18 светлых воспоминаний о днях рождения, от которых веет теплотой и уютом
День рождения — один из самых любимых праздников как взрослых, так и детей. Еще бы: ведь рядом любимая семья, друзья, подарки, смех и улыбки. А главное — загаданное желание и надежда на его скорейшее исполнение.
- Помню, как в первом классе я привела весь класс к себе на день рождения. Мама тогда была в декрете с малышом, папа на работе. «Смотрю, Анька ведет с собой человек тридцать детей», — рассказывала мама. Пока мы прошли детскую площадку, мама накрыла стол: фрукты, напитки, и пекла оладьи с медом. Мы все наелись, перепачкались гранатами, и было весело. Но вечером мне попало, что не согласовала с родителями банкет.
- Решила отпраздновать свой день рождения дважды. В один день с семьей, в другой день с подругами. Позвала своих девочек к себе, а сама решила приготовить еду собственноручно, чтобы особо не тратиться на доставку и готовенькое. Проснулась рано утром, закупила продукты, до самого вечера стояла у плиты и готовила. Это было очень сложно, да и получилось не так много блюд, как я хотела. Вдруг мне звонит бабушка и просит открыть ей. Я открываю дверь, а она стоит с огромными пакетами! Говорю бабушке, мол, не нужно было, я же сама готовила, на что она ответила: «Ой, та ладно тебе. Вот эти два пакета еды я за два часика сделала, чтобы тебе легче было!» Бабушка за два часа приготовила больше и вкуснее, чем я за почти целый день! Магия!
«Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье»
Каждый свой день рождения до 16 лет я отмечала в деревне, где не было магазинов, лишь раз в неделю приезжала машина с продовольствием. Ни у меня, ни у моих друзей никогда не было особой потребности в торте, потому что ключевым и самым важным в этом празднике было загадывание заветного желания и задувание свечей. А их хоть откуда задувай! Моя мама всегда наполняла миску конфетами, пряниками и печеньем. В дополнительных сладостях мы точно не нуждались!
- У мамы на днях был день рождения. Так уж вышло, что все мы, ее дети, живем очень далеко. Я в другом городе, младший брат в Турции, а старший вообще в Австралии. Собираемся мы крайне редко, счет идет на годы, а тут решили устроить родной мамуле сюрприз. Прилетели все вместе, отпросившись с работы и отложив все дела. Утром встали у порога и хором поздравили маму. Она рыдала и говорила, что это самый счастливый день в ее жизни. Цените и не забывайте тех, кто вас вырастил, вложил в вас душу, любил и любит до сих пор.
- Мама недвусмысленно намекала, что в день рождения меня ждет очень крутой подарок. Я вся в предвкушении, день Х, а папа вручает самодельный альбом с детскими фото. Прикольно, но я-то ждала чего-то реально классного! Пару лет спустя решила полистать его. И тут из альбома выпадает конверт с крупной суммой! Оказалось, что родители все детство не тратили те деньги, которые дарили мне на праздники, а клали деньги в банк, под проценты. За годы сумма набралась не маленькая и ее как раз хватило на мою первую старенькую машину. До сих пор помню те чувства. И, кстати, теперь также поступаю с денежными подарками для моих детей.
- Мой самый лучший день рождения был в сауне с подругами! Они устроили мне просто прекрасный праздник души и тела с массажиками и разными масками на лицо, три часа пролетели незаметно, домой привезли как королеву, чистую, шелковистую, и посуду мыть и прибираться не надо — красота! Прошло почти 27 лет... а память остается до сих пор, спасибо, девочки!
- Моя лучшая подруга — ну просто идеальная хозяйка! Вкусно готовит, всегда идеальная сервировка, дома ни пылинки, полный дом гостей. На свой 25-й день рождения она, видимо, так умоталась, что после ужина заснула прямо в кресле в самый разгар праздника. Но мы не растерялись, переложили ее к себе в комнату, сами тихонько допраздновали, убрались, помыли всю посуду и разошлись спать по комнатам. Утром с девчонками встали, напекли блинов на завтрак. Марина сказала, что это ее лучший день рождения. Обычно она так старается сделать все идеально, что после такого праздника хочется взять выходной для отдыха, а тут мы так приятно ее удивили.
- Нашей дочери всего три, она обожает единорогов и искренне верит в то, что они существуют. Очень просила папу покатать ее на день рождения на одном, а он не хотел расстраивать малышку. Поэтому муж взял своего лучшего друга, смастерил с ним костюм единорога, а затем они вместе «заскочили» к нам в квартиру, чтобы покатать доченьку. Два взрослых мужика кричат «и-го-го» и прыгают по комнате в костюме единорога — вот это картина!
Идеальный праздник
Приехали к другу на дачу отмечать день рождения: застолье, банька, шашлычки. Под конец вечера именинник похвастался своим сокровищем. Приставка, а в коллекции около тридцати картриджей.
- Малыш так хотел подарить дедушке планшет на день рождения, что начал самостоятельно откладывать на него деньги. Антону очень хотелось общаться с дедушкой по видеосвязи и играть с ним в шахматы онлайн. Мы с мужем были поражены таким добрым желанием сына, что помогли ему исполнить задуманное. Бывает, заезжаю к папе без предупреждения, а он с Антоном в шахматах соперничает. Ну и здорово! Не унывает ни один, ни другой.
- У нас на работе был такой случай: пришла девочка из соседнего кабинета и говорит, что у коллеги день рождения и она принесла торт, надо скинуться на подарок. Мы с девчонками не против, конечно, собрали деньги и ждем, когда нас позовут на чай. Ближе к вечеру спрашиваем ту девочку из соседнего кабинета, когда ж нам идти к ним. «А мы торт уже съели, так получилось, но деньги вы все равно сдайте, мы ж один коллектив», — отвечает. Мы в ступоре, вот молодцы, как праздновать — так сами, а как на подарок — так дайте. Находчивые, однако.
- Я только недавно осознала, какой классный подарок я получила от родителей на свой восьмой день рождения. Тогда только вот-вот вышла на наш рынок книга «Гарри Поттер и Тайная комната». Я читала первую, мне безумно понравилась, поэтому мама с папой подарили мне и вторую книгу. Я открыла ее, а внутри лежал один носок. Тогда я этого не поняла. Почему один, зачем он мне, что он делает в книге? Прочла я ее быстро, но к концу книги вовсе забыла про носок. А месяц назад нашла ее и вспомнила про носок внутри. Офигела от символизма, как же круто мои родители подходили к выбору подарков, как классно они их мне вручали, очень благодарна им за это!
Лучший подарок
На мой третий или четвертый день рождения бабушка подарила мне плюшевого кота. Это была моя любимая игрушка, с которой было связано множество моих детских историй. Однако в какой-то момент, как и большинство детских игрушек, он был оставлен где-то на даче. 13 ноября мне исполнится 37 лет. Со времен моего детства прошло уже очень много лет. И путь был нелегким. Я многое повидал, многое потерял. И вот сегодня моя сестра подарила мне вот это чудо. Копию того самого кота.
- Мой крестный всегда сильно любил меня. Я помню, как мне было лет пять. Он тогда редко приходил в гости, но никогда не забывал поздравлять меня. Пришел в мой день рождения, подарил классный подарок и сказал: «Как же ты вырос уже!» После чего поднял меня и посадил на холодильник! Крестный всегда так делал, даже когда мне было 8, 11, 14 лет. Каждый день рождения он говорил, что я вырос, поднимал меня и сажал на холодильник. Сейчас мне уже 24, я здоровый мужик, три месяца назад крестный приехал поздравить меня с днем рождения, сильно удивился тому, как я вырос, взял, поднял и посадил на холодильник.
- Живу с мужем уже не первый год, он за все это время научился читать меня как открытую книгу, более того, любимый знает все дороги, которые ведут к моему сердцу. Если кто-то другой может просить на день рождения гаджеты, ювелирку, цветы, то мне это все неинтересно. Муж прекрасно знает, что я люблю. На днях у меня был день рождения, так он устроил мне лучший сюрприз в жизни. Подарил офигенную сковородку, гриль и пять килограммов премиальных пельменей! Любимый прекрасно знает, чего я по-настоящему хочу!
Братишке подарили персональный компьютер
- Дочка на протяжении где-то трех месяцев уговаривала подарить ей на день рождения хорька. Мы с женой были не в восторге от этой идеи, но дочь так старалась всеми силами нам показать, что он ей безумно нужен, — учебу подтянула, посуду мыть за всеми начала, да и так помогала как могла. В общем, не устояли мы и купили ей этого хорька. В день Х с самого утра приоткрыли дверь в дочкину комнату и запустили нового члена семьи, а сами стоим под дверями в ожидании радостных криков. Уже через секунду именинница пронеслась мимо нас с криком «А-а-а! В моей комнате жирная крыса!»... Енота она хотела, енота!
- Отмечаем дома день рождения, тихо, без кипиша. Звонок в дверь — сосед сверху. Думаю: ну опять пришел отчитывать за шум. Но он буркнул: «Поздравляю» и сунул упаковку с чаем. Ну чай как чай, убрала его. Через пару месяцев кофе кончился, увидела тот чай. Открываю коробку, а там милейшая брошь в виде кошечки, очень похожей на Бусю. Я потом спросила его, в честь чего, а он так удивленно: «Ну так у тебя день рождения».
А какой день рождения запомнился вам больше всего? Делитесь в комментариях.
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