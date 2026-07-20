20+ светлых историй о попутчиках, с которыми и лапша вкуснее, и пряники слаще

Добрые попутчики способны сделать незабываемой любую поездку: будь то долгожданное путешествие в отпуск или привычный путь на работу. Их дружеская помощь, светлая улыбка или просто теплое слово порой бывает так вовремя! Такие поступки оставляют впечатления на годы и служат живым свидетельством того, как важно в любой ситуации оставаться человечным.