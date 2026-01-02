Какой интересный, я вначале подумала, что это такой янтарь, а оказалось - зуб лося!
«Думала, обычная стекляшка». 20+ человек, которые нашли в старых шкатулках настоящие сокровища
Иногда старая «побрякушка» из комиссионки оказывается платиной с бриллиантами, а кольцо, которое хотели переплавить, — уникальным антиквариатом. Мы собрали фото находок, владельцы которых вытянули счастливый билет. Они делятся самым сокровенным — своими маленькими реликвиями, которые так приятно и интересно разглядывать.
«Купила на барахолке за $2 кулон с зубом лося! В итоге оказалось, что это 14-каратное золото»
«Сделала кольцо в виде котика. Он вышел таким живым!»
- Обычно украшения с кошками — дикая безвкусица. Но это просто нереальное! © AnnieToo67 / Reddit
«Бабулино кольцо»
«Моя прабабушка сама разработала дизайн этого кольца в 1975 году. Оно символизирует память о четырех поколениях моей семьи и ее любимую собаку»
«Это кольцо мне подарила свекровь, а до этого оно принадлежало ее матери. Оно в стиле ар деко, с бриллиантами и кристально чистыми рубинами»
Кольцо интересное, но хочу заменить, что натуральные рубины не бывают кристально чистыми.
«Муж пошел в ломбард посмотреть инструменты, а притащил мне вот что!»
- Да это не муж, а сокровище! © SufficientEnergy839 / Reddit
«Мой парень подарил мне кольцо прабабушки. Прикиньте, он хотел переплавить такое сокровище!»
Реддит пищит от восторга, но как по мне, так кольцо выглядит аляповато.
- Знаете, тут что-то не сходится. Такие кольца делали в 1980-х. Возможно, для этого кольца брали металл или камни из старого. © Annual_Government_80 / Reddit
«Унаследовала мамино обручальное кольцо. Оно особенное: 40 лет назад она переделала его у ювелира и добавила в него пару любимых бриллиантовых сережек»
Зачем? Один крупный камень и несколько мелких смотрелись бы лучше.
«Неделя выдалась тяжелой. Поэтому я потратила $65 и порадовала себя этим винтажным ожерельем»
- Обалдеть! Я видела в магазине такое за 2500! © MariJ316 / Reddit
«Купила на блошином рынке эту прелесть из 14-каратного золота»
«Жена моего друга недавно перенесла операцию на сердце, и он захотел подарить ей что-то в знак нового начала. Он выбрал эту брошь в форме сердца»
«Моя коллекция колец от Holly Hague»
Около 20 тысяч долларов на пальцах, по словам автора. Красиво, конечно. Но это украшения не из комиссионнок, что они делают в статье, непонятно.
«Эту брошь носила прабабушка моего мужа в день своей свадьбы. А теперь она досталась мне»
Золото, прозрачно-зеленая эмаль и жемчуг. Изящная вещица, почистить только, чтобы жемчуг засветился опять.
«Случайно нашла это кольцо, и оно провалялось у меня больше 10 лет. А недавно мама взглянула на него под лупой, и мы были в шоке! Оказалось, что это платина»
- Отнесите к оценщику! Если еще и сапфир настоящий, оно стоит целое состояние. © *******ByLions / Reddit
«Купила это кольцо и просто в восторге от его изнанки! Никогда не видела ничего подобного»
«Антикварный кулон с цирконом из моей коллекции. Когда покупала его, думала, что это просто стекляшка!»
«Купила антикварное кольцо — считай, за бесценок»
Очень красивое кольцо, куплено не сказать, чтоб за бесценок, 250 usd. Просто невероятная гармония центральной жемчужины и обрамления.
«Мои находки в комиссионках за этот год»
«Купила это за 10 фунтов. Продавалось как серебро, но оказалось, что это платина с бриллиантами!»
«Долго гонялась за этой подвеской и наконец-то она моя! Здесь золото, серебро, бриллианты и опал»
- У меня аж челюсть отпала, когда я увидела, что там внутри! © fyxenhund / Reddit
«Брошь эпохи Эдуарда VII, 15 карат. Недавно я увидела ее и сразу же влюбилась. Не хватает одной жемчужины, но это поправимо»
«Несколько лет назад, когда мама показала мне это кольцо в своей шкатулке с украшениями, моей реакцией было: „Ужас, как безвкусно“»
«Но спустя годы у меня появилась любовь к винтажным украшениям и понимание их ценности. И вот вчера мама мне его подарила! Я просто в восторге»
Помните, что удача на барахолках дело редкое, и перед покупкой дорогого украшения «с рук» всегда лучше посоветоваться с профессиональным оценщиком.
