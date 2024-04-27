А что во втором варианте дизайнерского? Толстое, дутое, базарного вида.
20+ везунчиков, которым такие украшения достались, что хочется сию минуту себе в шкатулку такие же
Украшения не всегда покупают просто потому что они красивые, иногда серьги, кольца и кулоны - это символ любви или доброй памяти о близком человеке. Даже за самыми неприметными безделушками иногда может скрываться теплая история.
«Мамино колечко было мне мало, пришлось переделать. Получилось просто "Вау!"»
- Я б купила! Оно же прям дизайнерское! © baileyxcore / Reddit
«С самого детства я заглядывала в мамину шкатулку с украшениями и восхищалась этим кольцом, а теперь она подарила его мне на 43-й день рождения»
«Отреставрировал бабушкино обручальное кольцо. Белое золото, 18 карат в стиле ар-деко. Заменил старые, поцарапанные гранаты»
В сочетании с серебряной штукой для фиксирования суставов получилось очень модно-стильно-молодежно!
«Я без ума от этой пары колец»
Первое кольцо похоже на жука, которого держит в лапках более крупный насекомый хищник 😂
- Они идеально смотрятся на ваших пальцах. © Icy_Worker_1528 / Reddit
«Эту красивую цепочку с мелкими бриллиантами и синим сапфиром я получила в подарок от отца»
«Через 3,5 месяца я сделаю предложение девушке с этим кольцом»
- Потрясно! А ведь я работаю в ювелирном бизнесе более 30 лет, и меня нереально удивить. © Affectionate_Act8073 / Reddit
«В прошлом году у нас с мужем была 10-летняя годовщина и я выбрала себе вот такой новый комплект»
«Увидела римское кольцо в музее, влюбилась в него и изготовила копию: позолоченное серебро с гранатовыми кабошонами ручной огранки»
Это кольцо на два пальца? Как интересно. Еще не видела такого.
«Сделала украшения из настоящей земляники»
Ну... поделочка конечно интересная, но не сравнится с остальными украшениями подборки.
«Эти кольца достались мне от мамы. Я играла с ними, когда была маленькой девочкой»
«Это прикольное колечко я нашла в маминых вещах»
Идеальный вариант если вам надо срочно порвать колготки, рукава, или оставить соперницу без глаза 😂
«Мой муассанит в 3 карата»
«Муж купил мне бриллиантовые серьги 24 года назад, когда родилась наша дочь. Ювелир переделал их, чтобы я сделала подарок дочке»
- Офигеть! Я запомню эту идею и сделаю то же самое для моей дочки. © Technical-River1329 / Reddit
«В детстве я играла с вещами моей мамы, и носила это кольцо вместе с ожерельем»
«Любимый подарил мне это винтажное крутящееся колечко»
- Классное! Я бы только и делала, что крутила его 24/7. © pinkfrenchtips / Reddit
«Наши обручальные кольца износились за 20 лет и мы их переделали»
Да это оба ее кольца, обсуждали же уже. Ну можно же во второй раз было правильно текст написать.. ?
- Я аж вздрогнула от восторга! Это произведение искусства. © Firm_Elk9522 / Reddit
«Много лет назад купила этот кулон за большие деньги, но не ношу его, хотя очень нравится, как он выглядит»
Не любительница украшений, полностью состоящих из мелких деталей, но утибоземой
«Бабушкино кольцо с опалом. Она подарила его мне много лет назад»
«Подобрала серьги на свадьбу и решила показать их владельцу антикварного магазина. Оказалось, они сделаны в 1820-х»
«Всякий раз, когда мне нужны новые украшения, я просто печатаю их на 3D принтере. Обожаю эту пару серег, они со всех ракурсов выглядят по-разному»
«Я надела их и получила кучу комплиментов»
«Этому кольцу 17 лет. Оно выглядит так же, как в тот день, когда я его впервые надела»
«Один парень отдал нам этот перстень за 70 литров бензина»
Самоварное золото? В середине 80-х такие перстни продавали на вокзалах цыганки за "рупьпиисят с коробочкой"
Собираясь купить новые украшения, стоит сначала узнать некоторые нюансы, чтобы образы с ними были всегда удачными.