20 теплых историй о людях, от чьей доброты на всю улицу пахнет сиренью
Порой для того, чтобы сделать мир ярче и теплее, достаточно даже небольшого доброго поступка. Купить кофе замерзшему человеку, сказать спасибо уборщице, подарить бездомному животному дом. Такие трогательные и душевные истории вселяют надежду, что отзывчивых людей гораздо больше, чем кажется.
- Во мне всего 153 сантиметра, метр с кепкой, так сказать. Поэтому любой человек среднестатистического роста для меня уже высокий. Но как-то на одном рок-фестивале передо мной в толпе встал парень действительно внушительного роста. А я с камерой со своей на носочках еле-еле пытаюсь что-то там над головами снять. Так он не то что подвинулся, он посадил меня себе на плечи, чтобы я могла сделать хорошие снимки. И спросил перед этим, не против ли я. Спасибо тебе, добрый человек!
- Забежала перед закрытием в пекарню за пирожными. Передо мной в очереди стоял скромно одетый дедушка. Он долго считал мелочь на ладони, потом попросил самую дешевую булочку. Продавец осмотрела его, нахмурилась и говорит: «Я вам ее не продам». А потом берет и начинает в пакет всякие сытные булки складывать: с мясом, с рисом. И попутно говорит, что он у них тысячный покупатель, так что ему полагается приз. Отрывает еще пакет и накладывает туда сладкие булки. Сложила все это в пакет побольше и два багета еще туда положила и отдала старичку. Он так обрадовался! Благодарил долго и ушел чуть ли не приплясывая. Конечно, никаким он не был тысячным покупателем. Так тепло мне стало от этой доброты.
«Есть у меня собака, коржик, максимально ласковая и любвеобильная девочка. Людей обожает, особенно детей. Часто проходим с ней мимо детской площадки во дворе. Местные дети ее знают и постоянно пытаются вовлечь в свои игры. И вот сижу я дома, работаю, а тут звонок в дверь. Открываю, а там ребятня с вопросом: „А Юна выйдет?“ Снаряжаю собаку и отдаю самой старшей с наказом дальше двора не уходить. В итоге дети довольны, собака тоже довольна и валяется дома без сил. Все было под присмотром, площадку из окна видно, да и коржики —пастушья порода. Никуда не убегут, а наоборот будут сгонять людей в кучу».
- На прошлой неделе прилетел по работе в другой город. Во время перерыва вышел в туалет и столкнулся там с уборщицей. Женщина лет 50 меняла бумажные полотенца в аппарате рядом с умывальниками. Я смотрю на нее, и у меня как-то само собой вырвалось: «Спасибо вам большое!» Она замирает, оборачивается, краснеет и смущенно спрашивает: «За что спасибо?» Я улыбаюсь и отвечаю: «За вашу работу». Она чуть не заплакала. Рассказала, что работает тут уже не один месяц, а я первый, кто сказал ей спасибо! В тот день мы с ней несколько раз встречались в коридоре, и она всегда мне улыбалась. Вроде мелочь сказать «спасибо», а настроение ей на весь день поднял.
- Была в торговом центре с парнем, и он мне там в автомате с мягкими игрушками выиграл очень милого мягкого мишку. Мы еще немного поиграли и пошли домой. В проходе чуть не столкнулись с мамой и ее дочкой, потому что та была на инвалидной коляске. Ее глаза просто засветились, когда она увидела игрушку в моих руках. Это заметил и мой парень. Нам хватило буквально одного взгляда друг на друга, чтобы безмолвно принять решение. Игрушка тут же оказалась у девочки, и та мгновенно очень крепко обняла мишку. Мама смотрела на нас со слезами на глазах. Мы пожелали им приятно провести вечер и пошли дальше домой. На душе было хорошо.
«Шел я домой с работы весь в своих мыслях. Подхожу к школе, расположенной недалеко от дома, и меня вдруг окликает девочка. Спрашивает: „Не хотите ли приобрести картину за 30 рублей?“ Не знаю, что щелкнуло в моей голове, но я решил не поскупиться, отдал большую часть мелочи, что у меня была. И стал обладателем прекрасного произведения. Сейчас данный шедевр гордо висит на холодильнике».
- Заезжал вчера вечером к клиентам домой, решал рабочий вопрос. Вдруг кто-то сзади меня трогает за ногу. Оборачиваюсь, а там маленькая девочка. Протягивает мне большую конфету. Я опускаюсь на корточки, и у нас с ней происходит такой диалог:
— Спасибо большое, солнышко! А как тебя зовут?
— Милана.
— Спасибо тебе большое, Милана, за конфету. Сам я сладкого не ем, отвезу конфету своему сыну и скажу ему, что это от Миланы. Хорошо?
— Хорошо. А почему ты конфеты не ешь?
— Ну, я уже взрослый, я больше колбасу люблю.
Беседую дальше с заказчицей. Опять Милана меня сзади трогает за ногу. Оборачиваюсь, а она из холодильника мне сосиску принесла.
- Недалеко от дома обнаружила трех котят-подростков, полудиких. Стала каждое утро ходить их кормить. И вот сегодня иду и подсчитываю, сколько мне денег нужно на корм, так как в кармане 3 тысячи, а до зарплаты еще 2 недели. Прихожу на работу, а там меня ждут 2 больших пакета корма! Коты, у вас теперь еды на месяц!
«Когда только забрали с улицы и оставили жить дома. Моя кошка почти 7 лет назад именно так отреагировала на переезд из подвала в квартиру».
- Живу на пятом этаже, лифт сломан уже третью неделю. Хожу пешком, ворчу про себя, всем надоел уже с этой темой. На второй неделе замечаю, что на каждой площадке кто-то поставил маленькую скамеечку. Не знаю кто. Консьержки нет, управляющая компания не чешется. Просто появились скамеечки на каждом этаже. Однажды поднимаюсь, а на второй площадке сидит дед с третьего этажа. Спрашиваю: «Вы не знаете, кто скамейки поставил?» Он ответил, что это он. Поблагодарил его, поднялся к себе и подумал, что это лучшее, что я слышал за месяц. Человек не жаловался, а просто решил проблему.
- Заказала вкусняшек к чаю. Курьер приносит пакет, а там не мой заказ. Тут он как подпрыгнет: «Ой, я пакеты перепутал! Подождите, я у вашей соседки заберу». Через несколько минут прибегает запыхавшийся, отдает заказ и убегает. Открываю пакет и столбенею. Там, кроме моих продуктов, лежат горячие пирожки, завернутые в полотенце. И записка: «Это ваша соседка из 15 кв. Я только испекла, поешьте, пока горячие».
- Иду недавно возле кофейни, девочка лет 15 протягивает озябшими ручками флаер: «1+1=3»
То есть берешь 2 одинаковых кофе, а третий в подарок. Взял себе и коллеге, а халявный кофе отдал промоутеру. Девочка была рада.
«Стоял я возле киоска по продаже воды. Парень передо мной закидывает деньги в автомат, но ему не хватило 10 рублей. Я дал ему эти деньги. Он меня поблагодарил, и мы разошлись. Через 2-3 недели мы снова встретились на том же месте. Оказалось, что он искал меня. Он протянул мне сверток. Сказал, что занимается поделками из дерева и хочет в благодарность сделать мне небольшой подарок. Спасибо тебе, добрый человек!»
- Накладывая в очередной раз утром кашу в квадратную тарелку с волнистыми краями, внезапно вспомнила ее происхождение. Она досталась нам от человека, которого в семейном кругу мы зовем «Бабуля». Это хозяйка квартиры, в которой муж некоторое время снимал комнату. Бабуля была подарком для любого арендатора: инженер-химик по образованию, спокойная, интеллигентная женщина, способная поддержать любую беседу, всегда готовая поделиться интересной историей, но при этом никогда не навязывающая свое общество. Когда настала пора съезжать, она, узнав, что перемещаемся мы в жилище, не оснащенное ни чашкой, ни ложкой, щедро снабдила нас и тем, и другим. Уходили мы нагруженные горой посуды, которая лежала в шикарном, присланном ее дочерью прямо из Австралии, большущем сером рюкзаке. Пусть у каждого на нелегком пути аренды жилья будет хотя бы одна такая Бабуля, а у каждой Бабули только хорошие арендаторы.
«Я решил вывесить костюм на мусорке, через час его уже не было. Надеюсь, он нашел хозяина. И стихи, возможно, ему тоже пригодились».
- Прочитала как-то про тяжелую работу курьера. Я накупила шоколадок и теперь дарю их курьерам, которые привозят заказы. Вы бы видели, что эти шоколадки делают с людьми! Даже самые суровые мужики расплываются в удивленно-счастливой улыбке и искренне благодарят. Надеюсь, я чуть-чуть улучшаю их день.
- Ехала домой вечером. Передо мной еле едет черная машина на аварийках, в ней компания мужчин, все очень грустные. Перестраиваюсь, чтоб опередить, и вижу, что у них пробито и помято 2 колеса. Ровняюсь с ними, спрашиваю, нужна ли помощь. Они попросили насос и домкрат. Останавливаемся на обочине, я отдаю им все нужное, и ухожу ждать в свою машину. Примерно минут через 15 возвращаются довольные, благодарят, что теперь хоть до монтажки дотянут, спрашивают, чем отблагодарить. Я наотрез отказывалась, аргументируя водительской солидарностью: меня вот ни разу не оставили мимо проезжающие на дороге без помощи, если с машиной что-то случалось. Сажусь в машину, открываю изнутри багажник, ребята грузят инструменты мне обратно, с наилучшими взаимными пожеланиями расстаемся. Уже дома в багажнике я обнаружила набор зефира и запрятанные в него 2 тысячи одной купюрой.
«Сегодня я в шестой раз пожертвовала свои волосы».
- Выхожу из машины, иду в поликлинику. Пробыла там минут 30, выхожу, смотрю, а возле моей машины парень стоит. Оказывается, я выронила ключи, и он все это время стоял и ждал меня на морозе. Спасибо! Если бы не он, не знаю даже, чтобы я делала.
- Июнь, жара, красота. Махнули с подругой в парк фотографироваться. Я увидела раскидистое дерево, встала у него, позирую. И тут какой-то мимо проходивший мужик подбегает ко мне и толкает прямо на траву. А я в белом платье! Я только рот открыла, как вдруг на то место, где я стояла, упала здоровенная ветка. У меня аж ноги подкосились. Пока приходила в себя, мужчина передо мной еще и извинился сто раз. Когда я пришла в себя, начала его благодарить. Так и расстались, довольные друг другом.