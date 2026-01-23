17 чистюль, которые взялись за грязную работу и справились с ней просто блестяще

Герои нашей статьи засучили рукава и навели порядок там, где другие давно махнули рукой. Пока одни искали оправдания, эти чистюли нашли время, резиновые перчатки и превратили старые полы, грязные духовки и ювелирные украшения в конфетку. Вдохновляемся их примером!

«Всю дорогу пила кофе из этой турки. Бабуля приехала на праздники и за 10 минут ее отмыла. Я никогда не видела турку такой!»

«Лучше, чем новый!»

«Моя любимая фотография „до и после“»

«На это ушло несколько часов, пара сломанных ногтей и часть моей души, но один подсвечник теперь чистый и отполированный!»

«Купила это серебряное кольцо в комиссионке, фото до и после чистки»

«Очистила духовку от расплавленного пластика. Глупая ошибка, на устранение которой ушла целая неделя»

«Оказывается, перила не просто износились, а на них более 20 лет скапливалась грязь от соприкосновения с руками»

«Попыталась вернуть блеск серебряному браслету, замочив его в средстве для чистки ювелирных изделий. А через два дня он почернел!»

«В итоге я нашла специальное средство для чистки серебряных украшений. Как новый!»

«До и после»

«Не могу поверить, что я обнаружил под краской на дверной фурнитуре! Это был первый комплект, осталось еще 16 таких!»

«После очистки от мха выяснилось, что бабушкина терраса была в полосочку. Кто бы мог подумать?»

«Нашел на барахолке старинную масленку. Теперь собираюсь использовать ее в гараже»

«Неплохо для бесплатной лампы»

«Никаких химикатов, только вода»

«Я бы сказала, что мой новый пароочиститель работает»

«Иногда нужно просто рискнуть. Я всегда мечтала о старинной миске для теста. Эта стоила всего $ 8. Но, ох, сколько было плесени!»

«Замачивание в уксусе решило проблему».