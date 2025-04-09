12 случаев, когда развод показал темные стороны близких
Развод сложно назвать радостным событием. Однако истории столкновения людей с суровой реальностью дают нам отличный повод опереться на чужой опыт и вынести для себя что-то новое. И сегодня мы собрали для вас случаи, когда развод обнажил темные стороны отдельных семей и партнеров.
- Работаю в судебной системе. Однажды поступило дело о паре, разводящейся по обоюдному согласию. У мужа был один ребенок от нее, а у жены был ребенок от предыдущего брака. Он согласился платить алименты за обоих детей, хотя это была не его законная обязанность. Судья подписывает постановление, они идут открывать специальный счет и тут... ему отказывают, сообщая, что нельзя иметь два счета для одного ребенка. Оказывается, она все это время получала алименты от биологического отца и никогда об этом не говорила! © Dikutoy / Reddit
- Однажды у меня был босс, который ушел из дома часов на шесть, пока его бывшая жена собирала вещи, которые ей принадлежали. Когда он вернулся домой, все ручки... исчезли. Дверные ручки, ручки шкафов, ручки ящиков, все, что было прикручено к чему-либо и использовалось для открытия, она забрала! © Unknown author / Reddit
- Работала клерком у адвоката по делам о разводах. Наша клиентка пыталась получить полную опеку над своим ребенком, потому что ее муж был «опасно невнимателен к их сыну». Как он был опасно невнимателен? Подавал спагетти (вместо особых блюд) на праздники. И да, я бы хотела бы, чтобы это было выдумкой. © marierosa / Reddit
- Богатая пара тратила кучу денег и времени, чтоб поделить все имущество. Дошло дело даже до копеечного блюдца. Они вбухали $100 тыс. на суд, и жена выиграла его. После заседания она вылетела на улицу и и разбила блюдце о ступеньки. Осколки демонстративно оставила повсюду, чтобы бывший муж видел их. © 105degrees_andrising / Reddit
- Подруга разводилась с мужем, который вел себя не совсем адекватно. Настолько, что она боялась одна вернуться в дом и позволила ему делать со своими вещами все, что ему заблагорассудится. Поэтому я пошла туда вместе с ней. Первым красным флагом было то, что он сменил замки. Поэтому мы ждали, пока приедет слесарь. Когда же дверь открылась, мы заметили, что вся мебель исчезла! Поэтому мы осторожно поднялись наверх в поисках ее кошек. Весь второй этаж был пуст. Никаких кошек. Никакой мебели. Даже ее одежды не было. Выяснилось, что он нанял транспортную компанию, чтобы упаковать и вывезти все, даже еду из холодильника. Наконец нашли кошек. Он отвез их к другому ветеринару в городе и отдал на передержку под именем своей сестры, думая, что она не сможет их найти. © JillAustin / Reddit
- Адвокат рассказал мне о деле, где оба клиента были настолько мелочны, что им приходилось обсуждать буквально каждый клочок чего угодно. Последний предмет, вокруг которого разгорелась битва - керамическая статуэтка кролика, совершенно обычная. В ней не было и никакой сентиментальной ценности, но, поскольку это был последний совместно нажитый предмет, ни одна из сторон не хотела его «терять». Разборки вокруг кролика затянулись на три отдельные встречи. Я не помню, кто в итоге получил ее, но как только они уладили это и все подписали, «выигравшая» сторона положила ее на стол своего адвоката в качестве подарка и ушла. © Much_Difference / Reddit
- Сын остался жить с бывшей женой после развода. Сейчас ему 19, поступил в вуз и внезапно захотел жить со мной! А у меня уже женщина постоянная есть, какая-то своя жизнь... Я в ступоре. С одной стороны, он мой сын, как не пустить – комната есть ему. А с другой — уже не хочется, чтобы дома жил кто-то еще. Со своей женщиной еще не обсуждал это. Ей наверняка это не понравится. Квартира моя, сын прописан у бывшей. © Подслушано / VK
- Договорились с девушкой, что моя дочь ее не касается. Бывшая попала в больницу, попросила забрать дочь из садика. Меня с работы не отпускают, а девушка отказалась. Дочь забрал мой друг. А на девушку я не могу теперь положиться, поэтому расстался с ней. Но по итогу остался виноватым. © Подслушано / Ideer
- Бывшая жена моего двоюродного брата пыталась получить половину дома при разводе. И нет, вы не поняли – получить половину буквально. Она хотела, чтобы её законную часть дома снесли. Просто чтобы насолить мужу, которому она изменила © SheZowRaisedByWolves / Reddit
- Мой отец — адвокат по разводам. Его клиенты не могли решить, кому достанутся щенки лабрадора из помета, который они только что вывели. А они стоят 1000 долларов за штуку! При этом клиенты ещё и не смогли вовремя оплатить юридические услуги. Поэтому в один прекрасный день отец принес нам домой восемь чудесных лопоухих щенков... в качестве залога. Сказать что в эти дни мы были особенно счастливы – не сказать ничего! © Rogue_Kat15 / Reddit
- Мой отец женился после пятилетнего развода. Я была за, он встретил эту женщину во время командировки и ездил к ней каждые выходные. Они знали друг друга 6 месяцев, прежде чем обручились. Мы с братом пытались вразумить отца и убедить, что он торопится. В итоге она перевезла всю свою семью из родного города в город, где жил мой отец, включая их пожилую бабушку. Даже дом пришлось резко обновить – от новой мебели до перекраски стен. Брак же продлился всего 2 недели. Невеста имела наглость попросить отца оставить все ей в завещании и выписать меня и моего брата. Только тогда он понял, что она вышла замуж не по любви. На следующий день он развелся. © Unknown user / Reddit
- Когда-то работал юристом. Мы представляли жену в разводе против ее мужа, который был известным бизнесменом. В качестве демонстрации силы он купил здание, где располагались наши офисы, и начал вносить небольшие, но раздражающие изменения. Парковочные места были перемещены как можно дальше. Лифт регулярно останавливался на техническое обслуживание (наши офисы располагались на верхнем этаже). График уборки постоянно менялся. Договор аренды фирмы также закончился во время развода, и нам прислали уведомление о необходимости освободить помещение в середине зимних праздников. После нашего отъезда муж повесил вывеску своей компании на внешней стороне здания, где раньше располагались наши кабинеты. © bryantpark6688 / Reddit
- Друг боролся за опеку над дочерью. На суде жена требовала половину имущества и алименты, на что судья напомнил, что они выплачиваются тому, кто останется с ребенком. И тут она без смущения заявила «Но мне не нужна опека, мне нужны только деньги, он может оставить девочку себе». © kspeedy13 / Reddit
Человек в пылу эмоций способен на целую гамму поступков: от нелепых и забавных, до пугающих. И если истории из жизни людей – это то, что вы любите, то мы собрали для вас несколько похожих материалов:
Комментарии
Так-то, если договорился с девушкой, что дочь от первого брака её не касается, то какие вопросы к девушке? Сам дурак, разве можно исключать из своей жизни собственного ребёнка. А девушка в данном случае права - сначала из садика забрать, потом na выходные, потом naа отдых... Папа молодец, а девушке заботы о чужом ребёнке.