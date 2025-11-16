17 дизайнерских решений, от которых не знаешь, плакать или смеяться
Дизайн
5 часов назад
Мы привыкли думать, что дизайн вещей создают профессионалы. Но иногда нам встречаются экземпляры, которые способны удивить самим фактом своего существования: свитер странной окраски или «невидимую» для пешехода лестницу. И недоумеваешь — куда смотрели их создатели, и кто вложил деньги в их производство. Вот вам самые яркие примеры таких вещей.
«Вот такой свитерок углядела в магазине»
- Ха-ха, моему ребенку такой идеально подойдет! Пятна от еды будут совершенно незаметны. © muffpatty / Reddit
«Дверь в туалет не открывается? Пф, просто сделаю вот так!»
- Да чтоб я так жил! Хочу такой же уровень лени. © rudamentK / Reddit
«Инновационные накопители для воды, замаскированные под скамейку»
Это защита от товарищей, которые спят на лавках. Сидеть надо не в ямках, а между ними, а вот полежать не получится
«Этот парень многое повидал»
«На дизайнерских подставках „песок“ выше „моря“, поэтому чашки с них падают»
Почему нарисованы только губы?
На лице должны быть или глаза, или губы! Визажисты так сказали, ничего не знаю🤷
«Вообще-то это лестница»
«Плесень? Нет, это изображение фермы на упаковке»
«Пожарный гидрант в Люксембурге»
«Скамейки в местном парке сделаны из нержавеющей стали. Зимой на них холодно, а летом жарко»
«Кровать словно создана для того, чтобы натыкаться на эти углы по ночам»
Эта русалочка еще и в темноте светится
«Хм, ну и лестница»
«Этот жираф выглядит странно»
«Кнопка 3-го этажа в этом лифте расположена над всеми остальными»
«Вот такие плюшевые игрушки продаются на Филиппинах»
«В номере, где я остановился, есть кран, но нет раковины»
Фото на превью Unknown author / Reddit
