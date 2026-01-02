«Думала, обычная стекляшка». 20+ человек, которые нашли в старых шкатулках настоящие сокровища

1 час назад
Иногда старая «побрякушка» из комиссионки оказывается платиной с бриллиантами, а кольцо, которое хотели переплавить, — уникальным антиквариатом. Мы собрали фото находок, владельцы которых вытянули счастливый билет. Они делятся самым сокровенным — своими маленькими реликвиями, которые так приятно и интересно разглядывать.

«Купила на барахолке за $2 кулон с зубом лося! В итоге оказалось, что это 14-каратное золото»

«Сделала кольцо в виде котика. Он вышел таким живым!»

  • Обычно украшения с кошками — дикая безвкусица. Но это просто нереальное! © AnnieToo67 / Reddit

«Бабулино кольцо»

«Моя прабабушка сама разработала дизайн этого кольца в 1975 году. Оно символизирует память о четырех поколениях моей семьи и ее любимую собаку»

«Это кольцо мне подарила свекровь, а до этого оно принадлежало ее матери. Оно в стиле ар деко, с бриллиантами и кристально чистыми рубинами»

«Муж пошел в ломбард посмотреть инструменты, а притащил мне вот что!»

«Мой парень подарил мне кольцо прабабушки. Прикиньте, он хотел переплавить такое сокровище!»

51 минута назад

Реддит пищит от восторга, но как по мне, так кольцо выглядит аляповато.

  • Знаете, тут что-то не сходится. Такие кольца делали в 1980-х. Возможно, для этого кольца брали металл или камни из старого. © Annual_Government_80 / Reddit

«Унаследовала мамино обручальное кольцо. Оно особенное: 40 лет назад она переделала его у ювелира и добавила в него пару любимых бриллиантовых сережек»

«Неделя выдалась тяжелой. Поэтому я потратила $65 и порадовала себя этим винтажным ожерельем»

«Купила на блошином рынке эту прелесть из 14-каратного золота»

2 дня назад

Мне бы понравилось, если бы я работала поваром или официантом....

«Жена моего друга недавно перенесла операцию на сердце, и он захотел подарить ей что-то в знак нового начала. Он выбрал эту брошь в форме сердца»

«Моя коллекция колец от Holly Hague»

39 минут назад

Около 20 тысяч долларов на пальцах, по словам автора. Красиво, конечно. Но это украшения не из комиссионнок, что они делают в статье, непонятно.

«Эту брошь носила прабабушка моего мужа в день своей свадьбы. А теперь она досталась мне»

34 минуты назад

Золото, прозрачно-зеленая эмаль и жемчуг. Изящная вещица, почистить только, чтобы жемчуг засветился опять.

«Случайно нашла это кольцо, и оно провалялось у меня больше 10 лет. А недавно мама взглянула на него под лупой, и мы были в шоке! Оказалось, что это платина»

  • Отнесите к оценщику! Если еще и сапфир настоящий, оно стоит целое состояние. © *******ByLions / Reddit

«Купила это кольцо и просто в восторге от его изнанки! Никогда не видела ничего подобного»

«Антикварный кулон с цирконом из моей коллекции. Когда покупала его, думала, что это просто стекляшка!»

«Купила антикварное кольцо — считай, за бесценок»

26 минут назад

Очень красивое кольцо, куплено не сказать, чтоб за бесценок, 250 usd. Просто невероятная гармония центральной жемчужины и обрамления.

«Мои находки в комиссионках за этот год»

«Купила это за 10 фунтов. Продавалось как серебро, но оказалось, что это платина с бриллиантами!»

«Долго гонялась за этой подвеской и наконец-то она моя! Здесь золото, серебро, бриллианты и опал»

  • У меня аж челюсть отпала, когда я увидела, что там внутри! © fyxenhund / Reddit

«Брошь эпохи Эдуарда VII, 15 карат. Недавно я увидела ее и сразу же влюбилась. Не хватает одной жемчужины, но это поправимо»

«Несколько лет назад, когда мама показала мне это кольцо в своей шкатулке с украшениями, моей реакцией было: „Ужас, как безвкусно“»

«Но спустя годы у меня появилась любовь к винтажным украшениям и понимание их ценности. И вот вчера мама мне его подарила! Я просто в восторге»

Помните, что удача на барахолках дело редкое, и перед покупкой дорогого украшения «с рук» всегда лучше посоветоваться с профессиональным оценщиком.

Фото на превью stywldmoonchld / Reddit

