15 человек признались, какие сокровенные секреты скрывают от близких. От некоторых просто мурашки по коже
Народное творчество
1 день назад
У каждого из нас есть сокровенные секреты. О многих мы предпочитаем не рассказывать даже самым близким людям. На то бывают разные причины, истории героев нашей подборки — яркое тому доказательство.
- Мы вместе 3 года, нашему сыну тоже 3. В начале отношений девушка заявила, что беременна. Как бы странно, но она настаивала, что ребенок мой. А сын совсем не похож на меня. Я шатен с зелеными глазами, а у него светлые волосы и голубые глаза. Вообще, в моей семье были такие гены... Но я никому ничего не сказал и решил сделать тест на отцовство. Выяснилось, что я не биологический отец своего сына. Новость разбила мне сердце, но я решил скрыть эту тайну, ведь люблю ребенка. Я даже не понимаю, обманула меня девушка специально или действительно думает, что он мой. © ThrowRAMrW / Reddit
- В меня влюбился коллега. Мы были несвободны, я держала дистанцию, но мне льстило внимание. Он умный, еще и высокий красавец. Я приходила всегда поздно на работу, а он ждал меня с кофе и говорил, что я сова. Провожал до метро. Потом узнал, где я живу. Я поняла, что эта история разрушит мои отношения. Уволилась. Прошло несколько месяцев. Проснулась, а перед домом: «Улыбнись, сова!» Моя стыдная, но теплая тайна. © Подслушано / Ideer
- Мне нужно с кем-то этим поделиться. Не умею хранить секреты от мужа, но не хочу, чтобы он знал, что я знаю. Однажды утром я услышала, как он болтал с нашим сыном, пока менял ему подгузники. «Мама так удивится, когда проснется и увидит, что ты уже одет» — говорил муж, но на самом деле я уже не спала. Потом я сделала вид, что проснулась, и «угадала» наряд малыша. © NyxieThePixie15 / Reddit
- Вот уже 3 года скрываю от мужа, что получаю больше, чем он. Не из-за алчности, а из-за его характера. Когда мы поженились, он места себе не находил от мысли, что большую часть свадьбы оплачивают мои родители. 2 года вкалывал как проклятый, но вернул им все до копейки (родители были в шоке, отказывались). У него принцип, что мужчина — это добытчик, а я должна быть за ним как за каменной стеной. Думает, что работаю я для своего удовольствия. Так и есть — мне нравится, чем я занимаюсь, но неожиданно мое дело стало приносить прибыль. Скопилась уже сумма, достаточная для покупки квартиры, хорошего отдыха. Сижу и думаю, как это преподнести. Может, сказать, что выиграла в лотерею? © Подслушано / Ideer
- У меня свой бизнес. Есть все и даже больше. И есть свой секрет, о котором никто не знает: иногда я надеваю старую одежду и гуляю по помойкам. Один раз даже провела вечер с неблагополучной компанией. Невероятные ощущения — быть «по ту сторону». В такие моменты особенно ценишь свою жизнь и достаток. © Подслушано / Ideer
- Мама до сих пор не знает, сколько раз я прогуливала школу. У нас со старшей сестрой была хитрая схема. Я гуляла где-то и ждала, когда мама уйдет на работу, а сестра звонила ей под каким-то предлогом, выясняя, ушла та уже на работу или нет. Когда на горизонте было чисто, я спокойненько бежала домой.
- Я очень чутко сплю, поэтому, когда мой жених встает на работу, он всегда меня будит. С начала нашей совместной жизни у него появился маленький ритуал, ради которого я всегда притворяюсь, что сплю. Он подходит, встает на колени так, чтобы быть на одном уровне с моим лицом, и целует меня в лоб. А потом шепчет, что любит меня. Затем он медленно встает и, хихикая, выбегает из комнаты, закрывая дверь как можно тише. Мне кажется, в этот момент он ощущает себя тайным агентом, у которого есть свой маленький секрет. Поэтому я никогда не расскажу ему о том, что не сплю. Не хочу портить магию момента. © Creative_Keys / Reddit
- Очередной раз потеряла ключи и боялась родительских люлей. Надо было идти на сольфеджио и закрыть квартиру. Я подумала, что справлюсь ножницами. Впихнула в личинку, попыталась прокрутить. Разворотила все внутренности и поняла, что доломала замок. Осталась дома, решила никуда не ходить. Дверь же не закрыть снаружи. Сделала вид, что вернулась с музыки. Вечером пришли родители и что-то никто не шел меня ругать, только шептались в коридоре. Потом аккуратно спросили, не слышала ли я сегодня странных звуков. Говорю: «Нет, я ж после школы в музыкалку пошла». Они решили, что кто-то пытался вскрыть замок, но его спугнули. Личинка была заменена, новый ключ выдан. Никто ни о чем не догадался. Я унесу эту тайну с собой на тот свет. © kaktak22 / Pikabu
- Мой самый страшный секрет в том, что я равнодушна к людям. Вокруг много «друзей», я замужем, но все эти люди для меня заменяемы. Я не испытываю привязанности ни к одному из них. Не делаю им гадости, не предаю, храню их секреты. Помогаю решать проблемы и спрашиваю, как дела. Со стороны я очень хороший человек, верный и надежный. Не знаю, стоит ли говорить им, что не чувствую с ними какой-то связи, которую чувствуют они. Вроде надо, но зачем все портить? Да и как такое сказать? © Подслушано / Ideer
- Лучший друг до сих пор страдает по бывшей девушке. Она бросила его и говорила о нем знакомым много гадостей, но он продолжает идеализировать ее. Но он не знает о том, что его идеальная девушка клеилась к нашим двум общим друзьям. Одному она даже признавалась в любви, когда они еще были в отношения. Молчу об этом, потому что не хочу его ранить.
- Пошли гулять с племянницей, ей было тогда 4 года. Она играла в мячик, и он упал в озеро. Малышка думала, что вытащит его, но не рассчитала и окунулась вся в озеро. На дворе был конец сентября. Мы бегом в машину, примчались домой. Переодели ее и вещи постирали. Ее родители ничего так и не узнали, она не заболела. Прошло 10 лет. Я говорю, что пора уже рассказать об этом случае семье, но племянница против. © Nastylicious / Pikabu
- Ко мне парень в гости приехал, мы заказали корейскую еду. Я точно знала, что хочу попробовать, а он выбрал блюдо из-за красивой картинки в меню. Моя еда оказалась жутко невкусной. Я попробовала его лапшу — она была великолепна. И вот пришло время любимому ехать к себе домой. Я подвозила его до станции и специально не сказала, что он не забрал свою порцию из холодильника. Но по дороге он вспомнил сам и такой: «Блин, я забыл свою лапшу». Я огорчилась вместе с ним ради приличия, а сама с удовольствием сожрала его лапшу дома. Чувствую себя плохой девушкой. © whereistherumgone / Reddit
- Жена думает, что я работаю за компом, но на самом деле я пишу рассказы. И делаю это уже много лет. Мне нечего скрывать, я просто держу это при себе. Никто из родных не в курсе моего хобби. На сегодняшний день я написал уже 56 рассказов. © SuvenPan / Reddit
- Когда никого нет дома, я танцую тверк под музыку. Знаю, что звучит странно, но мне нравится вот это чувство раскрепощенности. Я даже пробовала танцевать на коленях на кухонном стуле. А когда мы с мужем идем куда-то тусить, я притворяюсь, что вообще не умею двигаться на танцполе. Очень стесняюсь людей. © Rotisserie***head0 / Reddit
- Я в 7 классе поняла, что учеба — это не по мне, и начала прогуливать. Выходили мы с родителями из дома одновременно, я говорила им: «Вы идите, а я сейчас докрашусь и побегу тоже». На самом деле оставалась дома. Отец приходил на обед часам к 12. Я прятала свои вещи, а сама лезла под диван. Ждала час, сидела в телефоне, спала, потом спокойно выползала и продолжала свою деятельность до 5 вечера. Помню, как-то раз даже уснула, пока ждала окончания обеда. Понятия не имею, как меня не спалил папа. Я ведь и захрапеть могла. © Rassiel*** / Pikabu
Порой мы не только скрываем некоторые вещи от близких людей, но и вынуждены идти на обман. Например, родителям иногда приходится не говорить всю правду детям. Мы же нашли для вас самые шедевральные истории.
Комментарии
Если срок отношений равен возрасиу ребёнка, то забеременела явно ДО встречи) цирк с конями
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Я не поняла : а чего такого сакрального в истории с подгузником ? Папа переодел малого , пошептал ему на ушко , мама притворилась , что спит . Всё ?
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Кажется, здесь не хватает пары историй от учителей в духе "в течение года я не давала знать родителям ученицы, что она прогуливает школу, потому что она была такой противной, и я радовалась, что ее нет в классе"
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