14 историй о людях, которые все тщательно продумали, но жизнь посмеялась над их планами
Чтобы не теряться в суматохе дней, все мы стараемся заранее строить планы. Но вот иногда судьба будто бы смеется нам в лицо, подкидывая всякие сложности. События вдруг берут и переворачивают все с ног на голову: иногда день, иногда вечер, а порой вообще всю жизнь. После такого уже не знаешь, можно ли быть в чем-то уверенным.
«Коллега не знал, что это подогреватель кружек. Вот что стало с его наушниками»
- Дочь окончила универ, мы с мужем решили продать нашу трешку, себе взять двушку, дочке — студию. И тут вдруг у меня две полоски после долгих неудач. Дочь в шоке: «Но квартиру продадите же?» А мы с мужем честно сказали, что не готовы, что раз нас будет трое, мы останемся в нашей трешке, чтобы у ребенка была своя комната, как в свое время у дочери.
Предложили ей такой вариант: мы продаем участок, он хоть и в плохом состоянии, но в хорошем месте. Эти деньги могут быть неплохим первоначальным взносом за ипотеку, которую дочь может взять сама. Все вылилось в скандал. Я пыталась наладить с ней контакт, но она говорила, что либо мы дарим ей обещанную квартиру, либо будет суд.
Суда мы не хотели, мне нельзя было нервничать. На продажу участка дочь не соглашалась. А потом к участку провели газ, и его стоимость возросла еще сильнее, и когда дочь была согласна на его продажу, тут был против уже муж. Он сказал, что мы оставим себе участок и построим там загородный дом. В итоге мы выплатили дочери ее часть за квартиру, сняв все деньги с накопительного счета. Она на эти деньги стала снимать хорошую большую квартиру, промотала их довольно быстро, приходила к нам за помощью, но с мужем наладить отношения они так и не смогли. Сейчас она живет с каким-то парнем, вроде собираются жениться, но нас на свадьбу не позвали. Очень горько, что так все вышло. © Подслушано / Ideer
- Бывшая, когда едет куда-то, оставляет мне кота. Так было и в этот раз, но я был с дамой. Она спрашивает, мол, с какой стати. Я объяснил, что ей так удобно, меня не напрягает, да и у нас общие дети. И тут моя спутница выпалила: «Ты дал ей повод! Она не знает, что „бывшая“! Почему тебе? Я же так не делаю! Почему она так делает?!» В общем, мы поссорились. © Подслушано / Ideer
- На свадьбу одну из машин заказал в таксопарке, были там для официальных случаев такие. Несколько раз уточнил, чтобы машина была приличная. В результате приехало ужасное авто, а за рулем тетя в домашнем халате. Спрашиваю, что за ерунда, а она говорит, что сама не в курсе. Сказали приехать — я, мол, приехала. Хотели расстроиться, но решили не обращать внимания. Друг на своей новенькой и блестящей машине сказал, чтобы мы с невестой ехали с ним, друзей посадили в эту развалюху. Уже 32 года прошло, а мы до сих пор вспоминаем об этом со смехом! © МАрт / Dzen
- Однажды я познакомилась с парнем. Хороший, но не мое. Решила отшить, но так, чтобы не обидеть, чтобы сам слился и говорю: «Не хочу тратить жизнь на пустые встречания, давай сразу жениться». И это на первом-то настоящем свидании. А он взял и согласился! Пошли в ЗАГС, подали заявление. Ну кто же знал, что он серьезно решил жениться. Еле сбежала. © Подслушано / Ideer
«На часах полвторого ночи, мне нужно идти на работу, а мои кроссовки развалились. Я не предусмотрел, что мои они сегодня развалятся и я получу за них штраф»
Какая то фигня. Что значит развалились? Есть клей момент, есть нитки с иголкой. Есть изолента и скоч. Как временая мера вполне. И это без учета, что есть еще какая то обувь кроме кроссовок.
А на фото просто достали стельку.
- Будучи во Вьетнаме, не поехала на экскурсию на цветные дюны, начитавшись про песчаных блох. И когда летели домой, уж не знаю, откуда они взялись в самолете, но покусали именно меня. Когда долетели и вышли, у меня ноги до колен были все в волдырях, так еще и лечить пришлось недели три. © Любовь Г / Dzen
- Мне было двенадцать лет, мне не давала спокойной жизни молодая и очень вредная училка по сольфеджио. Было ощущение, что во всех бедах ее жизни был виноват я. Дело закончилось закономерным отчислением из музыкальной школы и очень сильным конфликтом с родителями. Спустя шестнадцать лет встретил ее на улице, пригласил на свидание и хотел лишь получить сатисфакцию за школьные годы. Только вот что-то пошло не по плану. Свидания переросли в любовь, семью и двоих детей. А про то, кто я, она поняла практически с самого начала отношений. Так вот и получилось — «от ненависти до любви». © Подслушано / Ideer
«Я собиралась пойти спать»
С учительницей сольфеджио, поди, и проблемы-то изначально были потому, что он ей нравился и её саму это бесило. :)
- Катались с друзьями на роликах в парке. Я катаюсь не совсем хорошо, из-за чего часто отставала от других. В какой-то момент друзья далеко уехали и я решила разогнаться, но тут перед моими ногaми выбежала маленькая собачка, я попыталась увернуться, что мнe вполне удалось, но потом пришло осознание, что я лечу на какого-то мужчину. В этот раз увернуться не удалось, с перепугу забыла, как тормозить. Не знаю, какой план созрел в тот момент у меня в голове, но я согнулась пополам и немного присела, но по итогу я головой врезалась в живот прохожего. Мне стыдно, стою, извиняюсь, а он стоит согнутый, но старается выглядеть мужественно и делает вид, что всё в порядке. По итогу все хорошо, даже посмеялись. Прошел уже примерно месяц с того момента, сижу дома, отдыхаю, листаю видео в соцсетях. И тут натыкаюсь на видео, где какая-то девушка врезается в парня. Мне потребовалось секунд 30, чтобы осознать, что на видео я. Пересматриваю это видео целый час, ржу и в то же время так стыдно. © Карамель / VK
- Поехала я в поликлинику с утра пораньше анализы сдать. Еду и думаю про себя: «Хорошо как, вот сейчас все сдам, а завтра к врачу с чистой совестью и готовыми результатами. Рано не поеду, посплю подольше». И только эта мысль приятная покинула мою голову, как я услышала резкий такой «пшик». Аккуратно доехав до места, где можно припарковаться, я остановилась и вышла поинтересоваться, что это было. А было это спущенное колесо, которое за каких-то 1,5 минуты встало на обод.
Естественно, пока дождалась помощи и мне поставили запаску, все сроки приема анализов уже закончились. И вставать мне завтра опять в 6:00, ехать голодной в больницу. Вот так и планируй завтрашний день! Да и сегодняшний тоже. © Tanchik43 / Pikabu
- Купила коту недешевую лежанку. Она гипоаллергенная, со всякими массажными штуками, еще и в интерьер квартиры отлично вписалась. Ждала изготовление под заказ почти 2 недели. Радостно распаковала, разместила на подоконнике и положила туда кота. Он принюхивался, долго осматривался, но так и не улегся внутри. Пошел спать в другое место. Надеялась, что привыкнет со временем. Но прошел уже месяц, и кот предпочитает лежать в деревянной коробке из-под этой самой лежанки. Там ему удобнее. Уже и кошачью мяту пробовала, и лакомствами приманивала. Все без толку. © Карамель / VK
- У нас на работе была работница, которая ела чужие обеды. Если она откусывала кусочек и ей не нравилось, она просто выбрасывала всю порцию в мусорное ведро, где ее потом находили другие сотрудники. В конце концов, ее поймали за этим занятием и уволили. © MegAcedU / Reddit
- Как-то в магазине бабуле передо мной не хватило денег на творожок. Так она и ушла, а я долго ругала себя за то, что не помогла. И вот настал день — опять старушка в очереди чуть не плачет. Я плечи расправила, карту приложила. Старушка поблагодарила и испарилась. И тут кассир грустно говорит, что эта бабушка здесь каждый день такую сцену исполняет и все ведутся. Короче, так я и не закрыла свой бабушковый гештальт. © Noblerot / Pikabu
Комментарии
Девушка, хотевшая отшить парня без обид, идет с ним в ЗАГС и подает заявление! Считает, что это лучший вариант, чтобы парень не обиделся, а потом "еле сбегает" и думает, что парень не получил психологическую травму, воэможно, на всю жизнь.