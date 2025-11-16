17 дизайнерских решений, от которых не знаешь, плакать или смеяться

Дизайн
5 часов назад
17 дизайнерских решений, от которых не знаешь, плакать или смеяться

Мы привыкли думать, что дизайн вещей создают профессионалы. Но иногда нам встречаются экземпляры, которые способны удивить самим фактом своего существования: свитер странной окраски или «невидимую» для пешехода лестницу. И недоумеваешь — куда смотрели их создатели, и кто вложил деньги в их производство. Вот вам самые яркие примеры таких вещей.

«Вот такой свитерок углядела в магазине»

  • Ха-ха, моему ребенку такой идеально подойдет! Пятна от еды будут совершенно незаметны. © muffpatty / Reddit

«Дверь в туалет не открывается? Пф, просто сделаю вот так!»

Ana.Rok
1 день назад

Хм. Вырезанную часть двери надо было к косяку приделать)))

«Инновационные накопители для воды, замаскированные под скамейку»

Melancholy
23 часа назад

Это защита от товарищей, которые спят на лавках. Сидеть надо не в ямках, а между ними, а вот полежать не получится

«Этот парень многое повидал»

«На дизайнерских подставках „песок“ выше „моря“, поэтому чашки с них падают»

Почему нарисованы только губы?

O_о
1 день назад

На лице должны быть или глаза, или губы! Визажисты так сказали, ничего не знаю🤷

«Вообще-то это лестница»

«Плесень? Нет, это изображение фермы на упаковке»

«Пожарный гидрант в Люксембурге»

«Скамейки в местном парке сделаны из нержавеющей стали. Зимой на них холодно, а летом жарко»

«Кровать словно создана для того, чтобы натыкаться на эти углы по ночам»

CatKate
4 часа назад

мизинцы втянулись внутрь ноги от одного просмотра)))

Эта русалочка еще и в темноте светится

«Хм, ну и лестница»

«Этот жираф выглядит странно»

«Кнопка 3-го этажа в этом лифте расположена над всеми остальными»

«Вот такие плюшевые игрушки продаются на Филиппинах»

«В номере, где я остановился, есть кран, но нет раковины»

