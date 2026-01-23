17 чистюль, которые взялись за грязную работу и справились с ней просто блестяще
32 минуты назад
Герои нашей статьи засучили рукава и навели порядок там, где другие давно махнули рукой. Пока одни искали оправдания, эти чистюли нашли время, резиновые перчатки и превратили старые полы, грязные духовки и ювелирные украшения в конфетку. Вдохновляемся их примером!
«Всю дорогу пила кофе из этой турки. Бабуля приехала на праздники и за 10 минут ее отмыла. Я никогда не видела турку такой!»
«Лучше, чем новый!»
«Моя любимая фотография „до и после“»
«На это ушло несколько часов, пара сломанных ногтей и часть моей души, но один подсвечник теперь чистый и отполированный!»
«Купила это серебряное кольцо в комиссионке, фото до и после чистки»
«Очистила духовку от расплавленного пластика. Глупая ошибка, на устранение которой ушла целая неделя»
«Оказывается, перила не просто износились, а на них более 20 лет скапливалась грязь от соприкосновения с руками»
«Попыталась вернуть блеск серебряному браслету, замочив его в средстве для чистки ювелирных изделий. А через два дня он почернел!»
Замочить серебряный браслет в средстве для чистки на двое суток (см. оригинал) - так себе идея.
«В итоге я нашла специальное средство для чистки серебряных украшений. Как новый!»
«До и после»
«Не могу поверить, что я обнаружил под краской на дверной фурнитуре! Это был первый комплект, осталось еще 16 таких!»
«После очистки от мха выяснилось, что бабушкина терраса была в полосочку. Кто бы мог подумать?»
«Нашел на барахолке старинную масленку. Теперь собираюсь использовать ее в гараже»
«Неплохо для бесплатной лампы»
«Никаких химикатов, только вода»
«Я бы сказала, что мой новый пароочиститель работает»
«Иногда нужно просто рискнуть. Я всегда мечтала о старинной миске для теста. Эта стоила всего $ 8. Но, ох, сколько было плесени!»
«Замачивание в уксусе решило проблему».
«Купила за бесценок, продавец рада была от нее избавиться. Почистила — и это словно две разные лампы»
Я тут недавно в кухне Антижир нашла и понеслось... А мама клялась, что вековая грязь на фартуках и плите не отмывается.
Ещё осенью купила отличную куртку в секрете за 300₽, на ней всего лишь были пятна, которые запросто вывелись корейским мылом
