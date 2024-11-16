Сможете ли вы отгадать известный фильм по одному только кадру из него?
Старые добрые фильмы вроде «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука» многие пересматривают так часто, что могут без труда цитировать главных героев. Вот мы и решили проверить внимательность зрителей и предлагаем попробовать отгадать по кадру, из какого именно он фильма.
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В тесте использованы кадры из следующих фильмов:
3. Новые похождения Кота в сапогах / Киностудия им. М. Горького
5. Москва слезам не верит / Мосфильм
6. Хождение по мукам / Мосфильм
9. Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм
10. Там, на неведомых дорожках... / Киностудия им. М. Горького
11. Весна на Заречной улице / Одесская киностудия
12. Человек-амфибия / Ленфильм
13. Девушка без адреса / Мосфильм
14. Анна и командор / Киностудия им. А. П. Довженко
15. Опасный поворот / Мосфильм
16. Родня / Мосфильм
А вот еще несколько тестов, которые вы, возможно, захотите пройти:
Комментарии
4 не угадала. С удовольствием смотрю советские фильмы, особенно комедии.
Вопросики с подвохом! Алентова выглядит практически также, как в "Москва слезам не верит"! А это вообще другой фильм оказался
Не угадала "Хождение по мукам". Не смотрела, достаточно было книги. Да и ту с трудом осилила, хотя читать люблю очень. Вот как-то так...