15 дизайнерских наворотов, которые подходят скорее для парка развлечений, чем для ежедневной рутины

Фантазия дизайнера — величина не до конца изученная. Некоторые их проекты восхищают, некоторые — обескураживают. Из простых вещей они умудряются придумать такое — хоть стой, хоть падай: ухмыляющиеся соусники, гигантские двери, непонятные ручки и тяжелые в использовании раковины. Мы собрали несколько дизайнерских решений, которые вызывают улыбку и немало вопросов.

К создателю этой свинки для детского аттракциона есть вопросы

«Мне начинает казаться, что отели специально так делают, чтобы вы снимали два номера, если путешествуете не в одиночку»

«Так выглядела бы моя гостиная, если бы жена сказала: «Да делай ты, что хочешь!»

«Мы сейчас в отеле в Лас-Вегасе. Кто-нибудь знает, зачем это странное окошко из душевой?»

Нам кажется, это самые милые соусники на свете

«Почему эта дверь больше, чем дверной проем?»

«Так выглядит почтовый ящик моего соседа»

«И почему некоторые талисманы магазинов такие странные?»

«Вот такая у меня раковина в шведском отеле»

Возможно, это просто способ экономии воды. © OreoSpeedwaggon / Reddit

«Покрасили радиатор в виде собаки»

«И вроде бы все хорошо с этим креативным указателем туалетов, если бы не одно „но“: шрифт Брайля на высоте трех метров? Серьезно?»

«К дизайну этого стула определенно есть вопросики»

«Аэропорт в Будапеште. И это не забытый багаж, а скульптура!»

«Странный выбор для фона в туалете»