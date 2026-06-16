Если он всю жизнь так сильно её любил, почему не попытался найти раньше? Хочет старость вместе доживать, но получается, только благодаря случайной встрече.
20 светлых историй о первой любви, которые пахнут сиренью и свежим июньским ветром
А помните свою первую любовь? У многих из нас эти воспоминания вызывают искреннюю улыбку и теплые, ничем не подкупные чувства, а кто-то до сих пор слегка смущается и краснеет при мыслях о тех временах. Но какими бы разными ни были эти моменты, забыть их попросту нельзя. Мы смотрели на мир немного иначе, а чувства были ярче и куда сильнее. Перед вами живые и честные истории о первой любви, оставившие впечатления на целую жизнь.
- Моя бабушка разошлась с молодым человеком в 17 лет по глупости. Встретились случайно, когда им было за 70. Созваниваются каждый день и ходят друг к другу в гости. Он поставил в пустой комнате ее портрет и зовет жить вместе, говорит, что всю жизнь любил. Детей у него нет, в телефонной книжке один номер — та самая Аллочка, первая школьная любовь. Вот как бывает.
- Старшая дочь — подросток. Этим летом поехала в спортивный лагерь по карате на три недели. У нее уже почти год есть парень — Женя. Лагерь довольно далеко от города — километров 200. Телефоны у них забирают и выдают вечером на 15 минут. В лагере есть «родительский день» примерно в середине смены. Женя позвонил, спросил, поедем ли мы и можно ли ему съездить с нами повидать нашу дочь. Конечно, я не стал отказывать.
— Выезжаем в семь утра. Будь у подъезда. Опоздаешь — ждать не буду.
Выхожу чуть раньше жены, минут за десять до выезда. И опаньки.. Женя спит на лавочке у подъезда. Закутавшись в кофту.
— Женя... Просыпайся, поедем. Ты чего тут разлегся? Зашел бы.
— Да я это... Постеснялся. Я же рано приехал.
— Вижу. Давно тут?
— Часа три.
По дороге его все-таки сморило на заднем сиденье. Мы с женой только переглянулись и улыбнулись. Не знаю, что получится из их отношений дальше. Но этот эпизод показался нам очень милым. Любовь, наверное.
- 9 класс, 1993 год. Урок физкультуры. Отбегали свои сотни метров, поиграли в футбол. Заходим в школьный спортзал. А там 7 класс занимается. На скамейке запасных сидит прекрасное создание с румяными щечками. Просто посмотрел на нее и все, пропал. Дружили в школе. В 2000 году сыграли свадьбу. Даже помню, как иду к ней, весь такой красивый, розы в руках. С балконов домов девчонки кричат — заходи к нам, молодой человек. А я иду к самой красивой девушке на свете! Сейчас мне 47. Более тридцати лет я знаком с моей супругой. И никогда не жалею, что познакомился с ней.
«Слева — мы школьники, заканчивающие 11 класс. Справа — 10 лет со дня свадьбы»
Вот тому мужику, который справа, 28 лет?! Мама дорогая... Что ж вы с ним сотворили-то?!
- Парню было 14 лет. Он подарил мне тигровые лилии просто так и поцеловал руку, которую я протянула для пожатия со словами благодарности. Дома, лежа в кровати, я проверяла руку. Нормальная. Пробовала целовать — ничего. А вот после его поцелуя долго шумело в ушах, и руку я не мыла.
- Сын-первоклассник вернулся сегодня из школы, делится впечатлениями:
— Сегодня клевый день был, мне девочка из класса за завтраком призналась в любви. Да и вообще полшколы, даже старшеклассницы!
— Да ты, наверное, выдумываешь?
— Хотя да, со старшеклассницами я переборщил.
- Было это в 2011 году. Работал я «программистом» в поликлинике. Следил я за тем, чтобы интернет был, чинил компы, заправлял картриджи. Сижу я в один из апрельских дней в своей каморке. И тут открывается дверь и входит девушка в белом халате. Я завис, а она стесняясь говорит:
— Извините, а у кардиолога интернета нет. Вы не посмотрите?
Ну, я немного очухался и пошел. Все исправил. А девушка из головы не выходит. Это новая медсестра. Кабинет мой рядом, стали часто пересекаться, здороваться. Мне 26 лет, ей 21. Общались как друзья. Прошло три месяца, и тут корпоратив. Пошел ее проводить, ну и говорю, мол, нравишься ты мне очень, давай встречаться. Она засмеялась и согласилась. Год встречались, на работе никто не знал, мы это не показывали коллективу. Только ночевала иногда у меня, потом поженились через год. Так и живем, двоих детей воспитываем.
«2003 год — я с будущей женой — на ее дне рождения. 2024 год — девятая годовщина свадьбы»
- Когда старшая сестра училась в пятом классе, в нее влюбился сосед по парте. А ей он совсем не нравился. После 8 класса он ушел в ПТУ. Прошло несколько лет, она окончила школу, стала студенткой в другом городе. На каникулах познакомилась с будущим мужем. Прошло еще много лет. И вот она уже в поезде, едет с дочкой к маме. Поезд Москва — Владивосток, плацкартный вагон. Дочери 15 лет, и она похожа на нее в детстве. На небольшой станции в их купе садится мужчина с женой. Высокий, крепкий, лицо красное, жена стройная, приятная. Садятся напротив. Ей с дочерью ехать еще 45 минут, она болтает с ней, смеется. И вдруг мужчина подскакивает, ударяется головой о верхнюю полку и говорит:
— Вы (фамилия, имя)?
Она удивляется:
— А вы кто?
Выяснилось, что это тот самый сосед по парте.
— Как же ты меня узнал?
Он смотрит на нее и на ее дочь с восхищением и отвечает:
— По улыбке.
- В 32 жених нашел себе другую. Решила не унывать. Переехала к маме и взяла кота. Как-то пушистый сбежал. Весь день искала — не нашла. Вечером звонок: на пороге парень с котом. Выяснилось — сосед. Сдружились. Вскоре позвал к себе. Захожу, бросаю взгляд на полку, а там моя фотография с бабушкой из санатория. Он признался, что сразу узнал меня, а тот снимок хранил с самого детства. Я была его первой любовью. Сейчас мы счастливы в браке и ждем второго ребенка.
«Была у нас в группе девочка, которая влюбилась в сына. Помогала ему кушать, следила за его одеждой и игрушками. Везде вместе, везде за руку — даже во сне. Детская любовь-морковь, бывает»
- Первая любовь — настоящая, искренняя. Встречались почти четыре года. У нас было «свое число» — 49249 (если набрать в Т9, получится слово «люблю»). Мы использовали его в СМС и интернет-переписках. По итогу расстались. За это время я начал новую жизнь, устроился на работу. А вчера пришло СМС-уведомление из банка о зарплате: 49249 рублей.
- Мой дедушка с первого взгляда полюбил бабушку — еще в школе. Он был красавчиком, вокруг него всегда крутились девушки, но он не обращал на них внимания. Он долго уговаривал бабушку выйти за него замуж. И сейчас, спустя годы, он до сих пор помнит день их свадьбы. На годовщину приносит бабушке цветы и разные подарки, помнит их первый поцелуй. Бабушка иногда забывает такие детали. Когда бабушка устает и лежит, он гладит ее по голове, обнимает, делает массаж. Я считаю, это настоящая любовь. Всем бы встретить в жизни такого человека.
«2005 год — первое совместное фото, мы — студенты первого и второго курса! Девятнадцать лет спустя, из них женаты одиннадцать!»
- Моя бабушка познакомилась с дедом, когда им было 5 и 8 лет. С тех пор они расстались лишь дважды. Первый раз, когда дедушка уехал на заработки, чтобы вернуться и сделать ей предложение. Второй раз они расстались навсегда, когда его не стало. За бабушкой пытались ухаживать мужчины, но она всем отказала. Сейчас ей 90. Она каждый день рассказывает про деда истории, называет «мой лучик» и светится от счастья, когда видит его во сне. Спасибо, ба, я верю в любовь!
- Когда я была маленькой, лет семи, я влюбилась в парня с пятого этажа. Сама я жила на четвертом, и их балкон как раз был над нашим. Чтобы его впечатлить и заинтересовать, я решила действовать как в сказках и мультиках: поразить его своим «талантом» — пением. Каждый день, в одно и то же время, я выходила на балкон и начинала петь. Про что угодно. Так прошло дней десять, и результат действительно появился. Правда, вместо приглашения погулять к нам постучались его родители с просьбой прекратить «вокальные выступления». Я сразу же его разлюбила.
«Здесь нам по 18, это наша первая встреча. А это 2024 год. Буквально через сутки после этого фото очаровательная женщина подарит мне третью дочку»
- Познакомилась в сети с очаровательным парнем. Долго болтали, а потом решили встретиться в реальной жизни. На свидание он пришел без цветов, но с большим рюкзаком за спиной. Я немного удивилась, но решила, что у всех свои причуды, которые стоит уважать. Гуляли по городу больше трех часов, разговаривали буквально обо всем на свете. В конце прогулки он проводил меня до дома, поцеловал в щеку и сказал:
— А у меня для тебя подарок, надеюсь, понравится.
И вытащил из рюкзака пакет, набитый книгами о Стране Оз. Как выяснилось, в одной из переписок я сказала, что всегда мечтала собрать всю серию, но все не доходили руки зайти в книжный. А он это запомнил — и все это время носил четырнадцать книг у себя за спиной. Да, это любовь с первого взгляда.
Как же, наверное, этот парень устал рюкзак свой таскать из одной подборки ADME в другую. Раз десятый эту историю читаю.
- Мне было 19, ему 24. Моя первая любовь и мой первый мужчина. Встречались почти два года. Я влюбилась по уши, а он как-то сказал:
— Я больше не хочу с тобой встречаться.
У меня земля ушла из-под ног. И тут любимый достает кольцо из-под подушки и говорит:
— Не хочу с тобой встречаться. Хочу, чтобы ты была только моей.
Прошло пять лет. Я сказала ему, что в моей жизни появился другой, что я люблю его больше всех на свете. Муж стоял остолбенев, даже слово не мог сказать, с трудом произнес:
— Кто?!
— Наш сын... ну или дочка, пока сама не знаю.
Вот так я над ним подшутила!
«Бабушка и дедушка моей жены. Сошлись 61 год назад и все еще живут вместе душа в душу»
- Мама с папой вместе уже больше 30 лет. Начали встречаться, когда им было по 18, и с тех пор почти ничего не изменилось — только цифры в паспорте. Ведут они себя так, как будто только что поступили в университет: как подростки, которые вот-вот пойдут на свое второе свидание. Недавно они решили сходить в кино. Собирались вместе, но папа вышел раньше. Мама вышла позже, а я смотрю с балкона вниз: папа стоит с букетом цветов, ждет маму и поправляет прическу, глядя в отражение телефона. Он встретил ее, поцеловал, вручил цветы — мама засмущалась. Они взялись за руки и пошли в кино. Я наблюдала за ними и у самой на душе стало тепло.
- Было мне лет 15. Первый раз приехала в летний лагерь. И по уши втюрилась в парня. Вечером собрались у костра. Я ежусь от холода и кокетливо на него поглядываю. Он снимает куртку, смотрит на меня и широко улыбается. А потом проходит мимо и заботливо укрывает курткой Ленку. И так нежно спрашивает: «Не замерзла?» Ох, я была в бешенстве.
«Январь 1994 года. Три дня совместной жизни. Январь 2024 года. Три десятка лет совместной жизни»
- Парень заявил, мол, можем видеться только по выходным, а почему — мне знать нельзя. Паспорт видела — не женат. Полгода себя накручивала, но любила сильно, расстаться не могла. А ларчик просто открывался: выяснилось, что по будням он у мамы. Потому что она обслуживает и готовит, а я училась в меде и просто не смогла бы плясать вокруг него. А на выходных там ночует ее мужчина. Узнала — и любовь отшибло...
- Как-то пришел на заказ по ремонту компьютера к одному дядьке и увидел его дочку. Волосы — длинные-длинные, анимешные огромные глаза и голос, как у Настеньки из «Морозко». Такая вот няша-стесняша. Я сразу «поплыл» — без всякого кофе.
И дальше начались уловки, чтобы просто познакомиться и начать общаться. Потом — попытки аккуратно перевести все в отношения, хотя человек вообще был не настроен ни на какие отношения: планировал учиться и строить карьеру. Короче, до серебряной свадьбы уже недалеко. До сих пор гуляем только за ручки и спим в обнимку, а влюбленными глазами я смотреть на нее не переставал ни разу. Такой шанс выпадает, наверное, только один раз — да и то не всем.
История классная. Тут реально и повезло парню. Плюс еще сам придумал, как свой шанс не упустить.
«2008 год, два студента. 2024 год, только стала краше моя любимая, спасибо за чудесных детей»
- Познакомился с девушкой на одном сайте. Общались примерно месяц. Очень хотели встретиться, но работал я тогда без сменщика — каждый день на протяжении четырех недель с 8 утра до 10 вечера. В какой-то момент она стала подозревать, что я просто «морожусь» и встречи не хочу. На что я предложил встретиться в 7 утра у нее на районе. А жила она в промзоне: гаражи, заводы, соответствующий контингент. И вот, в 7 утра 17 декабря, на улице около —30 градусов, все заведения закрыты, а мы гуляем по промзоне. Дочери уже 4 года.
- Я ее знал лет 15 назад — поверхностно. Была взаимная симпатия. Пути разошлись: она вернулась к бывшему, я нашел другую. Спустя несколько лет я развелся. Никак не мог найти ту единственную. И тут она написала в начале лета. С бывшим у нее так и не сложились официально вторые отношения. Дочка у нее по возрасту на три дня младше моего сына. Встретились. Потом еще раз. Потом все лето втроем прожили у меня на даче. Рядом с собой я чувствовал именно свою вторую половинку — во всем: от быта до творчества. Этим летом мы и пели дуэтом, и прошагали кучу километров по лесам в поисках грибов, и вытаскивали, хохоча, несколько часов машину из солончака, и ночевали под открытым небом, кормя комаров. Но, к сожалению, лето закончилось. Еще в июле она сказала: «Женись на мне — не пожалеешь». Мы официально молодожены.
А вот еще подборка историй, от которых на душе сразу же становится чуточку светлее:
- 16 смешных историй из школы, которые вызывают самую добрую улыбку
- 17 светлых дворовых историй, где пахнет сиренью, а соседские разговоры согревают душу
- 20+ историй о первой любви, которые согревают, как весеннее солнышко