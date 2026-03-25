19 историй о поклонниках, которые ворвались в нашу жизнь как звонкая мартовская капель
Весна — это время, когда особенно хочется романтики, любви и красивых историй. И как никогда верится, что однажды в жизни появится тот самый, кто узнает тебя из тысячи (даже в халате и с гулькой на голове) и сразу же влюбится раз и навсегда. А если такое в жизни уже произошло, то когда как не сейчас об этом вспомнить? Героини нашей статьи рассказали о самых романтичных поклонниках, которые удивили их до глубины души и запомнились на долгие годы (даже если пришлось отмывать подъезд от их художеств).
- Было время, работала секретарем на ресепшен. Познакомилась с парнем, пару раз упоминала, где именно работаю. После официального «первого свидания» на следующий день он прислал в офис цветы с запиской: «Если секретарь — это лицо компании, то у вашей компании самое прекрасное лицо из всех!» А я еще и опоздала на работу в тот день, вот был сюрприз... К концу дня букетик вся наша небольшая контора обсудить успела.
- Выскочила в магазин, как была — без косметики и в домашней одежде. Уже с покупками села в лифт, зашел парень, мы парой слов перекинулись. Я вышла первая. А через час звонок в дверь. Открываю — никого нет, но внизу лежит коробочка и записка: «Мы с вами познакомились в лифте, хочется дальше продолжить общение. Напишите мне свой номер...» В коробочке была мягкая игрушка и шоколадки. Я ответила ему, мы начали общаться, видеться, но потом мне пришлось переехать, и общение прервалось. Пусть у нас ничего не сложилось, но вспоминать о нем до сих пор приятно!
- Почти 30 лет назад, когда я была студенткой, поехали мы с парнем подруги навестить ее у родителей, так как она заболела. Останавливают нас сотрудники ГАИ, просят выйти из машины, чтобы осмотреть багажник и салон. Вышла, стою я, значит, в сторонке, они все проверили и отпустили нас. Поехали мы дальше, подругу проведали, в машине посидели, они поворковали, а ближе к ночи мы обратно собрались. На том же месте нас опять останавливают и опять просят выйти. А затем подходит парень статный, красивый и начинает расспрашивать, кем мне приходится водитель, где я учусь. Взял мой номер телефона — сказал, что надо будет для протокола. А потом он позвонил, и мы даже встречались какое-то время. Говорит, что при первой проверке я ему понравилась, и он ждал нашу машину, чтобы остановить на обратном пути.
- Родителям было за 30, оба после браков, у мамы дочь, у отца никого. Работали вместе. Как-то в обеденный перерыв моя маман, хохотушка и совсем не ханжа, начала рассказывать, что задумала она родить себе еще одного ребенка, и очень хочет, чтобы ребенок был с синими глазами. Отец мой, услышав такое, обомлел и спрашивает: «А мои глаза не подойдут?» Надо сказать, симпатичный мужик у меня отец был, темноволосый и глаза синие. Все засмеялись, но с того самого дня отец, как выразилась мама, прилип к ней как банный лист и был очень настойчив. Они поженились через год, еще через 2 года родилась я. Семья у них получилась хорошая, и жили они прекрасно. Кстати, глаза у меня не синие.
- Было это много лет назад. Весна. Гололед. Я крадусь вдоль стенки серых многоэтажек. Сказать, что было скользко, — это ничего не сказать. Но иду я аккуратно, держа «марку» и прическу, ну и пару крепких слов в голове. Преодолев очередной угол дома, выворачиваю на стартовую свою тропу, как вдруг, смело шагнувший паренек феерично поскальзывается в метре от меня и падает к моим ногам. Пауза. Тяну руку помощи, а самой невероятно смешно и стыдно за это. Ситуацию разбавил сам упавший своим заразительным хохотом и фразой: «Как бы это ни звучало, но я у ваших ног!»
P. S. Так и звучало. Через пару лет поженились.
- Утром застряла с людьми в лифте офисного здания. Пока ждали помощь, я болтнула пару шуточек, всем лифтом посмеялись. Вышли, я и забыла об этой ситуации. А через несколько часов на наш этаж привезли букет с запиской: «Внимание! Разыскивается девушка из лифта». Шуму наделал этот букет! Меня искал весь этаж. В общем, скоро идем на свидание.
Надпись в коридоре одного из Московских универов. Сразу видно, тут учатся романтики
Почерк у настенного писателя, как у школьника средних классов. И стиль письма мешанный из печатных и прописных букв. Заглавная Д и ж из области художественного творчества.😒
- Мой дедушка прислал сватов к моей бабушке на другой день после первой встречи на танцах. Он увидел ее тогда в первый раз и сорвал косынку. Бабушка спросила: «Почему ты такой наглый?» А он ответил: «Я не наглый, а влюбился. Сватов завтра пришлю — пойдешь за меня?» Бабушка выхватила косынку и сказала: «Пойду». Он и прислал.
Прожили счастливо, отметили золотую свадьбу.
Попробовал бы кто сорвать в наши дни косынку, шапку, шляпку, платье.. уголовка
- Летела как-то с незнакомым парнем в самолете. Болтали о том о сем. Принесли нам еду. В салате было по половинке маринованного корнишона. Я в шутку посоветовала ему пройтись по самолету и поискать свою вторую половинку. На что он ответил, что далеко ходить не надо, и приложил свою половинку огурца к моей. Совпали! Теперь у нас любовь.
- Меня свела с мужем свекровь моей сестры. Говорит: «Есть у меня племянник, сходи с ним на свидание, а то обижусь!» В этот момент дома у мужа на него наседала его мама: «Сходи с ней на свидание, говорят, она хорошенькая». В итоге он не хотел со мной встречаться, но написал и пригласил в кино, чтобы маму не обижать. Я сказала ему по телефону: «Давай купим билеты на разные ряды — и всех делов-то!» В итоге он увидев меня у кинотеатра, ошалел и купил билеты рядом. Весь вечер звал замуж... В общем, мы уже 5 лет вместе, у нас ребенок и кошка.
Так поженились или нет? Вопрос не раскрыт. А то вдруг кошка незаконнорожденная ?
«Впервые в жизни мужчина пригласил меня на свидание и купил цветы. Я думала, такое бывает только в кино!»
Розы прекрасны! Сразу вспомнилась песня: "Розовые розы Светке Соколовой, Светке Соколовой - однокласснице моей!" (с)
- Мне целый месяц кто-то анонимно присылал букеты цветов на работу. Это была новая работа, новый город — я понятия не имела, кто это мог быть. И вдруг приходит букет с какими-то координатами. Я набралась храбрости и пошла. Прихожу, а там, возле музея, стоит парень с букетом. Оказалось, что его друг на меня подписан в соцсетях и «посоветовал» меня. Мы уже два года вместе. Там самое удивительное было дальше! Мы встретились с ним в Осло в Норвегии, а потом выяснилось, что оба ходили в одну и ту же школу в маленьком заполярном городке! Только он на 2 года младше. Вот тут я вообще обалдела! Вселенная такая шутница: свела нас 22 года спустя в другой стране.
Подозреваю, что этот маленький заполярный городок был в Мурманской области.
- Была в клубе. Танцы до утра. Мужчина увидел меня, влюбился с первого взгляда. Он пришел туда со своей дамой, а уехал со мной. Мы всю ночь просто разговаривали, не могли наговориться. На следующий день он позвонил и позвал меня замуж. Хочет, чтобы борщи ему варила. Что скажете?
- Однажды просыпаюсь утром, умываюсь, завтракаю, чищу зубы, одеваюсь, выхожу из квартиры — и словно в параллельный мир попадаю, состоящий из шариков, моих фоток, ленточек и надписей на стенах а-ля «любимой Полинке от тайного поклонника». И вокруг сердечки, зайчики, мишки и прочие представители фантазии отчаянного романтика. Все выходные я отмывала стены, ибо весь подъезд тут же ополчился на меня. Спасибо соседке по пролету, что помогла — одна бы я не справилась. Поклонника, кстати, так и не вычислила. Хотя, как сказала соседка, пока мы драили стены: «А вот если бы ты с ним вместе мыла эти каракули, это было бы даже романтично!»
В этом городе романтику не любят
Хамство в чистом виде. Водитель же не слепой, видел и лужу, и молодого человека.
- Как мой дедушка встретил мою бабушку. Бабушка осталась одна с малолетней дочерью на руках. Никого не искала. Просто жила, ходила на работу и воспитывала дочь. Леночка, лет 5 ей тогда было, ждала на лавочке около дома маму с работы. Мимо проходил парень. Посмотрел он на Леночку и спрашивает: «Девочка, а мама у тебя такая же красивая? А папа у вас есть? Если красивая и нет папы — я на ней женюсь! Можно с тобой подождать?» Подождал и женился же!
- После того, как мы с мужем разошлись, я год плавала на сайтах знакомств, пытаясь «отвечать требованиям» каких-то мифических незнакомцев: и добрая я, и пироги печь люблю, и работаю, и машина, квартира и шуба у меня уже есть, и голова не болит. Никому такая хорошая я не нужна была. Разозлилась однажды, все «няшное» в анкетах стерла и написала: «Значит, так. Хочу не бедного, чтобы у него был большой, хороший дом в красивом месте, чтобы сосны вокруг (я рисовала себе коттеджный поселок), чтобы дом — полная чаша, хорошая уважаемая работа, чтобы я не работала — хватит уже! Ну, и только жениться — и все по-честному. И пусть будут дети и внуки — все наши, твои и мои — неважно! И любовь пусть будет, и уважение. Тогда буду встречать тебя с теплом, добром, с лаской и пирогами».
И что вы думаете?! Я получила всего пару неприятных комментариев, а потом нашелся он! И сразу все у него в комплекте, даже лучше, чем я хотела. Женаты уже 9 лет, влюблены и счастливы вместе, дети и внуки у нас — все наши, без разбора, только с соснами не угадала. Вместо них — бассейн!
Irina Verkhovsky - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Да, нужно правильно формулировать свои желания - тогда они сбудутся!
Когда твой поклонник — тот еще романтик
- Будучи студенткой, приезжаю я как-то утром в общагу, открываю дверь и обнаруживаю на своем столе букет роз и испуганную соседку. Она рассказывает, мол, на выходные домой не поехала, ночь с воскресенья на понедельник, на часах около двух. Она спит. Вдруг слышит непонятную возню возле дверей, шепот парней, скрежет отвертки... А потом дверь благополучно снимают с петель, и перед ней в проеме стоят двое: невысокий парень, который за мной ухаживал, и его огромный двухметровый друг. Сказать, что скромная девчонка была впечатлена — ничего не сказать! Они извинились, оставили мне розы, вернули дверь на место и ушли.
Как потом рассказали мне ребята, вахтерша ни в какую не хотела давать им ключ от комнаты, поэтому план, надежный, как швейцарские часы, был рожден мгновенно.
P.S. Парню это выйти из френдзоны не помогло, но улыбку данный случай вызывает и спустя 13 лет.
- На работе была аудиторская проверка, после которой я приехала к проверяющей за своими документами. Ее в кабинете нет, но сидит парень (ее коллега). Мне срочно нужны были мои бумаги. Парень высокомерно отвечает на мои вопросы, но я прошу его сделать копию нужного мне документа. Спрашивает: «Может, вам еще и кофе налить?» Погавкалась с ним, заставила сделать копию и умчалась. Через несколько дней проверяющая меня спрашивает, мол, замужем я или нет? И говорит, что со мной хочет познакомиться один молодой человек, ее коллега — тот самый парень, и дает его номер. Я из любопытства позвонила, пообщались, сходили в кафе, в кино. Потом я заболела, он мне привез ужин. После третьей встречи говорит: «А давай жить вместе?» Он меня даже за руку не брал, но уже захотел жить вместе! Я его тактично слила.
Ко мне на улице подошел парень и попросил помочь ему выбрать котика. Мы пошли к этим красавчикам. Я сказала, что взяла бы рыжего. В общем, воспитываем его вместе
- Сестра лет 12 назад ехала в дорогой иномарке со своим богатеньким, самолюбивым парнем. По дороге началась ссора. И тогда он сказал: «Да кого ты найдешь лучше меня? На тебя никто не клюнет! Скажи спасибо, что я есть». Она не выдержала, попросила остановить машину посреди трассы и пообещала, что выйдет замуж за первого, кто ее подвезет. Подъехал к ней парень на какой-то развалюхе, она рассказала ему все. Тот попросил номерок. И что вы думаете? Сегодня ровно 10 лет со дня их свадьбы. У них двое прекрасных детей, квартира, сестра сама за рулем иномарки. А парень оказался намного лучше того, что на дорогой тачке был. Ну разве это не судьба?
- Родители расстались давно уже. Я уговаривала маму начать новую жизнь и найти себе друга. И вот за мамой начал ухаживать один коллега по работе. Мама его всячески игнорировала, но сегодня этот кавалер превзошел сам себя. По дороге на работу он встретил ее на перекрестке рано утром на белом коне! Вот что значит умеет человек произвести впечатление!
«Парень пришел на свидание с одним цветком, зато с каким. Я назвала его Василий Петрович»
- Однажды, в студенческие времена я была в кабине методиста и там ей диктовала свой адрес, телефон и прочее. В кабинете, кроме нас, было еще много студентов. Прихожу домой, а у меня в дверях букет цветов и то ли открытка, то ли конфеты — уже не помню. И записка, кажется. Было очень интригующе. С тем парнем мы потом общались пару месяцев. И хоть отношений не было в итоге, но такие моменты и эмоции дорогого стоят!
