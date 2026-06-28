Мы примерили роли из «Гарри Поттера» на наших любимых актеров, и вот какие душевные образы получились

Для многих книги и фильмы о Гарри Поттере — это не просто история, но и то самое светлое и теплое ощущение детства, где даже волшебство кажется настоящим. Завернуться в плед, взять чашечку какао, уютно устроиться под боком у кота и наслаждаться особенными моментами — сказка, правда? Мы решили на этом не останавливаться и представить, что было бы, если бы в фильмах про Гарри Поттера сыграли наши любимые актеры. Давайте посмотрим, что у нас получилось.

Трудно представить кого-то, кроме Дэниела Рэдклиффа в роли Гарри, но мы попробовали и вполне довольны результатом. Марк Эйдештельн — глава золотой троицы!

Правая рука Гарри и его лучший друг — Рон Уизли! Нам показалось, что Антон Рогачев в этой роли смотрелся бы очень эффектно

Красота и ум — это сила! Мы представили, как бы выглядела Гермиона Грейнджер, если бы ее сыграла Стася Милославская

Главный сердцеед Хогвартса — отважный Седрик Диггори в исполнении Славы Копейкина? Ни одна девчонка не устоит

Нам кажется, что Александр Паль отлично бы сыграл Невилла Долгопупса. Непростой, хорошо прописанный персонаж с печальными глазами

Юлию Персильд мы представили в амплуа яркой и неповторимой Нимфадоры Тонкс. Энергия чувствуется даже через экран

Помните эксцентричную Сивиллу Трелони? Ту самую, что увидела Грюма в чашке Гарри. Нам показалось, что Галина Петрова замечательно бы смотрелась в таком амплуа

Северус Снейп — один из самых знаменитых плот-твистов в истории. Вот как бы выглядел Евгений Цыганов в образе сложного, благородного одиночки

Иван Янковский в роли циничного и надменного Люциуса Малфоя — настоящая услада для глаз

Утонченная и отважная Нарцисса Малфой выглядит роскошно в любое время. Поэтому мы выбрали на ее роль Юлию Снигирь

Не ожидали увидеть Рузиля Минекаева в таком амплуа? А нам кажется, что он из него получится прекрасный Драко Малфой

Представьте, если бы хрупкую, но в то же время такую сильную француженку Флер Делакур сыграла очаровательная и харизматичная Аня Чиповская

Самая младшая из семейства рыжеволосых — огненная Джинни Уизли. Мы решили, что копна рыжих волос — это отличный повод выбрать на эту роль Валентину Ляпину

Мамочка всея фандома — Молли Уизли. Нам показалось, что Мария Аронова на эту роль — просто идеальное попадание