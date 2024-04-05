14 хитрецов и ловкачей, которым этот мир абсолютно понятен
Народное творчество
11 минут назад
Волею случая мы сталкиваемся с разными мелкими неурядицами: противные родственники приехали в гости, в школе у ребенка опять собирают «на шторы», а то и просто невмоготу собственный огород в порядок привести. Но есть люди, которые сделают что угодно, лишь бы эти неурядицы обойти стороной и выкрутиться. Некоторые с этим даже перебарщивают — прямо как свекровь из одной истории в этой статье.
- Снимали мы офис в небольшом деловом центре. По соседству обитал мужик в совсем маленькой конуре 3×3 метра. Окон нет. Из мебели только стол, стул и сам мужик. Фрилансер, занимался социальными сетями, контекстной рекламой, всяким таким. Спрашиваю коллегу: «Нафига ему офис? Мог бы то же самое дома делать. В моем понимании офис — это место, где можно встречу с заказчиками провести. А у него там даже второго стула нет!». А напарник резонно отвечает: «Элементарно. Он просто уединяется от семьи. Потому что когда он дома, жена и дети не воспринимают его как на работе. Только сосредоточился — вынеси мусор, папа, давай поиграем, мультики включи...» © shurskiy / Pikabu
- Было мне 15 лет, поставили мне летом брекеты, а осенью поступать в колледж. И, как назло, вышел сериал про Катю Пушкареву. Новый коллектив, я проучилась много лет в шестидневном интернате — на учебу идти страшно было, жуть. Но моя умная тетя, которая мне брекеты и оплатила, сказала, что у меня во рту три тысячи долларов, и пусть завидуют! Первая же попытка присвоить мне кличку разбилась об этот аргумент. Проходила два с половиной года без обид и травм. Рекомендую. © Подслушано / Ideer
- Жена сидит в школьных чатах. Обсуждают сбор денег на подарки учителям. За прошлый год каждый скинулся по 6 тысяч. Поинтересовался у жены, а есть ли такие, кто не сдает деньги? И она рассказала историю, как некоторые родители отлынивают от участия в сборах. Чат был создан в первом классе, главная там — одна властная тетка. Она еще тогда предложила собрать 20 тысяч на покупку огромного букета цветов, и несколько родителей возразили, сказав, что эти деньги было бы разумнее отдать наличными учителю. Тетка на эмоциях ответила: «Или мы складываемся на цветы, или я вас в своем чате не держу». Так эти родители взяли и вышли из этого чата, и больше туда не заходили, несмотря на уговоры других родителей. В обсуждениях не участвуют и деньги теперь тоже не сдают. © ProtivSpama / Pikabu
- Когда я сообщил маме, что нужно сдать деньги «на шторы», она сказала: «Поборы эти надоели, но ты мальчик взрослый, вот тебе деньги. Хочешь, отдай „на шторы“, хочешь, трать на свое усмотрение». Деньги в школе на нужды собирала завуч, очень противная тетка. Когда она пришла в наш класс за данью, я сказал, что денег мне дали, но разрешили самому принимать решение, а я не хочу их отдавать. Сколько было всего... Меня пытались и запугать, и пристыдить, но я всегда был непробиваемый и умнее своих лет. Сумма была гораздо больше обычных моих карманных денег, и я очень долго ее хранил. В итоге потратил на лампу для письменного стола, которую очень хотел. Мама оценила и покупку, и то, что я не слил деньги на конфеты. © Alvion / Pikabu
«Уже неделю висит табличка, и никто не паркуется»
- Как и у многих, наверное, у меня есть бесцеремонные родственники. После свадьбы мы с женой жили вдвоем, в городе, платили ипотеку, ничего, как говорится, не предвещало. И вдруг в субботу с утра без предупреждения к нам заваливается моя тетка с мужем и двумя детьми, радостно вопя, что они к нам на две недели. Мол, погулять решили, детей к школе приодеть. У меня от ужаса в зобу дыханье сперло. Я-то знал, что будет дальше: кормить эту ораву за свой счет, слушать тупые сериалы на полную громкость... Стою, лихорадочно соображаю, что делать. Скандал устраивать? Из дому сбежать? И тут моя супруга прямо расцветает и радостно орет: «Супер! Нам как раз ремонт надо делать, а тут вон сколько помощников сразу! А я-то думала, как мы вдвоем мебель таскать будем! Сейчас перекусить сварганю, и поедем за обоями и краской!» — и начинает носиться по квартире, шторы сдергивать, на ходу объяснять, какие она обои хочет, интересуется, как у дяди дела с шуруповертом. А штукатурить? А плитку класть? Я таких ошалевших рож ни разу в жизни не видел. Тетка нашлась первая: заблеяла, мол, Олечка, да мы же мешать вам будем и детям вредно краской дышать, если б мы знали, мы лучше к кому-нибудь другому или хоть в гостиницу...
Проводили, короче, гостей. Ремонт решили не делать. Шторы постирали и все. © Подслушано / Ideer
- Мой десятилетний сын все время предлагает своей матери деньги. Типа, «я сам заплачу за эту шоколадку», и все в таком духе. Мне же он денег никогда не предлагает. Когда я поинтересовался, почему, он мне ответил: «Так ты их возьмешь». © Jeniay / Pikabu
- Свекровь зашла очень далеко. У нее огород 12 соток, а ее мужа не стало прошлой осенью. Так она решила сделать себе гипс на ногу и сидеть смотреть, как мы с мужем и его братом корячимся на ее огороде. Мы бы и не узнали об этом всем, если бы не моя подруга. Она через неделю спросила, кому моя свекровь покупала у нее в аптеке столько гипса... © Подслушано / Ideer
- Никак не могу понять: муж то ли чурбан, то ли гений. Я выросла в семье интриганов, поэтому все фишки манипуляций и игр на эмоциях отточила еще там. А на него они не действуют! После ссоры могу полдня театрально молчать, прежде чем он спросит, мол, все ли хорошо. Я ему: «Да все просто замечательно, любимый!» Жду реакции, разбирательств, а он добродушно говорит: «Вот и хорошо», — целует нежно и занимается дальше делами. А у меня разрыв шаблона каждый раз такой, что злость сразу проходит. © Подслушано / Ideer
- Как-то начал сын у меня истерить: орет, требует чего-то. Сначала смешно было, потом злость появилась. И тут меня осенило. Во время истерики вытащил смартфон, включил запись видео и стою, снимаю. Поснимал минуты две, и сыну орущему показываю, смотри, мол, на себя, как окружающие тебя видят. Постепенно сын успокоился. Вечером подходит и говорит: «Пап, а ты видео удалил?» Я отвечаю: «Нет, пусть останется в напоминание. Повторится, следующее видео и мать увидит, и бабушка». При следующей попытке истерики только начал доставать смартфон, как она мгновенно прекратилась. И больше истерик не было. © ALfromSPB / Pikabu
- Своего начальника, выпустившего в свет подробную «Инструкцию о пользовании служебными чатами» и под роспись знакомившего с ней всех сотрудников компании, считала бездельником-самодуром. Но в корне изменила свое мнение о нем и его творении, став матерью троих детей-школьников, которая вынуждена регулярно отслеживать сообщения из шести школьно-родительских чатов. Ненавязчиво пользуясь положениями из той инструкции, смогла избавиться от тонн информационного мусора. Начальник — голова! © Подслушано / Ideer
- Когда покупала квартиру, помимо обычных сайтов по недвижимости мониторила еще сайты с арендой и квартиры посуточно. Так отмела два варианта: один с неприличным заведением под соседству, а второй — под «посуточной» квартирой. А там, где нацеливалась на квартиру, приходила во двор и гуляла с ребенком. Мамочки и бабушки местные сами рассказывали, что с отоплением, соседями, обслуживающей компанией и т. д. В итоге выбрала лучший вариант за те деньги, на которые могла рассчитывать. Живем уже два года, довольна как слон. © Подслушано / Ideer
- Дед у меня был деятельный, но скрытный, лишнего слова не вытянешь. Приехав в очередной раз в гости, папа обнаружил, что с прошлого посещения зубная паста не открывалась. Крышечка присохла намертво, что прямо указывало на то, что дед пренебрегает гигиеной полости рта. В отличие от дедушки, папу не заткнешь, а заводится он с пол-оборота. Так и тут. Начал читать лекцию о том, как важно чистить зубы, что ты, дескать, как маленький. А с каждой попыткой деда вставить слово распалялся все сильней: давай, мол, как дошкольника буду контролировать, чистишь — не чистишь... После 10 минут бесплодных попыток вставить слово дедушка вздохнул, достал вставную челюсть и заорал: «Се не чисю, се не чисю!.. Мою я их! Под краном! Вывастил бавана, не певебьеф!». Вставил зубы и оставил отца офигевать от того, насколько радикально дед подошел к вопросу гигиены рта. © partveyn / Pikabu
- Съехались с парнем, и почти сразу он стал требовать ужинов. Каждый, зараза, будний день. Объяснял это тем, что я прихожу на полтора часа раньше, а значит, устаю меньше и могу ему приготовить. Решила проблему просто: теперь половину недели задерживаюсь на работе на полтора часа (валяюсь на диване для гостей, зависаю в интернете), а вторую половину после рабочего дня иду в спортзал. Парню сказала, что у меня сменилось начальство и заставляет перерабатывать, а в спортзал пошла, чтобы к лету подготовиться. И вуаля, дома мы в одно время, и у него не хватает наглости поднять меня с дивана, чтобы я конкретно ему (не нам, я вечером только перекусываю) готовила, следовательно, готовит он сам. Идеально. © Подслушано / Ideer
Впрочем, порой иначе как хитростью и изворотливостью своего не добиться. Вот еще одна подборка историй про хитрецов, которые хакнули эту жизнь и живут припеваючи. Лайфхак оттуда, как заставить есть упрямого ребенка-малоежку, взяли на заметку.
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