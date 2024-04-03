15 хитрюг, которые даже кота ученого вокруг пальца обведут

Девушка, которая не испытывает угрызений совести, украв у своего салона клиентов - а как насчет того, что все это время салон тратился на рекламу, чтобы их привлечь, на рабочее место для тебя, где ты их обслуживала, на качественные расходники, чтобы они остались довольны, да еще и з/п тебе платил? Впрочем, если ты однажды откроешь свой собственный салон и наймешь мастеров, то сама все поймешь