Как изменились музыканты, чьи бессмертные хиты круче любого современного «туц-туц»
У каждого из нас были любимые артисты, чья музыка была гимном беззаботной юности и свободы. Эти песни звучали на школьных дискотеках, квартирниках, свадьбах. Под них случалась первая влюбленность и находились верные друзья. Время идет, люди меняются или уходят со сцены, но их музыка навсегда остается в наших сердцах.
1. Сэм Браун
Песню «Stop!» бесспорно можно назвать главной в карьере артистки.
2. C. C. Catch
Одну из главных красоток 80-х многие помнят по трекам «’Cause You Are Young», «Strangers By Night» и «I Can Lose My Heart Tonight».
3. Брайан Мэй, Queen
Не только гениальный гитарист, но и довольно успешный астрофизик. Очень многогранная личность.
Вспоминая группу Queen, не так просто назвать одну или две «самые-самые» популярные песни. Но одни из самых узнаваемых, вероятно, это «We Will Rock You», «We Are the Champions» и «Bohemian Rhapsody». Разумеется, мы их любим и за крутые гитарные партии Брайана.
4. Анастейша
Говоря о творчестве Анастейши, нельзя не вспомнить ее бессмертные хиты «Left Outside Alone» и «I’m Outta Love».
5. Мик Джаггер
требовать от солиста Ролингов в его возрасте, это фантастика. главное, что Ролинги до сих пор популярны и выдают альбомы.
Многие, вероятно, помнят красавчика Мика Джаггера из рок-группы The Rolling Stones и их легендарные композиции: «(I Can’t Get No) Satisfaction», «Sympathy for the Devil», «Angie» и другие.
6. Пинк
Очень недоцененная певица - голос, лирика, да она просто красавица!
Единственное, что мне никогда не нравилось, это некие слухи, что она уж очень стелется перед мужем, все ему прощает, содержит и так далее. Не уважаю женщин в таком раскладе. Но как певица она вау просто
Бунтарку Пинк многие могут помнить не только по фирменному ирокезу, но и по хитам «Try», «So What» или «Just Give Me a Reason».
7. Тони Брэкстон
Вы наверняка хотя бы раз танцевали медляк под ее песню «Un-Break My Heart».
8. Бьорк
All is full of love, Joga, Bachelorette, Dull flame of desire - это еще ее хиты, которые я помню.
Эпатажную исландскую певицу многие могут помнить по хитам «Army of Me», «It’s Oh So Quiet», «Hyperballad».
9. Николь Шерзингер
Николь была основной вокалисткой группы The Pussycat Dolls. Вы помните их треки «Hush Hush», «Don’t Cha», «Buttons» и «Beep»?
10. Энни Леннокс
Главный хит шотландки Энни Ленокс — «Sweet Dreams». Однако многие могут помнить и другие крутые песни этой исполнительницы — «Why» и «Love Song for a Vampire».
11. Нелли Фуртадо
видимо, автор статьи вырос в 2000-х, потому что я помню еще ее Turn off the light и Like a bird.
Многие должны помнить, как в юности на повторе слушали «Promiscuous», «Maneater» и «Say It Right» в исполнении Нелли Фуртадо.
12. Стинг
Вероятно, песни «Englishman In New York», «Shape of My Heart» и «Desert Rose» слышали не только преданные фанаты Стинга, но и многие другие слушатели по всему миру.
13. Шер
Нельзя говорить про Шер и не вспомнить одни из самых популярных ее песен — «Believe» и «If I Could Turn Back Time». И эта женщина до сих пор отжигает!
14. Эми Ли
Моя любовь! Была на концерте (горло сорвала). Слушаю ее в машине, когда очень хорошо или очень плохо, пою изо всех сил. Она еще и умница, запомнилось, как она поддержала женщин Беларуси в 2020
Волшебный женский вокал группы Evanescence — это заслуга Эми Ли. Уверены, даже люди, которые не следят за творчеством этих ребят, слышали хиты «Bring Me to Life» и «My Immortal».
15. Барбра Стрейзанд
Многие помнят Стрейзенд по хитам «Woman in Love» и «You Don’t Bring Me Flowers». Но еще композиции в ее исполнении — например, «Memory» и «Somewhere», — звучали в мюзиклах.
16. Агнета Фэльтског, ABBA
У группы ABBA столько хитов, что остановиться на каких двух-трех довольно сложно. Но одними из самых узнаваемых можно назвать «Dancing Queen», «Money, Money, Money» и, конечно, бессмертный гимн любого нового года «Happy New Year».
17. Лене Нюстрем, Aqua
Лене Нюстрем — это та самая Barbie Girl из группы Aqua. В 2023 году их главный трек вновь стал популярен благодаря фильму «Барби». Он стал одним из саундтреков картины и завоевал миллионы сердец по всему миру.
Увидеть, как с возрастом менялись наши любимые актрисы, можно в этой статье.
Комментарии
Из Evanescence мне очень нравился (да и по сей день нравится) клип к песне "Call me when you're sober". Красная шапочка в современной интерпретации, так сказать. Еще песня Lithium великолепна. Да и вообще все их творчество.
странная подборка исполнителей: и 80-е, и 2000-е, и конец 90-х. только из всех утюгов еще были Мадонна, Five, Elton John, Linkin Park,Eminem, Rihanna, Black Eyed Peas, Chemical Brothers, Moby, Prodigy... и это еще без TLC, Backstreet Boys, N-Sync, East 17...
Эми Ли - лббовь моя 💕 недавно нашла её плакаты в своем чемодане детства 😁 до сих пор она для меня самая красивая девушка
«Многие, вероятно, помнят красавчика Мика Джаггера из рок-группы The Rolling Stones» — кто-то помнит Мика красавчиком?😁
Ну и не нашли лучшего фото божественной Бьорк? Слишком мало лицо волосами завешано, его еще немного видно)
Джаггер и остальные Роллинг просто красавчики. В 80 лет выпустить новый альбом, бабахнуть тур в поддержку и, если верить Мику, ещё десяток треков иметь в запасе на следующий диск, это гиперкруто
автор статьи подобрал не самое удачное фото певицы в 59 лет