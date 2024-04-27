Вспомнила Грин в образе девушки Бонда..хм,Маргарита ей вполне по силам
10+ звезд Голливуда, которые легко могли бы сыграть персонажей «Мастера и Маргариты»
Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» пережил уже несколько экранизаций, включая фильмы, созданные в Италии и Польше. Но вот режиссеры Голливуда еще ни разу не брались за съемки киноленты о приключениях Воланда и его свиты. Нам остается только фантазировать, кто из актеров «фабрики грез» смог бы сыграть героев этого произведения.
Маргарита: Юлия Снигирь и Ева Грин
Мастер: Евгений Цыганов и Эдвард Нортон
Воланд: Аугуст Диль и Мадс Миккельсен
Азазелло: Алексей Розин и Вуди Харрельсон
Гелла: Полина Ауг и Эмили Блант
Коровьев: Юрий Колокольников и Дэвид Теннант
Бегемот: кот Кеша и Джек Блэк
Берлиоз: Евгений Князев и Мэттью Макконахи
Варенуха: Павел Ворожцов и Эдди Марсан
Понтий Пилат: Клас Банг и Энтони Хопкинс
Иван Бездомный: Данил Стеклов и Киллиан Мерфи
Нас часто тянет на подобные эксперименты. К примеру, однажды мы представили, как бы выглядели 10+ сказочных персонажей, если бы их сыграли звезды Голливуда.
Комментарии
В принципе, Блант могла бы сыграть Геллу, Миккельсена в роли Воланда тоже можно представить, но остальные - полный мискаст. Особенно за Мерфи обидно, ну какой из него Бездомный?
Для меня лучший подбор актёров, это у Бортко. Даже возрастные Лавров и Басилашвили на своих местах, потому что играли классно.
Этот фильм не видела, потому сужу актёров только по внешности.
Единственная, кто мне понравилась, это Снигирь - Маргарита. Но Ковальчук всё равно лучше.😁
Да че ж вы всех голливудских актеров каких-то возрастных подобрали?? Подавляющее большинство персонажей там молодые, а вы суете глубоко старого Хопкинса на роль Пилата и почти 45-летнюю Грин на роль 30-летней Маргариты 🫣 Молчу про Бездомного даже. Сделайте подборку с реально новым поколением Голливуда! Или слабо?