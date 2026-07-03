18 светлых воспоминаний о днях рождения, от которых веет теплотой и уютом

Истории
03.07.2026
18 светлых воспоминаний о днях рождения, от которых веет теплотой и уютом

День рождения — один из самых любимых праздников как взрослых, так и детей. Еще бы: ведь рядом любимая семья, друзья, подарки, смех и улыбки. А главное — загаданное желание и надежда на его скорейшее исполнение.

  • Помню, как в первом классе я привела весь класс к себе на день рождения. Мама тогда была в декрете с малышом, папа на работе. «Смотрю, Анька ведет с собой человек тридцать детей», — рассказывала мама. Пока мы прошли детскую площадку, мама накрыла стол: фрукты, напитки, и пекла оладьи с медом. Мы все наелись, перепачкались гранатами, и было весело. Но вечером мне попало, что не согласовала с родителями банкет.
Анна Гильманова / Dzen
  • Решила отпраздновать свой день рождения дважды. В один день с семьей, в другой день с подругами. Позвала своих девочек к себе, а сама решила приготовить еду собственноручно, чтобы особо не тратиться на доставку и готовенькое. Проснулась рано утром, закупила продукты, до самого вечера стояла у плиты и готовила. Это было очень сложно, да и получилось не так много блюд, как я хотела. Вдруг мне звонит бабушка и просит открыть ей. Я открываю дверь, а она стоит с огромными пакетами! Говорю бабушке, мол, не нужно было, я же сама готовила, на что она ответила: «Ой, та ладно тебе. Вот эти два пакета еды я за два часика сделала, чтобы тебе легче было!» Бабушка за два часа приготовила больше и вкуснее, чем я за почти целый день! Магия!

«Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье»

Каждый свой день рождения до 16 лет я отмечала в деревне, где не было магазинов, лишь раз в неделю приезжала машина с продовольствием. Ни у меня, ни у моих друзей никогда не было особой потребности в торте, потому что ключевым и самым важным в этом празднике было загадывание заветного желания и задувание свечей. А их хоть откуда задувай! Моя мама всегда наполняла миску конфетами, пряниками и печеньем. В дополнительных сладостях мы точно не нуждались!

  • У мамы на днях был день рождения. Так уж вышло, что все мы, ее дети, живем очень далеко. Я в другом городе, младший брат в Турции, а старший вообще в Австралии. Собираемся мы крайне редко, счет идет на годы, а тут решили устроить родной мамуле сюрприз. Прилетели все вместе, отпросившись с работы и отложив все дела. Утром встали у порога и хором поздравили маму. Она рыдала и говорила, что это самый счастливый день в ее жизни. Цените и не забывайте тех, кто вас вырастил, вложил в вас душу, любил и любит до сих пор.
  • Мама недвусмысленно намекала, что в день рождения меня ждет очень крутой подарок. Я вся в предвкушении, день Х, а папа вручает самодельный альбом с детскими фото. Прикольно, но я-то ждала чего-то реально классного! Пару лет спустя решила полистать его. И тут из альбома выпадает конверт с крупной суммой! Оказалось, что родители все детство не тратили те деньги, которые дарили мне на праздники, а клали деньги в банк, под проценты. За годы сумма набралась не маленькая и ее как раз хватило на мою первую старенькую машину. До сих пор помню те чувства. И, кстати, теперь также поступаю с денежными подарками для моих детей.
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  • Мой самый лучший день рождения был в сауне с подругами! Они устроили мне просто прекрасный праздник души и тела с массажиками и разными масками на лицо, три часа пролетели незаметно, домой привезли как королеву, чистую, шелковистую, и посуду мыть и прибираться не надо — красота! Прошло почти 27 лет... а память остается до сих пор, спасибо, девочки!
Хельга / Dzen
  • Моя лучшая подруга — ну просто идеальная хозяйка! Вкусно готовит, всегда идеальная сервировка, дома ни пылинки, полный дом гостей. На свой 25-й день рождения она, видимо, так умоталась, что после ужина заснула прямо в кресле в самый разгар праздника. Но мы не растерялись, переложили ее к себе в комнату, сами тихонько допраздновали, убрались, помыли всю посуду и разошлись спать по комнатам. Утром с девчонками встали, напекли блинов на завтрак. Марина сказала, что это ее лучший день рождения. Обычно она так старается сделать все идеально, что после такого праздника хочется взять выходной для отдыха, а тут мы так приятно ее удивили.
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  • Нашей дочери всего три, она обожает единорогов и искренне верит в то, что они существуют. Очень просила папу покатать ее на день рождения на одном, а он не хотел расстраивать малышку. Поэтому муж взял своего лучшего друга, смастерил с ним костюм единорога, а затем они вместе «заскочили» к нам в квартиру, чтобы покатать доченьку. Два взрослых мужика кричат «и-го-го» и прыгают по комнате в костюме единорога — вот это картина!

Идеальный праздник

Приехали к другу на дачу отмечать день рождения: застолье, банька, шашлычки. Под конец вечера именинник похвастался своим сокровищем. Приставка, а в коллекции около тридцати картриджей.

  • Малыш так хотел подарить дедушке планшет на день рождения, что начал самостоятельно откладывать на него деньги. Антону очень хотелось общаться с дедушкой по видеосвязи и играть с ним в шахматы онлайн. Мы с мужем были поражены таким добрым желанием сына, что помогли ему исполнить задуманное. Бывает, заезжаю к папе без предупреждения, а он с Антоном в шахматах соперничает. Ну и здорово! Не унывает ни один, ни другой.
  • У нас на работе был такой случай: пришла девочка из соседнего кабинета и говорит, что у коллеги день рождения и она принесла торт, надо скинуться на подарок. Мы с девчонками не против, конечно, собрали деньги и ждем, когда нас позовут на чай. Ближе к вечеру спрашиваем ту девочку из соседнего кабинета, когда ж нам идти к ним. «А мы торт уже съели, так получилось, но деньги вы все равно сдайте, мы ж один коллектив», — отвечает. Мы в ступоре, вот молодцы, как праздновать — так сами, а как на подарок — так дайте. Находчивые, однако.
  • Я только недавно осознала, какой классный подарок я получила от родителей на свой восьмой день рождения. Тогда только вот-вот вышла на наш рынок книга «Гарри Поттер и Тайная комната». Я читала первую, мне безумно понравилась, поэтому мама с папой подарили мне и вторую книгу. Я открыла ее, а внутри лежал один носок. Тогда я этого не поняла. Почему один, зачем он мне, что он делает в книге? Прочла я ее быстро, но к концу книги вовсе забыла про носок. А месяц назад нашла ее и вспомнила про носок внутри. Офигела от символизма, как же круто мои родители подходили к выбору подарков, как классно они их мне вручали, очень благодарна им за это!

Лучший подарок⁠

На мой третий или четвертый день рождения бабушка подарила мне плюшевого кота. Это была моя любимая игрушка, с которой было связано множество моих детских историй. Однако в какой-то момент, как и большинство детских игрушек, он был оставлен где-то на даче. 13 ноября мне исполнится 37 лет. Со времен моего детства прошло уже очень много лет. И путь был нелегким. Я многое повидал, многое потерял. И вот сегодня моя сестра подарила мне вот это чудо. Копию того самого кота.

  • Мой крестный всегда сильно любил меня. Я помню, как мне было лет пять. Он тогда редко приходил в гости, но никогда не забывал поздравлять меня. Пришел в мой день рождения, подарил классный подарок и сказал: «Как же ты вырос уже!» После чего поднял меня и посадил на холодильник! Крестный всегда так делал, даже когда мне было 8, 11, 14 лет. Каждый день рождения он говорил, что я вырос, поднимал меня и сажал на холодильник. Сейчас мне уже 24, я здоровый мужик, три месяца назад крестный приехал поздравить меня с днем рождения, сильно удивился тому, как я вырос, взял, поднял и посадил на холодильник.
  • Живу с мужем уже не первый год, он за все это время научился читать меня как открытую книгу, более того, любимый знает все дороги, которые ведут к моему сердцу. Если кто-то другой может просить на день рождения гаджеты, ювелирку, цветы, то мне это все неинтересно. Муж прекрасно знает, что я люблю. На днях у меня был день рождения, так он устроил мне лучший сюрприз в жизни. Подарил офигенную сковородку, гриль и пять килограммов премиальных пельменей! Любимый прекрасно знает, чего я по-настоящему хочу!

Братишке подарили персональный компьютер

  • Дочка на протяжении где-то трех месяцев уговаривала подарить ей на день рождения хорька. Мы с женой были не в восторге от этой идеи, но дочь так старалась всеми силами нам показать, что он ей безумно нужен, — учебу подтянула, посуду мыть за всеми начала, да и так помогала как могла. В общем, не устояли мы и купили ей этого хорька. В день Х с самого утра приоткрыли дверь в дочкину комнату и запустили нового члена семьи, а сами стоим под дверями в ожидании радостных криков. Уже через секунду именинница пронеслась мимо нас с криком «А-а-а! В моей комнате жирная крыса!»... Енота она хотела, енота!
  • Отмечаем дома день рождения, тихо, без кипиша. Звонок в дверь — сосед сверху. Думаю: ну опять пришел отчитывать за шум. Но он буркнул: «Поздравляю» и сунул упаковку с чаем. Ну чай как чай, убрала его. Через пару месяцев кофе кончился, увидела тот чай. Открываю коробку, а там милейшая брошь в виде кошечки, очень похожей на Бусю. Я потом спросила его, в честь чего, а он так удивленно: «Ну так у тебя день рождения».
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