А, жена свёкра тоньше действует. Это мама не разрешает ночь напролет смотреть мультики. Это мама не разрешает мороженым обедать. Это мама не разрешает .... В общем я там исключительно мегера, которая ничего то ребенку не разрешает.
15+ женщин, которые совсем не стесняются своих тараканов в голове, а гордо с ними знакомят всех вокруг
Многие мужчины согласятся, что у каждой женщины есть какая-то загадка, которую разгадать порой не под силу даже ей самой. Например, во время посиделок с подругой возникает желание запить чаем для похудения огромный кусок торта и пирожное. Или же свекровь на свадьбе выдаст что-нибудь такое, о чем потом стыдно будет вспоминать молодоженам.
- Приехали с ребенком к свекрови. И тут она как начала гундеть: «Ой, какая мама плохая, совсем не кормит. Какая мама плохая, не качает на ручках. Какая мама плохая, соску не покупает». Я офигела! Смотрю, а свекровь как давай все это повторять, обращаясь к моему месячному сыну. Что за каша у нее в голове?
- Познакомился с девушкой. Сходили на несколько свиданий — все супер. Как-то вечером лежу и переписываюсь с ней. Ну и вырубился. Сквозь сон слышу, что в дверь кто-то дико ломится. Встаю. 3 часа ночи. Открываю, а там эта девушка и злые соседи. Оказывается, что когда я уснул, то не ответил на ее сообщение. Поэтому она начала названивать, но телефон у меня на беззвучном стоял. После этого она примчалась и начала тарабанить в дверь так сильно, что вскочили соседи. © LowmanL / Reddit
- На свадьбу моей сестры мать жениха притащила огромный узел — нечто, завернутое в простыню и завязанное сверху. Мы думали, что там постельное белье, одеяло и подушки. Оказалось, там все вещи жениха: носки, трусы, майки, рубашки, куртки. То есть она просто сложила все его ношеное добро и преподнесла в качестве подарка.
- Когда моя сестра рожала, она сильно кричала. Наша мама была рядом и пыталась ее утешить: «Дыши. Скоро все закончится. Все хорошо». После этих слов сестра глянула на маму и выдавила: «Ты даже представить себе не можешь, на что это похоже». © baconated / Reddit
- Поступила я в роддом по направлению с диагнозом: отеки, предвестники родов, рожать вот-вот. Начала меня осматривать опытный врач, спрашивает: «С чем поступила?» А я взяла и ляпнула: «С признаками беременности». На что врач сказала: «Я тебе больше скажу, милочка: ты вот-вот родишь!» © Подслушано / Ideer
Мама как то рассказала, что когда она рожала первого ребенка то ей медсестра одна сказала: Если ты будешь кричать во время родов, то у тебя ребенок родится мертвый. Маму это настолько испугала, что она ни разу не кричала во время родов, а у неё родов кстати была шесть раз, а кусала себе губы. Я помню как мама рожала моего младшего брата и мама так сильно кусала губы, что после родов они заживали ещё несколько месяцев.
- Короче, ситуация. Я стою на смене в кофейне. Тут в двери резко врывается женщина с вопросом: «Вам пальма не нужна?» Я говорю: «Бесплатно?» Она отвечает: «Да!» Ну, я человек простой: вижу бесплатные растения — забираю. Женщина выгружает гигантскую пальму с меня ростом прямо в кофейне и резко уезжает. © __leternite__ / Twitter
- Есть у меня тетя. Шикарная женщина. Харизматичная, добрая, веселая, часто приезжала к нам в гости, когда я был маленьким. Она раза в три больше своего мужа, что уж там говорить о семилетнем мне. Тетя одной рукой брала меня и сажала на шкаф, откуда я не мог сам слезть, и мне приходилось рассказывать ей стих. Недавно я ей напомнил о тех моментах, мы посмеялись вместе. Затем она собралась уходить домой, пошла обнимать меня, резко схватила, подняла двумя руками и посадила прямо на шкаф! Я, мальчик 27-и лет, сидел на шкафу и рассказывал тете стих. © Палата № 6 / VK
- Наверное, только мы с подругой можем объесться тортиком, мороженым, разными салатиками, навернуть жареной картошечки с мясом, закусить всю эту красоту здоровенной пиццей и заказать в качестве ночного перекуса по порции разных суши с роллами. После чего выпить чашку чая для похудения, внушая друг дружке, что благодаря ему все-все калории будут не такими калорийными. © СИТУАЦИЯ / VK
Крепкая мебель в доме у мальчика 27-лет, дубовая, наверное... У меня шкаф от кошачьих попрыгушек и то трещит как-то подозрительно, а тут целый мужик - и ничего...
- Это была самая забавная попытка женщины флиртовать со мной. Пришел на работу в ночную смену с обедом в сумке-холодильнике. Коллега, которая нервничала из-за меня с тех пор, как мы впервые встретились, нашла в себе смелость поговорить со мной и сказала: «Мне нравится ваша сумка-холодильник» . Я поблагодарил, а когда мы отходили друг от друга, она в смущении закрыла лицо рукой. © Azenar01 / Reddit
- Недавно я посмотрела документальный фильм о вреде сахара и решила раз и навсегда отказаться от газированных напитков, соков и дешевых шоколадных конфет. Две недели я держалась, и если мне хотелось сладкого, то ела черный шоколад или пила чай с медом. Однажды ночью проснулась с сильным желанием съесть мороженого. Я искала в холодильнике хоть что-то, но ничего не нашла, потому что все сладкое выбросила. Заснуть я не смогла, поэтому оделась и ночью пошла в круглосуточный магазин, где с голоду купила все сладкое, что попадалось мне на глаза. © Палата № 6 / VK
- Мне нравилось пугать бабушку. Когда она выходила из ванной или кабинета, я вскакивал и кричал «бу». Она подпрыгивала, и мы оба смеялись. Но бабушка всегда отвечала мне. Однажды она спряталась за занавеской в душе и выскочила, когда я вошел. Мне понадобилась новая пара брюк. Никогда в жизни не слышал, чтобы бабушка так громко смеялась. © Unknown author / Reddit
Я впервые прочитала Кинга в 15 лет. Это было "Сияние".
Прошло почти 30 лет, но мне бы тоже понадобилась новая пара брюк, если бы кто-нибудь выскочил на меня из-за занавески в ду́ше.
- Как же я бранилась и орала на родах. Эпидуралка не помогала, врач подходил изредка. И вот начались потуги. Я стала резко извиняться перед всеми за свое поведение. Вспомнила, что ор только мешает, да и врачам ничего приятного. Все засмеялись. Оказывается, я бранилась и орала в своей голове, а в реальности тихонько лежала и скулила. © Мамдаринка / VK
- Начались отношения с девушкой, познакомил ее со своим котом. Выяснилось, что кота зовут так же, как ее бывшего. В шутку сказал, что переименовывать не буду, а девушка хихикнула в ответ, и тему закрыли. Потом она «случайно» стала называть кота другим именем. А однажды ночью я застукал ее на кухне дрессирующей моего кота: колбаса за принятие новой клички. Упорству не было предела, и кот смирился через неделю. А потом девушка ушла к бывшему, но вот кота звать его именем я больше не мог. © Подслушано / VK
- Совсем недавно бабушке подарили компьютер. Она в этом не разбирается. В общем, на помощь пришла я. Битых два часа учила бабулю только, как включать компьютер. Вся на нервах ушла домой. А через полчаса мне прилетела СМС: «Внуча, мы с дедом зачекинились, все норм. Подпишись на меня». © СИТУАЦИЯ / VK
- Я вообще девушка веселая. И в детстве шутница еще та была, из-за чего часто маму в школу вызывали, и в институте чудила. Муж тоже часто в шоке от меня, но не жалуется, сам выбрал такую. Вот недавно ехали с ним из магазина, по дороге остановил нас полицейский. Я за рулем, открыла окно и громко так на него:
— Гав-гав!
Он аж подпрыгнул с перепугу. А я ему, щелкая ремнем безопасности:
— Не бойся, я привязанная.
Долго хохотал и отпустил, не спросив документы. © Карамель / VK
- Наш ребенок родился спустя 8 минут после прибытия в роддом. Ураган! Мы с мужем полностью сосредоточились на сборах — нужно было разбудить старших, собрать их вещи и отвезти к родителям. Прибежали в роддом, я едва разделась — тут же родила. Говорю: «Классно, что успела детей разбудить. Да и родители молодцы, ведь сразу ответили на звонок». Все это время доктор терпеливо смотрел на меня с ребенком на руках: «А вы не хотите познакомиться с малышом?» © Julia Hoogstra / Quora
- Бабушка мужа всерьез обиделась на него из-за того, что мы не назвали дочь в ее честь. Видите ли, муж в 7 лет пообещал ей, что назовет ребенка ее именем — Евгенией. Но самое интересное, что свекровь взяла и поддержала свою мать, заявив, что обещания надо выполнять, даже если дал их в детстве. Сейчас эти 2 мадам с нами не общаются, сказали, что начнут, как поменяем дочери имя. © Подслушано / Ideer
Повседневная суета как омут, в котором можно с легкостью погрязнуть с головой. Однако это не грозит тем людям, которые просто жить не могут без чудачеств. Например, некоторым семейным парочкам вместе живется как угодно, но только не скучно.
Комментарии
Про обещания: нууууу... Как бы да.... Но давайте проверим, все ли обещания мама и бабушка выполнили?
Про занавеску в душе - когда я только познакомилась с будущим мужем, он держал дома пару жаб, Генриха и Генриетту. Я с уважением отношусь к жабам, но жить с ними не согласна, внешность очень уж специфическая. Пришлось ему оставить жаб у родителей, когда мы решили съехаться. Через какое-то время они скончались, муж горевал и мечтал завести новых, я была категорически против. Он все не оставлял попытки убедить меня в прелести жаб и постоянно заводил в зоомагазины с отделами земноводных, я начала переживать, что он не удержится, притащит таки жабу и что тогда делать, не выброшу же я животину. Вот пришла однажды с работы, зашла в ванную умыться, а штора почему-то задернута и видно, что в ванной вода. Заглянула за штору, а там что-то круглое, зеленое, пятнистое. У меня первая мысль - купил! Вторая - прыгнет! Молча вылетела из ванной, стою задыхаюсь. Муж: " Ты чего?" Я, шипя от злости: "Что в ванной?" Он, удивленно : "Арбуз, а что? " Черт, как арбуз, почему он в ванной плавает? Места не было в холодильнике, положил охлаждаться. Я говорю : "Ну ты меня довел, я подумала, что это жаба." Посмеялись, я после этого решила завести кота, раз мужу так необходимо иметь в доме живность. Кот внес такое оживление в нашу жизнь, что муж про жаб больше не заговаривал)