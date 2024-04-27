10 странных трендов прошлого, на фоне которых наши модные фишки кажутся детским садом
«Раньше было лучше», — иногда говорим мы, наблюдая за направлением модных течений. Однако стоит только подробнее изучить тренды прошлых столетий, и повернуть время вспять уже не хочется. Чего только стоят цветные брови, синие рисунки в зоне декольте и корсеты, стягивающие талию до 33 см.
Увлаженная кожа — превыше всего
Знатные женщинам Древнего Рима могли себе позволить купить самое крутое, по меркам эпохи, средство для лица. Речь идет о... поте гладиаторов. Его собирали во флаконы, смешивали с оливковым маслом и преподносили дамам как чудодейственный эликсир, который улучшает цвет кожи. Да-а-а, брезгливостью римлянки явно не отличались.
Две брови хорошо, но одна лучше
Намажься потом гладиатора и приклей себе на лоб кусок козы..что нас ждёт дальше??
Брови, пожалуй, самая многострадальная часть человеческого лица, если говорить о стандартах красоты разных эпох. Так, например, Древняя Греция ввела в «тренды» так называемую монобровь, и если женщина таковой похвастаться не могла, то использовала специальный «имплант» из козьей шерсти.
Разноцветные брови - тоже неплохо
В Китае примерно в II–III веках в моду вошли разноцветные брови. По крайней мере, при дворе одного из властителей того времени: император повелел своим женам «носить» брови сине-зеленого цвета. Чтобы выполнить волю своего драгоценного супруга, женщины сбривали имеющиеся брови, а потом рисовали их заново, используя дорогие цветные чернила, привезенные из других стран. Это не только доставляло императору эстетическое удовольствие, но и демонстрировало окружающим его достаток, поскольку позволить себе заграничные краски могли только очень богатые люди.
Младенцы задают тренды
В конце XIV века при королеве Елизавете Баварской возникла странная по современным меркам мода на высокие лбы и лебединые шеи. Чтобы соответствовать стандартам красоты, дамы сбривали волосы на лбу и на затылке, выщипывали брови. Идея заключалась в том, что женская голова должна напоминать голову ребенка, что сигнализировало окружающим о ее чистоте и безгрешности.
Джентльмены предпочитают блондинок. Представители Проторенессанса — тоже
Сбрила?молодец,на нетронутые пряди намажь.. что-то.. возможно,тоже от козы,главное,сверху клей подорожник
Благодаря Петрарке и его музе Лауре, которую он воспевал в своих стихах как образец не только красоты, но и добродетели, в XV веке появилась мода на светлые волосы. Чтобы добиться золотого оттенка, женщины красили локоны. Правда, процедура эта занимала несколько дней. Так, в одном из трактатов XII века описывался процесс окрашивания волос, проводившийся в 2 этапа: после нанесения первой смеси из нескольких компонентов голову покрывали листьями и оставляли на 2 дня, затем первую смесь смывали и наносили вторую, от которой избавлялись только на 4-е сутки.
Талия 60 см? Многовато
Пока коза и подорожник работают-удали ребра,они больше не нужны. Лезем в корсет. Аккуратнее, подорожник на голове!
Прародители корсетов, которые утягивали женские фигуры на протяжении нескольких столетий, известны еще со времен бронзового века. Но в европейском костюме они появились, по разным версиям, в XV или XVI веке. Расцвет корсетной моды приходится на период правления Екатерины Медичи: в эту эпоху данный предмет гардероба мог уменьшать талию до 33 см (хотя основной его задачей было создание максимально плоского силуэта без каких-либо округлостей), что плохо влияло на внутренние органы.
«Татуировки» в зоне декольте
В XVII веке в моду вошли платья с такими смелыми декольте, которые не каждая современная красавица сочла бы приемлемыми для выхода в свет. Однако жительницы эпохи не только не стеснялись глубоких вырезов, он еще и подчеркивали вены в зоне декольте и шеи с помощью синей краски, чтобы создать иллюзию нежной тонкой кожи.
Кожа белая, как снег
Ааа,вот,что должно быть по д подорожником!зря эксплуатировали козу, конечно...меняем состав маски. Материала от коня больше,густо мажем лицо,шею. Декольте не надо,там уже вены
Своего расцвета мода на очень белую кожу достигла в Англии в XVIII веке. Чтобы кожа была как можно более белой, женщины порой использовали весьма экзотические средства, например сушеный конский навоз. Однако опаснее всего был свинец, который применялся для изготовления белил для лица. Впрочем, самые большие концентрации металла были в составе красной краски, наносившейся на губы и щеки для создания контраста.
Залог красивой улыбки — чужие зубы
Люди Георгианской эпохи ох как мучили свои зубы. Чтобы придать им оттенок благородного фарфора, использовали порошок, главным компонентом которого могла быть серная кислота. Конечно же, таким «уходом» жители эпохи гробили свои зубы. Состоятельные клиенты тогдашних дантистов могли позволить себе импланты: им пересаживали зубы доноров, которые получали щедрое вознаграждение. Зубы вставлялись в пустые лунки и крепились с помощью проволоки.
Ногти чем длиннее, тем лучше
В Китае длинные ногти были в моде несколько веков, и причина тому была довольно необычная: этот «аксессуар» говорил о том, что его обладателю не приходится ничего делать своими руками, поскольку он может позволить себе слуг.
В эпоху династии Цин, правившей страной почти 300 лет (до начала XX века), мода достигла своего апогея и ногти некоторых представителей высших сословий могли достигать 25 см в длину. Правда, носить их было не очень удобно, поэтому многие ограничивались ногтями только на мизинце и безымянном пальцах. Более того, чтобы не сломать ногти, на них стали надевать своеобразные «чехлы», которые делали из драгоценных металлов и украшали камнями.
О странных трендах ушедших эпох можно почитать и здесь:
- 10 безумных фактов о моде XVIII века, которые доказывают, что красота и абсурд порой идут рука об руку
- 10 доказательств, что фраза «раньше было лучше» не выдерживает никакой критики. Особенно если речь о моде
- 10 аксессуаров прошлого, узнав о которых хочется сказать: «Наша мода, оказывается, еще ничего»
Комментарии
Если подумать, нынешняя мода никак не отличается от средневековья. Длинные ногти 💅 - у каждого, удаление рёбер, чтобы талия была уже- не проблема, даже чужие зубы- и то норма. 🤯😂