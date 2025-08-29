14 человек, которых жизнь застала врасплох

Из несоответствия голоса и внешности у меня была такая история. Договорилась по телефону с врачом на дому о визите. Приезжаю а там на подъезде кодовый замок. Звоню, выходит женщина смотрит вокруг и хочет уходить. Я говорю: "Вы доктор (фио)?" Она : "Да, а вы кто?" Я называю ФИО. Она: " Ой, я по вашему голосу подумала что вы совсем молоденькая". Часто так путают, потому что голос у меня звонкий, мелодичный (хоть что-то осталось от молодости) 😃