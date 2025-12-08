Он взрослый человек и сам решает, хочет таскаться с этими судочками или нет. Сказал бы прямо, что не будет их брать и всё. Или он так жену боится.
16 историй, в которых правда вылезла наружу так нелепо, что это просто умора
Иногда правда прячется так глубоко, что мы и не подозреваем, когда она наконец решит выбраться наружу. Но самое смешное — делает она это в самый неподходящий, нелепый и абсурдный момент. Эти истории именно о таких случаях, когда реальность разоблачила сама себя и устроила комическое шоу.
- Муж говорил, что ему стыдно на работу носить судочки с едой, и я думала, что его переубедила. Но оказалось, он покивал только для вида и скармливал еду собачке во дворе. Был уверен, что не узнаю, а я спалила. Взяла и забрала эту собаку к нам домой, а когда муж пришел, сказала, чтобы не бегал по дворам в поисках песика — сразу дома все отдавал. Видеть его лицо в тот момент было бесценно. Муж с судочками смирился, а Джесси теперь живет с нами. © Мамдаринка / VK
- Недавно узнала, что мама перед моим рождением очень тщательно подбирала мне имя. Нужно было, чтобы имя притягивало деньги. Мама сделала исследование: сравнила 10 взрослых детей своих знакомых по уровню успешности, взвесила за и против. В результате назвала меня Полиной. У нее было несколько знакомых, которых звали так. Они были успешными, поэтому деньги должны были сыпаться на меня с детства. Но сейчас я смотрю на свой банковский счет и понимаю, что это не работает. © Палата № 6 / VK
- Моя мама готовит самый вкусный в мире рисовый суп, и я всегда хотела научиться делать такой же для своих детей. Когда я пыталась узнать рецепт, она мне его дала, но суп не получился таким же вкусным. Я попробовала второй раз — снова не то. Тогда я пригласила маму понаблюдать за мной, чтобы она сказала, что я делаю не так. Она наблюдала, а потом раскрыла мне свой секрет: всегда, когда готовишь еду для любимых, думай о них. Думай, как ты их любишь, какие они замечательные. Вспоминай их лица, вспоминай ваши прекрасные моменты. Готовь только в хорошем настроении, и тогда все получится. Вначале я не верила, а потом попробовала, и правда. Суп получился очень вкусный. Такой же, как у мамы. Теперь я готовлю только в хорошем настроении и всегда думаю о близких, а когда такого настроения нет, то всегда можно заказать доставку. Теперь это мое кулинарное правило! © Мамдаринка / VK
- Я как-то хвастался перед коллегой, что моя жена нашла работу, хотя до этого 8 лет была домохозяйкой. Она работала на ранчо, перегоняя скот, и останавливалась в бараке там же. Оказалось, коллега знает это место, но барака там нет. Там только один дом, в котором живет главный служащий. Это меня смутило. Я спросил об этом свою жену — она все отрицала и нашла какое-то объяснение этому. Через несколько недель другой знакомый заявил, что он двоюродный брат работника с ранчо, с которым изменила мне жена. И мои опасения оправданы. Жена снова попыталась все отрицать, но потом призналась, села в свой машину и уехала к нему той ночью, оставив меня и детей дома. Я едва мог есть и спать, единственное, что поддерживало меня — дети. Я старался сделать их жизнь спокойной. Они спасли меня. Прошло уже около 9 лет. С тех пор у меня не было серьезных отношений. Не знаю, будут ли они когда-нибудь снова. © LurkBrowsingtonIII / Reddit
- Мой муж уверен, что ему безумно повезло со мной. Говорит, я у него как ангел: разрешаю ходить в баню, катать шары в бильярде и смотреть футбол с друзьями, когда ему вздумается. Думает, я святая. А весь секрет прост — дело в том, что его коллега мой надежный информатор. Куда бы муж ни пошел, друг всегда рядом и регулярно шлет мне апдейты. В итоге все счастливы: муж радуется свободе, его друг не скучает, а я сплю спокойно, зная, что все под контролем. И вот уже три года наш «конспиративный отдел» работает без сбоев! © Мамдаринка / VK
- Я младше мужа на 20 лет. Познакомились несколько лет назад. Со временем его карьера пошла вверх, он стал начальником. Я его любила, ничего не требовала. Стали ругаться, начал выгонять меня из дома, но я не уходила. Готова была в ногах у него валяться, так его любила. Случайно узнала, что он общается с женщиной с работы совсем не по работе. Она занимает рядовую должность — ей выгодно крутить ним, карьера сама себя не сделает. Подала на развод, пока не съехала, так как муж после этого вдруг резко перестал выгонять из квартиры. Но мне так обидно стало, что я была бескорыстной дурой со своей искренней любовью. Решила вытянуть из него все, что смогу. Продолжаем жить обычной жизнью, только я теперь не глупая скромняжка, которая лишний раз в супермаркете дорогую рыбу не возьмет, а женщина, которая набирает самые дорогие продукты в большом количестве. Деньги нужны на маникюр, педикюр, волосы, косметолога, фитнес (до этого я сама оплачивала уход), телефон, украшения и всякую другую дорогую ерунду. Не знаю, успею ли я отыграться и вытянуть из него все, что можно. Заявление о разводе забрала, ведь он уговаривает остаться, но я его больше не люблю, мной движет только чувство мести. © Подслушано / Ideer
Другу от этого какая польза? И чей он теперь друг, этот добровольный стукач.
- Я встречалась с идеальным парнем: внимательный, уверенный, с укладкой. Как-то он устроил нам романтический вечер в парке, принес плед, горячий чай, включил огоньки. Когда поднялся ветер, он резко схватился за голову. Оказалось, что из-за ветра его роскошные волосы съехали набок. Парик. Мы рассмеялись, и вот уже 10 лет у меня идеальный парень с «маленьким секретом».
- Познакомилась со своим мужем 4 года назад в интернете. Он был студентом, а я медсестрой. Он был трудолюбивым, амбициозным, целеустремленным человеком. Я знала о финансовых трудностях его семьи. 2 года назад мы поженились. Он нашел работу в технологической компании и работал из дома, а я ходила на смены по 12 часов. Я хотела купить дом для своей матери и сестры. Нашла идеальный, и мой банк запросил налоговые декларации за последние 3 года. Я попросила мужа прислать их мне, но он настаивал, что хотел бы поговорить с банком сам. Я не уступала, и после долгих споров он прислал мне декларации. Оказалось, его доход за прошлый год составил колоссальные $1,8 млн. Все это время мы ругались из-за мелких расходов, он купил битую старую машину на мои деньги и брал с меня за аренду жилья. Я не понимаю, откуда у него столько денег, почему он скрывал их. Мне он сказал, что все потратил, отправил деньги домой родителям. © throwawayhdjw / Reddit
- Жена не любит, когда я рядом, как она играет на виолончели. Увидев меня, она сразу смущается, прячет инструмент. Поэтому, когда я слышу, как она достает виолончель, я тихо сажусь поодаль и слушаю. Она делает это прекрасно, хотя и утверждает, что посредственность. Сегодня мы слушали ее игру вместе с сыном, на его лице все время была улыбка. К сожалению, мы не можем рассказать жене об этом, потому что она думает, что была одна дома. © ****d79 / Reddit
- У меня замечательный муж: добрый, хозяйственный. Он прекрасный отец и хорошо зарабатывает. Мы женаты уже 15 лет. Пару месяцев назад я одолжила его телефон и увидела переписку с другой женщиной. Я нашла ее аккаунт в соцсети — молодая, красивая, успешная. Нам по сорок, а она не старше 30. Я была в шоке, когда узнала. Но решила ничего не говорить. Если я поговорю с ним, то все изменится. У нас такая хорошая, стабильная домашняя жизнь. Я не хочу это терять. Больно, когда я вижу, как он пишет сообщения на своем телефоне, когда опаздывает с работы, придумывает повод, чтобы исчезнуть на ночь. Но больнее ли это, чем потерять ту жизнь, которая у нас есть? Я не хочу, чтобы мой сын рос, проводя время между двумя семьями. Я не хочу быть одинокой и искать кого-то нового. Может быть, я изменю свое мнение позже. Но сейчас я продолжу молчать, хотя боюсь, что однажды мой муж попросит развод. © Designer_Singer_3003 / Reddit
- Долго пытались завести второго ребенка, наконец-то получилось. Решили хотя бы месяц побыть наедине с секретом. А на днях звонит мама чуть ли не в слезах. Я ничего не понимаю. И тут она добавляет: «А это нормально, что я принимаю поздравления о втором внуке в школе от учительницы? Даже она в курсе, а я ни сном ни духом». Я на секунду оторопела. Сын в школе разболтал одноклассникам, что скоро у него будет братик. А учительница решила поздравить мою маму, когда та забирала внука со школы. Ничего не утаишь, когда в семье есть ребенок. © Мамдаринка / VK
- Я работаю баристой в жилом районе, большинство клиентов для меня уже стали друзьями. На днях заказывала кофе одна из постоянных клиенток, мы разговорились, я спросил, почему она сегодня без дочери, ведь такого раньше никогда не было, и в ответ она выдала: «Вы знаете, приболела немного, поэтому осталась дома. Хорошо, что вы напомнили. Дочь просила взять у вас график вашей работы и она будет к вам приходить почаще. Скажу вам по секрету: вы ей очень сильно понравились, она уже придумала имена детям». Ну и как тут не любить свою работу с такими-то милыми клиентами. © Не все поймут / VK
- Каждый год моя мама ездит за границу к своей старшей сестре. Когда я была младше, то за нами с братом присматривал папа. Это была неделя, когда нам было все позволено. Мы играли в видеоигры до ночи, ели много сладкого и ужинали пиццей. Но это все мы держали в секрете, потому что не хотели расстраивать и злить маму. Однажды она позвонила папе и сказала, что уже в такси едет домой. Мы ждали ее на день позже, поэтому в квартире был беспорядок. Я еще никогда так быстро не убирала. Но мы успели. Мама зашла в квартиру, похвалила нас за хорошее поведение и начала раздеваться. Вслед за ней постучал курьер. Папа быстро сориентировался и сказал, что заказал пиццу, чтобы не тратить время на готовку, а приехала она так быстро, потому что появилась новая услуга — экспресс-доставка. Мама поверила и ничего не узнала о нашей неделе видеоигр и сладостей. © Палата № 6 / VK
Имена детям из- за понравившейся бариста.
Что- то смахивает на: в огороде бузина...
- Ценю в мужчинах начитанность, эрудицию. Однако, сама не всегда могу выделить время на чтение. Мой парень тоже постоянно занят, и меня всегда интересовало, когда он успевает так много читать. Тайна была раскрыта, когда я впервые зашла в уборную у него дома. На двери там висело распечатанных 3 страницы какого-то чтива. Оказалось, он делает это в туалете. Печатает по несколько страниц книги в день и не тратит на чтение дополнительное время. Вот это и правда продуктивный человек. © Палата № 6 / VK
- Познакомилась с мужчиной постарше. Ко мне он хорошо относился, делал подарки. Общение продолжалось месяц, а потом я заметила в его телефоне контакт «жена». Меня это не побеспокоило, даже повеселило. Рассказала ему о том, что увидела, и добавила, что ничего не имею против. После этого он вдруг преподнес в подарок золотой браслет с запиской, на которой было написано: «Ты такая понимающая, спасибо тебе, бейби». © Карамель / VK,
- Мне было 22, встречалась с парнем. И вот однажды привел он меня к себе в гости, в однушку. А там везде женские вещи, плюшевые игрушки, одна двуспальная кровать! Это важно. Обстановка такая, будто девушка только что вышла. Он сказал, что живет с сестрой, хотя до слова по нее не было. И я ж поверила! А потом через несколько лет припомнилась мне эта ситуация, и я ка-а-ак поняла. © Подслушано / Ideer
Вот еще несколько подборок историй, которые вам могут понравиться:
Комментарии
Как мило, что женщины не стесняются признавать, что хороший счёт у мужчины - это извинение за измены, женатость и прочее.
В прямом смысле продуктиный человек- и читает и, одновременно, продукт выделяет.Только есть риск заработать геморрой.