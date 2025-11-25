17 вещей, которые напоминали хлам, а после чистки стали выглядеть дороже новых

Иногда простая чистка творит настоящие чудеса. Пара минут с мылом, водой и щеткой — и привычные предметы начинают сиять, преображая весь дом. Смотреть на такой результат хочется снова и снова!

«Думала, что камень тут просто помутнел, а оказалось — нужна была чистка. Впервые такое вижу!»

«Кому вообще не нравятся чистые кухонные светильники?»

«Серебрянное украшение до и после чистки!»

«Помыла светильники с мыльной водой и протерла — стали как новые!»

© Silver_Rest_840 / Reddit Тревожное Пирожное 44 минуты назад Хозяюшка блин, ну надо же. Пойду сфотаю плиту после того, как муж яичницу с помидорами жарил. А то уберусь и никто не узнает о моих достижениях 😂😂😂 - - Ответить

«Винтажный медный котелок до и после. Сначала пробовала уксус с солью, потом ту же смесь, но с мукой, потом сода+уксус+соль»

© PsychologicalStar559 / Reddit Сергей Тарасов 2 часа назад Любая не сильно едкая кислота (уксус, лимонка, если есть где взять - ортофосфорная) и завернуть в пакет. Красивая матовая поверхность после смывания. Жир - щелочь (спецсредства типа азелит, в край крот ну или каустическая сода. Работать в перчатках, под рукой держать немного слабого раствора уксуса или лимонки если не нужны волдыри) - - Ответить

«Мне подарили старинное серебряное блюдо, которое давно не чистили. Убрала всю грязь и отполировала — как новое!»

«Латунные ручки на шкафу, которые никто не трогал с 1970 года»

«Наконец-то добралась до чистки фильтров компьютера»

«До и после чистки серебряного подсвечника»

«Эти старинные серьги были в ужасном виде. Но гляньте, что пряталось под грязью!»

Батюшки, чудеса-то какие!

«Восстановил кольцо бабушки с утраченным камнем — как новое! Вот так теперь выглядит на руке моей сестры»

«Увидела эту штуку и прямо загорелась желанием почистить. Еще в процессе, но уже виден результат»

«До и после. Материал — латунь»

«Понадобились полировальная машинка, два ведра, водяной пылесос, швабра с насадкой и разные чистящие средства»

«Наконец-то почистила почтовые ящики»

«Почистила серебряный поднос»

«До и после сковородки — она стоила всего доллар»