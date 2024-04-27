10+ звезд Голливуда, которые легко могли бы сыграть персонажей «Мастера и Маргариты»

2 часа назад

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» пережил уже несколько экранизаций, включая фильмы, созданные в Италии и Польше. Но вот режиссеры Голливуда еще ни разу не брались за съемки киноленты о приключениях Воланда и его свиты. Нам остается только фантазировать, кто из актеров «фабрики грез» смог бы сыграть героев этого произведения.

Маргарита: Юлия Снигирь и Ева Грин

© Мастер и Маргарита / АМЕДИА, Cyril Pecquenard / KCS / East News
Lilit1313
1 час назад

Вспомнила Грин в образе девушки Бонда..хм,Маргарита ей вполне по силам

-
-
Ответить

Мастер: Евгений Цыганов и Эдвард Нортон

© Мастер и Маргарита / АМЕДИА, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Воланд: Аугуст Диль и Мадс Миккельсен

Азазелло: Алексей Розин и Вуди Харрельсон

© Мастер и Маргарита / АМЕДИА, Vianney Le Caer / Invision / East News

Гелла: Полина Ауг и Эмили Блант

Lamia
1 час назад

Блант и Маргариты могла бы. Она превосходная актриса

-
-
Ответить

Коровьев: Юрий Колокольников и Дэвид Теннант

Бегемот: кот Кеша и Джек Блэк

© Мастер и Маргарита / АМЕДИА, Jeffrey Mayer / Associated Press / East News

Берлиоз: Евгений Князев и Мэттью Макконахи

© Мастер и Маргарита / АМЕДИА, Jordan Strauss / Invision / East News
Lilliya
1 час назад

А может Рэдклиф? Ему не привыкать к круглой оправе )))

-
-
Ответить

Варенуха: Павел Ворожцов и Эдди Марсан

© Мастер и Маргарита / АМЕДИА, Brent N. Clarke / Invision / AP / East News

Понтий Пилат: Клас Банг и Энтони Хопкинс

Иван Бездомный: Данил Стеклов и Киллиан Мерфи

© Мастер и Маргарита / АМЕДИА, Billy Bennight / AdMedia /SIPA / Sipa Press Russia / East News

Нас часто тянет на подобные эксперименты. К примеру, однажды мы представили, как бы выглядели 10+ сказочных персонажей, если бы их сыграли звезды Голливуда.

Фото на превью Cyril Pecquenard / KCS / East News, Мастер и Маргарита / АМЕДИА, Мастер и Маргарита / АМЕДИА, Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Комментарии

Уведомления
Lost in the crowd
1 день назад

В принципе, Блант могла бы сыграть Геллу, Миккельсена в роли Воланда тоже можно представить, но остальные - полный мискаст. Особенно за Мерфи обидно, ну какой из него Бездомный?

-
-
Ответить
ТаняА
1 день назад

Для меня лучший подбор актёров, это у Бортко. Даже возрастные Лавров и Басилашвили на своих местах, потому что играли классно.
Этот фильм не видела, потому сужу актёров только по внешности.
Единственная, кто мне понравилась, это Снигирь - Маргарита. Но Ковальчук всё равно лучше.😁

-
-
Ответить
Полторашка позитива
52 минуты назад

Да че ж вы всех голливудских актеров каких-то возрастных подобрали?? Подавляющее большинство персонажей там молодые, а вы суете глубоко старого Хопкинса на роль Пилата и почти 45-летнюю Грин на роль 30-летней Маргариты 🫣 Молчу про Бездомного даже. Сделайте подборку с реально новым поколением Голливуда! Или слабо?

-
-
Ответить

Похожее