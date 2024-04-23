14 комментариев от ехидных обитателей интернета, которым палец в рот не клади

Народное творчество
17 минут назад

Если добавить в чувство юмора щепотку ехидства и сарказма, то получатся искрометные комментарии, которые так обожают пользователи сети. Эта статья — яркий пример того, как комичные реплики могут повысить настроение и зарядить позитивом на целый день. Наш любимый комментарий — про залежи котия. Выбирайте свой.

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Для создания этого материала был использован источник: MirVcegda23 / Pikabu

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Евга
56 минут назад

Эх, я тоже обожала форт Боярд. Кроме комнат с тараканами конечно

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