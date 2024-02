Как изменились музыканты, чьи бессмертные хиты круче любого современного «туц-туц»

У каждого из нас были любимые артисты, чья музыка была гимном беззаботной юности и свободы. Эти песни звучали на школьных дискотеках, квартирниках, свадьбах. Под них случалась первая влюбленность и находились верные друзья. Время идет, люди меняются или уходят со сцены, но их музыка навсегда остается в наших сердцах.

1. Сэм Браун

Песню «Stop!» бесспорно можно назвать главной в карьере артистки.

2. C. C. Catch

Одну из главных красоток 80-х многие помнят по трекам «’Cause You Are Young», «Strangers By Night» и «I Can Lose My Heart Tonight».

3. Брайан Мэй, Queen

Вспоминая группу Queen, не так просто назвать одну или две «самые-самые» популярные песни. Но одни из самых узнаваемых, вероятно, это «We Will Rock You», «We Are the Champions» и «Bohemian Rhapsody». Разумеется, мы их любим и за крутые гитарные партии Брайана.

4. Анастейша

Говоря о творчестве Анастейши, нельзя не вспомнить ее бессмертные хиты «Left Outside Alone» и «I’m Outta Love».

5. Мик Джаггер

Многие, вероятно, помнят красавчика Мика Джаггера из рок-группы The Rolling Stones и их легендарные композиции: «(I Can’t Get No) Satisfaction», «Sympathy for the Devil», «Angie» и другие.

6. Пинк

Бунтарку Пинк многие могут помнить не только по фирменному ирокезу, но и по хитам «Try», «So What» или «Just Give Me a Reason».

7. Тони Брэкстон

Вы наверняка хотя бы раз танцевали медляк под ее песню «Un-Break My Heart».

8. Бьорк

Эпатажную исландскую певицу многие могут помнить по хитам «Army of Me», «It’s Oh So Quiet», «Hyperballad».

9. Николь Шерзингер

Николь была основной вокалисткой группы The Pussycat Dolls. Вы помните их треки «Hush Hush», «Don’t Cha», «Buttons» и «Beep»?

10. Энни Леннокс

Главный хит шотландки Энни Ленокс — «Sweet Dreams». Однако многие могут помнить и другие крутые песни этой исполнительницы — «Why» и «Love Song for a Vampire».

11. Нелли Фуртадо

Многие должны помнить, как в юности на повторе слушали «Promiscuous», «Maneater» и «Say It Right» в исполнении Нелли Фуртадо.

12. Стинг

Вероятно, песни «Englishman In New York», «Shape of My Heart» и «Desert Rose» слышали не только преданные фанаты Стинга, но и многие другие слушатели по всему миру.

13. Шер

Нельзя говорить про Шер и не вспомнить одни из самых популярных ее песен — «Believe» и «If I Could Turn Back Time». И эта женщина до сих пор отжигает!

14. Эми Ли

Волшебный женский вокал группы Evanescence — это заслуга Эми Ли. Уверены, даже люди, которые не следят за творчеством этих ребят, слышали хиты «Bring Me to Life» и «My Immortal».

15. Барбра Стрейзанд

Многие помнят Стрейзенд по хитам «Woman in Love» и «You Don’t Bring Me Flowers». Но еще композиции в ее исполнении — например, «Memory» и «Somewhere», — звучали в мюзиклах.

16. Агнета Фэльтског, ABBA

У группы ABBA столько хитов, что остановиться на каких двух-трех довольно сложно. Но одними из самых узнаваемых можно назвать «Dancing Queen», «Money, Money, Money» и, конечно, бессмертный гимн любого нового года «Happy New Year».

17. Лене Нюстрем, Aqua

Лене Нюстрем — это та самая Barbie Girl из группы Aqua. В 2023 году их главный трек вновь стал популярен благодаря фильму «Барби». Он стал одним из саундтреков картины и завоевал миллионы сердец по всему миру.