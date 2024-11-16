Сможете ли вы отгадать известный фильм по одному только кадру из него?

Кино
7 часов назад

Старые добрые фильмы вроде «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука» многие пересматривают так часто, что могут без труда цитировать главных героев. Вот мы и решили проверить внимательность зрителей и предлагаем попробовать отгадать по кадру, из какого именно он фильма.

1.

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2.

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В тесте использованы кадры из следующих фильмов:

1. Шаг навстречу / Ленфильм

2. Не может быть! / Мосфильм

3. Новые похождения Кота в сапогах / Киностудия им. М. Горького

4. Старший сын / Ленфильм

5. Москва слезам не верит / Мосфильм

6. Хождение по мукам / Мосфильм

7. Полосатый рейс / Ленфильм

8. Формула любви / Мосфильм

9. Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм

10. Там, на неведомых дорожках... / Киностудия им. М. Горького

11. Весна на Заречной улице / Одесская киностудия

12. Человек-амфибия / Ленфильм

13. Девушка без адреса / Мосфильм

14. Анна и командор / Киностудия им. А. П. Довженко

15. Опасный поворот / Мосфильм

16. Родня / Мосфильм

17. 12 стульев / Москва

18. Время желаний / Мосфильм

А вот еще несколько тестов, которые вы, возможно, захотите пройти:

Фото на превью Старший сын / Ленфильм

Комментарии

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Enn Meow
5 часов назад

Вопросики с подвохом! Алентова выглядит практически также, как в "Москва слезам не верит"! А это вообще другой фильм оказался

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Ирина Александровна
1 час назад

Не угадала "Хождение по мукам". Не смотрела, достаточно было книги. Да и ту с трудом осилила, хотя читать люблю очень. Вот как-то так...

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