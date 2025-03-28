20+ гостей, которые вдруг заявились на порог и уверены, что им рады

Гости — это, конечно, хорошо, но порой они откровенно наглеют. Пока ты спокойно прибираешься в квартире, они вдруг внезапно заваливаются вместе с детьми, требуют ужина, хотя их никто на него не звал, а то и вовсе приезжают на денек и умудряются застрять в доме на пару недель. В итоге после такого думаешь, что ну его, в следующий раз встречаемся или в кафешке, или вовсе нигде.