17 женщин, которым во время беременности и декрета родня решила продемонстрировать всех своих тараканов

"Я люблю свою работу, а он свою — нет, поэтому я отказалась. А он в ответ назвал меня плохой матерью и разозлился. Теперь мы ссоримся из-за того, что он упрямо поднимает эту тему снова и снова, хотя вроде изначально обо всем договорились."



вот тут и хочется поддержать автора, но ее "он не любит свою работу" не дает. Она точно так уверена, или себе внушила. Чтобы забить чувство вины на тему. что она не хочет сидеть с ребенком? Если бы было просто "мы договорились, но муж передумал!" - тут полностью на ее стороне была бы. А так...