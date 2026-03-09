15 светлых историй о людях, которые не стоят в сторонке, когда можно сотворить добро
Истории
43 минуты назад
Говорят, что мир — это зеркало: что ты в него посылаешь, то и возвращается сторицей. Иногда судьба отвечает нам через годы, а иногда доброта прилетает в виде елочной игрушки или оплаты проезда, когда в кармане предательски пусто. Вот 15 теплых историй, когда обычный поход за покупками или найденный кошелек превратились в настоящий сценарий для голливудского фильма с самым теплым финалом.
- Продавала свой ноутбук. Договорились с молодым человеком о небольшой скидке. Встретились, и он вдруг такой: «Сейчас спущусь в машину: жена просила вам кое-что передать». Удивилась про себя — мы с ней незнакомы. Сходил, вернулся с коробочкой. В ней елочная игрушка. Сказал: «Вам передала жена за то, что вы уступили в цене». Я была потрясена. © valeri.fenix
- Мой дедушка ходил на почту, чтобы оплатить квитанции. Он был приятно удивлен, что очереди совсем нет, сотрудники вежливы и быстро работают. Дедушка оставил хороший отзыв в книге отзывов. Через неделю он обнаружил извещение о заказном письме, отправился на почту. На этот раз он провел в очереди около часа, но заказное письмо получил. Открыв дома письмо, дедушка обнаружил там благодарность от почты за положительный отзыв. © Подслушано / Ideer
- Однажды лет 10 назад мы с друзьями поехали кататься на лыжах в лютый мороз. Я взяла бабушкины пуховые варежки про запас и на склоне увидела девушку, замерзающую в тонких перчатках. Отдала ей варежки, сказав: «Если увидимся внизу — вернешь, нет — пусть останутся на память». Мы не встретились, и я уехала без них. Тем же вечером я пробила колесо на безлюдной дороге, запаски не было, и я растерялась. Вдруг остановилась машина, двое парней без лишних слов вышли, поставили свою запаску, отвезли меня в шиномонтаж, починили колесо, вернули на место и исчезли, отказавшись от денег со словами: «Девушки не должны тратиться на шиномонтаж, купите себе что-нибудь вкусненькое». Я тогда чуть не расплакалась. С тех пор верю в эффект бумеранга: стараюсь делать добро и помогать другим. © terribletomuch / Pikabu
- Вечером не успела сесть на автобус. Телефон сел, на улице холодно, иду по дороге, а навстречу девушка. Я у нее спрашиваю может ли она посмотреть в телефоне, как мне до дома добраться. Она спрашивает: «А вам в какую сторону?» По счастливой случайности нам нужно было в одну сторону, и она уже ждала такси. Сели, разговорились пока ехали. Хотела оплатить, но она уже за оба адреса заплатила. Я вспомнила, что у меня в сумке лежит свежая пахлава. Достала ее, угостила. © cheriekamil
- Несколько лет назад распродавала мебель и технику перед переездом. У меня был редкий телевизор. За ним приехал парень, собирался уже уйти и ту спросил: «А вы Новый год с настоящей елкой любите отмечать?» Я ответила: «Конечно, запах детства!» И он вернулся ко мне с елкой! Говорит, другу партию прислали лишних, ищут как распродавать, и захотел меня поблагодарить. © yakunina_universal
- Я как всегда села в маршрутку, чтобы доехать до факультета. Решила приготовить деньги за проезд заранее. Обшарила все карманы и с ужасом осознала, что кошелька нигде нет, и мелочь нигде не завалялась. Позвонила соседке в надежде, что та возьмет кошелек. Думала, успеет на эту маршрутку. Не успела. Маршрутка едет, а я думаю, как быть. Вот моя остановка, подхожу к водителю и говорю, мол, простите, деньги дома забыла. Он только махнул рукой и, когда я собралась выходить, протянул мне 20 рублей. Сказал, на обратную дорогу. © Подслушано / Ideer
- Я продавала на авито посуду, когда переезжала. У меня был комплект из двух кружек, я их хотела вместе продать. Мне написала женщина с просьбой продать одну, так как очень понравилась посуда, а обе стоят дороговато. Это было перед праздниками. Я решила сделать ей подарок и отправила две по цене одной. Она мне такой трогательный отзыв оставила. © vasilisaostrikova
- Одна интеллигентная женщина недорого продавала винтажный молочник и соусник. К ним в подарок еще собрали целый пакет яблок и чайную пару. А через неделю мама этой женщины потерялась в лесу, и я в составе поисково-спасательного отряда поехала ее искать. Нашли, все закончилось хорошо. Бумеранг добра работает. © maralinary
- Мы с подругой зашли в цветочный магазин, чтобы купить для ее мамы цветы. Долго выбирали, какие лучше. Зашел мужчина, он явно торопился. Выбрал огромный букет, а потом повернулся к нам и говорит: «Ну что, девчонки, цветы нужны? Давайте выбирайте скорее, я заплачу», — и оплатил наш букет. Потом спросил, как нас зовут, чтобы назвать так своих дочек, и с радостным лицом убежал. © Подслушано / Ideer
- Я ехала в метро, сижу, а рядом со мной — взрослая женщина, очень сосредоточенная. Она постоянно перебирала в ладонях горстку копеек, прямо вот пересчитывала их снова и снова, видимо, ей не хватало. Я решила достать мелочь, которая у меня была в кармане, и бросить ее прямо на сиденье между нами. Поворачиваюсь и и говорю ей: «Ой, извините, а это не у вас случайно копейки упали?» Она замялась, начала снова пересчитывать свои, чтобы мне ответить. Я поняла, что она сомневается, и быстро добавила: «Да нет, это точно ваши, у меня с собой вообще нет мелочи». Ну, я соврала, конечно, но она с облегчением их забрала. И вот тут случилось самое крутое. Женщина, которая сидела прямо перед нами, всё это видела! И она решила поддержать эту маленькую ложь. Она незаметно бросила свои копейки на пол, а потом громко говорит: «Да, я видела! Они точно выпали у вас, когда вы садились!»
- У нас с мамой был любимчик в пункте выдачи заказов у дома. Хороший парень, всегда вежливо общается. Как-то забирали заказ, спросили: «Как у вас дела?» Он ответил, что целый день работает, даже пообедать не успел. Моя мама на растерялась. Пошла домой, налила ему суп в баночку, сделала бутеры. Вы бы видели, как он был счастлив. © marfa_golitsyna
- Нашел кошелек. Поскольку не жадный — позвонил. Ответила женщина, договорились о встрече. В назначение время я стою. Вдруг подъезжает машина, выходит бородатый мужик и говорит садиться в нее. Я испугался, но пошел. Мы сели. У меня сердце в пятки ушло. Вдруг он улыбнулся, сказал: «Спасибо», — и дал мне половину налички из найденного мной кошелька (примерно 12 тысяч). Вот так добро возвращается. © Подслушано / Ideer
- 8 Марта надеялась взять выходной, но мне поставили смену до ночи. Погода солнечная, а настроения никакого, работаю на автомате. И вот пробиваю мальчику сладости на кассе. Он глянул на меня, мрачную, и вышел из супермаркета. А спустя 10 минут вернулся. В руках у него был тюльпанчик. Протянул мне и поздравил. Я так растрогалась, малой засмущался и убежал. Вырастет настоящим мужчиной. © Не все поймут / VK
- Моя подруга однажды сидела в коворкинге, ужасно спешила со своим дедлайном. За соседним столом сидел парень, буквально бился в истерике — его древняя флешка отказывалась работать. На ней был единственный экземпляр его дипломного проекта.
Подруга, хоть и злилась, что теряет время, не выдержала. У нее был профессиональный адаптер. Она потратила три минуты, чтобы настроить его, и все файлы чудом скопировались. Они обменялись контактами, и она про него забыла.
Через полгода моя подруга искала новую работу. Внезапно ей позвонил он. Оказалось, его дипломный проект привлек инвестора, и он открывает свой стартап по 3D-моделированию.
В итоге моя подруга стала ключевым сотрудником в этом стартапе, который сейчас успешно развивается.
- Я расплачивалась за продукты и кассирша спросила меня, чем я занимаюсь в эти выходные. Я ответила, что в субботу получаю степень магистра. Ее глаза загорелись, она одарила меня сияющей улыбкой, поздравила и велела подождать на месте. Через минуту она вернулась с небольшим букетом роз и сказала, чтобы я отпраздновала свое достижение. Это было особенно ценно, учитывая, что мои родители не смогли присутствовать на церемонии. © drockaflocka / Reddit
Для тех, кто хочет продолжить чтение добрых историй, завернувшись в теплый плед, вот еще одна статья с милыми рассказами, после которых ах как хочется вернуться в юность хотя бы на денек.
