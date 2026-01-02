«Думала, обычная стекляшка». 20+ человек, которые нашли в старых шкатулках настоящие сокровища

Иногда старая «побрякушка» из комиссионки оказывается платиной с бриллиантами, а кольцо, которое хотели переплавить, — уникальным антиквариатом. Мы собрали фото находок, владельцы которых вытянули счастливый билет. Они делятся самым сокровенным — своими маленькими реликвиями, которые так приятно и интересно разглядывать.

«Купила на барахолке за $2 кулон с зубом лося! В итоге оказалось, что это 14-каратное золото»

«Сделала кольцо в виде котика. Он вышел таким живым!»

Обычно украшения с кошками — дикая безвкусица. Но это просто нереальное! © AnnieToo67 / Reddit

«Бабулино кольцо»

«Моя прабабушка сама разработала дизайн этого кольца в 1975 году. Оно символизирует память о четырех поколениях моей семьи и ее любимую собаку»

«Это кольцо мне подарила свекровь, а до этого оно принадлежало ее матери. Оно в стиле ар деко, с бриллиантами и кристально чистыми рубинами»

«Муж пошел в ломбард посмотреть инструменты, а притащил мне вот что!»

Да это не муж, а сокровище! © SufficientEnergy839 / Reddit

«Мой парень подарил мне кольцо прабабушки. Прикиньте, он хотел переплавить такое сокровище!»

Знаете, тут что-то не сходится. Такие кольца делали в 1980-х. Возможно, для этого кольца брали металл или камни из старого. © Annual_Government_80 / Reddit

«Унаследовала мамино обручальное кольцо. Оно особенное: 40 лет назад она переделала его у ювелира и добавила в него пару любимых бриллиантовых сережек»

«Неделя выдалась тяжелой. Поэтому я потратила $65 и порадовала себя этим винтажным ожерельем»

Обалдеть! Я видела в магазине такое за 2500! © MariJ316 / Reddit

«Купила на блошином рынке эту прелесть из 14-каратного золота»

«Жена моего друга недавно перенесла операцию на сердце, и он захотел подарить ей что-то в знак нового начала. Он выбрал эту брошь в форме сердца»

«Моя коллекция колец от Holly Hague»

«Эту брошь носила прабабушка моего мужа в день своей свадьбы. А теперь она досталась мне»

«Случайно нашла это кольцо, и оно провалялось у меня больше 10 лет. А недавно мама взглянула на него под лупой, и мы были в шоке! Оказалось, что это платина»

Отнесите к оценщику! Если еще и сапфир настоящий, оно стоит целое состояние. © *******ByLions / Reddit

«Купила это кольцо и просто в восторге от его изнанки! Никогда не видела ничего подобного»

«Антикварный кулон с цирконом из моей коллекции. Когда покупала его, думала, что это просто стекляшка!»

«Купила антикварное кольцо — считай, за бесценок»

«Мои находки в комиссионках за этот год»

«Купила это за 10 фунтов. Продавалось как серебро, но оказалось, что это платина с бриллиантами!»

«Долго гонялась за этой подвеской и наконец-то она моя! Здесь золото, серебро, бриллианты и опал»

У меня аж челюсть отпала, когда я увидела, что там внутри! © fyxenhund / Reddit

«Брошь эпохи Эдуарда VII, 15 карат. Недавно я увидела ее и сразу же влюбилась. Не хватает одной жемчужины, но это поправимо»

«Несколько лет назад, когда мама показала мне это кольцо в своей шкатулке с украшениями, моей реакцией было: „Ужас, как безвкусно“»

«Но спустя годы у меня появилась любовь к винтажным украшениям и понимание их ценности. И вот вчера мама мне его подарила! Я просто в восторге»

Помните, что удача на барахолках дело редкое, и перед покупкой дорогого украшения «с рук» всегда лучше посоветоваться с профессиональным оценщиком.