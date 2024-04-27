15+ женщин, которые совсем не стесняются своих тараканов в голове, а гордо с ними знакомят всех вокруг

Про занавеску в душе - когда я только познакомилась с будущим мужем, он держал дома пару жаб, Генриха и Генриетту. Я с уважением отношусь к жабам, но жить с ними не согласна, внешность очень уж специфическая. Пришлось ему оставить жаб у родителей, когда мы решили съехаться. Через какое-то время они скончались, муж горевал и мечтал завести новых, я была категорически против. Он все не оставлял попытки убедить меня в прелести жаб и постоянно заводил в зоомагазины с отделами земноводных, я начала переживать, что он не удержится, притащит таки жабу и что тогда делать, не выброшу же я животину. Вот пришла однажды с работы, зашла в ванную умыться, а штора почему-то задернута и видно, что в ванной вода. Заглянула за штору, а там что-то круглое, зеленое, пятнистое. У меня первая мысль - купил! Вторая - прыгнет! Молча вылетела из ванной, стою задыхаюсь. Муж: " Ты чего?" Я, шипя от злости: "Что в ванной?" Он, удивленно : "Арбуз, а что? " Черт, как арбуз, почему он в ванной плавает? Места не было в холодильнике, положил охлаждаться. Я говорю : "Ну ты меня довел, я подумала, что это жаба." Посмеялись, я после этого решила завести кота, раз мужу так необходимо иметь в доме живность. Кот внес такое оживление в нашу жизнь, что муж про жаб больше не заговаривал)