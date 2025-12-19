19 историй, где попытка соврать вылилась в настоящий квест

Если человек много читает, то это легко понять при разговоре с ним. Можно не знать какого-то конкретного писателя или произведение, но запас слов, умение строить фразы выдаёт книголюба.
-
-
Ответить
Обычно мы прибегаем к маленькой лжи, чтобы упростить себе жизнь: избежать скучной встречи, не обидеть друга или скрыть мелкий косяк. Казалось бы, что может пойти не так? Спойлер: абсолютно все. Для героев этой подборки безобидная выдумка стала началом приключений.
Если человек много читает, то это легко понять при разговоре с ним. Можно не знать какого-то конкретного писателя или произведение, но запас слов, умение строить фразы выдаёт книголюба.
А здесь еще историй про то, как правда вылезла наружу: