19 историй, где попытка соврать вылилась в настоящий квест

2 часа назад
Обычно мы прибегаем к маленькой лжи, чтобы упростить себе жизнь: избежать скучной встречи, не обидеть друга или скрыть мелкий косяк. Казалось бы, что может пойти не так? Спойлер: абсолютно все. Для героев этой подборки безобидная выдумка стала началом приключений.

  • Нарисовался как-то на пороге мой бывший, уже после того, как выгнала. Сунул в руки пакет с десятком яиц и куском колбасы граммов в триста. Окей. Взяла только для того, чтоб отстал. Вообразите мое удивление, когда в тот же день встретила общего друга, а тот рассказал: «Видел Леху, так он хвалился, что тебе холодильник затарил от и до». © Катастрофа Я / ADME
  • В мой первый рабочий день кто-то предложил сделать мне чашку кофе и спросил, понравился ли мне напиток. Я из вежливости ответил: «Идеально, спасибо». Теперь у меня не хватает смелости признаться, что кофе был ужасен, и вместо этого приходится страдать от последствий каждый день и пить его. Прошло больше года, а я все еще живу с этой ложью. © YokoDice / Reddit
  • Я переехала в новый район и нашла мастера маникюра по объявлению. Она указала, что запись к ней только по телефону, а я ненавижу звонить кому-то! Маникюр она сделала совершенно потрясающий, поэтому я долго пыталась позвонить ей и записаться еще, но не могла. Поэтому я решила написать ей, объяснив, что у меня проблемы со слухом, и мне проще общаться с помощью текстовых сообщений. По сей день она думает, что у меня проблемы со слухом, и всегда очень громко разговаривает, когда мне делают маникюр. © Lavander_Moody / Reddit
  • Приписала в резюме знание языка, учебник по которому пылился на полке. Кому в голову придет проверять чешский? Прошла собеседование, про язык не спрашивали. Спустя год уже забыла об этом вранье, и тут начальница выдает: «Поставщики из компании N послезавтра прилетят, переговоры будешь вести, как раз твой чешский пригодится!» Начальница осталась довольна: чехи ржали и согласились на наши цены. Только я не анекдоты рассказывала, а спрашивала: «Где гостиница?» — и повторяла, что не знаю чешский. © Подслушано / Ideer
  • Я никогда не ношу одинаковые носки, потому что мне лень сворачивать их парой после стирки. В 14 лет моя лучшая подруга высмеяла меня за то, что я ношу разные носки. Мне лень было объяснять, поэтому я прослезилась, сказала ей, что я дальтоник и что это чувствительная для меня тема. Потом я несколько месяцев постоянно спрашивала ее, какие цвета в одежде мне лучше сочетать. Перенесемся на 10 лет вперед. Мне 24, и вдруг мама этой подруги мне говорит: «Милая, у тебя носки не совпадают». Тут же подруга бросается на мою защиту. Тут-то я и вспомнила свои выдумки. Тогда же и призналась. Оглядываясь назад, я думаю, что подруга всегда отлично помогала мне при выборе нарядов! © mmacaronnie / Reddit
  • Я старше своего парня на 7 лет, чтобы у его мамы не случился шок, соврали, что разница всего 3 года. Сидим как-то у нас дома, и она показывает детское фото сына: «Какой Леша тут милый!» И тут моя подруга, вообще ничего не подозревая, радостно выдает: «А мы с Настей тогда уже в универе учились. Боже, как смешно!» В комнате повисла тишина, будущая свекровь медленно перевела взгляд на нас. Нам ничего не осталось, кроме как во всем признаться.
  • Я вежливо притворился, что помню своего стоматолога, когда она сказала, что знала меня и мою семью в детстве. Так продолжалось несколько сеансов, а затем она спрашивает о членах семьи, которых у меня нет, и я понимаю, что она обозналась. Но поскольку я притворялся, что знаю ее, мне пришлось продолжать в том же духе. Прошло 6 лет, и мне слишком неловко признаться в этом или найти нового стоматолога. © OnlyJones / Reddit
  • Моя подруга написала в резюме, что знает итальянский. Ее взяли на работу, она усиленно самостоятельно изучала язык. Общаться с итальянцами приходилось, в основном, по телефону и она им кричала: «Плохо слышно! Пришлите факс!» Так и выкручивалась. А когда они все-таки приехали, изъяснялась она уже вполне сносно. © Подслушано / Ideer
  • Сестра своему очередному ухажеру навешала на уши лапши, что она очень любит читать. И на очередном свидании он вручил ей книгу в качестве подарка. Конечно, книга была заброшена в пыльный шкаф для дальнейшего проживания там. Когда я об этом узнал, то решил спасти честь сестры и предложил ей если не прочитать, то хотя бы внимательно пролистать книгу. На 245 странице простым карандашом между строк была надпись «сомневаюсь, что ты когда-то это увидишь, но если вдруг и правда решишь почитать, то кинь мне смайлик книги в чат». Выждав пару дней, сестра отправила заповедный смайлик, парниша ничего не ответил. А вечером ее ждал сюрприз — ужин в ресторане и шикарный букет. Парень там же признался, что сестра первая, кто не соврала ему о любви к книгам. Ага, да, парень, она честна как никто. © Не все поймут / VK
  • Мой муж-художник часто рассказывает знакомым, как влюбился в меня за мои веснушки. Часто рисует мои портреты и не устает восторгаться этим «поцелуем солнца» уже четыре года. Но дело в том, что при первой нашей встрече у меня веснушек не было. Просто по пути на работу меня какой-то хмырь за рулем грузовика ржавой жижей обрызгал. После получения тонны комплиментов и приглашения на свидание от будущего мужа я сфотографировалась, сходила в салон и сделала татуаж — веснушки там, где были капли грязи. © Подслушано / Ideer
  • Когда я был ребенком, я всем в классе рассказывал, что снимался в небольшой сцене в фильме «Капитан Крюк». Тогда фильм был очень популярен, поэтому, конечно, мне никто не верил. Все поклялись дома посмотреть это кино, чтобы доказать, что я не прав. На следующий день я был готов к тому, что ложь выплывет на свет, когда вдруг самый крутой парень в моем классе пришел на урок и заявил, что действительно видел меня в этом фильме. Ему все поверили на слово, и с того дня никто в этом не сомневался. © DribDrubs / Reddit
Если человек много читает, то это легко понять при разговоре с ним. Можно не знать какого-то конкретного писателя или произведение, но запас слов, умение строить фразы выдаёт книголюба.

  • Работаю с женщиной последние четыре года, она каждый день здоровается, называя меня Оуэном, и спрашивает, как прошел мой день. Это не мое имя и даже не похоже на мое, и я просто никогда не поправлял ее, а теперь уже слишком поздно. © Saveyso / Reddit
  • При знакомстве с молодым человеком кокетливо приврала на тему возраста. Спустя два года отношений не выдержала (заела совесть), разрыдалась и во всем созналась. Думала, конец, расстаемся. А он хохотал до слез и сказал, что я для него все равно малыш. © Подслушано / Ideer
  • У нас на работе была дамочка, постоянно грела в офисе пахучую еду с луком и чесноком. Однажды не выдержала и соврала: «Не включай, сломалась!» Она унесла свой обед в соседнюю комнату, а через пару минут вдруг услышали там какой-то разговор на повышенных тонах, и он влетел к нам в бешенстве: «Кто это грел?! Из-за вони инвесторы ушли на час раньше и не подписали контракт!» Коллега тут же «сдала» меня, заявив, что пошла к нему только из-за поломки, но я не растерялась и невинно ответила: «Странно, я там поковырялась, оказывается, просто шнур отошел, уже все починила!» Шеф оценил мою «находчивость» и отрезал ей: «Вот видишь, Аня даже микроволновку ради тебя починила, а тебе лишь бы портить все везде! Молодец, Анечка!» После этого отношения с шефом у нас прекрасные, а та дамочка теперь обходит меня и микроволновку за версту.
  • Работал инженером, должность связана с разъездами. К тому же, часто мне давали смены в выходные. Потом я узнал, что это было потому, что у меня нет семьи. То есть они так меня загрузили, что я даже не мог попытаться найти себе пару и создать семью. Однажды я разозлился и сказал своему боссу, что моя жена в ярости. «Я думал, у тебя нет семьи» — ответил он. «У меня и нет. Но у меня есть жена, и мы пытаемся создать семью, но вы продолжаете загружать меня каждые выходные». Так с помощью этой лжи я перешел на офисный график работы с 9 до 17 с понедельника по пятницу. © Luckboy28 / Reddit
  • С 4 лет я говорю людям, что у меня нет обоняния. Мои родители, друзья так думают. Так что я не могу признаться, что на самом деле люблю запах сосисок в тесте и стирального порошка. В каком-то смысле это идеальная ложь© Dayvihd / Reddit
  • После того, как я обнаружила несколько своих вещей не на месте, я сказала своему племяннику, что у меня в комнате есть камера, чтобы он не совался туда без разрешения. Он все время расспрашивает об этом, поэтому мне постоянно приходится что-то добавлять. Так что в моей комнате есть камера, за которой я могу следить с телефона, и она оповещает меня каждый раз, когда он входит. Эта камера такая маленькая, что ее никто не видит, и она удобно вмонтирована в гвоздь в моей стене. © Fjellhum / Reddit
  • Готовить я вообще не умею, поэтому каждый раз, когда свекровь собиралась к нам в гости, я в панике звала маму. Она все готовила, а я с невозмутимым видом выдавала эти шедевры за свои. Однажды свекровь нагрянула к нам с толпой родни, а мама, как назло, была занята, так что мне пришлось купленный до этого торт выставить как собственное творение. И вот, пока все с аппетитом ели, одна из них вдруг выдает: «Ой, а мы точно такой же торт заказывали в кондитерской на день рождения сына!» Все замолкли, но я, не моргнув глазом, заявила: «Ну да, я же для этой сети магазинов иногда на заказ и пеку!» Все родственники тут же начали ахать и охать, какая я хозяюшка, а я в очередной раз убедилась, что наглость — лучший способ спасти репутацию «идеальной невестки».
  • Я очень нервничал во время собеседования, поэтому не разговаривал и просто кивал головой, когда они задавали вопросы (а я, как ни странно, знаю язык жестов). Я просто притворялся немым на протяжении всего собеседования и в течение следующих 6 месяцев, что я там работал. © ali0yvr / Reddit

