Кошки с душой лабрадора: 10 пород питомцев для тех, кто ищет идеального компаньона
Говорят, что кошки любят только себя, но эти породы заставят вас улыбнуться и забыть о стереотипах. Мы нашли 10 «котопсов», чьи нежные повадки и светлые глаза полны искренней любви к хозяину. Это не просто питомцы, а настоящие пушистые солнышки, способные разогнать любые тучи и согревать душу в любой, даже самый хмурый вечер.
А в бонусе вас ждут реальные истории о заботливых кошках.
Бирманская кошка
Про бирманскую кошку говорят, что она может стать лучшим другом. Бирманцы ласковые и тихие, они с удовольствием общаются как с людьми, так и с другими животными.
Считается, что бирманские кошки произошли от буддийских храмовых кошек в Бирме (современная Мьянма).
Мейн-кун
Это идеальный выбор для больших семей. Мейн-кунов часто называют «нежными гигантами»: они удивительно дружелюбны и легко находят общий язык с детьми, другими кошками и даже собаками.
Этих красавцев сложно не заметить благодаря их внушительным размерам, пушистым кисточкам на ушах и мощным лапам. Их окрас — от угольно-черного до нежного кремового — всегда притягивает взгляд.
Бурманская кошка (Бурма)
Бурмы — это настоящие экстраверты, которые не мыслят жизни без своей «стаи». Они обожают проводить каждую минуту с семьей и прекрасно ладят с детьми и другими питомцами. Владельцы часто шутят: если в доме появилась одна бурма, скоро там обязательно появится вторая — остановиться просто невозможно.
В чем секрет их обаяния: У этих кошек есть удивительный дар влюблять в себя даже тех, кто всегда считал себя «человеком собак». Их харизма настолько сильна, а взгляд такой живой и понимающий, что сопротивляться их чарам бесполезно.
Абиссинская кошка
Это одна из самых верных пород в мире, которая идеально впишется в большую и активную семью. Благодаря своему игривому нраву и природному любопытству, абиссинцы легко находят общий язык с новыми людьми и становятся центром внимания в доме, где уже есть другие питомцы.
Их невозможно спутать ни с кем другим. Характерные миндалевидные глаза делают этих кошек похожими на ожившие статуи из Древнего Египта. Считается, что это одна из древнейших пород, сохранившая свой величественный облик сквозь века.
Экзотическая короткошерстная кошка (Экзот)
Да, я хотела сказать, что очень похожи на персов вроде, а тут написано, что их вывели как раз как короткошерстную версию персидских котиков
Экзоты — одни из самых милых и дружелюбных созданий в кошачьем мире. Они станут идеальными компаньонами для тех, кто ценит преданность, но не готов к излишней суете. Эти кошки умеют любить искренне, оставаясь при этом деликатными и ненавязчивыми.
Их мордашки — это воплощение маленькой радости. Пухлые щечки, огромные круглые глаза и забавный «плоский» носик делают их похожими на плюшевых медвежат. Экзотов вывели как короткошерстную версию персидских кошек, сохранив их уникальный шарм, но упростив уход.
Шотландская вислоухая кошка (Скоттиш-фолд)
У нас не чистокровная, но чисто черная весьма общительная кошечка. Огромные жёлтые глаза на черном фоне, как будто немного курносенькая, всё вместе делает мордочку всегда немного удивленной. У нас как в том меме про питомца и папу - муж ей вкусняшки приносит, сидит вычёсывает, расхваливает, просто человеко-кошачья идиллия, а заводить кошку сначала не хотел
Этих кошек обожают не только за их «обнимательный» характер, но и за удивительную способность похищать сердца с первого взгляда. Шотландцы — настоящие дипломаты: они легко заводят дружбу не только со всеми членами семьи, но и с другими домашними животными, становясь общим любимцем.
Главная «фишка» породы — маленькие, плотно прижатые к голове ушки. В сочетании с огромными круглыми глазами это придает им фирменное, немного детское и невероятно трогательное выражение мордочки. Кажется, что перед вами вечный котенок, который смотрит на мир с бесконечным доверием.
Сиамская кошка
Сиамцы славятся своей исключительной преданностью. Они часто выбирают себе «того самого» человека, с которым создают неразрывную связь. Это идеальные компаньоны как для тех, кто живет один и ищет душевной поддержки, так и для больших семей.
Их пронзительные голубые глаза и грациозный силуэт невозможно забыть. Но главная черта сиамцев — их общительность. Они невероятно разговорчивы и используют целый спектр звуков, чтобы привлечь ваше внимание и поделиться своими «мыслями».
Сфинкс
Сфинксы — настоящие фанаты человеческого внимания. Это идеальный выбор для тех, кто мечтает о питомце без шерсти, но с огромным сердцем. Они обожают быть в центре событий и сделают всё, чтобы вы ни на минуту не забывали об их присутствии.
Их необычный, почти космический облик вызывает либо восторг, либо любопытство, но никого не оставляет равнодушным. За складчатой кожей скрывается удивительно развитый интеллект и характер, который невозможно не полюбить.
Шартрез (Картезианская кошка)
Преданные и любящие шартрезы — настоящая находка для семей с активными детьми. Эти кошки полны энергии для игр, но при этом остаются невероятно вежливыми и ненавязчивыми. Они не требуют ежеминутного внимания, предпочитая просто находиться в кругу семьи, становясь вашей ласковой «тенью».
Их густая, голубовато-серая шерсть и внимательные янтарные глаза создают образ спокойного и уверенного в себе друга. Кажется, что шартрез понимает всё без слов, просто оберегая ваш покой.
Девон-рекс
Много лет назад мне подарили корниш-рекса. Годовалый котик светло-персикового цвета. Малейшее создание. Общительнее котов я не видела. А какой он теплый! Восторг, а не котик
Этих крошек (весом всего от 2 до 4 кг) часто называют «эльфами» или «пикси» кошачьего мира. Несмотря на миниатюрный размер, у девонов огромная душа и невероятно харизматичный характер. Они идеально впишутся в активную семью, где всегда что-то происходит — девон-рекс просто обязан быть в центре событий!
Огромные низко посаженные уши, большие лучистые глаза и уникальная кудрявая шерсть делают их похожими на сказочных существ. Это живые инопланетяне, которые приносят в дом атмосферу волшебства.
И как мы обещали в начале статьи, вот несколько бонус-историй из сети, которые показывают: наши питомцы понимают гораздо больше, чем мы думаем.
- Однажды я закрутилась на кухне и вдруг поймала себя на мысли, что в доме подозрительно тихо. Захожу в детскую и вижу: наш мейн-кун Барон сидит на детском стульчике, а перед ним столик с игрушечной кассой и продуктами. Сын, в роли продавца, протягивает ему пластиковый банан. Барон, как ни в чем не бывало, тянет лапу, толкает банан, а потом... издает басовитое «мяу!», и следом — звонкое «мурррр!». Сын радостно пиликает кассой и «пробивает» покупку. Вот такие они деловые у меня. Оба...
- Наш кот боготворит мужа. Весь день ходит за ним по пятам, требует, чтобы его взяли на руки. Но как только я заболеваю, кот сразу же приходит ко мне. Как-то мне было очень плохо, я все ждала, какое из лекарств мне поможет. Даже кот почему-то решил от меня уйти, чему я была очень рада. Но вот он вернулся и положил прямо мне в руку крышку от бутылки с водой. Понятия не имею, где он ее нашел, и до сих пор не понимаю, зачем он мне ее принес.
- Наша сиамка Буся спит с нашим сыночком. Захожу к ним как-то утром, кошка хватает в зубы что-то темное, выскакивает из кроватки и убегает. Повторилось это раз 10. Я уже не выдержала и ловко схватила Бусю, когда она снова делала свой маневр. Смотрю, что она несет: мама мия, это мой кашемировый шарф. Кошка заметила, что малыш быстрее успокаивается именно с этим шарфом, и теперь каждую ночь «подрабатывает» курьером по доставке уюта.
Комментарии
Мне вот в детстве все внушали, что сиамские кошки очень злые... Я даже не знаю, почему... И вот ни одной злой сиаиской кошки не встречала