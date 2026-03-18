Тест: Мы перепутали платья любимых киногероинь. Угадаете, где чье?

Порой наряд персонажей в кино играет роль не менее важную, чем сами актеры. Многие вещи становятся культовыми, и модницы со всего мира бегут в ателье шить такие же наряды. Приготовьтесь проверить свою визуальную память и улыбнуться неожиданным перевоплощениям. Обещаем: будет стильно, ностальгично и увлекательно.

1. Кому принадлежало роскошное голубое платье — персонажу Вивьен Ли или героине Ларисы Гузеевой?

Платье это было сшито по канонам Чарльза Уорта, английского модельера начала 20 века. Он был одним из первых дизайнеров одежды, кто отказался от пышных юбок в пользу более изящных женских силуэтов. Само платье шили из тяжелого шелка, чтобы оно держало форму и выглядело дорого.

2. На ком платье в клеточку сидит как влитое — на героине Джулии Робертс из «Красотки», знаменитой Мымре в исполнении Алисы Фрейндлих или персонаже Веры Алентовой?

Наряд, кстати, сконструировали специально для фильма, в котором он появился, а создала его знаменитая худоджница Эдит Приеде. После премьеры многие женщины, вдохновленные картиной, принялись шить подобные платья.

3. Мы уверены, что отгадать владелицу этого легендарного костюма вам не составит труда. Нина, которую сыграла Наталья Варлей, Зина в исполнении Натальи Селезневой или ее же персонаж Лида?

Платье стало своего рода революционным. Новое в нем было абсолютно все — от футуристичности в силуэте до разницы длины между внутренней и внешней юбками. А еще оно прославило своего создателя — Вячеслава Зайцева.

4. Кто примерил приталенное красное платье — Галина Беляева в образе Ольги Скворцовой, Ирина Муравьева, сыгравшая Людмилу Свиридову, или Валентина Воилкова в роли Риты?

Красное платье стало знаменитым после выхода картины в свет. Оно подчеркивает одновременно и неудержимую молодость героини, и драматичность ее образа. Сшили его из шифона, чтобы при каждом движении актрисы ткань буквально летала.

5. Кто носил это платье — героиня Натальи Селезневой, Людмила Свиридова в исполнении Ирины Муравьевой или персонаж Людмилы Гурченко?

Артистке, надевшей красное парадное платье, поначалу оно не понравилось. Она опасалась, что зрители будут ассоциировать ее с несколько вульгарной (на взгляд самой актрисы) героиней. Но опасения ее оказались напрасными.

6. Какая героиня выходила замуж в этом платье — купчиха Белотелова в исполнении Нонны Мордюковой, Ольга Скворцова, которую сыграла Галина Беляева, или легендарная Анжелика Мишель Мерсье?

Этот свадебный наряд представляет собой почти эталонный образец моды 19 века. Его невероятная пышность отражает мечты девушек того времени о счастливом замужестве и большом достатке.

7. Кому пришлось впору цветастое платье — Лиде, которую исполнила Наталья Селезнева, персонажу Ларисы Удовиченко или героине Евгении Симоновой?

Актриса, носившая это пестрое платье, надолго запомнилась зрителям после выхода картины, в том числе и благодаря наряду. Многие модницы того времени вдохновились этим слегка легкомысленным, но веселым образом.

8. Нам кажется, что это платье отлично смотрится на обеих героинях — и на Зине в исполнении Натальи Селезневой, и на Наталье Варлей в образе Нины. Но кто носил его на самом деле?

Наряд получился своеобразным гимном эпохе 60-х. Лаконичный верх и летящая юбка-солнце стали символом свободы и юности. Образ вполне можно взять на заметку и современным модницам.

9. Кто из див примерил это оранжевое платье — Мэрилин Монро или Элизабет Тейлор? На наш вкус, на обеих оно сидит прекрасно

Это роскошное платье стало символом эпохи гламура, а создал его оскароносный художник по костюмам Уильям Травилла. С нарядом связана мистическая история: сразу после окончания съемок фильма оно исчезло.

10. Кому принадлежит это нежное розовое платье — легендарной Розе, которую сыграла Кейт Уинслет, или Наташе Ростовой в исполнении Людмилы Савельевой?