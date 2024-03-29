20+ человек, которые и в воздухе без приключений жить не могут

Всегда думала, что в аэропортах жесткий контроль. Угу! На днях не пропустили на досмотр. Оказалось, что в билете написана неправильно моя фамилия, ошибка латиницей в одной букве. Билет поменяла тут же, заплатив штраф.

Но прикол в том, что билеты покупались восемь раз по этому шаблону с ошибочной фамилией, и я спокойно летала). И даже не замечала. Примерно так было: Ifanova вместо Ivanova.

Я не понимаю почему раньше этого не замечали аж восемь раз).