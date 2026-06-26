12 необычных идей маникюра, с которыми даже стаканчик кофе будет выглядеть эффектнее

Надоел обычный французский маникюр? Мастера маникюра придумали, как выкрутиться из ситуации и добавить перчинки в привычный всем дизайн. В этом сезоне на сцене появился френч со звериными принтами. Вариантов для экспериментов много: на ноготках можно попробовать природный окрас леопарда, коровы, черепахи, зебры, змеи или крокодила.

Если вы готовы на смелые эксперименты, то можно вообще замиксовать принты и сделать разный дизайн на ногтях. Лето — это всегда время для смелых поступков.