамы, не надо так. © Мамдаринка / VK
- На одной из первых работ коллеги во главе с начальницей буквально вынудили меня проставиться на день рождения. Иду я, значит, на каблуках с тяжеленными авоськами и чувствую, как меня бесит такой расклад. В итоге я потратилась на угощения, а получила просто букет. Иными словами, в плане денег ушла в большой такой минус. А если сопоставить удовольствие от получения веника и шаблонных поздравлений с морокой, сопряженной с закупкой и транспортировкой жратвы, то это вообще полный бред. Урок был усвоен. На следующий год я, не будь дурой, сказала им: «Хотите пирушки? Тащите еду и прочее. С моей стороны готова принести тортик. Подарка не надо». © Маркони / ADME
- Подруга пришла поздравить меня и смутила словами: «Ты только не пугайся. Мы сходили с мужем и сами все проверили». Загадочное начало. Оказалось, подарили они мне сертификат на тайский массаж. Салон держат тайки, что для нашего маленького городка удивительно. Мне еще никогда не дарили массаж, отличный подарок!
- Замужем 12 лет, сыну 10. Вчера у меня был день рождения. Муж встал с утра, зашел на кухню, чмокнул меня в щеку и сказал: «С днем рожденья!» Сел поесть, уехал на работу. Мы с сыном тоже позавтракали и поехали в школу и на работу. Коллеги устроили мне сюрприз, принесли шары, цветы. Мы пили чай с тортом. Так настроение мне подняли. Вечером я пришла с работы, муж вернулся раньше. Я принесла цветы, он спрашивает, мол, откуда. Отвечаю, что коллеги подарили. Говорю: «Хоть кто-то помнит». Он в ответ: "Ой не начинай, ну хочешь, пошли куда-нибудь сходим".
Отказалась, и тут заходит сын и приносит мне большой красивый букет и конфеты. Я была в шоке! Спрашиваю, откуда они. Он говорит: «Я копил с карманных денег». До слез меня растрогал. Это так здорово, когда твой ребенок начинает тебе подарки делать! Я счастлива! © ПОДСЛУШАНО У НАРОДА / VK
- Днюха племянника, ему исполняется 5 лет. Кондитеру было написано "и [поместите] большую пятерку куда-нибудь". В итоге они эти слова дословно написали на торте. Ржунимагу. © wil8can / Reddit
У меня два раза пытались мужа увести, потому что он помнит, когда у меня ДР. Я не шучу.
- На день рождения мужчина вручил мне кредитку в красивом конверте с надписью: "Можешь понаглеть и купить себе все, что захочешь". И пинкод рядом. Встречаемся полгода, не живем вместе. Я поблагодарила, он сиял от гордости. Я размечталась о новых шмотках, сумочке, украшениях или крутых кроссах. А когда проверила баланс, там оказалось всего 5 тысяч! И это "купи все, что хочешь"? Щедрость зашкаливает! Так обидно стало. Решила вернуть карту, деньги не трогать. При встрече отдала, сказала, что ничего не выбрала на эту "огромную" сумму. И уехала. Он недоумевал, спрашивал, в чем дело. А сам не понимает? Лучше бы цветы подарил, приятнее было бы. Неужели сложно что-то самому купить? Или снять эти 5 тысяч и в конверт бумажкой положить? Не пойму его жест. Это подарок или насмешка? Мол, купи что хочешь, а я посмотрю, как ты будешь унижаться, выбирая на эти гроши. Как-то нехорошо вышло. Девочки, а вы бы как отреагировали на такой "щедрый" сюрприз? © ПОДСЛУШАНО У НАРОДА / VK
- Купила в честь дня рождения маффины и отнесла их на работу угостить коллег. А через 5 минут начальство сообщает, что я уволена: они сокращают расходы. Ну, приехали. Ладно, маффины я им оставила. © SadEggYolk / Reddit
Сначала думала, что подарил кредитку, она накупила, а он платить кредит отказался... А там, оказывается, просто денег маловато
- Дело было в школе. Пришли ко мне одноклассники отмечать днюху. Стоим в длинном коридоре, играем мячом. Проходит мимо папа, зацепляется за что-то и роняет торт, который был сложен пирамидкой. Вместе с гостями идем в комнату, а родители собрали пирамидку и принесли торт нам. Ели все, потому что моя мама печет вкусно. И дома чисто. © Таня Черкашина / ADME
- На мой день рождения свекровь и свекор преподнесли щедрый денежный подарок, заявив: «Нет лучшего презента, чем деньги». Я поблагодарила их, а радостный муж тут же воскликнул: «О-о-о, Наташенька, можно купить новые сковородки, помнишь, ты говорила, что пора обновить. Вот как раз вовремя деньги подарили». Однако я не успела ничего ответить, как свекровь возмущенно вмешалась: «Ты с каких это пор строишь планы на ее деньги? Мы этот подарок преподнесли нашей невестке, а не вашей семье. Вот ей и решать, как их потратить. И я очень тебя прошу, Наташенька, не трать их на сковородки – иначе у кое-кого лопнет грыжа. Сковородки – это общее имущество и должны покупаться из семейного бюджета». Чуть не прослезилась от счастья, повезло мне с такими свекрами! © ПОДСЛУШАНО У НАРОДА / VK
Комментарии
Пять тысяч смотря в какой валюте и в какой стране .
В туркменских манатах - неплохой подарок , я уже не говорю о долларах США и евро.
Последняя история очень тронула. С такой свекровью и подарков не надо, такие сами по себе уже как подарок. Но не всем так везёт. 🥹
Опять торт пекут... Сколько можно? Пекут пирог. Торт собирают. Ну, или делают.
Да, согласна, кухонная утварь - не подарок. Пусть будут просто букет и торт, но не посуда, посуда - это для всех))