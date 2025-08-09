19 историй о том, как люди эпично увольнялись с нелюбимой работы

мой самый эпичный случай с увольнением был, когда я ушла с позиции менеджера по логистике, шеф не забывал мне напомнить, что "Вас взяли только потому, что Вы попросили самую низкую зп", каждый божий день меня тыкали носом в мои "косяки" от "неправильное наименование сообщения поставщику" до "нам типография отдала не те наклейки". Узнала, что у одного из поставщиков уволился региональный менеджер, прошла собеседование и ушла к ним, в спину мне летело шрапнелью "мы сейчас позвоним им и тебя выкинут" через пол года поехала к ним на переговоры иииии... барабанная дробь: на моё место наняли 3 человек и искали четвёртого, потому что трое не вывозят. Сэкономили? Козлы)))