16 дизайнерских решений, которые выглядят как кадры из комедийного сериала

2 часа назад
Каждый день мы взаимодействуем с десятками предметов, даже не задумываясь об их устройстве. Но ровно до тех пор, пока мир вокруг не превращается в полосу препятствий. Когда инструкция к шкафу напоминает шифр, а наша обувь одинакового размера — на самом деле нисколько не одинакового. А когда мы сталкиваемся с модными, но странными раковинами, становится ясно: этот мир создан не только для комфорта, но и для того, чтобы мы не разучились смеяться над абсурдом.

«Женский туалет в местном ресторане»

  • На самом деле это практично, сделано для того, чтобы люди не задерживались надолго в туалете. © Dommy******Mommy / Reddit

«Я задавался вопросом, почему я никогда не могу найти обувь, которая бы мне подходила по размеру. Все эти туфли якобы одного и того же размера — 42»

«Уф, адвент-календарь моих детей. К сожалению, цифры нанесены краской, а дверцы несъемные»

«Рекламные огни этого здания направлены прямо на мою спальню»

«Получил в подарок шахматы, и вместо черных и белых фигур один набор немного более непрозрачный, чем другой. Очень трудно различить эти два набора»

«Инструкции, которые я получил вместе с дешевым комодом»

«Из-за пятнистого рисунка на этом контейнере я оттирал его дольше, чем следовало бы»

«Я, конечно, не специалист по собакам, но все же»

«Щенячья любовь».

«Мне отправили три стеклянные банки кофе без какой-либо защиты или разделителей»

«Снимаю студию. Вот какая раковина на кухне»

«Какую кнопку я должен использовать?»

«Это был не особо веселый опыт»

«Я задавался вопросом, почему я всегда попадал на 4-й этаж, нажимая кнопку „2“»

«Новый „стакан для смузи“ имеет герметичную крышку, благодаря которой невозможно выпить жидкость через прилагаемую трубочку»

«Нитки от воздушных шаров на тарелке похожи на волосы»

«Увидел это отродье у дантиста»

  • Отличный способ создать комфортную атмосферу для пациентов в вестибюле. © ashes2608 / Reddit

А вот еще подборка дизайнерских решений, от которых не знаешь, плакать или смеяться.

Фото на превью skylinegang_36 / Reddit

