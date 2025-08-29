Про звонки. Гостила у бабушки, позвонила знакомая родственников (дома только я), стала спрашивать, как дела, как родня, не вышла ли тётя замуж, немного поговорила "за жизнь", что-то про мужчину, про отдых на курорте, ну и распрощались. Хотелось человеку пообщаться, видимо. Потом эта женщина встретила мою тётю и сказала, мол звонила, вас дома не было, с твоей племянницей общалась. Так она узнала, что болтала по телефону с 11-летней девочкой. А думала, что с девушкой, ведь "Как ребёнок мог поддерживать взрослый разговор" 😄 Дети разные бывают)
14 человек, которых жизнь застала врасплох
Бывает, что жизнь подкидывает нам сюрпризы в самые неожиданные моменты. Одни люди реагируют на это с юмором, другие — с легким шоком. Но в каждом таком случае есть что-то трогательное и по-человечески близкое каждому из нас. Вот подборка историй о людях, которые точно не ожидали такого поворота событий.
- Нам на лето нужно было найти квартиру в аренду. Обзванивать всех взялась моя 10-летняя дочь. На удивление ей все отвечали, скидывали фото, назначали встречи. В итоге она договорилась о съеме квартиры, а я просто приехала и оплатила. © kamilla.oun
- На одном мероприятии наткнулась на бывшего мужа с новой пассией. Подошла, бодро поздоровалась. А дамочка неожиданно вцепилась в меня: «Пошли вместе в туалет». Окей, по пути объясняю ей, мол, я без претензий. И тут она вдруг поворачивается ко мне и выдает: «Он всегда вел себя как эгоист?» Я в шоке, не знаю, что ответить. Тогда эта несчастная вывалила на меня все их проблемы прямо там, в туалете. Видимо, ей нужно было выговориться. Позже она призналась мне, что скоро от него уйдет. © GlitteryStrawberry / Reddit
- В 22 года я работала в школе. Была беременна — на позднем сроке. Нужно было выписать пропуск у секретарши. Она мне: «Какой класс?» Я говорю: «Четвертый». Секретарша смотрит на меня в упор и вдруг выдает: «Кто ваш классный руководитель?» Я в ответ: «Я классный руководитель!» Занавес. © m7wonders
- Я в 24 по знакомству пошла лечить зубы в детскую стоматологию. А сын не хотел сидеть ни с кем, кроме меня, никого не признавал. Взяла туда свою маму, чтобы она хоть как-то нянчилась с сыном. Так в очереди шептались, мол, бедная, сама еще ребенок, а уже ребенка родила. © zlatarut
- Однажды сидел на уроке французского. Минут через 10 какой-то старшеклассник вбежал в класс, схватил парту и больше мы его не видели. До последнего дня учебного года. Когда в то же самое время, что и 5 месяцев назад, тот же старшеклассник зашел на урок французского с партой, поставил ее на место и покинул помещение. © 0utranex / Reddit
- Работала в шикарном бутике. Как-то помогла одному очень вежливому японскому бизнесмену выбрать подарок для его жены. Он горячо поблагодарил меня и вдруг спросил, может ли он сфотографироваться со мной, чтобы потом показать супруге. Мысль о том, что я окажусь в фотоальбоме японской семьи, до сих пор вызывает у меня смех. © Unknown author / Reddit
- Стояла в очереди, чтобы купить детские творожки и смесь. Тетки решили, что я подросток и пришла за едой для сестры. Затирали про то, что я еще перерасту цветные волосы и молодец, что помогаю маме. Мне было 30. © mirrroe
- В первом классе я был на детской площадке, занимался своими делами, когда откуда ни возьмись учительница позвала меня по имени. Когда я подошел, она сказала: «Тебе нужно пойти со мной в кабинет директора, немедленно». Я был в замешательстве, но пошел. Когда мы добрались до кабинета директора, он был весь усыпан конфетти. Оказывается, один ребенок каким-то образом забрался в вентиляцию с хлопушкой. Директор подумал, что это я. Вызвали моих родителей, и после разъяснений я вышел из кабинета директора с конфетой вместо извинений, но... конфета есть конфета. А того парня, который это сделал, отстранили от занятий на 3 дня. © Friendly-Green-4056 / Reddit
- На досмотре в аэропорту у мамы спросили, сколько ребенку лет, так как в рюкзаке была вода (оказывается, можно пронести с собой 1 бутылку для ребенка до 14 лет). Мама сначала не поняла и уточнила, про какого ребенка речь, девушка показала на меня, а мне как бы 27. © ia_aioa
- Начальник как-то долго и злобно выговаривал нам, что мы не умеем считать, что мы косорукие, узколобые, а все потому, что одному заказчику был отправлен прайс с ценами трехлетней давности, ну и, соответственно, заказчик обрадовался и требовал продать ему по той цене, что в прайсе. Мы сидели в недоумении, потому что никто из нас этого прайса в глаза не видел. Я решила глянуть в компе, кто же автор, и оказалось, что автор — собственно начальник, о чем я тут же и сообщила. Начальник умолк, сказал: «Ну, подумаешь, бывает» и удалился. Через день его уволили. © Жужа Лаптева / Dzen
- Мой двоюродный брат, с которым мы давно не общаемся, добавил меня в друзья, чтобы попросить перевести на японский язык книгу-манифест о вреде охоты на дельфинов, которую он потом мог бы распространять среди японцев на улицах. © GoodyFourShoes / Reddit
- Моя невестка хотела, чтобы я организовала и провела ее девичник... через 4 недели после рождения моего первенца. Швы еще даже не зажили. © Basementcat24 / Reddit
- Однажды по телефону общалась с заказчиком, он приходит, ищет женщину, с которой обсуждал заказ, а к нему выхожу я. Он не дал мне ничего даже сказать и сразу: «А можно мне взрослого работника? Я с женщиной вчера говорил, с Аленой, можно ее пригласить?» И тут я начинаю говорить. А у меня лет с 15 тотальное несоответствие внешности и голоса. Голос низкий, как у взрослой женщины за 40, а внешность как у подростка. © arctic_momkiss
- Я так в 24 года звонила насчет приобретения собаки. Мне сказали: «Вы должны понимать, что это большая ответственность». Потом перезвонили, трубку взял мой парень, ему сказали, что с этого номера звонила маленькая девочка и хотела купить собаку. © buchnevulechka
Жизнь редко спрашивает, готовы ли мы к ее сюрпризам, но именно в этом и кроется вся прелесть. Главное — уметь улыбнуться даже тогда, когда все идет не по плану.
Комментарии
Ну не вижу ничего ужасного в просьбе провести девичник - всё индивидуально, я через 4 недели после КС уже даже спорт потихоньку вернула (с согласия врача). У кого-то всё тяжелее, и можно просто об этом спокойно сказать.
Из странного недавнего: вчера незнакомая тётенька нa детской площадке спросила у меня, почему мой сын гуляет в белых брючках. И смотрела на меня, реально ожидая ответ.
Из несоответствия голоса и внешности у меня была такая история. Договорилась по телефону с врачом на дому о визите. Приезжаю а там на подъезде кодовый замок. Звоню, выходит женщина смотрит вокруг и хочет уходить. Я говорю: "Вы доктор (фио)?" Она : "Да, а вы кто?" Я называю ФИО. Она: " Ой, я по вашему голосу подумала что вы совсем молоденькая". Часто так путают, потому что голос у меня звонкий, мелодичный (хоть что-то осталось от молодости) 😃
Меня в этом году жизнь застала врасплох. Думала, ранняя предменопауза, а оказалось, 12-ая неделя беременности первый раз в жизни за 41 год. Теперь ждём-с дочку.
Ждали старшую. Едем с мужем в метро, обнимаемся, а напротив нас бабка что-то всё втирает дедке, не сводя с нас осуждающего взгляда. И тут до меня доходит, что муж с кольцом, а я с огромным животом и без кольца (отёки, кольцо на цепочке под одеждой). Какая Санта-Барбара у бабки в голове сложилась, надолго хватило, наверное)))
У моей мамы в 84 года голос молодой женщины, а седины ненамного больше, чем у меня в 49. Это, конечно, радикально всех путает — ей и седьмой-то десяток дают, мне кажется, только потому, что она лежачая (с тяжёлой ортопедией).