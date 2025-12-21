21 фото из серии «ожидание и реальность», которые поймёт каждый родитель

До появления детей мы все представляли родительство как бесконечную рекламную паузу: спящие ангелочки, уютные завтраки всей семьей и идеальный подарок, сделанный собственными руками. Но реальность оказалась куда изобретательнее любого воображения. Здесь кулинарные «шедевры» часто превращаются в нечто неопознанное, а «милые семейные фото» заканчиваются тем, что кот в кадре выглядит «счастливее» всех остальных.

«Какие фото с младенцем я ожидала и какие у нас получились»

«Да ваша кроха похожа на ворчливого котенка». © Rainbow_In_The_Dark7 / Reddit

«Слишком сложно»

«Купила на сайте детский бассейн для дочери»

«Я просто хотела купить симпатичный пончик для своей дочери...»

«Купили дочке друга куклу. И тут она развязала бантик в волосах»

«Блин, в детстве я это терпеть не могла!» © PensiveObservor / Reddit

«Хотела удивить своего сына утренним печеньем с пингвинами...»

«Что ж, хорошая новость в том, что он и правда будет очень удивлен». © Kitchen-Package6993 / Reddit

«По ним будто бульдозер прошелся!» © Artesso / Reddit

«Мы попробовали сделать такое фото с моей дочерью и началось...»

«По ним будто бульдозер прошелся!» © Artesso / Reddit

«Я испекла торт в стиле Майнкрафт на день рождения сына»

«На первый день рождения моего сына мы подарили ему ночные кошмары»

«Моя дочка очень хотела надувного медведя. И в какой момент он превратился в странного кролика, не ясно»

«Я просто хотела связать для своего сына маленького котенка»

«Папа хотел „попробовать что-то новенькое“ в этом году»

«Торт на день рождения племянницы. Ну, это все, что было в моих силах»

«Рождественские фото с ребенком как они есть»

«Моя жена жутко талантлива. И вот она решила сделать такую же белую совушку»

«О боги! Я подавилась картофельным пюре, так эта сова хороша». © sweetparamour79 / Reddit

«Связала это вместе со своей дочерью»

«По идее, мы должны были сделать вот такую открытку папе на день рождения»

«Хотели подарить дочке на 6 лет торт в виде такой короны. До сих пор ржу»

«Помогла дочке сделать поделку. Кажись, превзошла сама себя»

«Что ж... Здесь ожидания почти оправдались»