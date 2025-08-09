19 историй о том, как люди эпично увольнялись с нелюбимой работы
Редкий человек не переживал момент, когда понимал, что больше с имеющейся работой ему не по пути. И наши сегодняшние герои подошли к этому вопросу как следует — ушли так красиво, что истории об этом до сих пор по сети гуляют.
- Работаю в компании, в которой зарплата складывается из оклада и процента от продаж. Уже несколько месяцев мы получаем только оклад. Хозяин мотивирует тем, что компания не приносит дохода в условиях кризиса. А два дня назад он приехал на новеньком авто. Всем похвастался, что машинка обошлась ему всего в 5 миллионов. Он правда считает, что мы все настолько глупы? На следующий день он получил пачку заявлений по собственному желанию абсолютно от всего коллектива. © Подслушано / Ideer
- Новый начальник, присланный сверху, позвонил нашему менеджеру, который работал по 24 часа в сутки, пытаясь наладить дела в магазине, и назвал его лентяем. Менеджер уволился со словами: «Если я такой лентяй, давайте посмотрим, как вы справитесь без меня». Две недели спустя магазин закрылся. © NotReady2Adult / Reddit
- Было это лет 5 назад. Устроился к нам в школу учителем парень. Понедельник, первый его рабочий день, первый педсовет. Парень полтора часа слушал план работы на неделю, а потом вышел с совещания и уволился. Ни одного урока он так и не провел. © uchakucha / Pikabu
- За два дня до того, как я ушла на новую работу, я ругалась с начальницей посреди коридора. Она пригрозила позвонить моему новому руководству и рассказать, какая я ужасная. Я посмотрела ей в глаза и сказала: «Действуйте». Развернулась, ушла, доработала свою смену и больше не вернулась. © Bluebearje / Reddit
- Мне сказали, что хотят уволить. Мол, моя зарплата слишком большая для объема выполняемой работы. Только вот в отделе из семи осталось два человека. Работу всю тащу на себе. Ну... я чутка расстроилась сначала, а потом села и начала зачищать компьютер. Пусть эти жадные люди с нуля начинают. Без меня. А мне уже предложили другую работу. Ухожу без сожалений. © Unknown author / Pikabu
- Когда я увольнялась с работы декоратора тортов, то написала свое заявление на одном из десертов. Все, кроме менеджера магазина и ее помощника, посчитали это забавным. © Jens0485 / Reddit
- Я отказалась выполнять одно опасное поручение на работе, и начальник мне сказал: «Ты не можешь отказываться». Я ответила: «Еще как могу, смотрите!» Вышла за дверь и больше не вернулась. Было довольно страшно, но оно того стоило. © Leather-Tap6812 / Reddit
- Была на йоге, и у тренера внезапно сдали нервы, когда он с криком: «Ощутите, блин, спокойствие!» — расколошматил тумбочку. Встретила его на улице — рассказал, что уволился с нелюбимой работы, купил хозяйство в деревне, домик, и в кои-то веки счастлив. Но мы тогда с группой чуть не поседели от неожиданности. © Подслушано / Ideer
- В последний раз, когда я уходил с работы, я написал заявление об увольнении, отправил его на принтер в кабинет своего босса, позвонил ему и сказал: «Посмотрите на принтер». У меня с ним были хорошие отношения, и он выдал: «Блин, ты настолько ленивый, что даже до моего кабинета дойти не можешь?» Мы с ним потом еще долго над этим смеялись. © Choppstickk / Reddit
- Мне очень нравился мой начальник, но я терпеть не могла свою работу. Нашла новую и подала начальнику письменное уведомление об увольнении. Как полагается, за две недели. К моему несчастью, это было 1 апреля, и он мне не поверил. Каждый день я напоминала ему, сколько дней осталось. Он и сам мне подыгрывал, и бесился, но и в мыслях не держал, что я серьезно. Наверное, он был очень удивлен, когда я перестала приходить на работу. © Frugalista1 / Reddit
- На работе взяли начальником откровенного негодяя, который говорит, что любая работа, которую делают наши девочки, — полная фигня. Пару раз говорил, что вместо всего нашего отдела нужно взять одного человека. Мы смирились и начали искать работу. Первая коллега уволилась через 3 дня, в течение месяца ушли еще двое. Я отработала 2 недели и уже выхожу на новое место, а последняя девочка взяла больничный и через месяц уйдет в декрет. Так как дела передавать было некому, я их передала тому самому начальнику. Его мечта сбылась! Теперь он один будет работать за весь отдел. © Подслушано / Ideer
- У шефа было две секретарши: одна — «для красоты и кофе», вторая — профи. Решил сэкономить: уволил первую, а второй выкатил требования — нарастить волосы, сделать маникюр и ходить в юбке. Она покрутила пальцем у виска и уволилась. Прошел месяц, а он не может найти новую специалистку — приходят одни «кофейницы». Носится, как белка в колесе, выполняя всю секретарскую работу самостоятельно. А мы смотрим на этот цирк и похихикиваем. © Подслушано / Ideer
- Работаю в банке. Написала заявление на увольнение. Перед уходом решила уничтожить ненужные документы. Начальница спросила, чем я занимаюсь. Пошутила, что уничтожаю улики. Прихожу с обеда, а все сотрудники офиса во главе с управляющей вытаскивают из моей корзины для бумаг обрывки и увлеченно пытаются сложить «пазл». Теперь не жалею, что решила уволиться оттуда. © Подслушано / Ideer
- Один мой бывший коллега принес на работу большую стереосистему в день своего увольнения. Он установил ее и пару раз подряд включил песню со словами в стиле: «Возьмите свою работу и идите с ней куда подальше». Потом на парковке сделал пару финтов на своем грузовике и уехал. © CrystalxFrost / Reddit
- Я живу в небольшом городе. Устроилась на работу бухгалтером в местную фирму. Из-за любой моей малейшей ошибки мой начальник орал на меня во весь голос по полчаса. На меня даже родители никогда не кричали! Однажды я услышала, как его партнер просит его перестать орать, на что начальник просто ответил: «Я хочу ее сломать, чтобы сделать сильнее». Это что еще за Спарта? Вышла к ним и наорала на него в ответ как ненормальная (вообще я очень тихий человек) — и уволилась. Всю вырученную зарплату, наверное, отдам на психолога. © Палата № 6 / VK
- Рядом с домом есть небольшая кафешка, в которой я беру кофе каждое утро перед работой. Знаю там всех работников, всегда болтаем. Однажды зашла, времени было в запасе, разговорилась с баристой — парень, молодой, видно, что толковый. Спросила, чем занимается помимо работы. Сказал, что закончил консерваторию, но как-то не сложилось, вот теперь кофе наливает. Поговорили еще, а потом я заметила, как у него задрожали руки и взгляд куда-то уплыл. Потом он вдруг резко выдохнул, схватился за телефон и при мне позвонил начальнику: «Я увольняюсь, дорабатываю смену — и все». Больше я его там не видела. А буквально на днях отвела племянницу в музыкальную школу — и кто, по-вашему, оказался ее преподавателем? Этот парень, сияющий от счастья. Подошел, улыбнулся и сказал: «Спасибо, что тогда просто спросили». © Не все поймут / VK
- Подрабатываю в магазине одежды. И к нам уже второй год подряд в начале декабря устраивается на работу девушка лет 22–23. В прошлом году она уволилась в начале января, в этом году, наверное, повторит. Она мне как-то по секрету сказала, что с 16 лет имеет хороший доход на удаленке. А устраивается к нам потому, что, внимание, у нее «нет корпоративов, а ей очень хочется». Поэтому она каждый год устраивается куда-то, чтобы повеселиться в компании. Вот это я понимаю — человек удовлетворяет свои эмоциональные потребности. © Палата № 6 / VK
