15 раз, когда у прилавка разыгралась такая комедия, что хоть билеты продавай

У меня у близкого человека фобия мышей. И это нефига не весело, если честно. Когда с этим сталкиваешься, видишь, что человек не преувеличивает и не придуряется, а действительно находится в состоянии сильнейшего стресса со всеми физиологическими проявлениями. Да, мышка маленькая, но человеку плохо, также, как если бы он стоял без страховки на краю пропасти.