10+ звезд Голливуда, которые легко могли бы сыграть персонажей «Мастера и Маргариты»

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» пережил уже несколько экранизаций, включая фильмы, созданные в Италии и Польше. Но вот режиссеры Голливуда еще ни разу не брались за съемки киноленты о приключениях Воланда и его свиты. Нам остается только фантазировать, кто из актеров «фабрики грез» смог бы сыграть героев этого произведения.

