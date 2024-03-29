20+ человек, которые и в воздухе без приключений жить не могут
Главное в полете — это, конечно, безопасность и прилет по расписанию. Бонусом идут питание, комфортная температура в салоне и приятные попутчики. Но порой на высоте случаются истории, о которых вспоминаешь еще долго после того, как выйдешь в город.
- Купила место у окна. А на входе в самолет мне его зачеркивают молча и указывают другое. Я топлю за справедливость, а стюарды говорят, мол, садись на новое место, очередь не создавай! И вся толпа в самолете смотрит на меня как на негодяйку, которая задерживает вылет. А фишка-то была в том, что тот, кто сел на мое место, просто оплатил его на стойке регистрации. В итоге меня посадили у окна, но в самом хвосте у туалета, и полки багажные были там уже забиты. А я негатива от пассажиров огребла! © Marcifal / Pikabu
- Летели с семьей в Афины. Дневной перелет длиной в 3 часа. В салоне собралась колоритная компания: справа ревел малыш; чуть дальше по диагонали девушка смотрела на ноутбуке кино, боевик какой-то, без наушников, на полную громкость; где-то сзади сидели итальянцы и довольно бурно что-то обсуждали; за мной девочка 4 лет все время ногами била по креслу. Ну летим и летим. День, светло, разгадываем втроем головоломки, смеемся — я, сын и муж. И тут ко мне подходит стюард и говорит, что девушка лет 20 впереди меня пожаловалась на нас, что мы ей спать мешаем. Я просто обалдела, сказать было нечего! © Станислава Лавренова
- Летел впервые за границу, и, признаюсь, родители помогали паковать вещи. А мама еще и кучу еды положила. В итоге перевес в 4 кг и в аэропорту сказали, что от 2 кг надо избавиться. Еду выбрасывать было жалко, поэтому я решил уменьшить вес так: достал всю одежду и надел ее на себя. Так и оказался в двух футболках, трех рубашках, кожаной куртке, а внизу вообще в спортивных штанах и джинсах одновременно. Пока одевался, люди вокруг смеялись, но мне было все равно. В итоге вес уложился в норму и меня пропустили. © Krishnakumar Shetti / Quora
- Это было лет 30 назад, но помню как вчера. Сидела во втором салоне у прохода, во втором ряду. Передо мной сидел мужчина. Он заснул и вытянул ногу в проход. Стюардесса выплыла из-за шторки с подносом пирожных, споткнулась о ногу мужчины, упала. Поднос полетел на меня. Хорошо, что пирожные были без крема — песочные кольца с орешками. Стюардесса поднялась, стала собирать с меня пирожные и ругаться с мужиком, который ничего не понимал, ибо только что проснулся. Естественно, передо мной никто не извинился. Я могла бы подумать, что мне это привиделось, но весь мой модный свитер был в орешках. © Рыбка_Омуль / ADME
- Ребенок мой отмочил. Взлетаем, самолет потрясывает, все пассажиры молчат — на полет настраиваются. И вот мы оторвались от земли, в салоне тишина, только двигатели слышно. И тут тонкий детский голосок отчетливо произносит: «А теперь мы все упадем, да?» По самолету прошелся очень нервный смешок. © Tonnay / Pikabu
- Летели с бывшим на самолете. И тут пилот объявляет по громкой связи, что у парня на таком-то сиденье есть срочное дело. В этот момент мой бывший опускается передо мной на колени, в руках у него коробочка с кольцом. Он говорит, вероятно, что-то очень романтичное, но мне ничего не слышно из-за шума двигателя. Я вижу, что парень что-то спрашивает, но не слышу что. Потом он нетерпеливо повторяет: «Ну что, скажешь „да“?!» А я ответила: «Ну посмотрим». Никто ничего не расслышал, но люди начали аплодировать. Он надел кольцо мне на палец, слезы счастья и все такое. А на следующий день он меня бросил. © Consistent-Pound572 / Reddit
Парень попросил внимания, встал на одно колено, достал кольцо и что-то спрашивает, но что?..
Я даже не особо удивлена, что после этого он передумал
- Летели ночью. В салоне целый час, не переставая, визжала девочка лет 4. Родители просто сидели и делали вид, что их там нет. В итоге одна женщина не выдержала и спросила: «Вы будете что-то с этим делать? Нам лететь еще 3 часа!» На что получила невозмутимый ответ: «Поорет и успокоится, мы будем ждать». Я после этой женщины уже тоже гаркнула на родителей, чтобы приняли меры. И знаете, помогло. © Unknown author / Pikabu
- Работаю в аэропорту. Прибегает на регистрацию пассажир. Говорит, это уже третья попытка улететь: рейс то отменят, то перенесут. Тут — бац! — оба компа зависли и автобус с пассажирами уехал. Поехал на втором. Заходит в самолет — гаснет свет. Но это исправили, борт взлетел. А минут через 20 рейс вернулся. Все потому, что в салоне треснуло стекло. © Кто здесь / Telegram
- Рядом со мной сидел парень лет 20 с сумкой, какую обычно носят доставщики еды. Открывает он ее, а там штук 5 пицц. Говорю ему: «Зачем тебе так много?» А он отвечает, мол, перелет долгий, буду продавать их по $ 5 за кусочек. Взлетаем, по салону плывет запах пиццы. И люди реально начали ее покупать! Когда мы прилетели, парень уже практически отбил стоимость перелета благодаря продаже пиццы. © Thomas Barnidge / Quora
Как будто бы это не могло прокатить. Стюардессы спокойно наблюдали за торговлей? Учитывая, что в самолетах бывает свой sky shop. Да и в целом странно
- Летели в самолете. Позади меня сидела маленькая девочка, которая твердила папе, что у нее выпал зуб и она его потеряла, а отец со всем возможным недовольством пытался его найти. И тут парень, сидевший рядом, сказал: «Эй, малышка, я слышал, что, если потерять зуб в самолете, зубная фея даст тебе $ 50». На что папа выдал: «Эй, смотри, милая, зубная фея летит в самолете прямо рядом с нами!» © monkeysolo69420 / Reddit
- Предстояло лететь 15 часов. Я думала поспать, ан нет. За нами с мужем сидела семья с малышом лет трех. Поначалу ребенок пинал наши кресла, хватал меня за волосы, кидал какие-то бумажки. Мы понимали, что путешествовать с детьми непросто, поэтому молчали. И вот непоседа уснул, я решила, что тоже могу отдохнуть. Откинула кресло и уже хотела прикорнуть, как мама малыша похлопала меня по плечу и заявила: «А ну-ка поднимите кресло, а то мне неудобно!» А я не послушала. Мы ее ребенка терпели — и она нас потерпит. © mngirl2465 / Reddit
- Приехал в аэропорт. На стойке регистрации мне сказали, что у них овербукинг, надо подождать. В итоге на борт меня так и не пустили. В кассе авиакомпании сказали, что отказ в перелете был не обоснован, и предложили в качестве компенсации $ 200 (в эту сумму входил один обед, одна ночь в отеле и бронирование билетов на завтрашний рейс). Я возразил, что компенсация за отказ в посадке составляет $ 400, и мне их выдали. Я хорошо пообедал в ближайшем отеле, провел день и вечер в Осло, переночевал в гостинице аэропорта, позавтракал и зарегистрировался на рейс. И снова мне не досталось места, как и еще двум пассажирам! Но незадолго до закрытия регистрации меня все же позвали к стойке и дали билет в бизнес-класс. Это был мой первый полет в бизнес-классе. © Mike Eisler / Quora
- Пока летел в самолете, моя соседка все уши прожужжала мне о лодке своего нового бойфренда. Я пару раз поддакнул из вежливости, а потом надел наушники и стал слушать музыку. Но дама не успокоилась. Через минуту вытащила наушник из моего уха и заявила: «Я не договорила!» © _joeBone_ / Reddit
- Заходим в салон самолета, а на одном из наших мест у иллюминатора сидит дама лет 45. Нежно интересуемся, по какому праву она тут. Со вздохом королевы в изгнании отвечает: я, мол, отличный сосед, тихо сяду у окошка и мешать вам не буду. Мы от наглости офигели, конечно. И тут моя дочь с покерфейсом говорит: «Я готова войти в ваше положение, если вы мне компенсируете стоимость платного места по цене продажи на стойке регистрации». Дама ойкнула и переползла на свое кресло у прохода. © alekseyirish / Pikabu
- Сидим с родителями в самолете, а неподалеку от нас плачет ребенок. Да так громко, что даже наушники не спасают. Мама моя вызвала бортпроводника и попросила передать маме малыша, чтобы та спела ему колыбельную песенку. Очень скоро младенец затих. Почему, думаю? Пошла посмотреть и вижу: бортпроводник сидит на своем кресле с ребенком на руках и убаюкивает его. Это было самое милое, что я видела в самолетах за мои 40 лет. А потом выяснилось, что пассажирка летела с тройняшками и просто не могла справиться со всеми разом. © Shadee Jalal Ali
- Рядом со мной сидели женщина и ребенок. Раздали перекус, я его есть не стала, оставила на потом. Пассажирка попросила мое печенье для своего сына, но я не согласилась. И тут она как заорет: «Гляньте-ка! Сама не ест и голодному ребеночку не дает!» Я громко ей возразила: «Вы сами съели печенье своего сына. Теперь мое понадобилось?» Дамочка начала что-то орать в ответ, но я надела наушники и абстрагировалась. А потом подошла стюардесса и сказала, что, если ребенок хочет есть, она может купить ему дополнительную еду. © throwAirline424 / Reddit
- Сидим в самолете, вылет задерживают на полчаса. Впереди мама с малышом лет двух, уже не знает чем занять чадо, чтобы не бесилось. Слышу, как она говорит ему очень оптимистичным голосом: «А вот, Кирюша, смотри, какая книжка интересная! Давай почитаем с тобой! Аварийная посадка на сушу...» © GaneshRa / Pikabu
- Я однажды так боялась полета, что аж извинилась за свою нервозность перед пассажиром, сидевшим впереди. Он отнесся с пониманием и сказал: «Я знаю, что сделать, чтобы вам помочь». И стал показывать мне видео, на котором он играет на гитаре для стада оленей. Я была настолько в шоке от увиденного, что даже бояться перестала. © eisify / Reddit
- Мой день рождения выпал на день вылета в командировку. Я немного расстроилась, но решила, что отмечу, когда вернусь. Зарегистрировалась на рейс, прошла все контроли, у входа на борт показала паспорт и села в самолет. Спустя полчаса после взлета пилот объявил, что в салоне есть именинница. Стюардессы подошли ко мне с праздничным сэндвичем и напитком. Пассажиры хлопали. Было неловко, но дико приятно. © Палата № 6 / VK
- Я была маленькая (4 года максимум). Мы летели в Египет, это был мой первый сознательный полет. Я думала, что раз мы летим на самолете, а самолеты падают, то наш обязательно упадет. Морально подготовила себя к этому, и, когда самолет уже садился, я проснулась и громко так, что услышал весь салон, спросила у мамы: «Мы уже упали?!» Не знаю, испугала я их или рассмешила, но это был провал. © Палата № 6 / VK
- Когда в первый раз летела одна, страшно паниковала. А потом рядом со мной села женщина, по-хозяйски настроила кресло, разложила вещи, надела маску для сна и уснула. Я решила, что она часто летает и, наверное, если что-то пойдет не так, отреагирует. Весь полет я на нее косила одним глазом при маневрах и на взлете-посадке. Так было гораздо спокойнее. © solnceezhik / Pikabu
Больше эпичных историй о путешествиях на самолете и поезде смотрите здесь:
Комментарии
Всегда думала, что в аэропортах жесткий контроль. Угу! На днях не пропустили на досмотр. Оказалось, что в билете написана неправильно моя фамилия, ошибка латиницей в одной букве. Билет поменяла тут же, заплатив штраф.
Но прикол в том, что билеты покупались восемь раз по этому шаблону с ошибочной фамилией, и я спокойно летала). И даже не замечала. Примерно так было: Ifanova вместо Ivanova.
Я не понимаю почему раньше этого не замечали аж восемь раз).