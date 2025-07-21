14 историй о людях, которые все тщательно продумали, но жизнь посмеялась над их планами

Чтобы не теряться в суматохе дней, все мы стараемся заранее строить планы. Но вот иногда судьба будто бы смеется нам в лицо, подкидывая всякие сложности. События вдруг берут и переворачивают все с ног на голову: иногда день, иногда вечер, а порой вообще всю жизнь. После такого уже не знаешь, можно ли быть в чем-то уверенным.