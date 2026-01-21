16 дизайнерских решений, которые выглядят как кадры из комедийного сериала

Каждый день мы взаимодействуем с десятками предметов, даже не задумываясь об их устройстве. Но ровно до тех пор, пока мир вокруг не превращается в полосу препятствий. Когда инструкция к шкафу напоминает шифр, а наша обувь одинакового размера — на самом деле нисколько не одинакового. А когда мы сталкиваемся с модными, но странными раковинами, становится ясно: этот мир создан не только для комфорта, но и для того, чтобы мы не разучились смеяться над абсурдом.
«Женский туалет в местном ресторане»
«Я задавался вопросом, почему я никогда не могу найти обувь, которая бы мне подходила по размеру. Все эти туфли якобы одного и того же размера — 42»
«Уф, адвент-календарь моих детей. К сожалению, цифры нанесены краской, а дверцы несъемные»
«Рекламные огни этого здания направлены прямо на мою спальню»
«Получил в подарок шахматы, и вместо черных и белых фигур один набор немного более непрозрачный, чем другой. Очень трудно различить эти два набора»
«Инструкции, которые я получил вместе с дешевым комодом»
«Из-за пятнистого рисунка на этом контейнере я оттирал его дольше, чем следовало бы»
«Я, конечно, не специалист по собакам, но все же»
«Мне отправили три стеклянные банки кофе без какой-либо защиты или разделителей»
«Снимаю студию. Вот какая раковина на кухне»
«Какую кнопку я должен использовать?»
«Это был не особо веселый опыт»
«Я задавался вопросом, почему я всегда попадал на 4-й этаж, нажимая кнопку „2“»
«Новый „стакан для смузи“ имеет герметичную крышку, благодаря которой невозможно выпить жидкость через прилагаемую трубочку»
«Нитки от воздушных шаров на тарелке похожи на волосы»
«Увидел это отродье у дантиста»
А вот еще подборка дизайнерских решений, от которых не знаешь, плакать или смеяться.