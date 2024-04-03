15 хитрюг, которые даже кота ученого вокруг пальца обведут
Есть люди, которые любят говорить все прямо, как есть. Только вот иногда, чтобы добиться желаемого, все же приходится идти на хитрость. Так и нервы сэкономишь, и быстрее свое получишь. А еще с помощью некоторых трюков можно проучить обидчиков или получить хорошую работу.
Но тут важно не перемудрить. В бонусе мы покажем, что слишком хитрые планы проваливаются.
- Мы с мужем каждый день на работе, с утра и до вечера трудимся, а дома тринадцатилетняя дочь. Времени что-то готовить нет вообще, она еще сама не готовит, максимум бутерброды сделает. Решили мы нанять повара: есть знакомая, которая домашней едой занимается, мини-обеды делает, типа для кейтеринга. И муж всегда говорит знакомой: «Готовьте и себе. Обязательно! Вы домой придете, а вам тоже надо своих детей кормить. А когда вам этим заниматься? Поэтому наливайте суп в свой термос, в контейнер набирайте чего хотите. Пожалуйста. Только готовьте побольше, с расчетом и на себя. Мы все оплатим!» Я умилялась тем, какой добрый у меня муж, пока он не сказал, что это для того, чтобы она вкуснее готовила. С расчетом на то, что готовит не только для нас, но и для себя. © Мамдаринка / VK
- Когда в детстве мы с мамой ругались и мама со мной не разговаривала, я сразу садился за уроки и начинал задавать вопросы (типа мне помощь нужна), хотя ответы знал. Думаю, мама догадывалась, зачем я это делаю, но все равно мы понемножку начинали отходить. Такая детская хитрость. © Подслушано / Ideer
- Когда начинала карьеру, устроилась в салон красоты. Я парикмахер-колорист. Обмениваться контактами с клиентками было нельзя, и я придумала хитрость — подглядывала в телефон. Сидеть же долго, все залипают в соцсетях, ну я и запоминала ники. И кто отзывы оставлял, тех странички сохраняла. Через 2 года ушла и сделала этим клиентам рассылку. Кто-то продолжил ходить в салон, а многие ко мне перешли. Не считаю это плохим поступком. Я сама иду в первую очередь к мастеру, а не в салон. © Подслушано / Ideer
- В детстве я очень плохо ел, мог за день вообще ничего не съесть. Меня никогда не заставляли, но моя мама начала использовать определенную хитрость. Так как большинство детей любят делать все наперекор, она ставила на стол тарелку и говорила: «Сын, это есть нельзя!» Я тянул тарелку к себе, говорил: «А я буду!» — и ел. На своих детях этот метод точно опробую. © Подслушано / Ideer
- Каждое утро прохожу интереснейший квест — бужу ребенка в школу. А он каждый день сопротивляется. Сегодня открывает один глаз, умоляюще смотрит на меня и снова вырубается. Я не сдаюсь, пробую достучаться еще раз. Тут он открывает оба глаза и очень долго и пристально рассматривает мое лицо. «Что?», — спрашиваю. Он выдерживает театральную паузу, продолжая усердно смотреть. Я подумала, что у меня что-то на лице. Но тут сын говорит сонным голосом: «Каждый день смотрю на тебя, но раньше не замечал, какая ты красивая!» Засмущалась, умилилась, разрешила хитрецу не идти на первый урок. Но завтра такой номер не пройдет! © Палата № 6 / VK
- Убедила всех гостей, которые часто приходят, что у нас принято сразу мыть за собой посуду. Якобы для того, чтоб наши маленькие дети, смотря на это, приучались к уборке. И что это правило нарушать ни в коем случае нельзя. Ведь дети, видя грязную посуду, тоже перестают ее мыть, потому что думают, что мама должна за всеми убирать. Сначала было много вопросов от гостей, но потом все стали выполнять это правило. Теперь мне не нужно мыть гору тарелок каждый раз. Успех! © Подслушано / VK
- Подруга живет в новостройке. У них какая-то хитрая автономная система отопления. Что-то сломалось, и зимой в ужасный мороз отключили горячую воду. Пока все в общем чатике ругались на управляйку, подружка просто позвонила сантехнику. Включила «девочку» и говорит: «Только вы можете меня спасти!» Он тут же пришел и все ей починил.
- Мне не нужно кабельное ТВ, но фирма была очень настойчива. Меня просто закидывали рекламными буклетами. Я собрала пачку буклетов, обсыпала их блестками и отправила вице-президенту по продажам. Следующая посылка досталась вице-президенту по маркетингу. Третья — генеральному директору. Больше рекламу мне не присылали. © Leigh McNally / Quora
- Брат встречался с девушкой, ее семья была из Венгрии. Ей нравилось одеваться необычно. Однажды мы стояли в очереди в магазине, а две женщины смотрели на нее осуждающе и что-то говорили на иностранном языке. Оказалось, тетки были венгерками и обсуждали ее одежду. Девушка решила их проучить. Она мило улыбнулась и пожелала им приятного дня на венгерском языке. Я никогда не видела, чтобы люди так менялись в лице. Так их! © Connie Stephens/ Quora
Про письма с блёстками всяким директорам-президентам - это звиздёж. Почту открывает секретарь.
- Моя дочь ходит в садик. Каждое утро проблемы с подъемом, ну очень тяжело ей вставать, хотя ложится вовремя. Сегодня бужу ее и вижу, что она спит в одежде, которая была приготовлена в садик. Спрашиваю: «Ты зачем в одежде легла?» А она, не открывая глаз: «Я сразу с вечера оделась. Можно еще немножко поспать?» Лайфхак, блин! © Ситуация / VK
- Я работал когда-то в магазине детской обуви. Один мальчуган как-то протянул руку, дотронулся до моего носа и сделал вид, что оторвал его: «Ха-ха! Твой нос теперь у меня». Что ж, я и сам так играл в детстве. Но щенков нужно учить, что нельзя связываться с большой собакой. Я ответил: «Можешь оставить себе, там полно козявок». Довольная ухмылка исчезла с его лица. © Dave Norris/ Quora
- В саду все приукрашивала, чтоб меня похвалили или пожалели. В школе притворялась больной, исправляла оценки в дневнике, прогуливала периодически. Закончила на отлично. В универе делала только то, что мне хотелось — диплом без троек. На работе все удачно складывается: дали повышение, никогда не лишали премии за косяки, делают поблажки. А все потому, что я с детства хитрая и поняла, как устроен мир. И делаю так, чтоб не спалили и не влетело. © Подслушано / Ideer
- Подругу футболили в одной конторе, нужные ей бумажки все время терялись. Тогда она накрасилась, надела короткое платье и записалась на прием к начальнику. Говорит, мол, выручайте, моя судьба в ваших руках. Так ей все сделали в тот же день!
- Так как в детстве я больше слушалась маму, папа шел на хитрость и ссылался на нее: «Мама сказала, что так будет лучше». И я делала. Это долго срабатывало.
- Сын не ест рыбу. Так печень трески в нашей семье резко стала «мясом со вкусом рыбы». Ходит предание, что мой отец так съел нутрию под видом кролика, а то брезговал «крысу есть». Так что «То не хочу, а это не буду» у нас в семье не катит. © Подслушано / Ideer
Бонус
- Давно мне мой любимый не дарил цветов. И я подумала, что надо бы ему как-то тонко намекнуть. Приехал он домой, в 11 вечера занес вещи и спускается, чтобы машину припарковать. Я ему так ласково говорю: «Милый, возьми кошелек с собой, купи мне шоколадку». А сама думаю: «Ларек уже закрыт, а рядом цветы круглосуточно. Он придет, увидит, что закрыто, расстроится, затем увидит цветы и купит розочку!» В итоге приходит с пустыми руками: забыл о просьбе. Провалился мой хитрый план. © Подслушано / Ideer
Действительно, трудно бывает заставить детей есть полезную пищу. Вот тут у нас советы, как без слез и истерик приучить ребенка правильно питаться.
Комментарии
Странные тетки все таки...а сразу попросить купить цветы, без промежуточного этапа - никак нельзя?
Тем более, что ему все равно пох, забудет)
Девушка, которая не испытывает угрызений совести, украв у своего салона клиентов - а как насчет того, что все это время салон тратился на рекламу, чтобы их привлечь, на рабочее место для тебя, где ты их обслуживала, на качественные расходники, чтобы они остались довольны, да еще и з/п тебе платил? Впрочем, если ты однажды откроешь свой собственный салон и наймешь мастеров, то сама все поймешь
Обожаю слушать мечтателей, которые самые хитрые/умные/крутые прям еще с утробы, буквально кольцо с пальца акушерки стянули и разговаривать начали тут же.
Итак, в 11 вечера муж приехал откуда-то, занес домой вещи, пошел переставить машину... И тут ему прилетает "сгоняй за шоколадкой!".
На месте мужа меня бы порвало на лоскуты: ну ты знаешь, что я в дороге, позвони и скажи все свои хотелки! Заеду сразу в магазин и привезу тебе хоть шоколадного слона. Но не сейчас, в 12 часу, когда уже все дела сделаны и настрой на пожрать, помыться, отдохнуть. Что это за свинское отношение к своим близким?