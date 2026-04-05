Приходить каждую неделю даже без согласования - это же кошмар, зачем это терпеть.
15 простых историй о гостях, с которыми в доме становится по-особенному уютно
Истории
7 часов назад
Гости бывают разные: после одних хочется хорошенько отдохнуть в тишине, а после ухода других в доме становится как-то пусто. В этой статье 15 душевных и теплых историй о людях, с которыми хочется делить и ужин, и выходные, а с кем-то даже целую жизнь.
- Мы обустраивали дом, и весь бюджет был расписан. А тут друзья нагрянули с пятилеткой и собакой. Я напряглась, думала, разнесут все. Но все чинно, сидим, чай пьем. Вдруг мальчонка подходит, протягивает мне свою копилку под столом и шепчет на ухо: «Теть Насть, мне мама сказала, что у вас на ремонт много денежек ушло. На! Возьми!»
Там была всего пара сотен рублей мелкими монетами, но у меня ком в горле встал. Мы просидели с друзьями еще до полуночи, и это был самый душевный вечер за последний год. Они даже не лезли с расспросами, просто были рядом. Вскоре у нас все наладилось, и в знак благодарности я подарила малышу радиоуправляемую машинку.
ADME
- Снимаю квартиру у одной женщины. Деньги я присылаю вовремя, веду себя порядочно, котов не завела, но первые несколько месяцев хозяйка приезжала ко мне каждые выходные. Сначала звонила, а если я не отвечала, то приходила и проверяла, все ли нормально.
Один раз она так пришла, когда я была дома, мы даже поссорились и я попросила ее уйти из ее же квартиры.
Самое интересное, что она за это извинилась и пообещала больше так не появляться. После мне стало как-то неловко, я пригласила ее в гости и мы помирились. Теперь она приходит периодически по выходным, а я и не против. Играем в шахматы, пьем чай и смотрим фильмы. Вот таким образом у меня появилась одна из лучших подружек.
- Сегодня мохнатое чудо просто пришло ко мне домой. Жена вернулась с работы, и вместе с ней в дверь внаглую протиснулась киса. Я опешил, но мешать не стал — решил понаблюдать. Жена тоже замерла: интересно же, что гостья будет делать дальше.
Дома у нас две собаки, но они были закрыты в своем вольере. Кошка же чувствовала себя как хозяйка: сначала завалилась спать на кровать, а позже перебралась на подоконник греться на солнышке. Спустя полчаса кошка пошла к собачьим мискам и настойчиво потребовала еды. Пришлось оперативно сбегать в магазин. Корм эта морда, чавкая, съела на раз-два. Потом гостья полазила по кухне (запрыгнула на холодильник и шкафы), ей стало скучно, и она пошла к двери мяукать. Я открыл — и киса спокойно ушла в подъезд.
Что это было — без понятия. Наверное, просто хотела поесть, а дружить не планировала, хоть и легко давала себя гладить и даже на руках не возмущалась. Я написал в домовой чат, но никто не отозвался. Надеюсь, кошка запомнит дорогу и заглянет к нам снова, если приспичит. Имя давать не стали — наверное, это было бы глупо.
- Всю неделю у нас гостила моя мама — приехала немного помочь. Она готовила, накрывала на стол, убирала, мыла посуду и приглядывала за дочей. В это время я не спеша сделала уборку в каждом уголке. Я вообще не переживала о том, что приготовить на ужин, о немытой посуде и о многом другом. А еще из-за того что я была спокойна, доча тоже перенимала мое состояние. Сегодня мамулик уехала, и дома стало так пусто... Каждой маме нужна мама.
rustamqyzy
- Мой будущий муж покупал мне цветы раз в неделю. Однажды он напросился познакомиться с мамой. Я предупредила, что у нас нет ничего к чаю, и он захватил круассаны. Мы хорошо посидели, пообщались, но ему было пора домой. Пока я мыла кружки и занималась делами, внезапно зазвонил домофон.
Это вернулся Дима с огромными пакетами продуктов. Он сказал: «Нужно было сразу сказать мне, что надо продукты покупать, а не цветы». Я даже растерялась от такой прямоты. Через пару дней я проснулась от того, что мама вбежала в комнату: «Дима пришел! Купил тебе цветочки, принес овощи и говядину. Сказал, сегодня будем готовить лагман. Кстати, я ему в прошлый раз обмолвилась, что ты его любишь».
Я была тронута его заботой. В итоге мы женаты уже чуть больше трех лет, и он до сих пор спрашивает: «Ну что, купим маме продуктов, завезем?». Я не ошиблась в своем выборе.
Какой внимательный и ответственный мужчина, без лишнего пафоса, просто проявляет заботу.
- Купила подруге посудомоечную машину на новоселье. Она сначала отказывалась, считая, что слишком дорогой подарок, но согласилась после моих пояснений: «Я буду приходить к тебе в гости, есть у тебя и пить чай спокойно, зная, что после моего ухода тебе не придется стоять у раковины, вымывая за мной кружки и тарелки». Она посмеялась и приняла подарок. Так что скоро иду в гости.
valerianka0.0
Была в гостях у меня дочь с внуками, так машину приходилось иногда и по два раза в день заводить. Спасибо создателю посудомоечной машины! Вместо стояния у раковины могла общаться с внуками.
- Позвонила мне женщина, которая живет этажом ниже, и попросила не шуметь. Я вежливо ответила, что и я, и моя соседка по квартире сейчас на работе, поэтому шумим точно не мы. В трубке повисла пауза, а потом раздалось удивленное: «Как? Я почему-то думала, что вы студентки». Объяснила ей, что мы учимся в магистратуре и параллельно работаем. Женщина поразилась еще больше: «Надо же, а я думала, студенты сейчас не работают».
А вечером она заявилась к нам с тортом, супом и кашами, потому что: «Я одна живу, ничем не занимаюсь, а так хоть вас буду вас подкармливать».
- Четыре года назад, в одно субботнее утро, меня разбудило около пяти—шести часов утра громкое мяуканье под окном. Осень, шел дождь. Сквозь сон я поначалу не обращал внимания на шум, но спустя некоторое время все же решил выйти на улицу и узнать, что за комок шерсти издает эти мольбы о помощи.
Недолго думая, я оделся, вышел во двор и увидел в небольшом канализационном проеме дома грязную серую кошку. Взял ее в охапку и понес домой. Отправил зверя в ванную и обнаружил, что под слоем грязи прячется белоснежная шерсть. Отмыл, накормил, купил ей лоток и миску. Так и живем.
- В нашей компании есть один парень, которого остальные ребята недолюбливают — считают, что он вечно на своей волне. А мы с мужем обожаем принимать его в гости! Он совершенно искренне и по-доброму восхищается простыми вещами. Приготовишь обычную шарлотку — он закатывает глаза от удовольствия и просит рецепт. Сделает комплимент, даже если ты в старом свитере. Муж только посмеивается и говорит, что нам повезло подружиться с человеком, который любому самооценку поднимет. Я сначала не понимала, думала даже, что муж его подговаривает, чтобы мне настроение поднять, но потом привыкла, что он просто вот такой сам по себе.
ADME
- Однажды мы снимали квартиру вдвоем с другом. К нам приехала погостить его мама. Я до сих пор помню, как она догоняла меня у порога с бутербродом с красной икрой, когда я в спешке убегала на работу без завтрака.
Все, что я знаю о ней, — это то, что она милая интеллигентная женщина, которая всегда приятельствует со всеми девушками сына. В ее парадигме мужчины и женщины не могут быть просто друзьями и соседствовать на одной территории. Однако я не помню даже намека на какое-то оценивание с ее стороны или попытки принизить меня «на всякий случай».
iamevakaufman
- Папа впервые остался у нас надолго. Я очень переживала, как он с моим сынулей поладит, ведь в моем детстве на эмоции он был скуповат. А малой у меня тот еще суетолог. Вечером дед вызвался его уложить. Утром стук в дверь — я опешила, когда увидела соседку, которая спросила что у нас за грохот стоит. Я извинилась, пошла разбираться и заглянула в щелку в детской, а там мой серьезный, строгий папа ползает на коленках, изображая ни то коня, ни то машину, а сын заливисто хохочет, катаясь у него на спине. У меня просто слезы навернулись. В этот момент я поняла, что у нас гостит не просто дедушка, а лучший друг моего ребенка, благодаря которому в его памяти будут самые теплые воспоминания.
ADME
- Соседка пришла одолжить стулья: к ней нагрянули гости, и мест на всех не хватало. Я выручила ее, договорились, что завтра она мне их вернет.
На следующий день приходит соседка с огромным пакетом сладостей и начинает извиняться за шум, который я даже не слышала, потому что меня не было дома. Девушка поблагодарила меня и призналась, что гости случайно повредили стулья, но она была согласна все возместить. Я даже не разозлилась, а, наоборот, пригласила ее на чай. Выяснилось, что она сама работает дизайнером и мы решили вместе выбрать мне новые стулья, которые идеально подошли в мою квартиру.
- Прилетела свекровь в гости, налепила нам полную морозилку пельменей и мантов, чтобы я на последних месяцах беременности не парилась над готовкой. Наготовила еды сегодня, а завтра уже улетает... Зацеловала мне живот со словами: «Это все для моей внучки, чтобы ты больше отдыхала и вынашивала нам здоровую принцессу».
wow.kosmogirl
- У моей маленькой дочки весьма специфические вкусы: она на дух не переносит сладкое. Никакие киндеры, мармеладки и печенья от бабушек не работают. Ее главная гастрономическая любовь — домашние куриные котлетки с макарошками. Наши друзья быстро просекли эту фишку. И теперь это выглядит смешно двухметровый дядя приходит, снимает куртку и с серьезным лицом достает из-за пазухи пластиковый контейнер котлет. Надо ли говорить, что этого серьезного бородача наша принцесса потом тащит играть в свои самые любимые игрушки?
ADME
- Моя мама смогла всего за пару дней перестроить режим ребенка. Приехала к нам на неделю погостить, и теперь дочь ложится в 20:00, а встает в 6:30. Раньше она уходила в ночной сон в 18:30–19:00 и просыпалась каждый божий день в пять утра.
И еще: сегодня дочка проспала ночью шесть часов без пробуждений. Боже, моя мама — святая женщина!
aliaksaaaa
