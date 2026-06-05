20 теплых историй о людях, от чьей доброты на всю улицу пахнет сиренью

«Есть у меня собака, коржик, максимально ласковая и любвеобильная девочка. Людей обожает, особенно детей. Часто проходим с ней мимо детской площадки во дворе. Местные дети ее знают и постоянно пытаются вовлечь в свои игры. И вот сижу я дома, работаю, а тут звонок в дверь. Открываю, а там ребятня с вопросом: „А Юна выйдет?“ Снаряжаю собаку и отдаю самой старшей с наказом дальше двора не уходить. В итоге дети довольны, собака тоже довольна и валяется дома без сил. Все было под присмотром, площадку из окна видно, да и коржики —пастушья порода. Никуда не убегут, а наоборот будут сгонять людей в кучу».