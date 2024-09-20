Тест. Угадайте знаменитостей по фото из их детства и юности
Как ни меняются дети, вырастая, всегда какие-то черты они сохраняют и во взрослом возрасте. Предлагаем вам по детским фото угадать знаменитостей, многих из которых мы знаем с ранних лет. А если вам это покажется слишком сложно, не торопитесь переворачивать картинку: небольшая подсказка под фото может натолкнуть вас на верный ответ.
1.
«Меня в детстве дедушка называл Митрий-хитрый», — говорит он о себе. Все поголовно знали и распевали его хиты в 90-х и начале 2000-х. А в 2012 — 2016 годах этот певец был ведущим передачи «Спокойной ночи, малыши!» Кто он такой?
2.
«Когда я была маленькой, я мечтала стать стюардессой. — утверждает она. — Меня завораживали красотки в элегантных костюмах и сама романтика профессии. Еще хотела быть археологом, модельером и учителем. Учитывая количество перелетов, стюардессой я практически стала. С остальными мечтами еще проще, я стала актрисой и теперь могу примерить на себя любую профессию». Кто эта актриса, родившаяся в семье известного артиста кино и театра?
3.
«Журналисты часто спрашивали меня о том, что бы я сказала самой себе лет в 18, — говорит она. — И ответ мой неизменен уже давно: „Ничего не бойся. Ни о чем не жалей. Ни о чем не проси. Шагай вперед молча“. С тех 18-ти лет вокруг меня появилось огромное облако слухов и домыслов, кляуз и сплетен, но та тбилисская девочка, которая однажды сформулировала эти простые мысли, все еще идет к своим целям на радость друзьям и назло всем тем, кто сходит с ума от зависти. Это ли не счастье?» Кто, по-вашему, автор этого высказывания?
4.
Решение стать певцом и выступать на сцене к этому мальчишке пришло после того, как он в 1980-м году посетил концерт Валерия Леонтьева. На 10-летнего ребенка произвели неизгладимое впечатление серебристый костюм и длинные кучерявые волосы артиста. А уже в конце 90-х и в начале 2000-х под его песни на дискотеках мы разрывали танцпол.
5.
Этот мальчик родился в семье портнихи и декоратора, стал актером, а завоевал всеобщую любовь как милиционер. Кажется, немного запутано? Так же, как все детство этого актера: «Я левша с рождения и непереученный. Мама пришла в школу и сказала, чтобы меня не смели трогать. Мама считала всегда, что ее мальчик исключительный и то, что я левша, было еще одним подтверждением. Не могу сказать, что как-то моя „левшистость“ мне мешала. Возникала только иногда путаница. Все — направо, я — налево».
6.
Свое имя будущий актер получил в честь Юрия Гагарина. Но выговаривать слово «Юрий» мальчику было сложно, так как он картавил. И мама решила называть его именем, ставшим впоследствии сценическим. Под каким же именем и фамилией его знают зрители?
7.
В начале своей карьеры она работала моделью, танцовщицей. В 2000-м году засветилась в клипе Дмитрия Маликова, а потом бац! — и стала звездой популярного сериала. Вот что сама рассказывает о себе эта актриса: «В детстве мне так хотелось, чтобы мой день рождения был зимой или весной, осенью, но только не летом! Мне так хотелось приносить в школу конфеты, раздавать их своим одноклассникам, а вокруг все бы поздравляли, потом собирать друзей у себя дома и праздновать! „Летние“ поймут, о чем я. Но сейчас я понимаю как круто, когда день рождения летом!»
8.
Звезде ситкома ее родители прочили совсем другое будущее. Ее отец был дипломатом и надеялся вместе с матерью, что любовь к театру и кино она перерастет. Актриса не стала перечить отцу и в самом деле получила экономическое образование. Но при этом сохранила ту непосредственность, которая так нужна на сцене: «В детстве я мечтала поскорее стать взрослой, — утверждает она. — Став взрослой, я прикладываю все усилия, чтобы внутри меня сохранился ребенок».
9.
В 15 лет этот мальчишка не на шутку увлекся группой «Алиса». Носил рваные тельняшки, куртку с надписью «Алиса», красил волосы. Исписал названием группы весь балкон. А спустя годы и сам стал популярным певцом. Кто это?
10.
В юности его хиты мы зазубрили наизусть. Но путь к славе для этого певца начинался очень скромно — с группы под названием «Вася». «Знаете, какой была одна из моих первых сцен? — рассказывает он. — Небольшой зал в Ульяновске, где я выступал как победитель конкурса „Восходящая звезда эстрады — 91“. Тогда этот зал казался мне самым крутым! Именно с того момента мне хотелось все большего и большего как артисту».
11.
Свою первую роль актриса сыграла еще в 8-м классе школы, появившись в фильме-сказке 1992 года «Емеля-дурак». Попала туда она случайно: «Моя мамочка, если находила объявления о том, что проходит кастинг и требуется девочка моего возраста, всегда на такие мероприятия меня водила, — рассказывает актриса. — Однажды одноклассники решили меня разыграть, сказав, что проходит очередной кастинг и режиссеры ищут девочку с большими голубыми глазами. Но когда я туда пришла, оказалось, что никакого кастинга нет, однако в этот момент меня увидела ассистентка фильма „Емеля-дурак“ и пригласила на роль подруги принцессы». Тогда актрису даже не указали в титрах, зато роль учительницы из сериала принесла ей известность. Догадались, кто она?
12.
Эта актриса и телеведущая 7 раз за детство меняла школу, так как семья постоянно переезжала с места на место. Но это не помешало ей впоследствии выучить английский язык настолько хорошо, чтобы читать Шекспира в оригинале. Кто она?
13.
«Когда я была маленькой, у меня была главная мечта — чтобы моя мама всегда была со мной и долго, долго-предолго жила! И еще одна — как можно раньше родить ребенка, чтобы у него была молодая мама и тоже долго-предолго была с ним. Своего старшего сына я родила в 18 лет!» Кто эта актриса, вышедшая сама из известной актерской семьи?
14.
А эта актриса в начале своей карьеры не имела никаких связей в творческих кругах, хотя упорно стремилась в театр и кино. Но с ранних лет выделялась бунтарским характером и творческими идеями: «Я вот со своим другом Санькой в детстве хотела улететь на Луну», — утверждает она.
15.
Годами мы над ним смеялись до колик, так что распознать в этом мальчишке будущую знаменитость несложно. Но, несмотря на умение артистично рассказывать анекдоты и байки, сам актер в детстве видел свое будущее только в спорте.
16.
В детстве этой актрисе приходилось быть заложницей одного образа: «Это я, белка (пушистый хвост, который не видно, отвечает за образ), — рассказывает она. — В Новый год всегда мечтала быть или Снежинкой или Снегурочкой, но нет! Всегда была только белкой. Мне здесь лет 6...». Зато, когда выросла, она сумела примерить на себя в кино и образы бортпроводницы, и врача, и секретарши, и следователя, и начальницы отдела продаж.
17.
А эта актриса хотя и родилась в семье разнорабочего и учительницы, грезила карьерой на сцене: «Я с детства мечтала быть артисткой и петь. Примерно с 4-х лет для домашних устраивала концерты: вставала на табурет и исполняла весь знакомый мне репертуар... По словам мамы, соседи и знакомые записывались в очередь, чтобы присутствовать на этом мероприятии. С тех времен по сути ничего не изменилось — просто табуретка стала побольше».
18.
Обаятельная улыбка этого парня стала его визитной карточкой. Угадать его совсем несложно. Но добавим один забавный факт: этот актер появился на свет 7 марта, но родители решили, видимо, сократить траты на праздник и уговорили паспортистку записать его день рождения 8-м марта. Так рождение этого актера стало своеобразным подарком к Международному женскому дню сразу всем зрительницам.
Ответы.
1 — Дмитрий Маликов.
2 — Елизавета Боярская.
3 — Тина Канделаки.
4 — Андрей Григорьев-Апполонов («Иванушки International»).
5 — Максим Аверин (сериал «Глухарь»).
6 — Юрий Георгиевич (Гоша) Куценко.
7 — Юлия Такшина (клип на песню «Бисер», сериал «Не родись красивой»).
8 — Екатерина Волкова (сериал «Воронины»).
9 — Денис Клявер («Чай вдвоем»).
10 — Сергей Жуков («Руки вверх!»).
11 — Елена Захарова (сериал «Кадетство»).
12 — Юлия Высоцкая.
13 — Мария Миронова.
14 — Лариса Гузеева.
15 — Сергей Светлаков.
16 — Ольга Ломоносова.
17 — Нонна Гришаева.
18 — Андрей Миронов.
Источник последнего кадра: Бриллиантовая рука / Мосфильм
Не только на детских фото, но и в более ранних ролях актеры порой предстают в непривычных образах. Посмотрите, как выглядели любимые знаменитости в своих первых ролях.
Комментарии
Я и взрослых-то знаю только Маликова, рыжего из "Иванушек", Куценко, Жукова, Гришаеву и Миронова.
Интересно было, благодарю! Гришаева прям совсем не узнаваемая, как по мне)