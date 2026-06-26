12 необычных идей маникюра, с которыми даже стаканчик кофе будет выглядеть эффектнее
Вот и наступила летняя пора с теплыми деньками, которые вдохновляют на новые свершения. В такую приятную погоду хочется гулять по улице, улыбаться и наслаждаться маленькими радостями. Это самое время попробовать что-то новенькое, сменить прическу или сделать яркий маникюр, на который раньше не осмеливались. Например, можно сделать себе нежный маникюр с жемчужинками или украсить френч забавным горошком.
Попробуйте френч со звериным принтом
«Впервые решила попробовать сделать маникюр с черепашьим принтом. Ну шикарно же!»
Надоел обычный французский маникюр? Мастера маникюра придумали, как выкрутиться из ситуации и добавить перчинки в привычный всем дизайн. В этом сезоне на сцене появился френч со звериными принтами. Вариантов для экспериментов много: на ноготках можно попробовать природный окрас леопарда, коровы, черепахи, зебры, змеи или крокодила.
Если вы готовы на смелые эксперименты, то можно вообще замиксовать принты и сделать разный дизайн на ногтях. Лето — это всегда время для смелых поступков.
«А вот мой френч с леопардовым принтом, сделала его в первый раз»
Еще можно попробовать френч со снежинками
«Как вам мои снежинки?»
Если звериный принт вам не по душе, но вы хотите как-то украсить свой френч, то можно нарисовать парочку милых снежинок. Лаконично и со вкусом. Этот дизайн на ногтях выглядит очень нежно, особенно если сделать маникюр с помощью нюдовой или молочно-розовой базы.
Может, на дворе и лето, но нарисованные снежинки будут гармонично вписываться в любой повседневный образ. Все-таки на многих работах не приветствуются слишком вычурные дизайны. Можно выбрать акцентный ноготь или нанести крошечные снежинки на кромку ногтя. Главное — не переборщить с количеством снежинок. Если хочется больше яркости, то можно добавить немного блесток.
А как вам френч в клеточку?
«Кофе и клетка с золотом»
Для офисных сирен мастера маникюра подготовили еще одну интересную новинку — френч в клеточку. Не ожидали? Мы тоже. Это отличный вариант для тех, кто хочет выделиться, но при этом сохранить строгость в своём повседневном образе.
Мастера предлагают два варианта — шотландку и гингем. Шотландку делают в красных, черных, зеленых, синих, желтых и черных оттенках. Гингем же — это обычно небольшая двухцветная клетка. Знатоки модных трендов советуют в первую очередь попробовать френч с коричневой клеткой. Это будет выглядеть элегантно и дерзко одновременно.
Про тренд с френчем в горошек тоже не стоит забывать
«Невозможно пройти мимо горошка»
А как вам френч с горошком? Нам кажется, что этот тренд отдает французским шиком и винтажной модой. А ещё он выглядит женственно, стильно и всегда уместно. С таким маникюром можно надеть и милое летнее платье, и строгий офисный костюм. Модные эксперты издания Instyle рекомендуют рисовать горошек именно на кромке ногтя. Еще они советуют сочетать между собой нежно-голубой и коричневый, белый и черный или белый и красный цвета.
Если вы не можете выбрать между красным маникюром и френчем, то этот тренд может стать отличным выходом из ситуации. К тому же в сети многие пишут, что считают длинные акриловые ногти слишком вульгарными.
Можно заменить обычный хром френчем с хромированным покрытием
«Как вам хромированый френч?»
Просто хром на ногтях на данный момент называют вчерашним днем, а вот френч с хромированным покрытием — уже другое дело. Собираетесь на вечеринку или в отпуск? Тогда этот вариант дизайна как раз для вас.
Модные знатоки советуют сочетать хром с нюдовой, молочной или прозрачной основой. А специальная втирка или перламутровый лак уже сделают дизайн волшебным.
Двухцветный френч сделает ярким даже серые будни
«Часто делаю такой дизайн»
Двухцветный френч — тоже отличный вариант, чтобы поэкспериментировать с маникюром в этом сезоне. Наложение двух контрастных полосок на кончиках ногтей вместо привычного френча выглядит очень эффектно и свежо. А сколько цветов и сочетаний разных оттенков можно попробовать! Просто огромный простор для фантазии и творчества.
Классический френч на миндалевидной форме ногтя тоже в тренде
«Хромированный френч»
Если вы не готовы к суперсмелым экспериментам, то можно попробовать сделать френч на аккуратном «миндале». Миндалевидная форма выглядит элегантно, визуально делает пальцы длиннее, а руку — более изящной. Лучше всего использовать нюдовую основу в ансамбле с белым лаком.
С таким маникюром вы не прогадаете, ведь он будет гармонично смотреться с любым стилем одежды и на любом мероприятии. А еще такое сочетание цветов подходит к любому оттенку кожи.
Ногти с цветочными мотивами поднимут настроение в любой день
«Цветочный френч»
Обычным французским маникюром уже никого не удивить. А на дворе лето, и хочется чего-то новенького и яркого, поэтому бьюти-эксперты предлагают разнообразить дизайн с помощью цветочных мотивов.
Можно нарисовать парочку цветочков, разместив их, например, на кончиках ногтей или сделать два акцентных ногтя с цветочным дизайном. Или вообще нарисовать цветы большого размера заменив ими привычную белую полоску внизу. Цветочные мотивы идеально подходят для летней поры.
Стоит попробовать дизайны с жемчужинами
«Жемчужные акценты»
Жемчужины — всегда актуальны. Это идеальный способ украсить свои ногти и сохранить при этом легкость. Маленькие жемчужные акценты смотрятся очень свежо и нежно. Такой выбор в маникюре говорит о тонком вкусе. Этот элемент декора превращает самый простой нюдовый маникюр в самый роскошный аксессуар. Лучше выбирать нейтральную основу. Отлично подойдет молочный, полупрозрачный, нежно-розовый или классический нюдовый лак. Жемчужины рекомендуют располагать у основания ногтя, вертикальной линией сбоку или по центру, либо же выбрать акцентный ноготь. Для повседневных образов лучше подходят мелкие, плоские жемчужины. А крупные 3D-детали идеально впишутся в праздничный наряд.
Дизайны с блестками в этом сезоне тоже актуальны
«Микро-френч с розовыми блестками»
Как добиться праздничного шика, не перегружая дизайн? Правильно, надо просто добавить немного блесток. Чтобы не переборщить, эксперты советуют попробовать френч с блестящей окантовкой. Он, несомненно, привлекает взгляд. Стоит отдать предпочтение мелким, однородным блесткам, они смотрятся изящнее. В выборе цвета лучше остановиться на классических сочетаниях — серебро, платина, бледное золото или черный с деликатным шиммером. А если нанести блестки у основания ногтя, то получится обратный френч! Он не только радует глаз, но еще и станет отличным дополнением к любому образу выходного дня.
А как вам сочетание матовости и глянца?
«Матовый бургунди и хром»
Для тех, кто ищет глубокий, многослойный и стильный дизайн, который не требует ярких цветов или сложного рисунка, подходящим решением станет игра текстур. Эксперты рекомендуют поиграть с матовым и глянцевым покрытием, чтобы разнообразить даже самый простой классический маникюр. Матовый финиш в сочетании с глянцевым — это утонченный прием, который придаст вашему маникюру дорогой вид. Для такого маникюра эксперты советуют присмотреться к темным и насыщенным цветам. К примеру, бордовый, темно-синий, изумрудный, или даже черный. Только посмотрите на эту красоту!
В этом сезоне не стоит забывать про землистые оттенки
«Хотела маникюр в землистых тонах, а получился дубайский шоколад»
Для любителей мягких, спокойных дизайнов эксперты выделяют целую палитру. Маникюр в землистых тонах смотрится естественно, дорого, не банально, и, что немало важно, актуально. Коричневый, терракотовый, бежевый, зеленый — выбор бесконечен. Например, коричневый — цвет этого сезона. Его рекомендуют использовать в самых разных оттенках, начиная от эспрессо с молоком и заканчивая горьким шоколадом. Эксперименты только приветствуются, будь то цветовые акценты, принты или френч. Кроме того, акценты в землистых тонах шикарно смотрятся и на матовом финише. Он придает цвету глубину и мягкость, имитируя природные текстуры.
Узнав о стольких крутых трендах в маникюре, мне тоже захотелось попробовать что-то новенькое. Наверное, в следующий визит к своему мастеру я попрошу сделать мне френч с горошком. Теперь можно экспериментировать все лето.
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