Маньячество))да пусть бабушка порадуются,что стала бабушкой. К тому моменту,когда малыш начнет что-то осознавать страсти поутихнут
17 женщин, которым во время беременности и декрета родня решила продемонстрировать всех своих тараканов
Беременность и рождение ребенка часто называют самыми счастливыми событиями в жизни женщины, забывая о том, как нелегко порой приходится им на этом пути. И хорошо, когда родные и близкие во всем поддерживают будущую маму, а потом помогают ей с малышом. А ведь бывают и такие родственнички, которые в это непростое время вдруг решают проявить себя далеко не с лучшей стороны.
- Через пару недель у нас родится малыш и вдруг моя свекровь шлет мне смску: "Не забудьте купить подгузники для новорожденных". Я ей пишу, мол, не волнуйтесь, уже все купили. Она мне в ответ строчит, что вся испереживалась, думая о том, как теперь мы будет жить. Пытаюсь ее успокоить, пишу, что мы справимся, что ее сын будет потрясающим отцом и тут она выдает: "Ой, да я знаю, что из моего мальчика получится отличный папа. В нем-то я как раз не сомневаюсь". © handmaidsfan / Reddit
- С того дня, как мы с мужем, объявили о том, что ждем ребенка, свекровь успела довести меня до нервного тика. Начнем с того, что она прислала мне старые шорты, которые сама носила беременной и, я уверена, это только начало и она еще тряхнет свой старый гардероб. А потом она написала письмо для будущего малыша, в котором подробно описала как мы с мужем долгие годы лечились от бесплодия, как она заподозрила, что я беременная, перечисляет имена, которые ей нравятся. По мне это немножко перебор - когда мой ребенок вырастет я сама расскажу ему то, что сочту нужным, как человек, который имеет к его рождению более непосредственное отношением, чем бабушка. Мы еще не начали собирать приданое, а она уже носится по магазинам, скупая малышовые одежки. Когда я в штуку пожаловалась брату мужа на его маму, он сказал: "Ой, да все в порядке, она просто очень рада". © Danielle5061 / Reddit
- Я работаю юристом и зарабатываю больше, чем муж. Он сам предложил завести ребенка, и мы договорились, что с ним сидеть будет он. И вот прошло 2 месяца с тех пор, как я родила дочь, я собираюсь вернуться на работу. Но на прошлой неделе муж сказал мне, что было бы лучше, если бы я ушла с работы, а он бы обеспечивал нас. Я люблю свою работу, а он свою — нет, поэтому я отказалась. А он в ответ назвал меня плохой матерью и разозлился. Теперь мы ссоримся из-за того, что он упрямо поднимает эту тему снова и снова, хотя вроде изначально обо всем договорились. © Unknown author / Reddit
- Я на 12-й неделе беременности. Вчера у нас с мужем был чудесный день: мы пошли на УЗИ. Я отправила снимок с УЗИ некоторым родным, которые знают, что я беременна. А через несколько часов мама звонит мне и говорит: «Ничего, если мы поделимся этим фото в соцсетях?» Я говорю, что пока не хочу этого. И тут она сообщает мне, что моя свекровь уже опубликовала снимок с УЗИ без моего ведома с подписью: «Угадайте, что это! У нас на подходе еще один внук!» Я спросила мужа, по какому праву его мама размещает такие сообщения, а он в ответ лишь спросил, говорила ли я ей специально, чтобы она не делилась снимком. Пришлось теперь всем сообщить, что я беременна, хотя я была к этому не готова. © swaggravatedassault / Reddit
- Моей малышке было всего 3 месяца, когда в гости приехали родители мужа и его брат. Они остались у нас на месяц. Я стала кормить дочь грудью у себя в спальне незадолго перед обедом: так она засыпала, а я могла спокойно поесть со всеми и пообщаться. Но свекровь врывалась, если кормление грудью ненадолго затягивалось и я опаздывала к обеду, и орала, что еда уже на столе. Из-за этих криков дочь капризничала, укачивать ее приходилось намного дольше. А после этого — еще и есть в одиночестве холодную еду. Я просила мужа поговорить с его мамой, но разговоры не помогали. И в очередной раз, когда свекровь вбежала ко мне в комнату, я пошла к общему столу, где сидели свекор и брат мужа, и стала кормить ребенка грудью прямо там. Свекровь орала, что это неприлично, муж был недоволен, но после этого случая она больше ко мне не врывалась. © ConflictActive222 / Reddit
- После рождения ребенка я первое время находилась в подавленном состоянии и мне было не до заботы о своей внешности. Но муж отпускал достаточно колкие замечания о моей фигуре и говорил, что мне нужно начать тренироваться и наносить макияж. Предлагал нанять няню, чтобы у меня было больше времени на себя. Я отказалась: мне совсем не хотелось оставлять нашего ребенка. А он в ответ разозлился и стал вести себя отстраненно. Перестал целовать, обнимать и проявлять какую-либо ласку и внимание. Моя самооценка пошатнулась, и мне было больно ощущать такой холод с его стороны. Смотря в зеркало, я видела только недостатки, на которые он указывал. Когда сыну исполнилось 2 года, я взялась за себя: стала регулярно делать прически, ходить в спортзал. Стала стройнее и почувствовала себя лучше. Теперь муж снова целует меня и обнимает, дарит цветы. Вот только мне от этого не легче: каждый раз, когда он приближается ко мне, я думаю о тех обидных словах, что он мне говорил. Теперь я хочу развода, потому что не могу ему больше доверять. © throwRA_132457 / Reddit
Конечно всем нравится красивая картинка, но человек, который выбирает тебя только, когда ты с макияжем и укладкой, это явно не мой человек. А тут сложно судить: возможно жена только этим и привлекла. Одно дело когда проблема, к примеру, в лишнем весе, мне например не нравятся мужчины с лишним весом, и да я бы настаивала на правильном питании и совместном походе в спортзал. А если не накрашенная перестаёт нравится, то как она выглядит? К сожалению есть типы внешности, когда без макияжа, ты мышь серая, но оскорблять из-за этого человека? А ведь она ещё и постареет
- Муж до моей беременности был адекватным человеком. А месяц назад я родила ребенка. Роды были тяжелыми, был разрыв, а шов заживал плохо. До сих пор ковыляю, как помесь черепахи и пингвина. И после родов свекровь начала мужу твердить, что я только притворяюсь, что мне плохо: вот она родила — и сразу летала. Теперь муж тоже твердит мне, чтобы я прекращала ныть. Но самым эпичным стало то, что на выписку он притащил кучу родни, хотя я сразу была против. Я оказалась плохой: не стала накрывать на стол, не прыгала козочкой возле них, не обслуживала, а тихо лежала в комнате. Но когда время перевалило где-то за 8 вечера, а муж отказался их выпроводить, я не выдержала, расплакалась от бессилия и позвонила своему отцу — он приехал и выгнал эту компашку. Теперь родные мужа недовольны и мной, и отцом. © Unknown author / Pikabu
- Подруга с будущим мужем встречалась долгие годы, потом поженились. Он всегда о ней заботился: когда она в больницу слегла с больной спиной, мотался каждый день после работы, а потом со всеми домашними делами помогал. Ребенка планировали, во время беременности он тоже поддерживал и помогал. А после родов пару месяцев держался на энтузиазме, а потом начал проявлять претензии: ребенок спать мешает. Возмущался, почему на дочку столько денег уходит и почему жена ему внимания не уделяет. И совсем перестал помогать. Ничего в лучшую сторону не изменилось, даже когда он дома сидел, а подруга работать пошла. В итоге съехала она с дочкой к своим родителям, думает, стоит ли разводиться или все-таки шанс есть. © Anila / ADME
В предпоследней истории муж видимо из категории "вот у меня такая же нога и она не болит". Люди же все разные, как можно о жене судить по словам даже не кровного родственника о событиях тридцатилетней давности?
- В отношениях с мужем все было нормально, пока я не забеременела. А тут муж вдруг стал все чаще зависать с другом — редкостным лодырем. Жена у того и работает, и по дому пашет, родители двор убирают, а он дома сидит. Тут мой трудолюбивый муж начал наглеть на глазах: полностью прекратил помогать мне по дому и даже работать. При этом другу помощь оказывал, а мне разводил философию в духе «женщина должна». Дело шло к разводу. Я не сразу поняла, откуда ноги растут, пока один раз случайно не увидела сообщения от друга. Там тот звал мужа играть в какую-то игру, но муж отказался, сославшись на семейные дела. На что друг ответил: «Семья тобой манипулирует, нельзя быть под каблуком». И тут я решила предпринять последнюю попытку вернуть адекватного мужа: стала интересоваться, как у его друга дела, хвалить. Тут мне еще повезло, что его друг внезапно сам проявил какой-то интерес ко мне и что-то мужу написал. Муж начал ревновать, резко перестал слушать друга и общаться с ним. Снова стал работать и помогать мне по дому. Не жалею, что это провернула. © Unknown author / Pikabu
- Надеялась оставить 10-месячного сына у родителей на время, пока буду находиться в роддоме. А мама отказалась помогать, заявив, что ни к чему моему мужу присутствовать на родах: пусть с ребенком сидит. Мол, они с папой с внуком возиться не хотят — вдруг тот спать не будет. А когда я сказала, что для меня важно присутствие мужа, мама заявила, чтобы я искала кого-то другого, кто будет сидеть с моим ребенком. А мне больше и положиться-то не на кого. В прошлом году, когда родился мой первый сын, они меня так же подвели. Уже и разговаривать с ними не хочется. © seacomeswallowme / Reddit
Отношение к дочери конечно странное, но в целом я понимаю желание родственников не возиться с маленькими детьми. Мне и со своими то не всегда хочется возиться, но тут уж куда деваться.
- Беременная подружка вчера переехала ко мне с вещами. Я не мучила ее расспросами, так как видела, что ей плохо. Но сегодня она сама решила излить душу. Сказала, что не вернется к мужу. Родит, сама вырастит, попросила пожить у меня с месяц, пока подыщет квартиру. Конечно, я предложила ей жить сколько нужно. Она жаловалась на мужа, говорила, что совершила ошибку, выйдя замуж. Я была уверена, что изменил или обманул, не меньше. Оказалось, что они поругались из-за имени для дочки. Не сошлись во мнениях, и подружка заявила, что подает на развод. Вопрос только, почему мужчина не остановил беременную жену, которой ударили гормоны в голову. © Мамдаринка / VK
- Во вторую беременность был ужасный токсикоз. Меня рвало даже от запаха кипяченой воды, на кухню вообще не заходила месяца три. А потом в один прекрасный вечер почувствовала, как свекровь жарит картошку на сале... И тут меня накрыло. И я очень благодарна своей свекрови, ведь она потом каждый день в течение целого месяца жарила картошку на сале, а всем остальным готовила отдельно, а я ела это блюдо и не могла остановиться. © Лейла Амирханова
А как муж должен был остановить тетку с гормонами?соглашаться на все или еще какой интересный способ?)
- В нашем семейном кругу все всегда выручают друг друга, причем безо всяких просьб приезжают, тратят время, помогают деньгами и не бросают даже дальних родственников. Я тоже всегда полноценно участвовала в этом круге поддержки. Когда у меня родилась двойня, я 6 месяцев спала по 2–3 часа в сутки, у меня поехала крыша, выпали волосы, зуб, я потеряла вес и прочее. И никому в голову не пришло прийти мне на помощь, ведь я же сама решила родить! © Подслушано / Ideer
- Однажды, будучи беременной, я попросила мужа выгулять нашу собаку. А он сказал мне, что, по его мнению, мне самой следует это сделать. Мол, я тренируюсь недостаточно, а это плохо влияет на будущего ребенка. Да и вообще, по его мнению, я могу выдерживать куда больше во время беременности — и это после многих лет травм, полученных на ЭКО. К слову, я и сама старалась ходить достаточно много. Но не понимаю, как у него язык повернулся такое говорить! © TheWayThatIFoundYou / Reddit
А прямо сказать что нужна помощь язык отвалится, все вокруг по умолчанию должны догадаться какая помощь нужна. Тем более ударившие в голову гормоны зачастую неадекватно реагируют на неудачные предложения помощи. Вполне может статься что помощь то предлагали по началу, но реакция невыспавшейся мамаши была такая, что дружно решили "не трогай"
- С того момента как свекровь узнала, что я беременная, она не прекращает жечь. На днях, когда меня мутило от тошноты, она выдала, что, мол, у нее-то не было токсикоза, потому что она с первых дней любила будущего ребенка. А потом сказала моему мужу: «Ты должен заботиться о ней. Она не такая сильная, как я». Еще она полезла трогать мой животик со словами: «Надеюсь, ты не обидишься, потому что я буду делать так часто», правда я в ответ тоже потрогала ее за пузико и она больше ко мне не лезет. А еще она уже интересуется, когда я наконец-то выйду на работу, ведь она то работала до самых родов. © hoewaggon / Reddit
- Моя свекровь сказала мне, что если я выпью слишком много соевого соуса, ребенок родится «коричневым». Мой зять хмыкнул и спросил, что будет, если я переборщу с кетчупом? Получится ли так, что его племянник будет краснокожим? © asdfcosmo / Reddit
- Поехали с мужем и его маман в отпуск. Идем в бассейн поплавать, по дороге встречаем свекровь, которая при виде меня впадает в истерику, видите ли, по ее мнению, беременным носить бикини неприлично. Вроде бы разрулили, но нет, среди ночи она врывается в комнату и всучивает мне цельный купальник со словами, что вот, что мне следует носить до конца отпуска. Я сказала ей, что этот отпуск был подарком мужа мне на Рождество и я буду носить то, что захочу. Я отказываюсь прикрываться так, как будто в беременности есть что-то постыдное. © Unknown author / Reddit
Родить ребенка - уже непросто, а уж вырастить его так вообще задача не просто со звездочкой, а повышенной сложности. Пока они маленькие - скучать точно не приходится, а как подрастут - так и проблемы становятся позаковыристей.
Комментарии
"Я люблю свою работу, а он свою — нет, поэтому я отказалась. А он в ответ назвал меня плохой матерью и разозлился. Теперь мы ссоримся из-за того, что он упрямо поднимает эту тему снова и снова, хотя вроде изначально обо всем договорились."
вот тут и хочется поддержать автора, но ее "он не любит свою работу" не дает. Она точно так уверена, или себе внушила. Чтобы забить чувство вины на тему. что она не хочет сидеть с ребенком? Если бы было просто "мы договорились, но муж передумал!" - тут полностью на ее стороне была бы. А так...
Вот иногда заходишь на Эдми и понимаешь, что статьи вокруг какие-то "идинаховые".
И ещё, сегодня день свекрови или психов, либо и то и другое в одном флаконе? Рррррр, как же грустно здесь стало.