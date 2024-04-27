20+ везунчиков, которым такие украшения достались, что хочется сию минуту себе в шкатулку такие же

Украшения не всегда покупают просто потому что они красивые, иногда серьги, кольца и кулоны - это символ любви или доброй памяти о близком человеке. Даже за самыми неприметными безделушками иногда может скрываться теплая история.

«Мамино колечко было мне мало, пришлось переделать. Получилось просто "Вау!"»

Я б купила! Оно же прям дизайнерское! © baileyxcore / Reddit

«С самого детства я заглядывала в мамину шкатулку с украшениями и восхищалась этим кольцом, а теперь она подарила его мне на 43-й день рождения»

«Отреставрировал бабушкино обручальное кольцо. Белое золото, 18 карат в стиле ар-деко. Заменил старые, поцарапанные гранаты»

«Я без ума от этой пары колец»

Они идеально смотрятся на ваших пальцах. © Icy_Worker_1528 / Reddit

«Эту красивую цепочку с мелкими бриллиантами и синим сапфиром я получила в подарок от отца»

«Через 3,5 месяца я сделаю предложение девушке с этим кольцом»

Потрясно! А ведь я работаю в ювелирном бизнесе более 30 лет, и меня нереально удивить. © Affectionate_Act8073 / Reddit

«В прошлом году у нас с мужем была 10-летняя годовщина и я выбрала себе вот такой новый комплект»

«Увидела римское кольцо в музее, влюбилась в него и изготовила копию: позолоченное серебро с гранатовыми кабошонами ручной огранки»

«Сделала украшения из настоящей земляники»

«Эти кольца достались мне от мамы. Я играла с ними, когда была маленькой девочкой»



«Это прикольное колечко я нашла в маминых вещах»

«Мой муассанит в 3 карата»

«Муж купил мне бриллиантовые серьги 24 года назад, когда родилась наша дочь. Ювелир переделал их, чтобы я сделала подарок дочке»

Офигеть! Я запомню эту идею и сделаю то же самое для моей дочки. © Technical-River1329 / Reddit

«В детстве я играла с вещами моей мамы, и носила это кольцо вместе с ожерельем»

«Любимый подарил мне это винтажное крутящееся колечко»

Классное! Я бы только и делала, что крутила его 24/7. © pinkfrenchtips / Reddit

«Наши обручальные кольца износились за 20 лет и мы их переделали»

Я аж вздрогнула от восторга! Это произведение искусства. © Firm_Elk9522 / Reddit

«Много лет назад купила этот кулон за большие деньги, но не ношу его, хотя очень нравится, как он выглядит»

«Бабушкино кольцо с опалом. Она подарила его мне много лет назад»

«Подобрала серьги на свадьбу и решила показать их владельцу антикварного магазина. Оказалось, они сделаны в 1820-х»

«Всякий раз, когда мне нужны новые украшения, я просто печатаю их на 3D принтере. Обожаю эту пару серег, они со всех ракурсов выглядят по-разному»

«Я надела их и получила кучу комплиментов»

«Этому кольцу 17 лет. Оно выглядит так же, как в тот день, когда я его впервые надела»

«Один парень отдал нам этот перстень за 70 литров бензина»