21 фото из серии «ожидание и реальность», которые поймёт каждый родитель
До появления детей мы все представляли родительство как бесконечную рекламную паузу: спящие ангелочки, уютные завтраки всей семьей и идеальный подарок, сделанный собственными руками. Но реальность оказалась куда изобретательнее любого воображения. Здесь кулинарные «шедевры» часто превращаются в нечто неопознанное, а «милые семейные фото» заканчиваются тем, что кот в кадре выглядит «счастливее» всех остальных.
«Какие фото с младенцем я ожидала и какие у нас получились»
- «Да ваша кроха похожа на ворчливого котенка». © Rainbow_In_The_Dark7 / Reddit
«Слишком сложно»
Носить удобно, но намотать без привычки сложно. Мне так и не удалось справиться с расположением дитя на спине))
«Купила на сайте детский бассейн для дочери»
«Я просто хотела купить симпатичный пончик для своей дочери...»
«Купили дочке друга куклу. И тут она развязала бантик в волосах»
- «Блин, в детстве я это терпеть не могла!» © PensiveObservor / Reddit
«Хотела удивить своего сына утренним печеньем с пингвинами...»
- «Что ж, хорошая новость в том, что он и правда будет очень удивлен». © Kitchen-Package6993 / Reddit
- «По ним будто бульдозер прошелся!» © Artesso / Reddit
«Мы попробовали сделать такое фото с моей дочерью и началось...»
На первом фото вырезы для ног в другом месте, и ест подозрение, что сзади отсутствует часть тыквы, чтоб ребёнка проще вставить было
«Я испекла торт в стиле Майнкрафт на день рождения сына»
«На первый день рождения моего сына мы подарили ему ночные кошмары»
«Моя дочка очень хотела надувного медведя. И в какой момент он превратился в странного кролика, не ясно»
«Я просто хотела связать для своего сына маленького котенка»
«Папа хотел „попробовать что-то новенькое“ в этом году»
«Торт на день рождения племянницы. Ну, это все, что было в моих силах»
«Рождественские фото с ребенком как они есть»
«Моя жена жутко талантлива. И вот она решила сделать такую же белую совушку»
Похоже на привидение с одного советского мультика... очень даже милое...
- «О боги! Я подавилась картофельным пюре, так эта сова хороша». © sweetparamour79 / Reddit
«Связала это вместе со своей дочерью»
«По идее, мы должны были сделать вот такую открытку папе на день рождения»
«Хотели подарить дочке на 6 лет торт в виде такой короны. До сих пор ржу»
«Помогла дочке сделать поделку. Кажись, превзошла сама себя»
«Что ж... Здесь ожидания почти оправдались»
«Извините, дети, но на этом все...»
Да уж, реальность может быть суровой, но она абсолютно точно никогда не бывает скучной. И через 10 лет мы все будем с нежностью вспоминать именно те моменты, когда все явно пошло не по плану, но мы при этом были вместе со своими близкими и родными.
