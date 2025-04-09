12 случаев, когда развод показал темные стороны близких

Так-то, если договорился с девушкой, что дочь от первого брака её не касается, то какие вопросы к девушке? Сам дурак, разве можно исключать из своей жизни собственного ребёнка. А девушка в данном случае права - сначала из садика забрать, потом na выходные, потом naа отдых... Папа молодец, а девушке заботы о чужом ребёнке.