15 раз, когда у прилавка разыгралась такая комедия, что хоть билеты продавай

Истории
5 часов назад

Даже такое простое занятие, как поход в магазин или на рынок, способно обернуться уморительной историей — ведь вам, возможно, посчастливится встретить такого персонажа, что на всю жизнь потом запомнишь.

  • Вечер в продуктовом магазине, очередь. К прилавку подошел мужчина и говорит к продавцу: «Мне бы щучку. Только у вас тут на витрине маленькие, а мне бы покрупнее». В глазах продавщицы появился нездоровый блеск. Она достала из-за угла весы и ушла по узкому изогнутому коридору. Вскоре появилась голова рыбы, продавец поставила ее на пол, а затем начала заносить хвост. Она прошла через угол, кряхтя, и с улыбкой, которая могла бы напугать даже самого смелого, бросила рыбу на весы, а потом посмотрела на мужчину. Тот, конечно, отказался от такой крупной рыбы, но покупатели были в восторге от перформанса. © Палата № 6 / VK
  • Работала в канцелярском магазине, который называется «Карандаш». Однажды заходит к нам бабуля и деловито просит подать карандаш для глаз. После нашего отказа начала возмущаться, мол, зачем магазин так называть, если в нем нет всех видов карандашей. © Подслушано / VK
  • Был случай у нас в магазине. Женщина купила яйца в картонном лотке, протянула кассирше и вдруг как завопит, что есть дури, и бегом к выходу. Кассирша роняет яйца, перепрыгивает через прилавок и прячется... А все из-за малюсенькой мышки, которая вывалилась из яичной упаковки. Мышка замерла на миг, а потом убежала обратно в магазин. Все произошло за считанные секунды, но нахохотался я тогда до слез. © phatblackdude / Reddit
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Чадо Брюн
4 часа назад

У меня у близкого человека фобия мышей. И это нефига не весело, если честно. Когда с этим сталкиваешься, видишь, что человек не преувеличивает и не придуряется, а действительно находится в состоянии сильнейшего стресса со всеми физиологическими проявлениями. Да, мышка маленькая, но человеку плохо, также, как если бы он стоял без страховки на краю пропасти.

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  • Затаривался в магазине и купил упаковку собачьего корма по просьбе соседа. Женщина, стоявшая рядом со мной на кассе такая: «О, у вас у вас есть собачка?» А я, знаете ли, что-то заскучал на пенсии и решил пошутить. Говорю ей: «У меня нет собаки, это я для себя беру. Диета у меня такая. Я рассовываю эти хрустики по карманам и, когда хочется перекусить, достаю по одному и ем». Надо было видеть ее лицо когда я ей на серьезных щах это заливал. А парень позади нее так хохотал, что я думал, его приступ хватит. © KauLad / Reddit
  • Приходит как-то ко мне клиентка и просит шампунь «Лошадиная сила». Пробиваю его, и тут начинаются вопросы: «А собачку ж можно этим мыть? А то что-то у моего Муси шерсть какая-то некрасивая». Я начала объяснять, что за шампунем для собак лучше пойти в зоомагазин, там выбора больше и можно подобрать с любым действием. «Лошадиная сила» разработана для людей. Но покупательница снова стояла на своем: «Какой зоомагазин? Я хочу Лошадиную силу! Она помогает и людям, и лошадям, что, Мусичке моей не поможет, что ли? Я уверена, она еще и паразитов у нее выведет!» Я молча пробила шампунь, ибо тут тяжелый случай. © Рабочие истории / VK
  • Жена попросила после работы зайти в магазин, скинула список необходимых продуктов. Я заехал, сделал покупки, все как положено. Стою на кассе в очереди, сам открываю список и сверяю с корзиной ничего ли не забыл. И все-таки забыл. Сыр. Бросил тележку и бегом за сыром. Подхожу я значит, а моей тележки нет! Осматриваюсь и не понимаю, куда она делась. Смотрю на кассу, а там пробивают мои продукты. Только не мне, а мужику какому-то. Прикиньте! Я такого еще не видел. Так я смотрю на него очумевшими глазами, он увидел мой взгляд, улыбнулся еще в ответ и подмигнул. Вот тут я еще больше обалдел. До сих пор не понимаю, что это было. Пришлось идти заново все по списку собирать. Так долго я еще по супермаркету не бродил. © Рабочие истории / VK
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Kate
1 час назад

Ну так тележку с собой забирать надо,если что-то забыл.Оставил на кассе без присмотра-значит твои проблемы.Пока ты не расситался за товар-это собственность магазина.Тележка без хозяина,могут подойти и товар забрать.А то он тележку кинул и помчался.Еще и винит кого-то

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  • Я работала в продуктовом магазине кладовщицей. Мы только что закончили выкладку сотни коробок с хлопьями у входа. Тут въезжает бабуля на какой-то электрической тарантайке и прямиком в только что составленные хлопья. Коробки летят повсюду, она начинает извиняться, объясняя, что она слепая. Покупательница, которая была неподалеку и все видела, спросила ее, как же она сюда доехала, если ничего не видит. Бабуля в ответ быстро развернулась и удалилась из магазина. © Give_Me_A_Sign / Reddit
  • Работаю в продуктовом. Стоим как-то, болтаем с кассиром и тут подруливает парень с тележкой. На дворе ноябрь, а на нем только шлепки и шорты. А мы не на юге живем вообще-то. Смотрю, а в руках у него целый лимон, с кожурой, который он ест просто как яблоко. Он даже сохранил наклейку, чтобы мы могли его пробить. Следующие несколько минут я изо всех сил пытался не пялиться на него, чтобы не заржать. © RamenNoodles17 / Reddit
  • Когда моя бабушка работала на рынке, продавала разные овощи и фрукты, то часто могла отойти от прилавка и оставить свои товары без просмотра — вот настолько она доверяла покупателям и посетителям рынка. А на своем стуле оставляла местного кота, которого прикормила за долгие годы работы. Он ни на шаг от нее не отходил, но и слушался, когда бабушка оставляла его одного. Кот послушно сидел у кассы с деньгами. Постоянные покупатели видели его и понимали, что бабушка ушла по делам, значит, деньги нужно платить коту. Так и оставляли возле него купюры, сами брали овощи, сами взвешивали. И никто не обманывал ведь, все честными были. © Палата № 6 / VK
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  • Стою в длинной очереди в магазине, тихо говорю в наушниках по телефону с братом. В какой-то момент на удивление громко отвечаю ему: «Блин, да что ты тормозишь, давай быстрее», — и это отдается эхом по магазину. Отсоединяюсь, и тут люди в начале предлагают пройти вперед, мол, у них целые тележки, а у меня только пельмени. Удивленная добротой подхожу к кассе, пробиваю, а кассир мне обиженно так: «Еще быстрее работать не могу». Ну, хоть меня и неправильно поняли, зато пельмешек пораньше поела. © Подслушано / VK
  • Работаю в магазине, который продает товары для дома. Так есть у нас комплект одного белья постельного, который всегда должен быть в запасе. Вы думаете, потому что он хорошо идет? Нет, неправильно. Все из-за одного постоянного клиента. Он уже закупается у нас больше 3 лет. И именно этот комплект белья он всегда покупает. Я никогда не понимал, зачем, но потом он мне объяснил, что жена не разрешает кушать ему в постели. А пока она на ночной смене, он наслаждается ее отсутствием и вовсю лопает в кровати. Ну а если поставит пятно, отстирать не может, поэтому сразу бежит в наш магазин, ведь он расположен в 500 метрах от его дома. © Мамдаринка / VK
  • Я работаю в цветочном магазине. Один мужчина оформил у нас годовую подписку, и каждые две недели мы доставляем ему домой свежие цветы. Он всегда сам выбирает, какие цветы хочет получить, иногда даже приносит фотографии, и мы стараемся все сделать так, как он хочет. Однажды он пришел и сказал, что в определенные дни в букете обязательно должны быть лилии. И ни днем раньше, ни днем позже. Мне стало интересно, почему это так важно. Он улыбнулся и объяснил: «Моя жена обожает лилии. А у меня на них аллергия. В эти дни меня не будет — я уезжаю в командировку. Зато она сможет спокойно насладиться любимыми цветами и не слушать мое постоянное чихание» Вот так просто и красиво. Эта пара вместе 15 лет, бывает же такое. © Рабочие истории / VK


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  • Зашла я вчера в магазин купить шампунь. Подходит продавщица помочь с выбором. Я ей говорю, что кожа головы у меня относится к жирному типу, поэтому мне нужно что-то для жирных волос. И тут понеслась: «Девушка, вы что? Если у вас жирные волосы, значит, вам нужен шампунь для сухих волос, вы ж знаете, как оно все работает? Вам нужно, чтобы волосы стали суше, вот и смотрите на эти шампуни. А для жирных волос шампуни оставьте тем, у кого волосы сухие». Хотела посоветовать ей помыть голову, желательно изнутри, конечно, шампунем для нормальных волос, но не стала. Пошла в супермаркет дальше. Не рассчитывала я на такие длительные прогулки, но да ладно. © Рабочие истории / VK
  • Сегодня в магазине видела девочку с котом. Они подошли к прилавку с кошачьей едой, она подставила кота и он прыгнул к одной банке. Девочка нахмурилась и сказала: «Ладно, с бараниной, так с бараниной»! © Не все поймут / VK
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А с вами случались забавные истории во время похода за покупками? Или, может, вы и сами работаете в торговле и сможете рассказать о самых смешных происшествиях? Ну, а если эта статья вас повеселила, то обязательно загляните и в другие наши подборки на эту тему:

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