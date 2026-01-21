16 дизайнерских решений, которые выглядят как кадры из комедийного сериала

Каждый день мы взаимодействуем с десятками предметов, даже не задумываясь об их устройстве. Но ровно до тех пор, пока мир вокруг не превращается в полосу препятствий. Когда инструкция к шкафу напоминает шифр, а наша обувь одинакового размера — на самом деле нисколько не одинакового. А когда мы сталкиваемся с модными, но странными раковинами, становится ясно: этот мир создан не только для комфорта, но и для того, чтобы мы не разучились смеяться над абсурдом.