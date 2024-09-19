Как изменились певцы и певицы нашей юности, чьи хиты мы узнаем с пары фраз
Ностальгия
4 часа назад
Некоторые хиты прошлого способны навевать ностальгию буквально с первых нот и пробуждать воспоминания о событиях, произошедших много лет назад, — как будто это было вчера. Тем не менее почти все звезды, подарившие нам эти мелодии, за годы сильно изменились. Взгляните сами, как сегодня выглядят исполнители, подарившие нам главные треки нашей юности.
Кармит Бачар (Pussycat Dolls)
BIGPICTURESPHOTO.COM/EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News
Кевин Ричардсон (Backstreet Boys)
Лене Нюстрем (Aqua)
Таркан
Mary Evans/AF Archive/Mark Liley/East News
Йенни Берггрен (Ace of Bace)
Ричи Невилл (5ive)
Дженнифер Пейдж
Гала Риццато (Гала)
Крис Айзек
Ализе
Декстер Холланд
Джери Халлиуэлл (Spice Girls)
Эмма Бантон (Spice Girls)
Лу Бега
Милен Фармер
Первая фотка неудачная,а так красивая женщина. Ее рыжие волосы словно воплощение осени)
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Филиппо Невиани (Nek)
Белинда Карлайл
Кейт Райан
Ширли Мэнсон (Garbage)
Еще больше фотографий исполнителей прошлого вы можете найти в этих статьях:
Фото на превью Backstreet Boys / YouTube, Ron Elkman/Sipa USA/East News, Garbage / YouTube, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
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