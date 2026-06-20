11 бодрящих книг, от которых не оторваться ни в шумном поезде, ни на уютной даче

Какой же летний вечер без хорошего детектива? Как показала практика и комментарии наших читателей, многие знакомились с творчеством Иоанны Хмелевской благодаря родителям, которые где-то доставали эти потрепанные зачитанные книги. Я помню, как в библиотеке на них была предварительная запись, и когда маленький томик с надорванным корешком оказывался в квартире, у нас была неделя на прочтение. Сейчас удовольствие от этих книг можно растягивать, хотя сюжеты такие закрученные — не оторваться. «Что сказал покойник» и «Все красное» мы уже не раз обсуждали, теперь пришла очередь «Подозреваются все». Если с творчеством польской писательницы вы еще совсем незнакомы (прям завидую), то начните с нее. Действие разворачивается в обычном архитектурном бюро со своей атмосферой и интригами. В принципе, в героях можно узнать любой рабочий коллектив. И вдруг в серые будни этих людей врывается, если так можно сказать, преступление.