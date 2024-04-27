10 странных трендов прошлого, на фоне которых наши модные фишки кажутся детским садом

«Раньше было лучше», — иногда говорим мы, наблюдая за направлением модных течений. Однако стоит только подробнее изучить тренды прошлых столетий, и повернуть время вспять уже не хочется. Чего только стоят цветные брови, синие рисунки в зоне декольте и корсеты, стягивающие талию до 33 см.

Увлаженная кожа — превыше всего

Знатные женщинам Древнего Рима могли себе позволить купить самое крутое, по меркам эпохи, средство для лица. Речь идет о... поте гладиаторов. Его собирали во флаконы, смешивали с оливковым маслом и преподносили дамам как чудодейственный эликсир, который улучшает цвет кожи. Да-а-а, брезгливостью римлянки явно не отличались.

Две брови хорошо, но одна лучше

Брови, пожалуй, самая многострадальная часть человеческого лица, если говорить о стандартах красоты разных эпох. Так, например, Древняя Греция ввела в «тренды» так называемую монобровь, и если женщина таковой похвастаться не могла, то использовала специальный «имплант» из козьей шерсти.

Разноцветные брови - тоже неплохо

В Китае примерно в II–III веках в моду вошли разноцветные брови. По крайней мере, при дворе одного из властителей того времени: император повелел своим женам «носить» брови сине-зеленого цвета. Чтобы выполнить волю своего драгоценного супруга, женщины сбривали имеющиеся брови, а потом рисовали их заново, используя дорогие цветные чернила, привезенные из других стран. Это не только доставляло императору эстетическое удовольствие, но и демонстрировало окружающим его достаток, поскольку позволить себе заграничные краски могли только очень богатые люди.

Младенцы задают тренды

В конце XIV века при королеве Елизавете Баварской возникла странная по современным меркам мода на высокие лбы и лебединые шеи. Чтобы соответствовать стандартам красоты, дамы сбривали волосы на лбу и на затылке, выщипывали брови. Идея заключалась в том, что женская голова должна напоминать голову ребенка, что сигнализировало окружающим о ее чистоте и безгрешности.

Джентльмены предпочитают блондинок. Представители Проторенессанса — тоже

Благодаря Петрарке и его музе Лауре, которую он воспевал в своих стихах как образец не только красоты, но и добродетели, в XV веке появилась мода на светлые волосы. Чтобы добиться золотого оттенка, женщины красили локоны. Правда, процедура эта занимала несколько дней. Так, в одном из трактатов XII века описывался процесс окрашивания волос, проводившийся в 2 этапа: после нанесения первой смеси из нескольких компонентов голову покрывали листьями и оставляли на 2 дня, затем первую смесь смывали и наносили вторую, от которой избавлялись только на 4-е сутки.

Талия 60 см? Многовато

Прародители корсетов, которые утягивали женские фигуры на протяжении нескольких столетий, известны еще со времен бронзового века. Но в европейском костюме они появились, по разным версиям, в XV или XVI веке. Расцвет корсетной моды приходится на период правления Екатерины Медичи: в эту эпоху данный предмет гардероба мог уменьшать талию до 33 см (хотя основной его задачей было создание максимально плоского силуэта без каких-либо округлостей), что плохо влияло на внутренние органы.

«Татуировки» в зоне декольте

В XVII веке в моду вошли платья с такими смелыми декольте, которые не каждая современная красавица сочла бы приемлемыми для выхода в свет. Однако жительницы эпохи не только не стеснялись глубоких вырезов, он еще и подчеркивали вены в зоне декольте и шеи с помощью синей краски, чтобы создать иллюзию нежной тонкой кожи.

Кожа белая, как снег

Своего расцвета мода на очень белую кожу достигла в Англии в XVIII веке. Чтобы кожа была как можно более белой, женщины порой использовали весьма экзотические средства, например сушеный конский навоз. Однако опаснее всего был свинец, который применялся для изготовления белил для лица. Впрочем, самые большие концентрации металла были в составе красной краски, наносившейся на губы и щеки для создания контраста.

Залог красивой улыбки — чужие зубы

Люди Георгианской эпохи ох как мучили свои зубы. Чтобы придать им оттенок благородного фарфора, использовали порошок, главным компонентом которого могла быть серная кислота. Конечно же, таким «уходом» жители эпохи гробили свои зубы. Состоятельные клиенты тогдашних дантистов могли позволить себе импланты: им пересаживали зубы доноров, которые получали щедрое вознаграждение. Зубы вставлялись в пустые лунки и крепились с помощью проволоки.

Ногти чем длиннее, тем лучше