11 бодрящих книг, от которых не оторваться ни в шумном поезде, ни на уютной даче
Каждая книга — это маленькая вселенная, которая дарит нам самые разные эмоции: живые, смешные, согревающие, волнующие и иногда до неприличия сногсшибательные. В этой подборке 11 книг, одни из которых мы нежно любим сами, другие взяли на заметку по советам в соцсетях и рассказам друзей. Берите их на дачу, в дорогу и отпуск. И даже если вам завтра на работу, любая из этих книг скрасит выходной день или вечер. Читаются они легко и непринужденно вне зависимости от жанра.
«Сто лет и чемодан денег в придачу», Юнас Юнассон
Если вы уважаете сатирические романы, да такие, чтобы посмеяться от души, то милости просим. Шведский дедуля, который решил свалить куда подальше из дома престарелых, а заодно совершенно случайно обзавелся деньгами не самых честных людей, не оставит равнодушным никого. Вам может показаться, что такой сюжет обыгрывался неоднократно, но, поверьте, эта интерпретация придется вам по вкусу: вы почувствуете прилив сил и поймете, что в 50, 60 и даже в 90 жизнь только начинается. Побычный эффект книги — к вам могут зайти соседи с вопросом: «А над чем вы так смеетесь?»
- Ехала с подругой в поезде, она читала книгу и загибалась от смеха. Нам даже проводница сделала замечание. Подруга читала, пока не закончила. Как только она заснула, я втихаря взяла книгу и прочла первые главы. От моего еле сдерживаемого хрюка подруга проснулась, глянула на меня и выдала: «Зря начала. Теперь не уснешь. Я вчера из-за этой книги чай через нос выплюнула». Называется этот шедевр «Сто лет и чемодан денег в придачу». © ADME
«С неба упали три яблока», Наринэ Абгарян
Мы все любим Наринэ Абгарян за «Манюню». Но как же много нежности, иногда горькой, но жизнеутверждающей, в других ее книгах. Одно такое произведение просто создано для того, чтобы вы читали его томным летним вечером на даче, пока в воздухе разносится аромат пионов, а птицы поют свои вечерние серенады. Как только вы откроете «С неба упали три яблока», то сразу попадете в маленькую армянскую деревушку. Каждый житель откликнется в вашем сердце, вы почувствуете запах свежеиспеченных лепешек, услышите дуновение ветерка и поймете, что даже после туманных грустных дней наступает завтра и жизнь продолжается. Мне кажется, что эта книга может научить своего читателя ценить маленькие радости, которые нас окружают.
«Номер один», Бен Элтон
Возможно, кто-то из вас скажет, что такая циничная книга делает в этой подборке? А я вам отвечу. Во-первых, она актуальна и здорово отражает наше время, когда мы все стремимся быть популярными и успешными. Во-вторых, оторваться от повествования просто не выйдет — вам понадобятся одни выходные, чтобы прочесть это произведение: хитросплетения шоу-бизнеса, знакомые ситуации и динамичный сюжет сделают свое дело. А в-третьих, захлопнув книгу на последней странице, у вас появится необычайное чувство легкости и желания жить свою милую уютную жизнь. Бену Элтону отлично удалось передать атмосферу популярных программ на примере вымышленного шоу, где ценят не талант и добрые человеческие качества, а лишь следуют написанному сценарию и желаниям главного продюсера. Одним словом, в романе «Номер один» вам все расскажут.
«Сантехник, его кот, жена и другие подробности», Слава Сэ
Каждый раз, когда рекомендую друзьям, знакомым и родственникам книги Славы Сэ, мне становится немного грустно, что этот автор уже не с нами: сколько еще трогательных и смешных историй он мог бы нам рассказать. Но и то, что написано, можно перечитывать и разрывать на цитаты. «Сантехник, его кот, жена и другие подробности» — это начало длинной юмористической истории о сантехнике, который живет свою простую жизнь, воспитывает двух дочек и одного кота. Формат книги идеально подходит для знойного летнего отпуска как по размеру, так и по содержанию.
- Собиралась в отпуск на автобусе. На вокзале купила себе маленькую книгу в мягкой обложке — ехать 14 часов. Давилась смехом, но оторваться не могла. Тут меня за руку сосед хватает и кричит: «Красавица, вслух уже читай!» Говорю: «Если мешаю, можно нормально сказать». А потом вижу, что над нами уже стоит группа пассажиров, улыбаются. Мое хлюпание давно привлекло внимание, просто я не заметила. В итоге мы нашим уголком автобуса действительно читали по очереди вслух приключения сантехника от Славы Сэ. Умопомрачительно смешно, хотя юмор на любителя. © ADME
«Я всегда остаюсь собой», Йоав Блум
Как вам идея периодически меняться телами с другими жителями планеты? Честно скажу, мне не очень. Но в научно-фантастическом романе Йоава Блума изобрели такие модные браслетики, которые позволяют перемещать свое сознание в другого человека. И тут прям подвох на подвохе, но спойлеры у нас рассказывать не принято. А вот то, что главный герой — единственный, на ком эти браслеты не работают, упомянуть стоит: Дан Арбель всегда остается Даном Арбелем. И знаете, кем работает этот человек? Курьером! В «Я всегда остаюсь собой» еще намешаны и детектив, и триллер. Но как же здорово, дочитав книгу, понять, что ты — это все еще ты. Берегите себя, одним словом.
«Там, где раки поют», Делия Оуэнс
Когда в центре повествования — ребенок, книга трогает гораздо сильнее. Делия Оуэнс создала настоящее классическое произведение, которое хоть немного и похоже на сказочную параллельную реальность, но все равно вселяет в человеческую душу надежду, веру и любовь. А описаниями природы восхитился бы даже Джеральд Даррел.
- Мощно написано. Скажу честно, если бы я прочитал такое лет в 20, то вряд ли бы цепануло. А сейчас аж сердце разрывалось. Читаешь и думаешь, что детям ведь не особо нужны излишества, подарки и прочее: главное, чтобы семья была рядом, любящие люди. Папа взял на рыбалку и уже счастья полные штаны. Лично для меня это лучший прочитанный роман. Даже не книга года, а книга всей жизни. © Kidorbretub / Pikabu
- Крепко поругались с мамой перед моим отъездом в летний лагерь вожатой. Уже на месте обнаружила книгу в чемодане. Делать по вечерам нечего, начала читать. На 3-й день этот роман меня добил и я позвонила маме, чтобы поскорее помириться. Книга эта называется «Там, где раки поют». Она многое помогла мне понять. Например, как же мне повезло родиться в любящей семье, где все друг друга ценят и уважают. © ADME
Сборник рассказов О.Генри
Мне кажется, что новеллы — весьма недооцененный жанр. А они ведь работают как хороший сериал, где каждая серия — новая история. И иметь с собой в поездке или на даче томик произведений О.Генри очень полезно. Если вы пропололи огород и вам хочется отдохнуть и посмеяться, то можно прочесть «Вождь краснокожих» или «Родственные души». А вдохновившись красочным морским закатом, можно выбрать что-то о настоящей любви — «Персики» или «Обращение Джимми Валентайна». После каждой новеллы хочется вдохнуть полной грудью и верить в добро.
«Подозреваются все», Иоанна Хмелевская
Какой же летний вечер без хорошего детектива? Как показала практика и комментарии наших читателей, многие знакомились с творчеством Иоанны Хмелевской благодаря родителям, которые где-то доставали эти потрепанные зачитанные книги. Я помню, как в библиотеке на них была предварительная запись, и когда маленький томик с надорванным корешком оказывался в квартире, у нас была неделя на прочтение. Сейчас удовольствие от этих книг можно растягивать, хотя сюжеты такие закрученные — не оторваться. «Что сказал покойник» и «Все красное» мы уже не раз обсуждали, теперь пришла очередь «Подозреваются все». Если с творчеством польской писательницы вы еще совсем незнакомы (прям завидую), то начните с нее. Действие разворачивается в обычном архитектурном бюро со своей атмосферой и интригами. В принципе, в героях можно узнать любой рабочий коллектив. И вдруг в серые будни этих людей врывается, если так можно сказать, преступление.
«Малыш и Карлсон», Астрид Линдгрен
Даже если вы взрослая тетя с модной сумкой или бородатый дядя, все равно иногда читайте детские книги. Что бы я делала, не будь у меня под рукой «Малыша и Карлсона»? Можно просто открыть любимую главу — и настроение сразу поднимается. Я чаще всего обращаюсь к моментам с дядюшкой Юлиусом, а еще радуюсь, что у меня есть собака.
- Прочитала в подростковом возрасте (лет 13). Влюбилась сразу, утащила у родственников, перечитала раз сто. Что-то важное было в этой книге для меня. Наверное, вот эта бесшабашность Карлсона, как легко он переходил любые запреты, вот это вечное пошалить, а то не играю — бурление и радость потока жизни, вечный ребенок. В переводе Лунгиной — гениально. Уже будучи взрослой, наткнулась на книжку — предтечу Карлсона — там маленький мальчик оставался дома один, познакомился с домовенком Ниссе и ходил к нему в гости. Да, более прозрачная и понятная история, но Карлсон — это чистая радость, фонтан жизни! © Светлана Л. / Dzen
«Твое сердце будет разбито», Анна Джейн
По дороге с работы в метро вы бездумно листаете ленту? Значит, скорее всего, вам попадались короткие ролики из нового фильма Михаила Вайнберга. Книга, по которой сняли это кино, из дилогии Анны Джейн прекрасна. Моей племяннице 15, и она, как и любой подросток, переживает бурю эмоций: от разочарования до трогательного вдохновения. По ее словам, эту книгу нужно обязательно прочитать, ведь она помогает верить в добро несмотря ни на что. Казалось бы, местами слишком сентиментальный и наивный роман не должен был заинтересовать взрослую тетю. Но нет, если за окном льет летний дождик, а на душе скребут кошки, то «Твое сердце будет разбито» скрасит вечер и напомнит о светлой школьной любви, которой уже не будет.
- Такие романтичные истории популярны всегда, ведь так не хватает надежды и любви, такой вот открытости и эмоций. © Палитра Жизни и Хобби / Dzen
«Жена башмачника», Адриана Трижиани
После этой книги появляется окрыляющее чувство надежды, а в голове играет приятная мелодия, будто со старой немного потертой виниловой пластинки. Адриана Трижиани рассказала в этом романе подлинную историю своих бабушки и дедушки. «Жена башмачника» написана о любви, мечтах и настоящем. Вместе с главными героями вы переедете на другой континент и проживете целую жизнь, наполненную разными событиями. Ну а если любите собирать жизненные цитаты, то запасайтесь разноцветными закладками — вас ждет не просто увлекательная история, а мудрость на мудрости. С учетом своего характера, я каждый раз повторяю себе одну фразу из этой книги: «Не думай о худшем, пока оно не случилось». Вот и не буду пока переживать, понравится ли читателям эта книга по моей рекомендации.
- Невероятный роман! Как же вкусно он написан! Читая его, будто сама прошлась по всем улочкам, ощутила все ароматы, почувствовала все вкусы блюд. Этот роман живой. Очень рекомендую! © Мария Трофимова / Dzen
Будет невероятно здорово, если вы продолжите перечислять полюбившиеся вам книги. И простые авторы ADME, и наши читатели с радостью возьмут на заметку ваши рекомендации.
Пока вы думаете, можно заглянуть в другую такую же душевную книжную подборку или ознакомиться с интересными, на наш взгляд, фильмами.