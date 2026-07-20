Разве водитель имеет право кататься не по маршруту в своё рабочее время???
20+ светлых историй о попутчиках, с которыми и лапша вкуснее, и пряники слаще
Добрые попутчики способны сделать незабываемой любую поездку: будь то долгожданное путешествие в отпуск или привычный путь на работу. Их дружеская помощь, светлая улыбка или просто теплое слово порой бывает так вовремя! Такие поступки оставляют впечатления на годы и служат живым свидетельством того, как важно в любой ситуации оставаться человечным.
- Помню, ехал на учебу из своего поселка в город. Стою на автобусной остановке, а автобуса нет. Сломался, наверное, тогда часто такое бывало. И тут останавливается газель, водитель смотрит на меня и машет мне рукой, типа садись — довезу. Я ему показываю проездной на автобус — мол, денег нет. Он все равно рукой машет. В итоге он меня совершенно бесплатно довез прямо до техникума. Говорит: «Нафига ты мне этот проездной тычешь? Что я, сам студентом не был?!»
- Еду в автобусе и неожиданно вижу, что движение по маршруту перекрыто. Водитель говорит: «Дальше не едем». Все выходят. Я и еще одна пожилая женщина остаемся в автобусе последними. Женщина грустно говорит: «Я в театр опаздываю. Пешком не дойду туда». И водитель вдруг такой: «Подождите, попробуем объехать не по маршруту». А мне как раз на тот же балет в театр. В общем, представляете, объехали! Нас персонально с бабулей на автобусе к театру привезли.
- Закончил я школу и поехал жить в Москву к маме. Раньше жил с отцом. И вот настает момент, я сажусь на поезд, ехать около трех дней. Из еды у меня 3 доширака и вода. Все закончилось к началу второго дня. Настали третьи сутки, желудок играет симфонию на весь состав — даже соседи начали на меня оглядываться. Я ехал на верхней полке. И тут чувствую, что меня трогают за плечо, спрашивают:
— Есть хочешь?
— Нет-нет, что вы.
И таким грозным тоном, как будто приказывают:
— Быстро спускайся.
Я спускаюсь, а там мужик средних лет дает мне курицу запеченную, сок, чай, яблоки, печенье. Я замялся, но есть хотелось настолько, что отказаться не смог. Потом весь оставшийся путь его благодарил. Мужик, если ты это читаешь, спасибо тебе большое, никогда тебя не забуду!
«А у меня нет попутчиков, приходится выкупать все купе»
- Мы как-то сели в купе, где уже сидел мужчина с ноутом, попивал чай и играл в «Героев». С нами было еще двое шумных мужчин. Мы сидели, болтали, парень за ноутом иногда вставлял какие-то реплики. После полуночи решили укладываться спать. И тут один из мужчин жалобно говорит: «А я где буду спать?» После этой фразы мужчина с ноутом встал, сказал: «Спокойной ночи» и ушел. Он просто сидел в чужом купе.
Наверное, мужчина с ноутом играл слишком шумно, и из своего купе его выгнали 🤣
- Однажды я потеряла паспорт в аэропорту прямо перед посадкой. Дело было за рубежом. Оставалось уже мало времени до посадки, начинаю искать паспорт и не нахожу. Уверена, что паспорт точно внутри аэропорта, поскольку досмотр-то я как-то прошла. Минут 15 бегала по бутикам и показывала фото паспорта, все пожимали плечами в ответ.
Я подошла к девочкам, с которыми познакомилась, когда вылетали из Казахстана. Одна из них искала со мной по всему аэропорту, задавала наводящие вопросы, и я вспомнила, что забыла паспорт в корзине в зоне досмотра.
Недавно перед отпуском предупредила сестер, чтобы следили за моими взаимодействиями с паспортом. В итоге на первой же зоне досмотра я его забыла, мужчина после меня окликнул и вернул. После этого сестра выдавала мне паспорт только на паспортном контроле. А вы теряли паспорт за рубежом?
- Муж подвозил меня до работы. По дороге на остановке увидели мою коллегу, притормозили. И вместе с ней в салон села еще одна девушка. Доехали до работы, мы все вышли. Та девушка не сказала ни слова, а мы с мужем подумали, что это знакомая моей коллеги. И только недели через три в разговоре с коллегой я узнала, что та сама ее впервые видела! Думала, что мы ее знаем.
«Мой поезд задержался, зато мне посчастливилось увидеть этого милаху»
- Ездили с мужем в Питер, там нас все время останавливали туристы-азиаты — узнать дорогу, что-то уточнить. Муж почему-то очень привлекает людей, к нему часто незнакомые обращаются. Обратно возвращались поездом. Заходим в свой плацкарт, а там мужчина азиатской внешности смотрит баскетбол на английском. В вагоне очень душно. Муж спрашивает у соседа: «Can I open the window?». А тот отвечает: «Я не понял нифига, я бурят». Потом посмеялись вместе.
- Возвращались из турлагеря толпой человек 10, включая детей и их мам. Осень, уже зябковато. Все с рюкзаками и палатками. А электричка ушла. Мы приуныли. И тут из-за поворота появляется тепловоз с несколькими вагонами. Я от безнадеги, больше в шутку, поднял руку.
И тепловоз остановился.
Машинист выглянул:
— В город?
— В город.
— Довезу до товарной, перед станцией приторможу на входных семафорах, выйдете — там доберетесь.
Открыл дверь, мы туда быстро покидались, расположились в коридоре. За металлическими щитами происходила жизнь больших железок, все шумело. Сгоняли с детьми в кабину поглазеть.
На самой станции пришлось сходить на ходу — скорость ниже пешехода, детей с рук на руки передали, помахали машинистам.
С тех пор мне говорили — ты только самолетам не махай.
Тем машинистам до сих пор благодарен, прекрасные трудовые дядьки.
«Нам как-то повезло в электричке с попутчиком»
- В 2018-м услышала в соседнем купе поезда Курск — Москва разговор на испанском. Сказала мужу — он говорит на нем. Он сходил, познакомился с парнем-кубинцем и его местной бабушкой. Парень прилетел к ней в гости. Потом у него оказались просрочены документы, и он поехал в Москву решать этот вопрос. Я сказала, что если что-то пойдет не так, то они могут нам позвонить. У них все пошло не так. В итоге они прожили у нас около недели. Зато Москву посмотрели.
- Мы с другом в детстве попросились на вертолете прокатиться. Лет по 10-12 нам было. Мимо вертолета шли, вертолетчики стояли, разговоры разговаривали. Друг дядькам вертолетчикам говорит: «Прокатите нас, дяденьки».
Вертолетчик спросил: «А не испугаетесь?»
Мы такие: «Не, не испугаемся!»
«Ну, залазьте тогда», — сказал летчик.
Мы залезли в вертолет, и они кружок над городом дали.
Они не нас специально катали, они летали по каким-то своим делам. Ну, и нас заодно прокатили.
Повезло! А то идешь, смотришь на этих вертолетчиков возля их вертолета и думаш: попросишь прокатится, а ане пошлют! И топаешь дальше, да ну их!
- В детстве летом возвращались из отпуска в Казахстане на узбекском поезде в Москву. Весь поезд был забит арбузами и дынями, даже в печке бойлера они были, на всех багажных полках сверху, везде. Они начали портиться, и хозяева просто раздавали пассажирам. Все круто, но людей в вагоне было много, а санузла только два.
«Нам понравилось на поезде кататься»
- Я учусь в Польше. Любила раньше экспериментировать с цветом волос — тогда у меня был ярко-синий. Однажды ехала в автобусе до универа, настроение с утра было не очень. Выхожу на остановке. И тут одна милейшая бабуля с таким восхищением посмотрела на мои волосы! Она сказала мне на польском о том, какой у меня необычный, яркий и красивый цвет волос. Это был просто милейший комплимент, который вмиг рассеял все мое плохое настроение! Я быстро и сердечно поблагодарила ее и побежала в универ. А она еще долго провожала меня взглядом, пока я совсем не исчезла из поля ее зрения.
- Сын с другом ехали домой перед Новым годом. И оказалось, что в поезде девушки-студентки купили билеты на их же места, но на январь вместо декабря. В итоге сын с другом отдали им одну полку, и они вчетвером добрались на двух полках.
- Под Калугой есть ближайшая к ней станция Азарово. И вот там как-то отстаивалась электричка, которая потом шла плановым рейсом на Москву. И из ближайшего дачного поселка, что рядом с Азарово, к этой электричке потянулся дачный народ. Притом все — с корзинками яблок. Ну, по сезону.
Официальной эта электричка не была, но все дачники четко знали время ее отправления. И вот за пару минут до отправления из громкоговорителя раздался добродушнейший голос машиниста:
— Мы хочем яблочка.
Одна из женщин со своей корзинкой быстренько побежала к кабине машинистов, в ней и доехала до Калуги.
«Кот моих родителей с хозяйским видом едет в поезде»
- Недавно ехала из Парижа, и сосед меня удивил: достал целый ящик помидорок, огурцов, зелени, вареные яйца. Первый раз вижу, чтобы их по дороге здесь лопали. И всосал это в себя с невероятной скоростью и страстью. Я думала, что он меня томатным соком забрызгает. Потом достал нож и нарезал яблок еще. И все это — за проверкой почты в ноутбуке.
- Как-то раз мы, две студентки, ехали из Владивостока в Новосибирск. 5,5 суток. Из еды ерунда какая-то была, типа овсянки, которую кипятком заваривали. Очень запомнился дядечка, который с нами ехал. Был у него огромный мешок с шоколадными конфетами, и он нас постоянно угощал, скормил больше половины. И байками всякими про корабли развлекал. Лет 18 с тех пор прошло, а мне до сих пор вспоминать приятно. И неудобно, что слопали у него столько хороших дорогих конфет.
- Езжу в маршрутке на работу всегда в одно и то же время. И попутчики одни и те же, за редким исключением. Как правило, здороваемся. Редко перекидываемся парой фраз. И ездит с нами один дедуля. Вдруг — раз и пропал. Через пару дней начались обсуждения и переживания. Некоторые даже всплакнули. И тут через месяц он появился! О, сколько радости было! И так тепло стало. Будто бы семья объединилась.
«Сосед в метро»
- Возвращаюсь от девушки домой пешком. Время около 12, а идти до дома еще прилично. И только одна в голове мысль крутится. А почему бы каким-нибудь добрым людям не остановиться и не подвезти меня на машине до центра? Каким-нибудь заблудившимся туристам, плутающим по Кенигсбергу?
И только я подумал об этом, как останавливается около меня красный Фольксваген и открывается дверь. А из открывшейся двери выпадает детский ботиночек, но никто не выходит. Я без задней мысли поднимаю ботиночек и протягиваю сидевшей на пассажирском сидении женщине, которая смотрит на меня с милой улыбкой, берет ботиночек и говорит: «Thank you».
Я оторопел. Она начинает по-английски пытаться объяснить, что им надо доехать до гостиницы Калининград. И не могу ли я им подсказать, ибо они заплутали, когда с окружной куда-то не туда свернули. А за рулем сидит и улыбается рыжий такой взрослый Рон Уизли.
И, если мне надо, они могут меня подбросить, куда мне надо. Я заглядываю в машину, а там на заднем сидении ребенок и сумки. Ну, я от предложения отказываться не стал, тем более по дороге. В итоге ехал с ними и болтал по-английски. Милая такая семья.
Меня довезли, и я их сориентировал. Осталось приятное впечатление и странное ощущение, что профукал готовое к исполнению желание на такую нелепую фигню. Ведь через час и сам пешком дотопал бы, а тут израсходовал лепесток так глупо.
Вот она сила визуализации. Мне всегда помогает. Только загадывать надо такое чтоб не во вред себе и окружающим.
- Мой дедушка был учителем музыки, потом завучем в сельской школе. Проработал там 40 лет. Любили и уважали его все. После него осталось пианино. Так и стояло 10 лет, пока мы не надумали бабушку в город перевозить. Продавать его смысла нет, решили отдать в школу. Едет мой отец через пару дней забирать бабушкины вещи, подбирает попутчицу. Молодая женщина, лет 30-35. Разговорились, и она со слезами на глазах делится новостью, что какие-то добрые люди подарили пианино в школу, где она работает учителем музыки. Вот так музыка, которую мой дедушка обожал, будет звучать и далее.
- Поехала в соседний город на попутке. Водитель оказался молчаливым, играло радио, и я незаметно уснула на заднем сиденье. Просыпаюсь — а мы стоим посреди какого-то густого хвойного леса! Выглядываю в окно с замиранием сердца и вдруг вижу, что водитель на пеньке расстелил газетку, бутеры разложил и разливает горячий чай из термоса. Увидев, что я проснулась, он радостно помахал бутербродом: «О, соня! А я тут на земляничную поляну свернул. Выходи, будем завтракать!»
Вот эти девушки, которые в соседний город ездят через лес на попутке (весь остальной транспорт, очевидно, улетел на Луну) - думают, что у них 9 жизней?
«В поезде во Флоренцию»
- Сцена в автобусе. Сижу у окна, рядом со мной на сиденье мужчина с сынишкой лет трех с небольшим на коленях. А впереди на сиденье лицом к ним, тоже на чьих-то коленях, девочка лет двух. Пока мои соседи по сиденью ехали свои несколько остановок, ребятишки глядели друг на друга и даже пытались очень тихо общаться. Пацан довольно сносно произносил слова, а малышка только невнятно что-то лепетала изредка. Но вот пора попутчикам выходить, мужчина берет на руки ребенка и иронично спрашивает:
— Ну что, сын, сумел познакомиться с девочкой? Узнал, как ее зовут?
На что наследник спокойно ответствовал:
— Да, узнал. Таня.
Отец посмотрел на отпрыска с изумлением и с сугубо мужским пониманием и признанием достоинств выдохнул:
— Ну, ты... орел!
- Ехала домой на каникулы в плацкарте. Отправление было ночью, я сразу легла спать. Среди ночи просыпаюсь от ощущения, будто в ногах у меня кто-то сидит, и я не могу ноги вытянуть. Поднимаю голову и хлопаю глазами — прямо на моей полке пекинес дрыхнет. Чья собака — непонятно, все соседи садились вместе со мной, ни у кого собак не было. Я зверье всякое люблю, почесала песеля за ухом и дальше спать завалилась. Потом уже хозяйка пришла, долго извинялась. Оказывается, она ехала за пару отсеков от меня. Ночью пес решил, что у меня спать ему больше нравится, и хозяйка до утра бегала за ним, чтобы на свое место вернуть. Но стоило ей задремать, как он опять ко мне уходил. А я что? А я не против. Так и ехали мы с пекинесом в обнимку до самой Рязани.
- Ждала рейс в аэропорту. Задремала в зале ожидания, положив голову на свой рюкзак. Сквозь сон почувствовала, что кто-то аккуратно трогает мои вещи. Распахнула глаза, уже было рот открыла, чтобы заорать, и тут понимаю, что какая-то девица подпихивает мне под щеку свой мягкий шарф. Она ойкнула и говорит жалостливо так: «Вам застежка рюкзака прямо в щеку упиралась, я не выдержала».
А вот и еще одна наша статья, посвященная путешествиям: 16 ярких случаев с отдыха, ради которых стоило собирать чемодан