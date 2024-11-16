Сможете ли вы отгадать известный фильм по одному только кадру из него?

Старые добрые фильмы вроде «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука» многие пересматривают так часто, что могут без труда цитировать главных героев. Вот мы и решили проверить внимательность зрителей и предлагаем попробовать отгадать по кадру, из какого именно он фильма.