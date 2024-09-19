Как изменились певцы и певицы нашей юности, чьи хиты мы узнаем с пары фраз

Некоторые хиты прошлого способны навевать ностальгию буквально с первых нот и пробуждать воспоминания о событиях, произошедших много лет назад, — как будто это было вчера. Тем не менее почти все звезды, подарившие нам эти мелодии, за годы сильно изменились. Взгляните сами, как сегодня выглядят исполнители, подарившие нам главные треки нашей юности.