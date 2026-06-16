20 светлых историй о первой любви, которые пахнут сиренью и свежим июньским ветром

А помните свою первую любовь? У многих из нас эти воспоминания вызывают искреннюю улыбку и теплые, ничем не подкупные чувства, а кто-то до сих пор слегка смущается и краснеет при мыслях о тех временах. Но какими бы разными ни были эти моменты, забыть их попросту нельзя. Мы смотрели на мир немного иначе, а чувства были ярче и куда сильнее. Перед вами живые и честные истории о первой любви, оставившие впечатления на целую жизнь.