14 хитрецов и ловкачей, которым этот мир абсолютно понятен

Волею случая мы сталкиваемся с разными мелкими неурядицами: противные родственники приехали в гости, в школе у ребенка опять собирают «на шторы», а то и просто невмоготу собственный огород в порядок привести. Но есть люди, которые сделают что угодно, лишь бы эти неурядицы обойти стороной и выкрутиться. Некоторые с этим даже перебарщивают — прямо как свекровь из одной истории в этой статье.